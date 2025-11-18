Fosta deputată Maria Albor, apropiată lui Șor, rămâne pe lista sancțiunilor UE: Instanța i-a respins solicitarea
Radio Moldova, 18 noiembrie 2025 10:30
Curtea Generală a Uniunii Europene (UE) a respins cererea fostei deputate Mariei Albot privind anularea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană în 2024, menținând restricțiile care o vizează pe apropiata condamnatului Ilan Șor. De asemenea, instanța a respins solicitarea privind achitarea unor „despăgubiri pentru daunele materiale și nemateriale pe care susține că le-a suferit” ca urmare a impunerii sancțiunilor.
• • •
Alexandru Munteanu, prima vizită la Bruxelles: drapelul Republicii Moldova, arborat alături de cele europene # Radio Moldova
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, printre cele 28 de steaguri europene în fața Comisiei Europene, marcând prima vizită a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita are loc în contextul participării șefului Executivului de la Chișinău la două evenimente europene de anvergură, dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental.
Fosta deputată Maria Albor, apropiată lui Șor, rămâne pe lista sancțiunilor UE: Instanța i-a respins solicitarea # Radio Moldova
Revista presei internaționale | Franța consolidează apărarea Ucrainei; UE actualizează regimul fără vize # Radio Moldova
Presa internațională semnalează tensiuni și negocieri cruciale în Europa și Ucraina, pe fondul planurilor Franței de a întări forțele aeriene ucrainene și al dezbaterilor privind finanțarea acestora prin active rusești înghețate sau alte mecanisme UE. Publicațiile străine urmăresc totodată consolidarea capacității de descurajare a Poloniei și NATO în fața actelor de sabotaj și atacurilor cibernetice, precum și avertismentele privind războiul hibrid desfășurat de Rusia în Europa.
O locuință a luat foc marți dimineață în satul Sloveanca, raionul Sângerei. Proprietarul, care a încercat să stingă incendiul de unul singur, a suferit arsuri grave și a fost internat în secția de reanimare a spitalului raional.
Peste 8.300 de voluntari din R. Moldova au plantat, pe parcursul weekendului trecut, 1.220 de milioane de puieți pe 286 de hectare. Mobilizarea a avut loc în cadrul campaniei naționale de împădurire „Generația Pădurii”.
Proceduri reluate pe piața pensiilor private: singurul administrator autorizat a contractat un depozitar eligibil # Radio Moldova
Piața fondurilor private de pensii prinde din nou contur. Primul și deocamdată singurul administrator autorizat până acum a reușit recent să reia procedurile de lansare după ce a identificat un depozitar eligibil. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi.
În Rusia, liderii la creșterea remunerațiilor sunt măturătorii - anume la ei, în septembrie-octombrie, a fost înregistrată cea mai semnificativă creștere anuală a veniturilor oferite. Potrivit unui studiu al platformei „Avito Rabota” analizat de RBC, nivelul mediu al salariilor pentru această profesie a ajuns la 71,8 mii de ruble pe lună, ceea ce este cu 56% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Astfel, câștigul măturătorilor a depășit deja salariul mediu al profesorilor, care, pentru ianuarie-iulie, conform Rosstat, a constituit 71,4 mii de ruble.
Oficiali europeni: „Procesul de integrare a R. Moldova a devenit aproape ireversibil”. Cristina Gherasimov: „Cele mai mari oportunități sunt astăzi acasă” # Radio Moldova
Între statele membre ale Uniunii Europene (UE) există un consens deplin privind avansarea Republicii Moldova în procesul de extindere, dar evoluția este blocată de situația Ucrainei și de poziția unui stat membru, Ungaria. Declarația a fost făcută pe 17 noiembrie de Gert Jan Koopman, director general al Direcției pentru Extindere și Vecinătate Estică a UE, în cadrul unei platforme de discuții organizate de Centrul de Politici Europene, în colaborare cu Clubul „R. Moldova - Uniunea Europeană”, desfășurate la Bruxelles.
Rusia lovește din nou Harkovul și Dnipro: o minoră ucisă și mai multe persoane rănite # Radio Moldova
O adolescentă de 17 ani a murit la spital, iar cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu rachete lansate de forțele ruse asupra orașului Berestyn, în regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene marți dimineață. Printre răniți se află și un băiat de 16 ani, iar șapte persoane au fost spitalizate cu traumatisme provocate de explozie. Alte două persoane au suferit reacții acute la stres, potrivit administrației regionale.
