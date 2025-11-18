Jucătorii selecționatei Norvegiei a avut parte de o primire călduroasă după calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor

17:10

De Ziua Internațională a Studentului, marcată anual pe 17 noiembrie, privim, de regulă, spre tinerii care dau energie și identitate universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază, în prezent, la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.