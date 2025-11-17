Moldova a înregistrat cel mai mare număr de studenți din ultimii opt ani. Câte persoane merg astăzi la studii
#diez, 17 noiembrie 2025 13:30
Numărul studenților din universitățile moldovenești a crescut cu aproape 10.000, acesta fiind unul dintre cele mai mari salturi din ultimii 25 de ani. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în prezent aproximativ 68.700 de persoane urmează studii de licență sau master în Moldova. Analizând datele statistice, #diez a constatat că aceasta este cea mai mare cifră înregistrată din 2017 până acum, devenind, practic, un record al ultimilor opt ani. Сообщение Moldova a înregistrat cel mai mare număr de studenți din ultimii opt ani. Câte persoane merg astăzi la studii появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 10 minute
13:30
Moldova a înregistrat cel mai mare număr de studenți din ultimii opt ani. Câte persoane merg astăzi la studii # #diez
Numărul studenților din universitățile moldovenești a crescut cu aproape 10.000, acesta fiind unul dintre cele mai mari salturi din ultimii 25 de ani. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în prezent aproximativ 68.700 de persoane urmează studii de licență sau master în Moldova. Analizând datele statistice, #diez a constatat că aceasta este cea mai mare cifră înregistrată din 2017 până acum, devenind, practic, un record al ultimilor opt ani. Сообщение Moldova a înregistrat cel mai mare număr de studenți din ultimii opt ani. Câte persoane merg astăzi la studii появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
12:30
Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, Victoriabank te răsfață cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank. Сообщение Bank Friday: super oferte pentru cele mai dorite produse Victoriabank появились сначала на #diez.
12:30
De ce mai puțini bărbați aleg să activeze în pedagogie și în ce localități din Moldova predau cei mai mulți dintre ei # #diez
Dintre cele 25.512 cadre didactice din Republica Moldova, 2.925 sunt bărbați – de aproape nouă ori mai puțin. Ce anume îi descurajează pe tinerii bărbați din a merge la Pedagogie, dar și ce îi motivează pe cei care, totuși, aleg acest drum explicăm în cele ce urmează. Сообщение De ce mai puțini bărbați aleg să activeze în pedagogie și în ce localități din Moldova predau cei mai mulți dintre ei появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
11:30
(petiție) Tinerii cer majorarea burselor la media minimă de existență. Cum poți semna și tu petiția # #diez
De Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție privind majorarea burselor studențești până la media minimă de existență din Republica Moldova. Petiția poate fi semnată online AICI. Сообщение (petiție) Tinerii cer majorarea burselor la media minimă de existență. Cum poți semna și tu petiția появились сначала на #diez.
10:30
Cum arată o relație sănătoasă, atunci când lăsăm deoparte clișeele și așteptările vechi despre „rolul bărbatului” și „rolul femeii”? Tinerii și tinerele de la Centrul de Tineret din Chișinău au discutat deschis despre asta, într-un video în stil Red Flag/Green Flag, unde au vorbit sincer despre respect, comunicare, limite personale și egalitate în cuplu. Сообщение Relații fără etichete: ce înseamnă o legătură sănătoasă, dincolo de stereotipuri появились сначала на #diez.
10:30
Pe 17 noiembrie este Ziua Internațională a Studenților. Așa cum o parte dintre urmăritorii noștri sunt sărbătoriți, noi am decis să cercetăm datele statistice și articolele din 2025 pentru a vă spune 10 curiozități despre studenția din Republica Moldova. Сообщение 10 curiozități despre studenția din Moldova появились сначала на #diez.
10:30
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie 2025, și-a premiat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, care s-a desfășurat la Chișinău. Acesta s-a desfășurat în două etape și a adunat peste 100 de participanți din întreaga țară și din diaspora, fiecare având posibilitatea să trimită până la trei fotografii reprezentând o poartă dragă lor, un simbol al identității locale, al tradiției și al poveștilor personale. Сообщение Cine sunt câștigătorii concursului național de fotografie „Porțile Moldovei” появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
09:30
Bacul la istoria românilor și universală este obligatoriu pentru absolvenții profilului umanist, dar poate fi ales și de elevii de la profilul real. Anul curent, în sesiunea de bază, acesta se va desfășura pe 12 și 16 iunie. Mai jos poți găsi testele de bac la istorie pe care le-au rezolvat elevii în anii precedenți. Completarea lor te va ajuta să înțelegi mai bine structura testului de bac și să recapitulezi temele din anii precedenți. Сообщение BAC 2026: rezolvă testele la istorie din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
17:15
În perioada 17-23 noiembrie, vom avea parte de cer noros și chiar de precipitații. Conform prognozelor meteorologilor, marți va ploua în nordul Republicii Moldova, iar miercuri – în toată țara. Detalii despre temperaturile care ne așteaptă vedeți mai jos. Сообщение Plouă, nu plouă, plouă, nu plouă… Cum va fi vremea în perioada 17-23 noiembrie появились сначала на #diez.
