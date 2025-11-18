Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă”
ProTV.md, 18 noiembrie 2025 18:40
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă"
Acum 30 minute
18:40
Parlamentarii ruşi au aprobat majorarea taxelor pentru a stimula economia, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina
18:40
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă”
Acum 2 ore
17:30
Ședință de urgență la CMC: ajustări bugetare pentru 2025 și validarea a doi noi consilieri municipali, pe ordinea de zi
17:20
Carlos Alcaraz e devastat, după ce s-a retras de la Cupa Davis: "Plec acasă cu inima frântă"
17:20
„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei
17:20
„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.11.2025
Acum 4 ore
16:50
Sindicatele din educație amenință cu proteste masive dacă bugetul 2026 ignoră „sărăcia rușinoasă” a profesorilor
16:20
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk
16:00
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate”
15:50
Probleme la nivel global pentru Cloudflare: Mai multe site-uri din Moldova au picat și ele
15:40
Ultima oră. Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare
15:20
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța
15:20
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului - VIDEO
15:10
FSB pretinde că a dejucat un complot de a-l asasina pe Serghei Șoigu
Acum 6 ore
14:50
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr
14:30
Premierul Munteanu, la discuții cu eurodeputați români: „Prietenii noștri care ne reprezintă vocea, interesele și mențin constant subiectului integrării europene a țării noastre pe agenda instituțiilor europene”
14:30
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
14:20
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
14:10
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate
14:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Maia Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025”
13:30
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia
13:20
Alexandru Munteanu, la Forumul de la Bruxelles: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” - FOTO/VIDEO
13:10
Un ofițer de poliție de la Nisporeni, reținut în flagrant în timp ce lua mită. Ce spun procurorii CNA
13:00
Un biciclist l-a luat la pumni pe un taximetrist, pe o stradă din capitală. Momentul, viral pe rețelele de socializare - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.11.2025
Acum 8 ore
12:50
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua în care Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO
12:40
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua când Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO
12:40
Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde. Locuitorii evacuați din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat în Plauru - VIDEO
12:20
Emisiunea În PROfunzime din anul 2008 cu Ilie Ilașcu - VIDEO
12:20
Lua bani și promitea că va ajuta cu obținerea permiselor de conducere. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare
12:00
„Era legat la ochi, dus pe un câmp, iar gardienii trăgeau cu gloanțe oarbe în el până când leșina”. Detalii terfiante despre condițiile în care era deținut Ilie Ilașcu la închisoare
11:50
Mesajul președintelui țării, după moarte lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism"
11:20
Scandal și îmbrânceli în timpul unei ședințe la Primăria orașului Codru. Momentul în care un consilier este luat la pumni de către un consilier PAS - VIDEO
11:00
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
11:00
Jake Paul şi Anthony Joshua, meci de gală în decembrie, la Miami! Când are loc super-confruntarea
11:00
Gazprom a cumpărat producătorul rus care face limuzina cu care circulă Vladimir Putin
Acum 12 ore
10:50
Adolescentul care a renunțat la Premier League pentru Universitatea Oxford: "Simțeam că pot face mai mult"
10:10
Au pornit spre Dublin și Londra cu 500 de pachete de țigări, dar „au uitat” să le declare. Doi lituanieni și un român - documentați pe Aeroportul Internațional Chișinău
10:10
Un bărbat din Sîngerei - în stare gravă la spital cu arsuri, după ce locuința lui a luat foc. Ce spun pompierii
10:00
Selecționata de tineret a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate în Astana, 1-1 cu reprezentativa Kazahstanului. Este al șaselea meci din preliminariile Campionatului European 2027
09:50
Accident la Făleşti: Un automobil s-a lovit cu o maşină a Poliției de Frontieră: Ambele vehicule au ajuns într-un gard - FOTO
09:50
Nou record în naționala Germaniei. Assan Ouédraogo devine cel mai tânăr marcator la debut din ultimii 70 de ani
09:30
Reportaj PRO TV: Discuția de acum 25 ani, dintre Ilie Ilașcu, pe atunci deputat in Parlament și deținut intr-o pușcărie din Tiraspol și Dumitru Diacov, președinte al legislativului în acea perioada - VIDEO
08:30
Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă un mare oraș rusesc - VIDEO
08:20
Va ploua în unele regiuni ale țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Curs valutar BNM pentru 18 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:50
Englezii scriu istorie în preliminarii: naționala celor Trei Lei devine prima echipă europeană calificată la Mondial și încheie campania fără niciun gol primit în 8 meciuri - VIDEO
23:40
Germania oferă Republicii Moldova un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru integrare europeană și proiecte sociale - VIDEO
