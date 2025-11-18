Stocurile sunt stabile, iar importurile sunt diversificate. Explicațiile ministrului Energiei și ale directorului ANRE

17:20

Carlos Alcaraz va rata faza finală a competiției masculine de tenis pe echipe Cupa Davis. Liderul mondial a declarat forfait din cauza unei accidentării la piciorul drept. Conform unui comunicat al Federației spaniole de tenis, Alcaraz se alăturase coechipierilor săi în orașul italian Bologna, unde a efectuat examene medicale care au relevat o suprasolicitare musculară importantă cu un edem localizat în ischiogambierii de la piciorul drept. Alcaraz, al cărui sezon s-a încheiat cu un bilanț de 8 titluri, dintre care două de Mare Șlem, a revenit deja în Spania.