16:15
Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți șapte evenimente la care să mergi între 17 și 23 noiembrie # #diez
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 17-23 noiembrie dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți șapte evenimente la care să mergi între 17 și 23 noiembrie появились сначала на #diez.
14:15
(foto) Cum arată și ce se știe despre panoul mozaic „Cavalerul și dama” din sectorul Botanica # #diez
Continuăm să vă povestim despre mozaicurile din Chișinău. De data aceasta, atenția noastră se îndreaptă către panoul care decorează clădirea unui bloc cu cinci etaje din sectorul Botanica (str. Muncești, nr. 162A). Acesta a fost creat în 1968 și este divizat în două părți: pe una este înfățișat un bărbat, iar pe cealaltă – o femeie. Potrivit ru.diez.md, localnicii îi numesc „Cavalerul și dama”. Сообщение (foto) Cum arată și ce se știe despre panoul mozaic „Cavalerul și dama” din sectorul Botanica появились сначала на #diez.
Ieri
13:15
Activezi în domeniul cultural? Participă la un webinar despre programul „Europa Creativă” și află cum îți poți dezvolta proiectele # #diez
Din 2026, Republica Moldova devine parte a programului „Europa Creativă” – principalul program al Uniunii Europene dedicat sprijinirii sectoarelor culturale și creative. Datorită acestuia, organizațiile culturale din țara noastră vor putea participa, în condiții egale cu cele din statele membre UE, la proiecte de cooperare transfrontalieră, mobilitate artistică și promovare a diversității culturale. Pentru a prezenta și explica toate oportunitățile, Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură organizează o întâlnire online. Сообщение Activezi în domeniul cultural? Participă la un webinar despre programul „Europa Creativă” și află cum îți poți dezvolta proiectele появились сначала на #diez.
12:15
(video) „Diplomația menține pacea.” Eugeniu Kara, despre viitorul european al Găgăuziei și rolul tinerilor în această direcție # #diez
Eugeniu Kara este un tânăr de 20 de ani din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia. Studiază la Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova și, în același timp, lucrează la redacția online Karadeniz Press. Scrie despre situația geopolitică din regiune și despre rolul Republicii Moldova și al UTA Găgăuzia în acest sens. Сообщение (video) „Diplomația menține pacea.” Eugeniu Kara, despre viitorul european al Găgăuziei și rolul tinerilor în această direcție появились сначала на #diez.
11:15
La Chișinău își au sediul mai multe organizații studențești internaționale din care poți face parte în calitate de voluntar(ă). Asociații precum Erasmus Student Network sau BEST aduc în Moldova o perspectivă globală, conectând studenții moldoveni cu cei din afara țării pentru oportunități și schimburi de experiență. Сообщение Șase asociații studențești internaționale care au filiale în Republica Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Tot ce ar trebui să știi despre examenul privind competențele digitale: la câte întrebări vei răspunde și cât va dura testarea # #diez
Dacă ești elev(ă) în clasa a IX-a sau a XII-a, probabil știi deja că în acest an va avea loc, pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea competențelor digitale. Fiind un examen care nu este obligatoriu, până în data de 7 noiembrie (când a fost ultima zi de înregistrare) s-au înscris 3.000 de tineri. În cazul în care te regăsești printre aceștia, ai deschis materialul potrivit, pentru că în continuare îți explicăm tot ce ar trebui să știi despre testare. Сообщение Tot ce ar trebui să știi despre examenul privind competențele digitale: la câte întrebări vei răspunde și cât va dura testarea появились сначала на #diez.
15 noiembrie 2025
18:00
În perioada ianuarie-septembrie 2025, Republica Moldova a fost vizitată de peste 65,8 mii de turiști străini, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Numărul vizitatorilor a crescut cu aproape 29 % față de aceeași perioadă din 2024. Majoritatea oaspeților au fost excursioniști de o zi, veniți în special pentru odihnă și agrement. Сообщение Câți turiști au ajuns în Moldova în primele nouă luni ale anului 2025 появились сначала на #diez.