Povestea lui Danila Forov, unul din fotbaliștii care a debutat în această toamnă la echipa națională a Republicii Moldova # Radio Moldova
La echipa națională a Republicii Moldova sub comanda noului selecționer Lilian Popescu au debutat până acum 8 fotbaliști tineri. Printre aceștia se numără și Danila Forov, discipolul clubului Sheriff Tiraspol. El a jucat primul meci la prima reprezentativă luna trecută în amicalul cu România, meci în care a fost integralist. Ulterior a evoluat 81 de minute în partida cu Estonia de la Tallin din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Drumul spre prima reprezentativă a fost dificil, dar a meritat din plin tot efortul, spune fotbalistul.
Revista Presei | S-a stins din viață Ilie Ilașcu, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni. # Radio Moldova
Trecerea în neființă a deținutului politic, erou al luptei pentru eliberare națională, Ilie Ilașcu dar și eliberarea din detenție ilegală în stânga Nistrului a activistului Vadim Pogorlețchi au fost principalele titluri ale presei moldovenești. Despre alte subiecte, aflați din revista presei.
Deficit de judecători la CSJ. Fosta ministră a Justiției: „Doar 8 din 20, restul 12 trebuie completate” # Radio Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează în prezent cu un deficit major de judecători, doar opt din cele 20 de funcții fiind ocupate, a declarat consiliera prezidențială și fosta ministră a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, într-un interviu pentru IPN. Aceasta avertizează că suplinirea acestor posturi este esențială pentru avansarea reformei în sectorul justiției.
Iluzia sprijinului: mii de conturi fake laudă armata rusă și administrațiile de ocupație din Ucraina # Radio Moldova
Pe pagina de VK a lui Roman Koșeleov, în vârstă de 29 de ani, apare o fotografie din sala de sport, iar în statut - citatul „Sportul este viață”. În fiecare zi, el publică postări despre evoluția „operațiunii speciale” și despre „nazismul” din Ucraina. Printre abonații săi se numără „Serviciul pe contract în Ministerul Apărării al Rusiei” și zeci de publicații de știri din diferite regiuni.
Corespondență Dan Alexe | Ungaria va da în judecată UE pentru interzicerea gazului rusesc # Radio Moldova
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a anunțat că Ungaria va da în judecată Uniunea Europeană din pricina deciziei Bruxelles-ului de a interzice importurile de gaze rusești în UE.
Fostul deținut politic al regimului ilegal de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, stabilit de mai mulți ani în România, a decedat luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook.
Secretar de stat din Portugalia: „Starea de spirit în UE privind extinderea pentru R. Moldova e pozitivă” # Radio Moldova
Portugalia apreciază progresele realizate până acum de autoritățile de la Chișinău și își reconfirmă sprijinul pentru procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană (UE). „Este nevoie de foarte multă muncă din partea ambelor părți, iar dacă veți menține ritmul, veți reuși”, s-a arătat convinsă secretara de stat pentru Afaceri Europene a Portugaliei, Ines Domingos, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1.
Competiție sportivă la Bălți pentru a sprijini integrarea elevilor ucraineni refugiați # Radio Moldova
Elevi din Republica Moldova și din Ucraina au făcut echipă, în cadrul unor probe sportive organizate la Bălți. Participanții spun că evenimentul și-a atins scopul, cel de a crește incluziunea copiilor refugiați din țara aflată în război.
Compania americană Chevron analizează opțiuni pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil, aflat sub sancțiunile Statelor Unite, scrie BBC News, cu referire la Reuters, care citează propriile surse.
La aproape un an și nouă luni de la accidentul soldat cu moartea unui adolescent, instanța l-a decăzut pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, din dreptul de a mai prezenta la proces martori ai apărării, după ce acesta nu a asigurat prezența celor citați, în pofida unei liste extinse de 15 persoane. Decizia instanței a fost pronunțată pe 17 noiembrie, în contextul în care partea vătămată și procurorii acuză tentative de a tergiversa procesul.
