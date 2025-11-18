Kievul cere sprijin de la FMI — discuții pentru un nou acord financiar, anunță autoritățile

17:00

Expertul în securitate Artur Leșcu avertizează că atacul cu drone rusești în zona Ismail nu este doar o escaladare militară, ci un test strategic — „Rusia încearcă să verifice ce reacție va obține din partea NATO". Potrivit lui Leșcu, prin astfel de manevre, Moscova urmărește să evalueze capacitatea și viteza răspunsului alianței: cât de pregătite sunt sistemele de apărare, cum […]