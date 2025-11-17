Germania va oferi R. Moldova 24 de milioane de euro sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE
Ziarul de Garda, 17 noiembrie 2025 23:30
Germania va oferi R. Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei în R. Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu de luni, 17 noiembrie. Acordurile pentru recepționarea finanțării...
• • •
Acum 2 ore
23:30
22:40
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr....
Acum 4 ore
22:10
Visul Georgian vrea să desființeze mai multe instituții-cheie și să limiteze votul georgienilor din străinătate # Ziarul de Garda
Parlamentul Georgiei, dominat de partidul de guvernământ Visul Georgian, examinează un nou pachet de inițiative legislative ce include propuneri de desființare a Administrației pentru Osetia de Sud, lichidarea Biroului Anticorupție și a altor structuri de stat, precum și restricționarea dreptului de vot pentru cetățenii georgieni aflați peste hotarele țării. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, reprezentant...
21:20
Propaganda rusă pătrunde în Kârgâzstan: Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune # Ziarul de Garda
În Kârgâzstan se lansează un nou post de televiziune, „Nomad”, legat de canalul propagandistic Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și de o organizație controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, candamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Potrivit unei investigații publicate de „Radio Azattyk” (Serviciul kazah al Radio Europa Liberă, n.r.), citată...
Acum 6 ore
20:10
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, scrie Reuters, citând surse. Anterior, Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme în cursa pentru un portofoliu de active Lukoil în valoare...
19:30
LIVE TEXT/ Ucraina lovește infrastructura folosită de ruși: o șosea spre Pokrovsk a fost distrusă. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:25 Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus drumul care face legătura dintre Selîdove și Pokrovsk, în regiunea Donețk, pentru a îngreuna deplasarea și aprovizionarea trupelor ruse. Informația a fost confirmată de Corpul 7 de Reacție Rapidă al Trupelor Aeropurtate ucrainene. Militarii ucraineni afirmă că Rusia utiliza această rută pentru a introduce tehnică ușoară spre...
18:50
DOC/ Dorin Recean pleacă din politică cu o mașină nouă de 66 de mii de euro. Averea fostului premier la încheierea mandatului # Ziarul de Garda
La încheierea mandatului, fostul premier Dorin Recean a devenit titularul unui BMW de 66 de mii de euro, fabricat în 2024. Totodată, familia Recean a transferat către rude peste 65 de mii de euro și 40 de mii de lire sterline, banii fiind virați, cu titlu gratuit, chiar în ziua depunerii declarației de avere de...
Acum 8 ore
18:10
ANRE, cu referire la informațiile despre posibile majorări ale tarifelor: „Nu reflectă realitatea” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că nu a recepționat cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția a venit cu precizări în contextul „informațiile recent vehiculate în presă referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor în luna noiembrie...
18:00
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, după ce regimul de la Tiraspol l-a deținut ilegal din august 2022 # Ziarul de Garda
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, informația a fost confirmată de avocatul Vadim Vieru, din cadrul organizației pentru drepturile omului Promo-LEX. Vadim Pogorlețchi a fost reținut în august 2022 și a fost deținut ilegal mai bine de trei ani în penitenciarele din regiunea transnistreană. În august anul acesta, așa-numita „judecătorie de la Tiraspol” l-a...
17:50
Noi fraude prin preluarea controlului asupra telefonului de la distanță: „Victimele sunt contactate de persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă” # Ziarul de Garda
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează în privința unei noi fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță, prin diverse aplicații de mesagerie. Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă. Sub aceste pretexte, victimei i se solicită să...
17:30
17:20
„Factura la energie poate fi redusă la jumătate” – directorul CNED explică cum pot fi economisiți 9,5 miliarde de lei anual # Ziarul de Garda
Până la 9,5 miliarde de lei ar putea fi economisiți anual, iar facturile la energie s-ar putea reduce chiar și la jumătate dacă locuințele ar fi eficientizate energetic, afirmă Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale consumă jumătate din energia utilizată la nivel național, iar multe dintre ele au...
17:10
UPDATE/ Sute de oameni, evacuați din două localități din Tulcea, după ce o dronă a lovit o navă cu peste 4 mii de tone de gaz lichefiat. Risc major de explozie # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 300 de persoane au fost evacuate până acum. În continuare, incendiul este activ la bordul navei, scrie hotnews.ro. Potrivit șefului DepartamentulUI pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, nava este încărcată cu aproximativ 4 400 de tone de gaz, iar explozia poate avea un impact de 4,5-5 km. „Când riscul scade, populația evacuată se...
