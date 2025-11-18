Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate
Acum 10 minute
14:20
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Acum 30 minute
14:10
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate
14:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Maia Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025”
Acum o oră
13:30
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia
Acum 2 ore
13:20
Alexandru Munteanu, la Forumul de la Bruxelles: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” - FOTO/VIDEO
13:10
Un ofițer de poliție de la Nisporeni, reținut în flagrant în timp ce lua mită. Ce spun procurorii CNA
13:00
Un biciclist l-a luat la pumni pe un taximetrist, pe o stradă din capitală. Momentul, viral pe rețelele de socializare - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.11.2025
12:50
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua în care Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO
12:40
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua când Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO
12:40
Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde. Locuitorii evacuați din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat în Plauru - VIDEO
Acum 4 ore
12:20
Emisiunea În PROfunzime din anul 2008 cu Ilie Ilașcu - VIDEO
12:20
Lua bani și promitea că va ajuta cu obținerea permiselor de conducere. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare
12:00
„Era legat la ochi, dus pe un câmp, iar gardienii trăgeau cu gloanțe oarbe în el până când leșina”. Detalii terfiante despre condițiile în care era deținut Ilie Ilașcu la închisoare
11:50
Mesajul președintelui țării, după moarte lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism"
11:20
Scandal și îmbrânceli în timpul unei ședințe la Primăria orașului Codru. Momentul în care un consilier este luat la pumni de către un consilier PAS - VIDEO
11:00
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
11:00
Jake Paul şi Anthony Joshua, meci de gală în decembrie, la Miami! Când are loc super-confruntarea
11:00
Gazprom a cumpărat producătorul rus care face limuzina cu care circulă Vladimir Putin
10:50
Adolescentul care a renunțat la Premier League pentru Universitatea Oxford: "Simțeam că pot face mai mult"
Acum 6 ore
10:10
Au pornit spre Dublin și Londra cu 500 de pachete de țigări, dar „au uitat” să le declare. Doi lituanieni și un român - documentați pe Aeroportul Internațional Chișinău
10:10
Un bărbat din Sîngerei - în stare gravă la spital cu arsuri, după ce locuința lui a luat foc. Ce spun pompierii
10:00
Selecționata de tineret a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate în Astana, 1-1 cu reprezentativa Kazahstanului. Este al șaselea meci din preliminariile Campionatului European 2027
09:50
Accident la Făleşti: Un automobil s-a lovit cu o maşină a Poliției de Frontieră: Ambele vehicule au ajuns într-un gard - FOTO
09:50
Nou record în naționala Germaniei. Assan Ouédraogo devine cel mai tânăr marcator la debut din ultimii 70 de ani
09:30
Reportaj PRO TV: Discuția de acum 25 ani, dintre Ilie Ilașcu, pe atunci deputat in Parlament și deținut intr-o pușcărie din Tiraspol și Dumitru Diacov, președinte al legislativului în acea perioada - VIDEO
08:30
Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă un mare oraș rusesc - VIDEO
Acum 8 ore
08:20
Va ploua în unele regiuni ale țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Curs valutar BNM pentru 18 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:50
Englezii scriu istorie în preliminarii: naționala celor Trei Lei devine prima echipă europeană calificată la Mondial și încheie campania fără niciun gol primit în 8 meciuri - VIDEO
23:40
Germania oferă Republicii Moldova un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru integrare europeană și proiecte sociale - VIDEO
23:30
Surpriză uriașă în preliminariile africane: Nigeria, evaluată la aproape 300 de milioane de euro, iese din cursă, iar selecționerul acuză Congo de vrăji și practici voodoo - VIDEO
23:30
Portugalia face show total în preliminarii: naționala lusitană zdrobește Armenia cu un neverosimil 9–1 și stabilește scorul categoric al rundei - VIDEO
23:20
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 - VIDEO
23:20
Un activist rus a fost reținut la Sankt Petersburg după un protest anti-război de 25 de minute - VIDEO
23:10
Italia, umilită din nou! Norvegia este a 32-a echipă calificată la Cupa Mondială - VIDEO
23:10
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor, a doua oară la rând! Alcaraz a cedat în două seturi - VIDEO
23:10
Atac masiv al Rusiei în apropierea graniței cu România și Republica Moldova: circa 50 de drone lovesc portul Izmail, iar românii din Tulcea primesc mesaj RO-Alert - VIDEO
23:10
Cehia accelerează drumul spre independență energetică: guvernul de la Praga aprobă construcția a două noi reactoare nucleare la centrala Dukovani - VIDEO
23:00
Magia Crăciunului a cuprins Parisul: Champs-Élysées se transformă într-un coridor de lumină, unde mii de străluciri albe și aurii creează o poveste de iarnă în fața a două sute de mii de spectatori - VIDEO
22:50
Grav accident la Sîngerei. O mașină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un alt automobil. Șapte persoane au ajuns la spital - VIDEO
22:50
Moldova intră în etapa decisivă a integrării europene: premierul Alexandru Munteanu merge la Bruxelles pentru a discuta deschiderea capitolelor de negociere cu cei mai înalți oficiali ai UE - VIDEO
22:40
Doliu în politica românească și moldovenească: fostul deputat și senator Ilie Ilașcu s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani
22:30
Tragedie în lumea politică românească și moldovenească: fostul deputat și senator Ilie Ilașcu s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani
22:20
Act de sabotaj fără precedent în Polonia: o rută feroviară strategică spre granița cu Ucraina distrusă de o explozie, iar premierul Tusk mobilizează forțele speciale pentru securizarea zonei - VIDEO
22:00
Ion Bulmaga - demis din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Ministrul Mediului mi-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa sa" - VIDEO
21:50
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală - depistată cu diplomă falsă. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu noi percheziții - VIDEO
21:50
Ce spune poliția despre accidentul de la Bălți în care un șofer a fost prins între fiarele mașinii, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism - VIDEO
21:40
Statele Unite pregătesc un nou asalt economic asupra Moscovei: planul anunțat de Donald Trump ar putea penaliza drastic țările care continuă să importe energie rusească - VIDEO
