O seară de poveste la Concursul „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana”
Observatorul de Nord, 19 noiembrie 2025 09:00
Casa Raională de Cultură din orașul Drochia, a găzduit o nouă ediție a concursului „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana"- un eveniment care, deși are tradiție, continuă să surprindă prin prospețimea și energia tinerilor participanți. Patru perechi de adolescenți au pășit pe scenă pentru a-și demonstra talentul, expresivitatea și creativitatea într-un program construit ca o călătorie prin […]
• • •
Acum 30 minute
09:00
Casa Raională de Cultură din orașul Drochia, a găzduit o nouă ediție a concursului „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana"- un eveniment care, deși are tradiție, continuă să surprindă prin prospețimea și energia tinerilor participanți. Patru perechi de adolescenți au pășit pe scenă pentru a-și demonstra talentul, expresivitatea și creativitatea într-un program construit ca o călătorie prin […]
08:50
Daria luptă pentru viață și are nevoie de un transplant urgent de 120.000 de euro: Cum o poți ajuta # Observatorul de Nord
Daria Pleșcan, o adolescentă de 18 ani din Chișinău, trece prin cea mai grea luptă a vieții sale după ce a fost diagnosticată cu cancer. De doi ani, fata trăiește între spitale, chimioterapie, analize și recuperări, iar acum singura ei șansă de a se vindeca definitiv este un transplant de măduvă osoasă care poate fi […]
Acum o oră
08:30
Educația nu se face cu promisiuni, ci cu demnitate – Federația Sindicală a Educației și Științei adresează un apel ferm către autoritățile centrale # Observatorul de Nord
În pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026, Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova adresează un apel ferm către autoritățile centrale: este timpul să punem capăt inechităților salariale care subminează demnitatea și viitorul profesiei didactice. Adresare către: Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Alexandru Munteanu Ministrul Educației și Cercetării, dl Dan Perciun, Președinta […]
08:20
Curs valutar, 19 noiembrie 2025: leul moldovenesc se depreciază, în raport cu valutele internaționale # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 noiembrie 2025, euro s-a scumpit cu doi bani și valorează 19 lei și 66 de bani, iar dolarul american este mai scump cu patru bani și valorează 16 lei și 97 de bani. Leul românesc costă 3.86 lei, hrivna ucraineană poate […]
Acum 2 ore
08:00
Această sumă este prevăzută în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Sănătății. Altfel, estimările sunt bazate pe numărul prognozat de persoane care se asigură în mod individual or, prima legală ar trebui să fie 18.792 lei. Pentru anul 2026, plățile efectuate de persoanele fizice pentru primele […]
Acum 4 ore
07:10
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este una a transformării interioare, în care fiecare zodie primește exact impulsul de care are nevoie. Fie că îți dorești liniște, schimbare, claritate sau curaj, astrele te susțin să mergi înainte cu încredere. Îți este recomandat să fii blândă cu tine, să-ți asculți emoțiile și să nu ignori semnele care apar pe […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 19 noiembrie 2025, vom avea vreme posomorâtă, cu ploi de scurtă durată și valori termice scăzute. Astfel, în termometre vom avea de la +1 până la +4 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
Acum 12 ore
00:20
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare. Potrivit probatoriului administrat de procurori, la […]
00:20
A fost deschisă circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor anunță deschiderea circulației pe drumul de ocolire din zona municipiului Bălți, construit pentru a permite execuția în siguranță a lucrărilor de reparație capitală a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată de pe drumul național R6, informează andsa.mdmunicipiului-balti/. Evenimentul a avut loc în prezența directorului general al Administrației […]
Acum 24 ore
18:30
O femeie din Soroca a fost amendată de instanță după ce fiul ei minor a căzut de la geam, incident în urma căruia copilul a suferit leziuni corporale medii. Judecătoria Soroca a stabilit că mama, nu și-a îndeplinit obligațiile părintești de supraveghere, fiind recunoscută vinovată de contravenția prevăzută la art. 63 alin. (2) din Codul […]
