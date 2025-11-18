LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu patru rachete balistice și 114 drone. Mai multe blocuri de locuit au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1362
Ziarul de Garda, 18 noiembrie 2025 10:30
UPDATE 10:21 Armata rusă a lansat patru rachete balistice Iskander-M și 114 drone asupra Ucrainei, conform Forțelor de Apărare Aeriană a Ucrainei, au fost neutralizate 101 ținte. Conform sursei citate, Rusia a lansat rachetele din regiunile Rostov și Voronej, iar dronele din Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Crimeea, ocupată temporar. Aproximativ 70 din cele 114...
• • •
Acum 10 minute
10:40
Acum 30 minute
10:30
UPDATE 10:21 Armata rusă a lansat patru rachete balistice Iskander-M și 114 drone asupra Ucrainei, conform Forțelor de Apărare Aeriană a Ucrainei, au fost neutralizate 101 ținte. Conform sursei citate, Rusia a lansat rachetele din regiunile Rostov și Voronej, iar dronele din Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Crimeea, ocupată temporar. Aproximativ 70 din cele 114...
10:30
10:20
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Ziarul de Garda
Comisia pentru politică externă a Parlamentului R. Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, anunță Legislativul într-un comunicat. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către R....
Acum o oră
10:10
O casa din raionul Sîngerei, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a suferit arsuri, fiind internat în stare gravă # Ziarul de Garda
Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei. În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06, conform unui comunicat de presă emis de...
10:00
CSM anunță concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător. Cererile pot fi depuse până pe 16 decembrie # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare. Astfel, potrivit unui comunicat al Consiliului, candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 16 decembrie 2025 inclusiv, cererile de participare la concurs, anexând...
09:50
Acum 2 ore
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Rapoartele Comisiei de evaluare a judecătorilor și concursul pentru transferul temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc în ședință. Pe agenda CSM sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare a judecătorilor care urmează să fie examinate. La fel, membrii CSM vor desfășura concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru. În concurs...
09:20
Un blogger uzbec, care a primit azil politic în R. Moldova, acuză că șoferul unei companii încearcă să-l estorcheze de 500 de euro. Șoferul susține însă că banii i-ar fi dat unor polițiști din România „pentru ca să mergem mai departe” # Ziarul de Garda
Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro. Șoferul acuzat susține...
09:10
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza, care prevede și o posibilă cale către un stat palestinian suveran # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Rezoluția prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, care ar urma să dezarmeze Hamas. La textul inițial a fost adăugată și o mențiune privind o posibilă cale către un stat palestinian suveran, scrie Reuters. China și Rusia...
Acum 4 ore
08:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a lovit regiunea Harkiv. O minoră a fost ucisă, iar alte nouă persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
8:10 O fată de șaptesprezece ani a fost ucisă și alte nouă persoane au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Berestyn din regiunea Harkiv, a raportat guvernatorul regional, Oleh Syniehubov. Un băiat de șaisprezece ani s-a numărat printre răniți. Șapte dintre cei nouă răniți au fost spitalizați cu traume provocate de explozie,...
Acum 12 ore
23:30
22:40
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr....
22:10
Visul Georgian vrea să desființeze mai multe instituții-cheie și să limiteze votul georgienilor din străinătate # Ziarul de Garda
Parlamentul Georgiei, dominat de partidul de guvernământ Visul Georgian, examinează un nou pachet de inițiative legislative ce include propuneri de desființare a Administrației pentru Osetia de Sud, lichidarea Biroului Anticorupție și a altor structuri de stat, precum și restricționarea dreptului de vot pentru cetățenii georgieni aflați peste hotarele țării. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, reprezentant...
Acum 24 ore
21:20
Propaganda rusă pătrunde în Kârgâzstan: Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune # Ziarul de Garda
În Kârgâzstan se lansează un nou post de televiziune, „Nomad”, legat de canalul propagandistic Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și de o organizație controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, candamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Potrivit unei investigații publicate de „Radio Azattyk” (Serviciul kazah al Radio Europa Liberă, n.r.), citată...
20:10
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, scrie Reuters, citând surse. Anterior, Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme în cursa pentru un portofoliu de active Lukoil în valoare...
