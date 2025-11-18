Final de criză la granița României: incendiul de pe petrolierul lovit de dronă rusească a fost stins, iar evacuările din Tulcea au fost ridicate - VIDEO

ProTV.md, 18 noiembrie 2025 23:00

Final de criză la granița României: incendiul de pe petrolierul lovit de dronă rusească a fost stins, iar evacuările din Tulcea au fost ridicate - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum o oră
23:10
Selecționata de tineret a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate în Astana, 1-1 cu reprezentativa Kazahstanului. Este al șaselea meci din preliminariile Campionatului European 2027 - VIDEO ProTV.md
Selecționata de tineret a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate în Astana, 1-1 cu reprezentativa Kazahstanului. Este al șaselea meci din preliminariile Campionatului European 2027 - VIDEO
23:10
Croația încheie grupa cu o revenire spectaculoasă împotriva Muntenegrului, în timp ce Cehia spulberă Gibraltarul și își asigură locul doi pentru Mondial - VIDEO ProTV.md
Croația încheie grupa cu o revenire spectaculoasă împotriva Muntenegrului, în timp ce Cehia spulberă Gibraltarul și își asigură locul doi pentru Mondial - VIDEO
23:00
Final de criză la granița României: incendiul de pe petrolierul lovit de dronă rusească a fost stins, iar evacuările din Tulcea au fost ridicate - VIDEO ProTV.md
Final de criză la granița României: incendiul de pe petrolierul lovit de dronă rusească a fost stins, iar evacuările din Tulcea au fost ridicate - VIDEO
23:00
Naționala Germaniei se califică la Mondial după o victorie categorică cu 6-0 în fața Slovaciei, Assan Ouedraogo devenind cel mai tânăr marcator la debut din ultimele șapte decenii - VIDEO ProTV.md
Naționala Germaniei se califică la Mondial după o victorie categorică cu 6-0 în fața Slovaciei, Assan Ouedraogo devenind cel mai tânăr marcator la debut din ultimele șapte decenii - VIDEO
23:00
FC Barcelona revine acasă după doi ani și jumătate de lucrări la Camp Nou: prima partidă se joacă sâmbătă, cu stadionul încă în reconstrucție - VIDEO ProTV.md
FC Barcelona revine acasă după doi ani și jumătate de lucrări la Camp Nou: prima partidă se joacă sâmbătă, cu stadionul încă în reconstrucție - VIDEO
Acum 2 ore
22:50
Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă Omsk: Autoritățile ruse neagă orice legătură cu un atac ucrainean - VIDEO ProTV.md
Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă Omsk: Autoritățile ruse neagă orice legătură cu un atac ucrainean - VIDEO
22:50
Debut de senzație în Emiratele Arabe Unite: Moldoveanul Pavel Andrușca îl spulberă pe adversarul chinez cu un knockout de manual - VIDEO ProTV.md
Debut de senzație în Emiratele Arabe Unite: Moldoveanul Pavel Andrușca îl spulberă pe adversarul chinez cu un knockout de manual - VIDEO
22:50
Olanda defilează în fața Lituaniei și obține calificarea directă la EURO 2026. Polonia lui Lewandowski se mulțumește cu locul de baraj - VIDEO ProTV.md
Olanda defilează în fața Lituaniei și obține calificarea directă la EURO 2026. Polonia lui Lewandowski se mulțumește cu locul de baraj - VIDEO
22:50
Ruptură totală între Mbappé și PSG: starul francez și fosta sa echipă își cer reciproc despăgubiri de sute de milioane de euro - VIDEO ProTV.md
Ruptură totală între Mbappé și PSG: starul francez și fosta sa echipă își cer reciproc despăgubiri de sute de milioane de euro - VIDEO
22:40
Accident la Făleşti: Un automobil s-a lovit cu o maşină a Poliției de Frontieră: Ambele vehicule au ajuns într-un gard - VIDEO ProTV.md
Accident la Făleşti: Un automobil s-a lovit cu o maşină a Poliției de Frontieră: Ambele vehicule au ajuns într-un gard - VIDEO
22:40
Moldova își reafirmă vocația europeană: Premierul Munteanu spune la Bruxelles că extinderea UE este o investiție în stabilitatea și securitatea continentului - VIDEO ProTV.md
Moldova își reafirmă vocația europeană: Premierul Munteanu spune la Bruxelles că extinderea UE este o investiție în stabilitatea și securitatea continentului - VIDEO
22:30
Grădinile Tivoli, transformate într-un tărâm de basm: milioane de luminițe aprind magia sărbătorilor la Copenhaga - VIDEO ProTV.md
Grădinile Tivoli, transformate într-un tărâm de basm: milioane de luminițe aprind magia sărbătorilor la Copenhaga - VIDEO
22:20
Zelenski pleacă în Turcia pentru a relansa negocierile de pace: Liderul ucrainean anunță o nouă rundă de discuții la care Kremlinul refuză să participe - VIDEO ProTV.md
Zelenski pleacă în Turcia pentru a relansa negocierile de pace: Liderul ucrainean anunță o nouă rundă de discuții la care Kremlinul refuză să participe - VIDEO
22:10
Polonia acuză Rusia de sabotarea căii ferate folosite pentru transportul armamentului spre Ucraina: Premierul anunță că doi ucraineni recrutați de serviciile secrete ruse sunt principalii suspecți - VIDEO ProTV.md
Polonia acuză Rusia de sabotarea căii ferate folosite pentru transportul armamentului spre Ucraina: Premierul anunță că doi ucraineni recrutați de serviciile secrete ruse sunt principalii suspecți - VIDEO
22:10
Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția blochează tribuna și cere demisia Guvernului în timpul votului privind miniștrii implicați în uriașa schemă de corupție din energetică - VIDEO ProTV.md
Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția blochează tribuna și cere demisia Guvernului în timpul votului privind miniștrii implicați în uriașa schemă de corupție din energetică - VIDEO
22:00
Campania de vaccinare antigripală în plină desfășurare: Peste 220 de mii de doze administrate în toată țara, cifra fiind mai mare decât în 2024 - VIDEO ProTV.md
Campania de vaccinare antigripală în plină desfășurare: Peste 220 de mii de doze administrate în toată țara, cifra fiind mai mare decât în 2024 - VIDEO
Acum 4 ore
21:50
Numărul cazurilor de gripă crește în capitală: Alte patru infecții confirmate, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să se răspândească la nivel național - VIDEO ProTV.md
Numărul cazurilor de gripă crește în capitală: Alte patru infecții confirmate, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să se răspândească la nivel național - VIDEO
21:40
Ucraina, lovită de un nou val de atacuri rusești nocturne: Zeci de drone distrug clădiri rezidențiale, sedii media și infrastructură feroviară în Dnipro - VIDEO ProTV.md
Ucraina, lovită de un nou val de atacuri rusești nocturne: Zeci de drone distrug clădiri rezidențiale, sedii media și infrastructură feroviară în Dnipro - VIDEO
21:40
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO ProTV.md
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
21:30
Nemulțumiri în rândul beneficiarilor de compensații sociale pentru transport: Oamenii spun că nu au primit ajutorul de mai multe luni. Răspunsul primăriei - VIDEO ProTV.md
Nemulțumiri în rândul beneficiarilor de compensații sociale pentru transport: Oamenii spun că nu au primit ajutorul de mai multe luni. Răspunsul primăriei - VIDEO
21:10
Deținut politic, condamnat la moarte și vizat de execuții simulate: Viața și lupta lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești împotriva regimului separatist de la Tiraspol - VIDEO ProTV.md
Deținut politic, condamnat la moarte și vizat de execuții simulate: Viața și lupta lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești împotriva regimului separatist de la Tiraspol - VIDEO
21:00
„Un al doilea Ilie Ilașcu nu îl are poporul român”: Cum îl descrie istoricul Ion Varta pe eroul care a rezistat detenției și torturii în regiunea transnistreană – VIDEO ProTV.md
„Un al doilea Ilie Ilașcu nu îl are poporul român”: Cum îl descrie istoricul Ion Varta pe eroul care a rezistat detenției și torturii în regiunea transnistreană – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.11.2025
Acum 6 ore
19:50
O mașină a doborât un indicator rutier după ce a încercat să evite o coliziune cu un automobil care a trecut pe roșu. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO ProTV.md
O mașină a doborât un indicator rutier după ce a încercat să evite o coliziune cu un automobil care a trecut pe roșu. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO
19:30
Opt mandate vacante în Parlamentul Moldovei: CEC propune noi deputați supleanți pentru validare ProTV.md