17:10
LIVE TEXT/ Ucraina va achiziționa 100 de avioane Rafale, a anunțat Zelenski după semnarea declarației de apărare cu Macron. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat pe 17 noiembrie o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, Kievul având ca obiectiv achiziționarea de avioane Rafale și noi sisteme de apărare aeriană SAMP/T, scrie presa ucraineană. Declarația, semnată în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, se referă la...
17:10
Compania Auto Lider, importator de automobile din Coreea de Sud, anunță o listă de prețuri orientative pentru mai multe modele populare, mașinile din Coreea fiind cu 3 000–7 000 € mai ieftine decât ofertele actuale de pe piața din Republica Moldova. Prețuri orientative publicate de companie Potrivit Auto Lider, prețurile la auto din Coreea sunt...
17:00
Kremlinul speră la o nouă întâlnire Putin-Trump imediat ce „condițiile pentru organizarea summitului sunt îndeplinite” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat luni, 17 noiembrie, că speră la un alt summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate. Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în august, la un summit în Alaska, unde au discutat o posibilă rezoluție pentru a pune capăt războiului din...
16:40
DOC/ Fostă deputată, aliată a lui Ilan Șor, NU scapă de sancțiunile UE. Decizia instanței # Ziarul de Garda
Maria Albot, fostă deputată din partea ex-partidului „Șor”, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, solicitând să fie radiată de pe lista sancțiunilor UE, care îi sunt aplicate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea și a obligat-o, totodată, să achite cheltuielile de judecată. În februarie 2024,...
Acum 12 ore
16:30
Percheziții într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale. Acte de identitate și ștampile false, găsite în urma descinderilor. Trei bărbați, reținuți # Ziarul de Garda
Oamenii legi au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind falsificarea documentelor oficiale, anunță luni, 17 noiembrie, Poliția de Frontieră. Trei bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore, ulterior la doi dintre ei a fost aplicat arestul preventiv pentru 30 de zile. Activitatea infracțională viza confecționarea și utilizarea unor documente oficiale falsificate, inclusiv acte de...
16:20
Prim-ministrul R. Moldova, întrevedere cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag: „Investițiile transfrontaliere au devenit mai simple și mai predictibile” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag, pe 17 noiembrie. Proiectele de dezvoltare realizate în R. Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de oficiali la întrevedere, potrivit Guvernului. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a apreciat suportul constant al părții franceze, inclusiv în procesul de...
16:10
Un procuror din cadrul PA, propus pentru promovarea evaluării integrității. Sora acestuia, care a încercat să candideze la alegerile parlamentare, a picat anterior testul integrității # Ziarul de Garda
Procurorul Grigore Clevadî, din Procuratura Anticorupție (PA), corespunde criteriilor de integritate etică și financiară, a concluzionat Comisia de evaluare a procurorilor, care a transmis către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul cu propunerea de promovare a evaluării. ZdG a scris anterior că procurorul este fratele Nataliei Clevadî. Fosta judecătoare de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,...
15:40
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină a fost decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. „Justiția începe să-și facă treaba”, susține mama băiatului decedat # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată astăzi, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a...
15:40
Jocuri de noroc ilegale într-o saună din Bălți: grup destructurat de oamenii legii # Ziarul de Garda
O grupare care se ocupa de organizarea jocurilor de noroc fără licență în Bălți a fost destructurată. „Activitatea genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public”, anunță luni, 17 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, investigațiile au stabilit că un bărbat de 37 de ani arenda o saună în Bǎlți, pe care o folosea pentru desfășurarea...
15:20
UPDATE/ Un sat din România, evacuat din cauza pericolului de explozie, după ce o dronă a lovit o navă cu 4 000 de tone de gaz lichefiat # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, confirmă evacuarea a 15 oameni și spune că „prioritatea o reprezintă siguranța localnicilor și a salvatorilor”, potrivit hotnews.ro. „E pericol de explozie. Am evacuat 15 persoane, care sunt la primărie în acest moment. La ora 12 o să le dăm o masă caldă. Avem acolo dispensar și tot...
15:00
VIDEO/ Un bărbat ar fi acționat în calitate de curier în cadrul unei rețele de distribuire a substanțelor narcotice în Chișinău. Acesta riscă până la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani, din raionul Briceni, a fost destructurată de polițiștii din sectorul Botanica. Bărbatul ar fi suspectat că acționa în calitate de curier în cadrul unei rețele de distribuire a substanțelor narcotice în Chișinău, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, oamenii legii l-au depistat în flagrant,...