15:40
Locuitorii din Voloave resping ideea construirii unei platforme pentru deșeuri / VIDEO # Observatorul de Nord
Vineri, 14 noiembrie, sătenii din Voloave, raionul Soroca, s-au adunat într-o ședință generală pentru a discuta planurile de construire a unei platforme de transfer a deșeurilor. Oamenii au spus clar că nu sunt de acord cu acest proiect și au cerut ca platforma să nu fie amplasată în localitatea lor. La discuție au participat primarul […]
15:30
O familie din regiunea Soroca Nouă a trecut prin momente de panică după ce un incendiu a izbucnit în bucătăria locuinței lor. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără a fi înregistrate victime. Potrivit informațiilor, focul a fost cauzat de o defecțiune tehnică a unui ceainic electric, achiziționat recent. Aparatul electrocasnic a luat foc, […]
15:20
,,Uniți pentru a salva vieți!”: Până pe data de 28 noiembrie 2025 continuă Campania Națională de Donare Voluntară de Sânge în Instituțiile de Învățământ! # Observatorul de Nord
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui în comun cu Secția de Transfuzie a Sângelui a Spitalul raional Soroca îndeamnă tinerii din licee și colegii din raionul Soroca să se implice activ în cea mai frumoasă acțiune desfășurată sub genericul ,,Uniți pentru a salva vieți!" Inițiată de Ministerul Sănătății și CNTS Campania își propune să mobilizeze […]
14:00
Elevii din Florești au câștigat locul I la concursul republican „Știu pentru ce votez” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Liceul Teoretic Ion Creangă din Florești a obținut locul întâi la Concursul republican „Știu pentru ce votez". Titlul de Cea mai bună instituție de învățământ a venit după o competiție la care au participat 63 de școli din toată țara. Elevii liceului au arătat interes și implicare, iar acest lucru a contat în rezultat. Concursul […]
13:20
Tinerii fotbaliști de la LT „Miron Costin” au câștigat un turneu organizat de primăria Florești # Observatorul de Nord
Recent, Primăria orașului Florești a finalizat amenajarea unui mini-teren de fotbal, marcând inaugurarea acestuia prin organizarea Turneului de mini-fotbal, un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos, spiritului de echipă și implicării comunitare. La competiție au participat 7 echipe locale, care au demonstrat pasiune şi determinare pe parcursul meciurilor. Atmosfera a fost una entuziastă, […]
13:00
CSM a admis cererea procurorului general pentru a-l urmări penal pe judecătorul din Soroca, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării # Observatorul de Nord
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, […]
12:00
Reprezentanţii Centrului de Tineret Florești al DGECTS Florești, Igor Policarp, Natalia Vezetiu și Diana Știrbu, au beneficiat de o experienţă deosebită în cadrul Programului naţional de mentorat şi schimb de experiență pentru lucrătorii de tineret, implementat de către MilleniuM Training and Development Institute, în cadrul Fondului Comun pentru împuternicirea tinerilor și dezvoltarea Centrelor de tineret […]
12:00
Recent la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca, am sărbătorit cu mult fast energia, talentul și spiritul minunat al studențimii! Dis-de-dimineață, elevii au fost întâmpinați cu alai, zâmbete și voie bună de către Consiliul Școlar al Elevilor, care au dat startul unei zile pline de emoții frumoase. În curtea colegiului, au fost premiați cei care muncesc […]
12:00
IET „Floricica” din Drochia – dublu premiată la „Grassroots Week în Moldova” 2025 # Observatorul de Nord
Pentru al doilea an consecutiv, trofeele Concursului „Grassroots Week în Moldova", ediția 2025, parte a Proiectului educațional „Fotbal în grădinițe", au ajuns la Drochia, la Instituția de Educație Timpurie Nr. 8 „Floricica". Performanța instituției nu este întâmplătoare – ambele nominalizări – „Cea mai activă instituție de învățământ de educație timpurie" și „Cel mai activ educator" […]
10:50
Alături de Margarita Simonyan, Ilan Șor își extinde imperiul mediatic în Kârgâzstan # Observatorul de Nord
Omul de afaceri Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru corupție, pune bazele unei noi televiziuni în Kârgâzstan, alături de Margarita Simonyan, directoarea agenției de propagandă ruse Russia Today (RT), considerată portavoce a Kremlinului. Noul canal de televiziune se numește Nomad și se așteaptă să difuzeze o agendă pro-rusă. Platforma a atras deja jurnaliști de […]