18:00
Bugetul UE pentru anul 2026 depășește 190 de miliarde de euro. Care domenii vor primi finanțări suplimentare # #diez
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026, cu câteva zile înainte de termenul-limită. Documentul prevede un buget total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți. Potrivit Consiliului UE, angajamentele acoperă finanțarea programelor a căror implementare poate continua pe mai mulți ani, în timp ce plățile reprezintă cheltuielile efective pentru angajamentele asumate anterior sau în exercițiul bugetar curent. Сообщение Bugetul UE pentru anul 2026 depășește 190 de miliarde de euro. Care domenii vor primi finanțări suplimentare появились сначала на #diez.
15:00
A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova. Ce înseamnă asta # #diez
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova este un proiect amplu dedicat promovării patrimoniului culinar și a tradițiilor locale de pe ambele maluri ale Prutului. Noua rută include peste 50 de obiective turistice și își propune să valorifice autenticitatea și diversitatea gastronomică regională, contribuind totodată la dezvoltarea durabilă a comunităților implicate. Сообщение A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova. Ce înseamnă asta появились сначала на #diez.
15:00
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedurile pentru a stabili, în premieră după independență, o oră oficială reglementată prin lege. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune ca ora țării să fie fixată permanent la UTC+2, în concordanță cu statele din Europa de Est și cu țările vecine. Сообщение Moldova ar putea avea, în premieră, o oră oficială reglementată появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Comunitatea WatchDog.MD anunță deschiderea înscrierilor pentru Școala de leadership civic și politic – un program intensiv de trei luni, dedicat formării unei noi generații de lideri publici pregătiți să contribuie la dezvoltarea democratică și europeană a Republicii Moldova. Organizatorii își propun să selecteze participanți cu potențial, interesați de o carieră în politică sau în societatea civilă, oferindu-le instruire avansată și mentorat din partea experților din Moldova și din Uniunea Europeană. Сообщение Program de leadership civic: WatchDog.MD caută viitorii lideri publici появились сначала на #diez.
11:00
Lista cluburilor studențești ale universităților publice din Chișinău în care te poți implica # #diez
Alege să-ți transformi anii de facultate în experiențe memorabile. Să știi că după ușile sălilor de cursuri te așteaptă numeroase cluburi și organizații studențești cărora te poți alătura pentru dezvoltarea ta personală și profesională. De-a lungul anilor în universitățile publice din Chișinău, studenții au inițiat tot felul de activități pentru ei și semenii lor. De la inițiative europene și proiecte media, până la cercuri științifice, organizații tehnice sau artistice, cluburile studențești demonstrează că universitatea nu înseamnă doar studiu, ci și comunitate. Сообщение Lista cluburilor studențești ale universităților publice din Chișinău în care te poți implica появились сначала на #diez.
09:45
România are cea mai mare rată a abandonului școlar din UE: ce spun indicatorii privind educația # #diez
România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la aproape toți indicatorii privind educația și formarea profesională. Datele au fost publicate de Comisia Europeană în Monitorul Educației și Formării 2025. Astfel, țara vecină are cea mai mare pondere a tinerilor care părăsesc timpuriu școala, 16,8 %, conform datelor din 2024. Сообщение România are cea mai mare rată a abandonului școlar din UE: ce spun indicatorii privind educația появились сначала на #diez.
14 noiembrie 2025
18:30
Statul a preluat, cu titlu gratuit, activele companiei Lukoil de la aeroport și va asigura furnizarea de kerosen pentru aeronave # #diez
Republica Moldova a preluat în administrare, cu titlu gratuit, activele companiei Lukoil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Statul urmează să asigurare furnizarea de kerosen avioanelor. Informația a fost confirmată de către ministrul energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Сообщение Statul a preluat, cu titlu gratuit, activele companiei Lukoil de la aeroport și va asigura furnizarea de kerosen pentru aeronave появились сначала на #diez.
17:30
Unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică privind evoluțiile economice și sociale ale Republicii Moldova – Conferința MACRO – revine și în acest an. Ediția din 2025, organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, va avea loc pe 28 noiembrie 2025, la Chișinău, și va avea ca generic „Reducerea disparităților: cum abordăm sărăcia și divergența economică în contextul procesului de integrare europeană al Republicii Moldova”. Сообщение Conferința MACRO 2025: reducerea disparităților și viitorul economic al Moldovei появились сначала на #diez.