19:30
LIVE TEXT/ Ucraina lovește infrastructura folosită de ruși: o șosea spre Pokrovsk a fost distrusă. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:25 Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus drumul care face legătura dintre Selîdove și Pokrovsk, în regiunea Donețk, pentru a îngreuna deplasarea și aprovizionarea trupelor ruse. Informația a fost confirmată de Corpul 7 de Reacție Rapidă al Trupelor Aeropurtate ucrainene. Militarii ucraineni afirmă că Rusia utiliza această rută pentru a introduce tehnică ușoară spre...
18:50
DOC/ Dorin Recean pleacă din politică cu o mașină nouă de 66 de mii de euro. Averea fostului premier la încheierea mandatului # Ziarul de Garda
La încheierea mandatului, fostul premier Dorin Recean a devenit titularul unui BMW de 66 de mii de euro, fabricat în 2024. Totodată, familia Recean a transferat către rude peste 65 de mii de euro și 40 de mii de lire sterline, banii fiind virați, cu titlu gratuit, chiar în ziua depunerii declarației de avere de...
18:10
ANRE, cu referire la informațiile despre posibile majorări ale tarifelor: „Nu reflectă realitatea” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că nu a recepționat cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția a venit cu precizări în contextul „informațiile recent vehiculate în presă referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor în luna noiembrie...
18:00
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, după ce regimul de la Tiraspol l-a deținut ilegal din august 2022 # Ziarul de Garda
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, informația a fost confirmată de avocatul Vadim Vieru, din cadrul organizației pentru drepturile omului Promo-LEX. Vadim Pogorlețchi a fost reținut în august 2022 și a fost deținut ilegal mai bine de trei ani în penitenciarele din regiunea transnistreană. În august anul acesta, așa-numita „judecătorie de la Tiraspol” l-a...
17:50
Noi fraude prin preluarea controlului asupra telefonului de la distanță: „Victimele sunt contactate de persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă” # Ziarul de Garda
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează în privința unei noi fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță, prin diverse aplicații de mesagerie. Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă. Sub aceste pretexte, victimei i se solicită să...
17:30
17:20
„Factura la energie poate fi redusă la jumătate” – directorul CNED explică cum pot fi economisiți 9,5 miliarde de lei anual # Ziarul de Garda
Până la 9,5 miliarde de lei ar putea fi economisiți anual, iar facturile la energie s-ar putea reduce chiar și la jumătate dacă locuințele ar fi eficientizate energetic, afirmă Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale consumă jumătate din energia utilizată la nivel național, iar multe dintre ele au...
17:10
UPDATE/ Sute de oameni, evacuați din două localități din Tulcea, după ce o dronă a lovit o navă cu peste 4 mii de tone de gaz lichefiat. Risc major de explozie # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 300 de persoane au fost evacuate până acum. În continuare, incendiul este activ la bordul navei, scrie hotnews.ro. Potrivit șefului DepartamentulUI pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, nava este încărcată cu aproximativ 4 400 de tone de gaz, iar explozia poate avea un impact de 4,5-5 km. „Când riscul scade, populația evacuată se...
17:10
LIVE TEXT/ Ucraina va achiziționa 100 de avioane Rafale, a anunțat Zelenski după semnarea declarației de apărare cu Macron. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat pe 17 noiembrie o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, Kievul având ca obiectiv achiziționarea de avioane Rafale și noi sisteme de apărare aeriană SAMP/T, scrie presa ucraineană. Declarația, semnată în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, se referă la...
17:10
Compania Auto Lider, importator de automobile din Coreea de Sud, anunță o listă de prețuri orientative pentru mai multe modele populare, mașinile din Coreea fiind cu 3 000–7 000 € mai ieftine decât ofertele actuale de pe piața din Republica Moldova. Prețuri orientative publicate de companie Potrivit Auto Lider, prețurile la auto din Coreea sunt...
17:00
Kremlinul speră la o nouă întâlnire Putin-Trump imediat ce „condițiile pentru organizarea summitului sunt îndeplinite” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat luni, 17 noiembrie, că speră la un alt summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate. Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în august, la un summit în Alaska, unde au discutat o posibilă rezoluție pentru a pune capăt războiului din...