14:50
Explozie la o cale ferată poloneză folosită pentru transporturile de ajutoare către Ucraina: Tusk: „Act de sabotaj fără precedent” # Ziarul de Garda
O linie de cale ferată dintre Varșovia și Lublin a fost distrusă într-un „act de sabotaj fără precedent”, a anunțat luni, 17 noiembrie, premierul polonez Donald Tusk. Prim-ministrul polonez a menționat că ruta este „de o importanță crucială pentru furnizarea de ajutor Ucrainei”, scrie Reuters. Potrivit premierului, a fost folosită o „încărcătură explozivă” pentru a...
14:40
Ministerul Apărării denunță un fals distribuit pe Telegram: „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului” # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării denunță un fals distribuit pe mai multe canale de Telegram. Este vorba despre o scrisoare care ar conține semnătura contrafăcută a ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi și o ștampilă inexistentă, atenționează instituția. „O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram,...
13:50
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Ziarul de Garda
În cei trei ani de când a fost lansat programul „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în anul 2025, peste 5 mii de tineri au avut acces la vouchere culturale, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Culturii. Majoritatea tinerilor...
13:00
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară luni, 17 noiembrie, mai multe percheziții în alt episod din cauza penală privind schema de corupție în domeniul medicinii estetice. Investigațiile vizează o angajată a unui salon de frumusețe din capitală, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor urmăririi penale, femeia deține o diplomă falsă pretins...
13:00
12:40
LIVE TEXT/ Zelenski și Macron au semnat o declarație privind cooperarea în domeniul apărării dintre Ucraina și Franța. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, 17 noiembrie, o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, semnalând o aprofundare a legăturilor bilaterale de securitate, scrie The Kyiv Independent. Acordul, semnat în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, privește „achiziționarea de echipamente de apărare” de către...
12:40
12:30
12:10
Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului luni, 17 noiembrie. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului...
12:00
11:40
Pericol de explozie la granița României. O dronă a lovit o navă cu 4 000 de tone de gaz lichefiat. Locuitorii din Tulcea, evacuați # Ziarul de Garda
Pericol major la granița României după ce o navă încărcată cu aproximativ 4000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Potrivit presei locale, nava ar fi în flăcări, iar riscul unei explozii de proporții este considerat ridicat de autorități, transmite...
Acum 24 ore
11:30
O femeie a suferit arsuri de gradul II și III în regiunea feței după o explozie provocată de aprinderea sobei cu lichid inflamabil # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce o femeie a suferit arsuri în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei, anunță luni, 17 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit primelor informații,...
11:20
Energbank anunță desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere # Ziarul de Garda
La data de 13 noiembrie 2025, Lilia Boico a fost desemnată Președinta Comitetului de Conducere al B.C. Energbank S.A. Cu o experiență de peste 23 ani în sectorul financiar-bancar al R. Moldova, Lilia Boico a exercitat funcția de Vicepreședintă a Comitetului de Conducere al Energbank, având în responsabilitate coordonarea unui domeniu esențial – experiența clienților....
11:10
Administratorul unei întreprinderi – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabila-șefă, trimisă după gratii pentru 10 ani # Ziarul de Garda
Două persoane au fost găsite vinovate pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Un bărbat în vârstă de 54 de ani și o femei în vârstă de 53 de ani au fost condamnați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa...
11:00
Atacuri rusești lângă granița României. Locuitorii din Tulcea au apelat la 112 în toiul nopții # Ziarul de Garda
Rusia a lansat noi atacuri noaptea trecută la granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, după ce mai multe ținte s-au apropiat de frontieră, iar autoritățile au avertizat asupra riscului ca obiecte din spațiul aerian să cadă pe teritoriul românesc, relatează Euronews. Alerta a fost ridicată la ora 03:00, iar...
10:20
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu aproape 130 de drone și două rachete noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În noaptea de 17 noiembrie (începând cu ora 20:00, pe 16 noiembrie), armata rusă a atacat cu două rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov și cu 128 de drone de atac lansate din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de...