17:30
De Ziua leului moldovenesc, pornește într-o călătorie financiară pe „Drumul banilor”. Vei afla cum este emisă moneda națională # #diez
Banca Națională a Moldovei organizează anual o serie de evenimente dedicate Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie. În acest an, pe 28 noiembrie, urmează să aibă loc cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”. Programul oferă copiilor și tinerilor posibilitatea să înțeleagă, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum ajung banii în circuitul economic. Сообщение De Ziua leului moldovenesc, pornește într-o călătorie financiară pe „Drumul banilor”. Vei afla cum este emisă moneda națională появились сначала на #diez.
16:30
Autorii din Moldova, cărțile cărora sunt traduse în engleză, pot câștiga un premiu în valoare de 20.000 de euro din partea BERD # #diez
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) premiază și în acest an cele mai bune lucrări de ficțiune. Premiul BERD pentru literatură 2026 este acordat romanelor sau culegerilor de povești scrise în limba română și traduse în limba engleză. Сообщение Autorii din Moldova, cărțile cărora sunt traduse în engleză, pot câștiga un premiu în valoare de 20.000 de euro din partea BERD появились сначала на #diez.
16:30
Obține o bursă de licență, masterat sau doctorat în Ungaria. Au început înscrierile pentru programul „Stipendium Hungaricum” # #diez
A început procesul de aplicare pentru programul de burse Stipendium Hungaricum, pentru anul universitar 2026/2027. Tinerii din Republica Moldova care își doresc să urmeze studiile de licență, masterat sau doctorat în Ungaria sunt încurajați să se se înscrie. Сообщение Obține o bursă de licență, masterat sau doctorat în Ungaria. Au început înscrierile pentru programul „Stipendium Hungaricum” появились сначала на #diez.
14:30
Un roman de dragoste care îmbină povestea intimă cu perioadele de conflict. Despre ce carte discutăm la ultima întâlnirea a Clubului de carte din acest an # #diez
Te salutăm, drag cititor sau dragă cititoare! Am vrea să te vedem la o nouă întâlnire a Clubului de carte #diez și Librăriile Cartier. Pentru că decembrie este luna totalizărilor și a sărbătorilor, am decis să organizăm ultima ședință din acest an mai devreme. Așadar, ne vedem în data de 30 noiembrie, duminică, de la ora 12:00 la Librăria din Centru. Vom citi și vom discuta despre „Tu și alte femei”, de Dumitru Crudu. Сообщение Un roman de dragoste care îmbină povestea intimă cu perioadele de conflict. Despre ce carte discutăm la ultima întâlnirea a Clubului de carte din acest an появились сначала на #diez.
14:30
Cardul European pentru Tineret ar putea fi disponibil și în Moldova. Deținătorii vor beneficia de reduceri la diverse produse și servicii # #diez
Cardul European pentru Tineret ar putea fi disponibil și în Republica Moldova începând cu anul 2026. Datorită acestuia, tinerii vor beneficia de oferte, reduceri la cumpărături, teatre și film, în transport sau la muzee. Informația a fost confirmată pentru Radio Moldova de către Alexandr Petrov, directorul Agenției Naționale pentru Tineret. Сообщение Cardul European pentru Tineret ar putea fi disponibil și în Moldova. Deținătorii vor beneficia de reduceri la diverse produse și servicii появились сначала на #diez.
13:30
Elevii din Chișinău vor beneficia de ore suplimentare gratuite, destinate pregătirii pentru examenele de absolvire a gimnaziului # #diez
Elevii claselor a IX-a, care susțin în anul 2026 examenele de absolvire a gimnaziului, vor beneficia de ore suplimentare gratuite pentru a se pregăti de testările naționale. Lecțiile vor fi organizate în contextul Programului Municipal de Remediere, lansat la inițiativa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Сообщение Elevii din Chișinău vor beneficia de ore suplimentare gratuite, destinate pregătirii pentru examenele de absolvire a gimnaziului появились сначала на #diez.