10:10
Tânăr moldovean, mort într-un accident cumplit în Italia: Mașina s-a izbit de doi copaci # Observatorul de Nord
Un tânăr de 22 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit la Arezzo, a murit duminică după-amiază într-un accident rutier violent produs pe drumul național SS73, în zona localității Pieve al Toppo, la câțiva kilometri de Arezzo, transmite tv8.md citând corrierediarezzo.it Tragedia a avut loc la ora 16:42. Potrivit presei locale, tânărul se […]
09:30
Comunități unite prin cultură: Sofia și Malinovscoe în Programul Național MOSAIC # Observatorul de Nord
Recent, satele Malinovscoe (raionul Rîșcani) și Sofia (raionul Drochia) au trăit două zile memorabile în cadrul Programului Național MOSAIC, implementat de Agenția Relații Interetnice (ARI). Evenimentele au demonstrat cât de puternice pot deveni comunitățile, atunci când deschid porțile colaborării, schimbului de experiență și prieteniei. Pe 8 noiembrie curent, Grupul din satul Sofia a […]
09:20
„Acționăm acum: să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul!”: 18-24 noiembrie, Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene # Observatorul de Nord
Problema e că microbii nu stau degeaba, ei învață să se apere. Așa apare Rezistența Antimicrobiană (RAM): medicamentele care înainte funcționau devin tot mai puțin eficiente. Rezultatul? Infecții obișnuite care devin greu de tratat, spitalizări mai lungi, riscuri mai mari de complicații și chiar pierderi de vieți care ar fi putut fi salvate. În perioada […]
09:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fundaţia Premier Energy Moldova, lansează cea de-a III-a ediție a Campaniei de Crăciun. Anul acesta, prioritatea o constituie oferirea a 1 000 de kituri cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii aflați în serviciul social „Asistență Parentală Profesionistă". Inițiativa face parte din acțiunile prevăzute în Memorandumul […]
Ieri
09:00
Der la începutul anului, 130 de morți și 2.000 de răniți în accidente: cel mai periculos traseu din țară este traseul R6 Chișinău – Orhei – Bălți # Observatorul de Nord
Statistici sumbre de Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier. Peste 130 de oameni și-au pierdut viața, iar aproape 2.000 s-au ales cu traumatisme în urma accidentelor rutiere produse de la începutul anului curent pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt traseele cele mai periculoase din țară și câte victime au făcut de la începutul anului, […]
08:40
A decedat Ilie Ilașcu: o viaţă între patriotism, detenție politică și activitate parlamentară # Observatorul de Nord
Familia și apropiații anunță stingerea din viață a lui Ilie Ilașcu, pe care îl descriu ca „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară. Soț, tată, bunic și prieten, Ilie Ilașcu a rămas un exemplu de patriotism și demnitate pentru generații", transmite moldpres.md Pentru cei care l-au cunoscut, Ilie Ilașcu rămâne o amintire […]
08:30
Curs valutar, 18 noiembrie 2025: dolarul este mai ieftin cu trei bani, iar moneda unică își păstrează valoarea # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 noiembrie 2025, euro își păstrează valoarea de ieri și valorează 19 lei și 63 de bani. Dolarul american se ieftinește cu trei bani și ajunge la 16 lei și
07:10
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Există un spațiu pentru reflecție pe care nu ar trebui să-l evite. Cei mai mulți dintre nativi își amintesc planurile pe care le-au setat pentru perioada următoare. Gândurile și acțiunile lor se îndreaptă în locuri surprinzătoare. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia n în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Diplome false, percheziții și arestări: săptămână tensionată pentru sistemul public și educațional # Observatorul de Nord
Șefa unui centru multifunctional al Agenției Servicii Publice (ASP) este cercetată de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru că ar fi pretins și primit mită de la administratori ai mai multor saloane de dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de studii superioare false, informează anticoruptie.md Potrivit CNA, funcționara […] Post-ul Diplome false, percheziții și arestări: săptămână tensionată pentru sistemul public și educațional apare prima dată în Observatorul de Nord.