Elveția a negociat cu Trump reducerea tarifelor, oferindu-i un Rolex și un lingou de aur # Radio Moldova
Valoarea lingoului oferit lui Trump în timpul vizitei delegației din 4 noiembrie este estimată la aproximativ 130 de mii de dolari. Pe acesta erau inscripționate cifrele 45 și 47, care marchează numerele celor două mandate prezidențiale ale lui Trump. Potrivit reprezentanților Casei Albe, Trump a primit cadourile în numele bibliotecii sale prezidențiale, lucru permis de legislație, scrie Meduza Live.
Fraude prin acces la distanță: CNPF explică schema și recomandă măsuri urgente de protecție # Radio Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii în legătură cu amplificarea fraudelor prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Instituția îndeamnă oamenii să nu instaleze aplicații solicitate prin mesaje sau apeluri și să întrerupă imediat orice convorbire suspectă.
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. # Radio Moldova
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. Tinerii „tricolori" au terminat la egalitate, scor 1:1, meciul jucat în deplasare în compania reprezentativei Kazahstanului. Partida s-a disputat pe stadionul Astana Arena, iar Ramazan Bagdat a deschis scorul în minutul 6, după ce a profitat de erori în lanț ale defensivei „roș-galben-albaștrilor".
Președintele Portugaliei i-a decorat pe jucătorii echipei naționale de fotbal a acestei țări # Radio Moldova
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, i-a decorat pe selecționerul echipei naționale de fotbal, Roberto Martinez, dar și pe jucătorii lusitani pentru triumful lor din Liga Națiunilor UEFA. Evenimentul s-a desfășurat după victoria „Seleção das Quinas” cu scorul de 9:1 asupra Armeniei, ce le-a asigurat lusitanilor calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Republica Moldova beneficiază de sprijin suplimentar de peste 24 de milioane de euro din partea Germaniei # Radio Moldova
Germania susține ferm parcursul european al Republicii Moldova. Țara noastră va primi o asistență suplimentară de 24.4 milioane de euro, sub formă de grant. Fondurile vor sprijini procesul de aderare la Uniunea Europeană și de modernizare a țării. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Mohamed Salah, Victor Osimhen și Achraf Hakimi vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african # Radio Moldova
Egipteanul Mohamed Salah, nigerianul Victor Osimhen și marocanul Achraf Hakimi vor concura în acest an, pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, a anunțat Confederația Africană de Fotbal. Hakimi și-a încununat sezonul 2024/2025, cucerind trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima dată în istoria clubului parizian, alături de dubla campionat - Cupa Franței și de Supercupa Europei.
Mike Pompeo devine consilier al companiei ucrainene Fire Point, producătoarea rachetei Flamingo # Radio Moldova
Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a devenit pe 12 noiembrie consilier al companiei de apărare Fire Point, au declarat reprezentanți ai companiei pentru Associated Press.
Persoanele care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționate în legătură cu o grevă generală anunțată de angajații din sectorul feroviar pentru data de 18 noiembrie. Autoritățile menționează că sunt posibile perturbări în mersul trenurilor, iar unele curse pot fi anulate.
Mihai Mogâldea, expert IPRE: Cooperarea internațională este esențială pentru contracararea amenințărilor hibride rusești # Radio Moldova
Principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova rămâne agresiunea Federației Ruse, iar soluția eficientă constă în aprofundarea cooperării regionale și internaționale. Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a declarat, în ajunul celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum 2025, care va începe pe 18 noiembrie la Chișinău, că una dintre cele mai eficiente căi de consolidare a rezilienței în fața războiului hibrid rus este schimbul de experiență și consolidarea parteneriatelor regionale.
De Ziua Internațională a Studentului, marcată anual pe 17 noiembrie, privim, de regulă, spre tinerii care dau energie și identitate universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază, în prezent, la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
Directorul CNED: peste 9.5 miliarde de lei pot fi economisiți anual, dar cetățenii evită deocamdată programele de eficientizare energetică # Radio Moldova
Sectorul rezidențial din R. Moldova ar putea economisi anual circa 9.5 miliarde de lei în facturi, însă scepticismul populației rămâne o provocare majoră în procesul de eficientizare energetică, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în acest sector, afirmă directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean.
AND instituie restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39, din 18 noiembrie # Radio Moldova
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Studenții cer burse egale cu minimul de existență: „Trăim cu doar 30 - 40% din necesar” # Radio Moldova
De Ziua Internațională a Studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat, pe 17 noiembrie, o petiție prin intermediul căreia cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți.