16:40
DOC/ Fostă deputată, aliată a lui Ilan Șor, NU scapă de sancțiunile UE. Decizia instanței # Ziarul de Garda
Maria Albot, fostă deputată din partea ex-partidului „Șor”, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, solicitând să fie radiată de pe lista sancțiunilor UE, care îi sunt aplicate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea și a obligat-o, totodată, să achite cheltuielile de judecată. În februarie 2024,...
16:30
Percheziții într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale. Acte de identitate și ștampile false, găsite în urma descinderilor. Trei bărbați, reținuți # Ziarul de Garda
Oamenii legi au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind falsificarea documentelor oficiale, anunță luni, 17 noiembrie, Poliția de Frontieră. Trei bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore, ulterior la doi dintre ei a fost aplicat arestul preventiv pentru 30 de zile. Activitatea infracțională viza confecționarea și utilizarea unor documente oficiale falsificate, inclusiv acte de...
16:20
Prim-ministrul R. Moldova, întrevedere cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag: „Investițiile transfrontaliere au devenit mai simple și mai predictibile” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag, pe 17 noiembrie. Proiectele de dezvoltare realizate în R. Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de oficiali la întrevedere, potrivit Guvernului. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a apreciat suportul constant al părții franceze, inclusiv în procesul de...
16:10
Un procuror din cadrul PA, propus pentru promovarea evaluării integrității. Sora acestuia, care a încercat să candideze la alegerile parlamentare, a picat anterior testul integrității # Ziarul de Garda
Procurorul Grigore Clevadî, din Procuratura Anticorupție (PA), corespunde criteriilor de integritate etică și financiară, a concluzionat Comisia de evaluare a procurorilor, care a transmis către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul cu propunerea de promovare a evaluării. ZdG a scris anterior că procurorul este fratele Nataliei Clevadî. Fosta judecătoare de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,...
15:40
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba”, susține mama băiatului decedat # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată astăzi, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a...
15:40
Jocuri de noroc ilegale într-o saună din Bălți: grup destructurat de oamenii legii # Ziarul de Garda
O grupare care se ocupa de organizarea jocurilor de noroc fără licență în Bălți a fost destructurată. „Activitatea genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public”, anunță luni, 17 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, investigațiile au stabilit că un bărbat de 37 de ani arenda o saună în Bǎlți, pe care o folosea pentru desfășurarea...
15:20
UPDATE/ Un sat din România, evacuat din cauza pericolului de explozie, după ce o dronă a lovit o navă cu 4 000 de tone de gaz lichefiat # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, confirmă evacuarea a 15 oameni și spune că „prioritatea o reprezintă siguranța localnicilor și a salvatorilor”, potrivit hotnews.ro. „E pericol de explozie. Am evacuat 15 persoane, care sunt la primărie în acest moment. La ora 12 o să le dăm o masă caldă. Avem acolo dispensar și tot...
15:00
VIDEO/ Un bărbat ar fi acționat în calitate de curier în cadrul unei rețele de distribuire a substanțelor narcotice în Chișinău. Acesta riscă până la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani, din raionul Briceni, a fost destructurată de polițiștii din sectorul Botanica. Bărbatul ar fi suspectat că acționa în calitate de curier în cadrul unei rețele de distribuire a substanțelor narcotice în Chișinău, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, oamenii legii l-au depistat în flagrant,...
14:50
Explozie la o cale ferată poloneză folosită pentru transporturile de ajutoare către Ucraina: Tusk: „Act de sabotaj fără precedent” # Ziarul de Garda
O linie de cale ferată dintre Varșovia și Lublin a fost distrusă într-un „act de sabotaj fără precedent”, a anunțat luni, 17 noiembrie, premierul polonez Donald Tusk. Prim-ministrul polonez a menționat că ruta este „de o importanță crucială pentru furnizarea de ajutor Ucrainei”, scrie Reuters. Potrivit premierului, a fost folosită o „încărcătură explozivă” pentru a...