17 noiembrie 2025
22:20
Figura emblematică a demnității și rezistenței naționale, Ilie Ilaşcu, a plecat dintre cei vii, marcând un moment de profundă tristețe pentru întreg neamul românesc. Dispariția sa readuce în atenție moștenirea unui om perceput drept pilon de curaj, patriotism și verticalitate morală. Anunțul trecerii sale în neființă la cei 73 de ani evidențiază rolul pe care […] Post-ul Ilie Ilaşcu s-a stins din viață: un simbol al demnității naționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Sâmbătă, 15 noiembrie, satul Schineni din raionul Soroca a fost gazda unei sărbători deosebite. Evenimentul, intitulat „Schineni în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine…”, a reunit săteni de toate vârstele, dar și oaspeți veniți din alte localități. Organizatorii au subliniat că, în cadrul programelor guvernamentale și cu sprijinul partenerilor locali și internaționali, […] Post-ul Satul Schineni – în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Ministerul Apărării atenționează: o scrisoare cu semnătura contrafăcută și ștampilă inexistentă circulă în mediul online # Observatorul de Nord
Ministerul Apărării a atenționat astăzi că o scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, fiind atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, transmite moldpres.md. Ministerul a subliniat că documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului […] Post-ul Ministerul Apărării atenționează: o scrisoare cu semnătura contrafăcută și ștampilă inexistentă circulă în mediul online apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Cine au fost cei mai buni elevi la Balul Bobocilor de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
La 14 noiembrie 2025, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, s-a desfășurat mult așteptatul „Balul Bobocilor” – un eveniment deosebit care a adus în prim-plan creativitatea, emoția și energia tinerilor liceeni. Activitatea a fost organizată de elevii claselor a X-a „A” (dirigintă Viorica Macovei) și a X-a „B” (dirigintă Olga Gherghelijiu). Pe parcursul […] Post-ul Cine au fost cei mai buni elevi la Balul Bobocilor de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
În primele luni de viață, somnul bebelușului este una dintre cele mai mari provocări pentru părinți. Programul de somn este imprevizibil, trezirile sunt frecvente, iar nevoile copilului se schimbă de la o lună la alta. Pediatrii subliniază că, în această etapă, somnul este strâns legat de dezvoltarea neurologică a copilului – totul este în formare, […] Post-ul Cum doarme un bebeluș în primele luni de viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Un grup de elevi și profesori ai IPLT „Miron Costin” din Florești a participat la Concursul Național de Cântec și Poezie „Dumitru Matcovschi”, desfășurat în satul de baștină al marelui poet – Vadul lui Rașcov. Atmosfera evenimentului a fost una de sărbătoare culturală autentică, completată de momente artistice de înaltă ținută și de prezența unor […] Post-ul Omagiul poetului Dumitru Matcovschi apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Copiii din Soroca au adus toamna pe scenă în spectacolul „Toamna aurie – Dulce feerie” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Centrul de Creație Soroca, recent, a avut loc un spectacol dedicat toamnei, intitulat „Toamna aurie – Dulce feerie”. Evenimentul s-a desfășurat în sala mică a Palatului de Cultură Soroca și a adunat copii talentați care au pregătit momente artistice pentru public. Spectacolul a fost organizat de Ruslan Zabolotnîi, iar pe scenă au urcat tinerii […] Post-ul Copiii din Soroca au adus toamna pe scenă în spectacolul „Toamna aurie – Dulce feerie” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Sâmbătă, 15 noiembrie în satul Schineni din raionul Soroca, a avut loc o sărbătoare de zile mari. Intitulat „Schineni în oglinda clipelor de ieri, de azi și de mâine…”, evenimentul a adunat sătenii de la mic la mare, dar și oaspeți din alte localități. Organizatorii au ținut să menționeze că în Primăria Schineni din programele […] Post-ul Comuna Schineni are primii șase Cetățeni de onoare / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Accesarea periodică a datelor din contul personal de asigurări sociale (CPAS) este o necesitate fundamentală pentru fiecare persoană asigurată, în special pentru persoanele care sunt în ajunul stabilirii unei prestații de asigurări sociale, pensii, indemnizații de incapacitate temporară de muncă, indemnizații pentru familiile cu copii și altele. Astfel, monitorizarea constantă a datelor din CPAS oferă […] Post-ul Despre necesitatea accesării periodice a datelor din contul personal apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Astăzi are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”: 11 tineri doctori ar putea ajunge la Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, 17 noiembrie, în incinta Ministerului Sănătății, are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, programele de studii postuniversitare prin rezidențiat la specialitățile cu durata de 3 și 5 ani, promoția 2025. În total, în cadrul procedurii participă 159 de absolvenți, dintre care: 108 […] Post-ul Astăzi are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”: 11 tineri doctori ar putea ajunge la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală a fost depistată că deținea diplomă falsă privind studii în domeniul de activitate, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Oamenii legii desfășoară, luni, percheziții în salonul unde persoana bănuită își desfășoară activitate, în apartamentul și automobilul ei, scrie anticoruptie.md Potrivit informațiilor CNA, femeia deține o […] Post-ul Noi diplome false în medicina estetică, depistate de oamenii legii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Târgul de păsări și animale a readus forfota în fața Cetății Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Duminică, 16 noiembrie, zona din fața Cetății Soroca s-a transformat într-un loc plin de viață, unde zeci de hulubi, fazani, găinușe cu aripi colorate, iepuri și câini de rasă au atras privirile vizitatorilor într-un târg care a readus comunitatea împreună. Spațiul din fața Cetății Soroca a prins culoare încă de la primele ore ale dimineții, […] Post-ul Târgul de păsări și animale a readus forfota în fața Cetății Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