Opt mandate vacante în Parlamentul Moldovei: CEC propune noi deputați supleanți pentru validare
19:30
Moldova și Turcia consolidează parteneriatul bilateral: Discuții despre comerț, investiții și dezvoltare locală ProTV.md
Moldova și Turcia consolidează parteneriatul bilateral: Discuții despre comerț, investiții și dezvoltare locală
19:10
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european” ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european”
18:40
Parlamentarii ruşi au aprobat majorarea taxelor pentru a stimula economia, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina ProTV.md
Parlamentarii ruşi au aprobat majorarea taxelor pentru a stimula economia, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina
18:40
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă” ProTV.md
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă”
Acum 8 ore
17:30
Ședință de urgență la CMC: ajustări bugetare pentru 2025 și validarea a doi noi consilieri municipali, pe ordinea de zi ProTV.md
Ședință de urgență la CMC: ajustări bugetare pentru 2025 și validarea a doi noi consilieri municipali, pe ordinea de zi
17:20
Carlos Alcaraz e devastat, după ce s-a retras de la Cupa Davis: "Plec acasă cu inima frântă" ProTV.md
Carlos Alcaraz e devastat, după ce s-a retras de la Cupa Davis: "Plec acasă cu inima frântă"
17:20
„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei ProTV.md
„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei
17:20
„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă ProTV.md
„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.11.2025
16:50
Sindicatele din educație amenință cu proteste masive dacă bugetul 2026 ignoră „sărăcia rușinoasă” a profesorilor ProTV.md
Sindicatele din educație amenință cu proteste masive dacă bugetul 2026 ignoră „sărăcia rușinoasă” a profesorilor
16:20
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk ProTV.md
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk
16:00
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate” ProTV.md
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate”
Acum 12 ore
15:50
Probleme la nivel global pentru Cloudflare: Mai multe site-uri din Moldova au picat și ele ProTV.md
Probleme la nivel global pentru Cloudflare: Mai multe site-uri din Moldova au picat și ele
15:40
Ultima oră. Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare ProTV.md
Ultima oră. Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare
15:20
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța ProTV.md
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța
15:20
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului - VIDEO ProTV.md
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului - VIDEO
15:10
FSB pretinde că a dejucat un complot de a-l asasina pe Serghei Șoigu ProTV.md
FSB pretinde că a dejucat un complot de a-l asasina pe Serghei Șoigu
14:50
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr ProTV.md
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr
14:30
Premierul Munteanu, la discuții cu eurodeputați români: „Prietenii noștri care ne reprezintă vocea, interesele și mențin constant subiectului integrării europene a țării noastre pe agenda instituțiilor europene” ProTV.md
Premierul Munteanu, la discuții cu eurodeputați români: „Prietenii noștri care ne reprezintă vocea, interesele și mențin constant subiectului integrării europene a țării noastre pe agenda instituțiilor europene”
14:30
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot ProTV.md
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
14:20
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina ProTV.md
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
14:10
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate ProTV.md
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate
14:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Maia Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” ProTV.md
Maia Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025”
13:30
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia ProTV.md
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.