10:00
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului partid „Șor” a fost trimis pe banca acuzaților. Acesta a acceptat pentru finanțarea partidului peste 1,8 milioane de lei # Ziarul de Garda
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor” a fost a expediat în instanța de judecată, fiindu-i învinuit de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”, anunță luni, 17 noiembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Ziarul de Gardă a scris anterior că numele acestuia este Cristi Pîntea. Conform informațiilor, Pîntea, în...
09:50
Tariful pentru gazele naturale s-ar putea ieftini începând cu luna ianuarie 2026. Ministrul energiei: Există semnale pentru o reajustare # Ziarul de Garda
Tariful pentru gazele naturale s-ar putea ieftini începând cu luna ianuarie 2026, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, furnizorii de gaze naturale urmează să prezinte, în decembrie curent, calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a stabili care sunt devierile de prețuri ce urmează a fi incluse în tarif. „Prețurile...
09:20
Rezultate alegeri locale noi: Partidul de la guvernare, învins în toate localitățile unde a avut candidați: La Leova, actualul primar a câștigat. Candidatul PAS a luat 22% # Ziarul de Garda
Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, nu a reușit să obțină niciun fotoliu de primar în urma alegerilor locale noi organizate duminică, 16 noiembrie, în șase localități din țară. La Leova, cea mai mare localitate unde au avut loc alegeri, primar a devenit Alexandru Bujorean, votat de peste 77% dintre cei prezenți la urne,...
Ieri
23:10
Alexandru Bujorean, victorie la scruitinul pentru funcția de primar al orașului Leova, conform rezultatelor preliminare # Ziarul de Garda
Alexandru Bujorean câștigă un al doilea mandat de primar al orașului Leova, conform rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru acesta au votat 3 669 de persoane, adică 77,91% dintre votanți. Contracandidatul Tudor Camerzan, care a candidat din partea Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS) a acumulat 1 040 de voturi, ceea ce reprezintă...
17:50
LIVE TEXT/ Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb masiv de prizonieri. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:40 Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb masiv de prizonieri. Acest lucru a fost anunțat de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, potrivit Novaia Gazeta Europe. Negocierile se desfășoară cu medierea Turciei și a Emiratelor Arabe Unite și vizează eliberarea a 1.200 de ucraineni. Nu se precizează câți prizonieri Kievul intenționează...
16:50
Studiu: Poluarea luminoasă poate determina ecosistemele să elibereze mai mult carbon # Ziarul de Garda
Poluarea luminoasă este în creștere, cu aproximativ 2% în fiecare an. Lumina artificială poate perturba viața a nenumărate creaturi, determinând păsările migratoare să se rătăcească, animalele nocturne să aibă dificultăți în reproducere și chiar să modifice obiceiurile de somn și ritmurile circadiene ale oamenilor. Cu toate acestea, un nou studiu a abordat un alt proces...
15:40
Alegeri locale noi: rata de participare la scrutin, până la ora 15:00, este de aproape 30% # Ziarul de Garda
Conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) la alegerile locale noi care se dsfășoară duminică, 16 noiembrie, prezența la vot este de 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale, până la ora 15:00. „Până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători“, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor...
15:00
Marea Britanie intenționează să introducă o perioadă de așteptare de 20 de ani pentru depunerea cererii de ședere permanentă pentru solicitanții de azil care au sosit ilegal în țară # Ziarul de Garda
Marea Britanie vrea să înăsprească regulile pentru solicitanții de azil. Persoanele care sosesc ilegal în țară vor trebui să aștepte 20 de ani pentru a depune cererea de ședere permanentă, scrie Meduza. Se așteaptă ca ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, să anunțe aceste planuri luni. Termenul de așteptare de 20 de ani...
14:00
UE dorește să combată interferențele străine și să stopeze fluxul de dezinformare răspândit online. Însă experții consideră că lista de măsuri, în mare parte voluntare, reprezintă doar un mic pas spre acest obiectiv, relatează Deutsche Welle. Noile planuri ale Comisiei Europene, denumite „scutul democrației”, includ înființarea unui nou centru UE pentru „reziliența democratică” și finanțarea...
13:10
LIVE TEXT/ Ucraina și Franța au ajuns la un acord privind consolidarea aviației ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Volodimir Zelenski anunță un „acord istoric” cu Franța, privind consolidarea aviației ucrainene. Luni, Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean la Paris pentru a încheia acordul, notează biziday.ro. „Va fi o contribuție semnificativă pentru aviația noastră, pentru apărarea spațiului nostru aerian și pentru alte capacități de apărare”, a declarat Volodimir Zelenski în...