14:40
Ministerul Apărării denunță un fals distribuit pe Telegram: „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului” # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării denunță un fals distribuit pe mai multe canale de Telegram. Este vorba despre o scrisoare care ar conține semnătura contrafăcută a ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi și o ștampilă inexistentă, atenționează instituția. „O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram,...
13:50
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Ziarul de Garda
În cei trei ani de când a fost lansat programul „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în anul 2025, peste 5 mii de tineri au avut acces la vouchere culturale, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Culturii. Majoritatea tinerilor...
13:00
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară luni, 17 noiembrie, mai multe percheziții în alt episod din cauza penală privind schema de corupție în domeniul medicinii estetice. Investigațiile vizează o angajată a unui salon de frumusețe din capitală, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor urmăririi penale, femeia deține o diplomă falsă pretins...
13:00
UPDATE/ 15 persoane au fost evacuate din Ceatalchioi, din cauza pericolului de explozie, după ce o dronă a lovit o navă cu 4 000 de tone de gaz lichefiat # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, confirmă evacuarea a 15 oameni și spune că „prioritatea o reprezintă siguranța localnicilor și a salvatorilor”. „E pericol de explozie. Am evacuat 15 persoane, care sunt la primărie în acest moment. La ora 12 o să le dăm o masă caldă. Avem acolo dispensar și tot ce trebuie. ...
12:40
LIVE TEXT/ Zelenski și Macron au semnat o declarație privind cooperarea în domeniul apărării dintre Ucraina și Franța. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, 17 noiembrie, o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, semnalând o aprofundare a legăturilor bilaterale de securitate, scrie The Kyiv Independent. Acordul, semnat în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, privește „achiziționarea de echipamente de apărare” de către...
12:40
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului va fi eliberat din funcție: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a Ministerului Mediului” # Ziarul de Garda
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) Ion Bulmaga a anunțat luni, 17 noiembrie, că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a dânsului.” Acesta a scris un mesaj pe pagina sa de...
12:30
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului va fi eliberat din funcție: „Nu mă regăsesc în garnitura de echipă a Ministerului Mediului” # Ziarul de Garda
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) Ion Bulmaga a anunțat luni, 17 noiembrie, că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a dânsului.” Acesta a scris un mesaj pe pagina sa de...
12:10
Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului luni, 17 noiembrie. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului...
12:00
Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, te răsfățăm cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank. Bank Friday revine cu oferte care se potrivesc stilului...
11:40
Pericol de explozie la granița României. O dronă a lovit o navă cu 4 000 de tone de gaz lichefiat. Locuitorii din Tulcea, evacuați # Ziarul de Garda
Pericol major la granița României după ce o navă încărcată cu aproximativ 4000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Potrivit presei locale, nava ar fi în flăcări, iar riscul unei explozii de proporții este considerat ridicat de autorități, transmite...
11:30
O femeie a suferit arsuri de gradul II și III în regiunea feței după o explozie provocată de aprinderea sobei cu lichid inflamabil # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce o femeie a suferit arsuri în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei, anunță luni, 17 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit primelor informații,...
11:20
Energbank anunță desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere # Ziarul de Garda
La data de 13 noiembrie 2025, Lilia Boico a fost desemnată Președinta Comitetului de Conducere al B.C. Energbank S.A. Cu o experiență de peste 23 ani în sectorul financiar-bancar al R. Moldova, Lilia Boico a exercitat funcția de Vicepreședintă a Comitetului de Conducere al Energbank, având în responsabilitate coordonarea unui domeniu esențial – experiența clienților....
11:10
Administratorul unei întreprinderi – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabila-șefă, trimisă după gratii pentru 10 ani # Ziarul de Garda
Două persoane au fost găsite vinovate pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Un bărbat în vârstă de 54 de ani și o femei în vârstă de 53 de ani au fost condamnați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa...
11:00
Atacuri rusești lângă granița României. Locuitorii din Tulcea au apelat la 112 în toiul nopții # Ziarul de Garda
Rusia a lansat noi atacuri noaptea trecută la granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, după ce mai multe ținte s-au apropiat de frontieră, iar autoritățile au avertizat asupra riscului ca obiecte din spațiul aerian să cadă pe teritoriul românesc, relatează Euronews. Alerta a fost ridicată la ora 03:00, iar...