Amalgamarea localităților, un proces „necesar, dar delicat”. Primar: „Cum poți uni două sărăcii?” # Radio Moldova
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova – din raioanele Leova și Fălești – au finalizat procesul de amalgamare voluntară, adică unirea mai multor localități într-o singură unitate administrativă. Acestea au organizat deja alegeri locale noi și și-au desemnat primarii. În urma scrutinului, victoria le-a revenit Alei Procopciuc, primar al noii comune Călinești din raionul Fălești, și lui Alexandru Bujorean, primar al orașului Leova.
Acte false și ștampile contrafăcute: doi bărbați arestați, unul cercetat în libertate # Radio Moldova
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hâncești.
Petrolier plin cu GPL, în flăcări lângă România. Expert: „Rusia testează reacția NATO” # Radio Moldova
Autoritățile din România au decis luni evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, în urma unui atac al Forțelor Federației Ruse din noaptea de 17 noiembrie.
ANRE dezminte informațiile privind majorări de tarife la gazele naturale, energia termică sau electrică, până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau la energia electrică nu vor fi majorate până la sfârșitul anului 2025, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Instituția menționează că nu a recepționat, până în prezent, cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatori.
Studenții cer burse egale cu minimul de existență: „Trăim cu doar 30-40% din necesar” # Radio Moldova
De Ziua Internațională a studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Luni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat o petiție prin care cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Argumentul principal este că în medie un student primește sub 40% din venitul necesar pentru un trai considerat minim pentru supraviețuire. Până în prezent, petiția a fost semnată de 125 de persoane.
Tinerii medici își încep cariera: majoritatea au fost repartizați în spitalele cu deficit acut de specialiști # Radio Moldova
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați luni în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
Expert în asigurări, la Radio Moldova: „Punem accentul pe bunuri și mai puțin pe sănătate și viață” # Radio Moldova
În Republica Moldova, asigurările de sănătate și de viață rămân printre cele mai puțin populare opțiuni în rândul persoanelor asigurate. Fie că sunt percepute ca fiind prea costisitoare, fie din cauza unei înțelegeri limitate a beneficiilor reale, mulți evită aceste produse. De cealaltă parte, specialiștii din domeniu atrag atenția că ele nu ar trebui neglijate, întrucât pot oferi o importantă plasă de siguranță financiară în fața unor evenimente neașteptate și costisitoare din viață.
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni, 17 noiembrie, că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic, relatează The Guardian.
Emoții pentru motociclistul spaniol Marc Marquez și pentru părinții acestuia. Celebrul sportiv a fost premiat pentru sezonul 2025, unul aproape fantastic pentru el. Marquez a cucerit titlul în clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism-viteză. El a urcat pe scenă pentru a-i fi înmânat trofeul mult râvnit.
Franța susține deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina, dar procesul este blocat de „probleme bilaterale cu Ungaria” # Radio Moldova
Oficialii europeni își reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru avansarea Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare. Declarații în acest sens au fost făcute înaintea Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE), care se desfășoară pe 17 noiembrie, la Bruxelles.
Plaiul Fagului: „Un laborator viu de biodiversitate”, cu 151 de specii incluse în Cartea Roșie și 11 tipuri de orhidee # Radio Moldova
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Radio Moldova
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, este eliberat din funcție. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a mulțumit pentru activitate, dar a spus că „instituția are nevoie de o viziune nouă”.
„Raioane”: proiectul care promite să devină brand național, creat în colaborare cu Moldova 1 # Radio Moldova
Moldova 1 a lansat noul proiect televizat „Raioane”, o producție realizată în colaborare cu o echipă de creatori și prezentatori care își propun să redescopere localitățile țării și să aducă în fața publicului povești, oameni și locuri mai puțin cunoscute. Primul epizod a fost difuzat duminică, 16 noiembrie. Producătorii anunță că emisiunea va combina divertismentul cu informația de cultură generală, într-o formulă prin care televiziunea națională își continuă misiunea de a reflecta autentic realitățile din Republica Moldova.
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat, pe 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Acordul este calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP.
Peste 13 mii de tineri din R. Moldova au beneficiat, în ultimii trei ani, de programul „Voucher Cultural”, creat pentru a facilita accesul noii generații la resurse culturale. Doar în anul 2025, mai mult de 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a achiziționa cărți, bilete la spectacole, filme sau concerte.
