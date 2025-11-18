Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
ProTV.md, 18 noiembrie 2025 21:40
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
22:10
Polonia acuză Rusia de sabotarea căii ferate folosite pentru transportul armamentului spre Ucraina: Premierul anunță că doi ucraineni recrutați de serviciile secrete ruse sunt principalii suspecți - VIDEO # ProTV.md
Polonia acuză Rusia de sabotarea căii ferate folosite pentru transportul armamentului spre Ucraina: Premierul anunță că doi ucraineni recrutați de serviciile secrete ruse sunt principalii suspecți - VIDEO
22:10
Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția blochează tribuna și cere demisia Guvernului în timpul votului privind miniștrii implicați în uriașa schemă de corupție din energetică - VIDEO # ProTV.md
Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția blochează tribuna și cere demisia Guvernului în timpul votului privind miniștrii implicați în uriașa schemă de corupție din energetică - VIDEO
Acum 15 minute
22:00
Campania de vaccinare antigripală în plină desfășurare: Peste 220 de mii de doze administrate în toată țara, cifra fiind mai mare decât în 2024 - VIDEO # ProTV.md
Campania de vaccinare antigripală în plină desfășurare: Peste 220 de mii de doze administrate în toată țara, cifra fiind mai mare decât în 2024 - VIDEO
Acum 30 minute
21:50
Numărul cazurilor de gripă crește în capitală: Alte patru infecții confirmate, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să se răspândească la nivel național - VIDEO # ProTV.md
Numărul cazurilor de gripă crește în capitală: Alte patru infecții confirmate, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să se răspândească la nivel național - VIDEO
Acum o oră
21:40
Ucraina, lovită de un nou val de atacuri rusești nocturne: Zeci de drone distrug clădiri rezidențiale, sedii media și infrastructură feroviară în Dnipro - VIDEO # ProTV.md
Ucraina, lovită de un nou val de atacuri rusești nocturne: Zeci de drone distrug clădiri rezidențiale, sedii media și infrastructură feroviară în Dnipro - VIDEO
21:40
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO # ProTV.md
Audierea martorilor din partea acuzării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc, a fost pusă pe pauză. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
21:30
Nemulțumiri în rândul beneficiarilor de compensații sociale pentru transport: Oamenii spun că nu au primit ajutorul de mai multe luni. Răspunsul primăriei - VIDEO # ProTV.md
Nemulțumiri în rândul beneficiarilor de compensații sociale pentru transport: Oamenii spun că nu au primit ajutorul de mai multe luni. Răspunsul primăriei - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
Deținut politic, condamnat la moarte și vizat de execuții simulate: Viața și lupta lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești împotriva regimului separatist de la Tiraspol - VIDEO # ProTV.md
Deținut politic, condamnat la moarte și vizat de execuții simulate: Viața și lupta lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești împotriva regimului separatist de la Tiraspol - VIDEO
21:00
„Un al doilea Ilie Ilașcu nu îl are poporul român”: Cum îl descrie istoricul Ion Varta pe eroul care a rezistat detenției și torturii în regiunea transnistreană – VIDEO # ProTV.md
„Un al doilea Ilie Ilașcu nu îl are poporul român”: Cum îl descrie istoricul Ion Varta pe eroul care a rezistat detenției și torturii în regiunea transnistreană – VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.11.2025
19:50
O mașină a doborât un indicator rutier după ce a încercat să evite o coliziune cu un automobil care a trecut pe roșu. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO # ProTV.md
O mașină a doborât un indicator rutier după ce a încercat să evite o coliziune cu un automobil care a trecut pe roșu. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO
19:30
Opt mandate vacante în Parlamentul Moldovei: CEC propune noi deputați supleanți pentru validare # ProTV.md
Opt mandate vacante în Parlamentul Moldovei: CEC propune noi deputați supleanți pentru validare
19:30
Moldova și Turcia consolidează parteneriatul bilateral: Discuții despre comerț, investiții și dezvoltare locală # ProTV.md
Moldova și Turcia consolidează parteneriatul bilateral: Discuții despre comerț, investiții și dezvoltare locală
19:10
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european” # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european”
18:40
Parlamentarii ruşi au aprobat majorarea taxelor pentru a stimula economia, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina # ProTV.md
Parlamentarii ruşi au aprobat majorarea taxelor pentru a stimula economia, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina
18:40
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă” # ProTV.md
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă”
Acum 6 ore
17:30
Ședință de urgență la CMC: ajustări bugetare pentru 2025 și validarea a doi noi consilieri municipali, pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședință de urgență la CMC: ajustări bugetare pentru 2025 și validarea a doi noi consilieri municipali, pe ordinea de zi
17:20
Carlos Alcaraz e devastat, după ce s-a retras de la Cupa Davis: "Plec acasă cu inima frântă" # ProTV.md
Carlos Alcaraz e devastat, după ce s-a retras de la Cupa Davis: "Plec acasă cu inima frântă"
17:20
„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei # ProTV.md
