Locuitorii din Voloave resping ideea construirii unei platforme pentru deșeuri / VIDEO

11:10

Ameninţare pentru unii, oportunitate pentru alţii. Aşa este văzută acum inteligenţa artificială. Evoluţia uriaşă îi determină pe mulţi să creadă că vor rămâne fără locuri de muncă. Un studiu realizat de cea mai mare platformă de job-uri online, în parteneriat cu Antena Academy, arată că aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până […] Post-ul Inteligența artificială schimbă piața muncii: Aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până în 2030 apare prima dată în Observatorul de Nord.