O familie are nevoie de 25.000 de euro pentru a-și salva bebelușul de doar o săptămână # Observatorul de Nord
O familie din Moldova se află într-o situație disperată, după ce medicii le-au spus că singura șansă de supraviețuire a bebelușului lor de doar o săptămână este o intervenție chirurgicală urgentă în Ucraina, transmite tv8.md. Micuțul a fost diagnosticat cu o malformație cardiacă gravă, iar părinții au nevoie de 25.000 de euro pentru a acoperi […] Post-ul O familie are nevoie de 25.000 de euro pentru a-și salva bebelușul de doar o săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Unul din cinci elevi din clasa întâi din Republica Moldova are un surplus de greutate. # Observatorul de Nord
Datele confirmă că obezitatea infantilă rămâne o problemă importantă de sănătate publică și este influenţată de alimentaţia nesănătoasă, activitatea fizică insuficientă şi obiceiuri proaste formate în copilărie. Un studiu prezentat astăzi privind supravegherea obezităţii la copii scoate în evidenţă o problemă reală cu impact asupra sanatatii, transmite tvrmoldova.md. Studiul COSI arată că la 21% dintre […] Post-ul Unul din cinci elevi din clasa întâi din Republica Moldova are un surplus de greutate. apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Există semnale că tarifele la gaze o să fie reajustate” # Observatorul de Nord
Invitat la postul de televiziune Rlive, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dat o veste bună consumatortilor de gaze naturale – începând cu luna ianuarie 2025 tatiful s-ar putea micșora. „… Energocom a făcut un exercițiu foarte bun, a diversificat achizițiile, dar prețurile sunt, totuși, sunt un pic indexate. Și, corespunzător, pe măsură ce se fac […] Post-ul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Există semnale că tarifele la gaze o să fie reajustate” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
CNAS finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 46,7 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […] Post-ul CNAS finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Igor Dodon și drepturile „castrate”. Liderul PSRM reia falsurile despre pierderea suveranității în cazul aderării la UE # Observatorul de Nord
Liderul PSRM Igor Dodon afirmă că R. Moldova „va renunța complet la propria suveranitate” dacă va adera la Uniunea Europeană „ca membru pe jumătate, cu drepturi limitate”, referindu-se la unele zvonuri, conform cărora noii membri ai UE ar putea adera inițial fără dreptul de veto asupra deciziilor UE. În realitate, nu există o decizie care să prevadă […] Post-ul Igor Dodon și drepturile „castrate”. Liderul PSRM reia falsurile despre pierderea suveranității în cazul aderării la UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Reprezentantul Partidului Socialiștilor, Igor Chirița, este noul primar al comunei Cremenciug # Observatorul de Nord
Ieri, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug au avut loc alegeri locale, fupă ce fostul primar, Anatolie Pânzaru, își anunțase demisia, din motive personale. Astfel, parimar al comunei a devenit candidatul PSRM, Igor Chriță. Acesta a fost votat de 208 alegători, acumulând 62,28% din sufragii. Contracandidata sa, Lidia Vacari, de la PAS, a fost votată […] Post-ul Reprezentantul Partidului Socialiștilor, Igor Chirița, este noul primar al comunei Cremenciug apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Ziua Mondială a Diabetului: Evenimentul Comunității Nordului Împreună pentru Sprijinul Copiilor cu Diabet # Observatorul de Nord
În urma evenimentului Pe 14 noiembrie, în cadrul Zilei Mondiale a Diabetului, s-a desfășurat la Florești, ediția I a evenimentului „Comunitatea Nordului”, dedicat copiilor și persoanelor afectate de diabet din regiunea de nord. Evenimentul a fost o oportunitate rară de a aduna medici, părinți și susținători într-o întâlnire educativă ce a vizat îmbunătățirea gestionării diabetului […] Post-ul Ziua Mondială a Diabetului: Evenimentul Comunității Nordului Împreună pentru Sprijinul Copiilor cu Diabet apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Horoscopul zilei: 17 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. # Observatorul de Nord
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 17 noiembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai. Horoscop luni, 17 noiembrie 2025 Berbec Azi ai nevoie de multă energie pentru că săptămâna […] Post-ul Horoscopul zilei: 17 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 17 noiembrie 2025: dolarul și euro s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei la început de săptămână moneda unică europeană s- a ieftinit, în raport cu leul moldovenesc, cu 45 de bani, și valorează 19 lei și 63 de bani. Dolarul valorează cu doi bani mai puțin și costă 16 lei și 89 de bani. Leul […] Post-ul Curs valutar, 17 noiembrie 2025: dolarul și euro s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