„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei
17:20
„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă # ProTV.md
„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.11.2025
16:50
Sindicatele din educație amenință cu proteste masive dacă bugetul 2026 ignoră „sărăcia rușinoasă” a profesorilor # ProTV.md
Sindicatele din educație amenință cu proteste masive dacă bugetul 2026 ignoră „sărăcia rușinoasă” a profesorilor
16:20
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk # ProTV.md
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk
Acum 8 ore
16:00
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate” # ProTV.md
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate”
15:50
Probleme la nivel global pentru Cloudflare: Mai multe site-uri din Moldova au picat și ele # ProTV.md
Probleme la nivel global pentru Cloudflare: Mai multe site-uri din Moldova au picat și ele
15:40
Ultima oră. Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare # ProTV.md
Ultima oră. Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare
15:20
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța # ProTV.md
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța
15:20
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului - VIDEO # ProTV.md
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului - VIDEO
15:10
FSB pretinde că a dejucat un complot de a-l asasina pe Serghei Șoigu
14:50
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr # ProTV.md
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr
14:30
Premierul Munteanu, la discuții cu eurodeputați români: „Prietenii noștri care ne reprezintă vocea, interesele și mențin constant subiectului integrării europene a țării noastre pe agenda instituțiilor europene” # ProTV.md
Premierul Munteanu, la discuții cu eurodeputați români: „Prietenii noștri care ne reprezintă vocea, interesele și mențin constant subiectului integrării europene a țării noastre pe agenda instituțiilor europene”
14:30
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot # ProTV.md
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
14:20
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina # ProTV.md
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Acum 12 ore
14:10
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate # ProTV.md
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate
14:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Maia Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # ProTV.md
Maia Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025”
13:30
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia
13:20
Alexandru Munteanu, la Forumul de la Bruxelles: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Alexandru Munteanu, la Forumul de la Bruxelles: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” - FOTO/VIDEO
13:10
Un ofițer de poliție de la Nisporeni, reținut în flagrant în timp ce lua mită. Ce spun procurorii CNA # ProTV.md
Un ofițer de poliție de la Nisporeni, reținut în flagrant în timp ce lua mită. Ce spun procurorii CNA
13:00
Un biciclist l-a luat la pumni pe un taximetrist, pe o stradă din capitală. Momentul, viral pe rețelele de socializare - VIDEO # ProTV.md
Un biciclist l-a luat la pumni pe un taximetrist, pe o stradă din capitală. Momentul, viral pe rețelele de socializare - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.11.2025
12:50
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua în care Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO # ProTV.md
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua în care Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO
12:40
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua când Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO # ProTV.md
Reportaj PRO TV din 2001: Ziua când Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare și a revenit acasă - VIDEO
12:40
Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde. Locuitorii evacuați din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat în Plauru - VIDEO # ProTV.md
Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde. Locuitorii evacuați din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat în Plauru - VIDEO
12:20
Emisiunea În PROfunzime din anul 2008 cu Ilie Ilașcu - VIDEO
12:20
Lua bani și promitea că va ajuta cu obținerea permiselor de conducere. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare # ProTV.md
Lua bani și promitea că va ajuta cu obținerea permiselor de conducere. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare
12:00
„Era legat la ochi, dus pe un câmp, iar gardienii trăgeau cu gloanțe oarbe în el până când leșina”. Detalii terfiante despre condițiile în care era deținut Ilie Ilașcu la închisoare # ProTV.md
„Era legat la ochi, dus pe un câmp, iar gardienii trăgeau cu gloanțe oarbe în el până când leșina”. Detalii terfiante despre condițiile în care era deținut Ilie Ilașcu la închisoare
11:50
Mesajul președintelui țării, după moarte lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism" # ProTV.md
Mesajul președintelui țării, după moarte lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism"
11:20
Scandal și îmbrânceli în timpul unei ședințe la Primăria orașului Codru. Momentul în care un consilier este luat la pumni de către un consilier PAS - VIDEO # ProTV.md
Scandal și îmbrânceli în timpul unei ședințe la Primăria orașului Codru. Momentul în care un consilier este luat la pumni de către un consilier PAS - VIDEO
11:00
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.