Ilie Ilaşcu a murit la vârsta de 73 de ani. Acesta va fi înmormântat la București

Conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) la alegerile locale noi care se dsfășoară duminică, 16 noiembrie, prezența la vot este de 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale, până la ora 15:00. „Până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători“, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor...