Diplome false, percheziții și arestări: săptămână tensionată pentru sistemul public și educațional

07:20

Magia inspirației îi va ghida pe nativi pe tot parcursul zilei. Atât în micile momente, cât și în cazul deciziilor majore, aceștia vor avea șansa să aibă încredere în propria intuiție. Astfel, li se vor dezvălui lumi noi pe care să le ia în considerare pe viitor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.