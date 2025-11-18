LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu patru rachete balistice și 114 drone. Mai multe blocuri de locuit au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1362

11:40

Pericol major la granița României după ce o navă încărcată cu aproximativ 4000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Potrivit presei locale, nava ar fi în flăcări, iar riscul unei explozii de proporții este considerat ridicat de autorități, transmite...