12:30
America House Chișinău își extinde echipa! Devino voluntar(ă) în cadrul centrului și obține experiență în gestionarea evenimentelor # #diez
Centrul educațional America House Chișinău anunță despre lansarea unei noi ediții din cadrul programului de voluntari. Oportunitatea este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 21 de ani. Сообщение America House Chișinău își extinde echipa! Devino voluntar(ă) în cadrul centrului și obține experiență în gestionarea evenimentelor появились сначала на #diez.
11:30
Pe parcursul celor opt decenii de activitate prodigioasă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a înregistrat progrese în dezvoltarea instituțională, grație eforturilor generațiilor de cadre didactice, studenți și absolvenți. Prestigiul de care se bucură astăzi instituția reflectă viziunea, perseverența și devotamentul predecesorilor, care au pus bazele învățământului superior medical și farmaceutic autohton și au consolidat tradițiile academice și morale ale școlii medicale naționale. Сообщение Performanță și progres: USMF „Nicolae Testemițanu” la cei 80 de ani de activitate появились сначала на #diez.
11:30
USMF „Nicolae Testemiţanu”, triplă campioană la armwrestling printre universitățile din Moldova # #diez
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a devenit campioana anului la armwrestling printre instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, pentru a treia oară. Titlul a fost obținut pe data de 8 noiembrie 2025, la Campionatul Naţional Universitar de Armwrestling găzduit de Complexul Sportiv Universitar al USMF „Nicolae Testemițanu”, sub egida Federației Moldoveneşti a Sportului Studențesc și a Veteranilor Sportului în parteneriat cu Federația Națională Sportivă de Armwrestling. Сообщение USMF „Nicolae Testemiţanu”, triplă campioană la armwrestling printre universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
11:30
Doctoranzii și cercetării francofoni pot beneficia de o mobilitate academică în România datorită burselor „Eugen Ionescu” # #diez
Cercetătorii și doctoranzii francofoni din Republica Moldova au oportunitatea să devină beneficiarii programului de burse „Eugen Ionescu”. Aceștia vor avea posibilitatea să realizeze un stagiu de cercetare, timp de trei luni, într-o instituție de învățământ superior din România. Сообщение Doctoranzii și cercetării francofoni pot beneficia de o mobilitate academică în România datorită burselor „Eugen Ionescu” появились сначала на #diez.
11:30
Reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu”, apreciați din partea Academiei de Științe a Moldovei # #diez
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost menționată cu Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), în semn de apreciere pentru promovarea excelenței în educație și cercetare în domeniul medicinei și farmaciei, pentru contribuție semnificativă la instruirea și formarea tinerei generații în spiritul valorilor culturale naționale, precum și cu prilejul celei de-a 80-a aniversări de la fondarea instituției. Diploma i-a fost înmânată prim-prorectorului Olga Cernețchi de către președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, în cadrul Galei Laureaților Premiilor AȘM, organizată anual în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, pe data de 10 noiembrie 2025. Сообщение Reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu”, apreciați din partea Academiei de Științe a Moldovei появились сначала на #diez.
10:15
(video) Pregătește popcornul! Trei filme care vor fi difuzate în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, trei filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc joi, 20 noiembrie. Сообщение (video) Pregătește popcornul! Trei filme care vor fi difuzate în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex появились сначала на #diez.
13 noiembrie 2025
18:15
O nouă premieră la Teatrul „Alexie Mateevici”. Spectacolul surprinde lecțiile pe care adulții le pot învăța de la copii # #diez
Ai planificat deja cum vei petrece acest sfârșit de săptămână? Teatrul „Alexie Mateevici” te invită la avanpremiera spectacolului „Tristețe și bucurie în viața girafelor”. Piesa de teatru aduce la viață povestea unei fetițe de nouă ani, a ursulețului ei de pluș și a bărbatului care îi este tată. Сообщение O nouă premieră la Teatrul „Alexie Mateevici”. Spectacolul surprinde lecțiile pe care adulții le pot învăța de la copii появились сначала на #diez.
18:15
„Locul fascismului este în mormântul nefrățesc al istoriei” sau „Al Doilea Război Mondial în presa străină: o încercare de a rescrie istoria?” – acesta sunt două dintre titlurile propuse elevilor moldoveni la un concurs de eseuri anunțat de „Casa Rusă” de la Chișinău. Instituția, aflată sub umbrela unei agenții rusești sancționate la nivel internațional, a organizat în ultimul an zeci de evenimente „culturale”, venite la pachet cu narațiunile și propaganda Kremlinului despre război sau „discriminarea” limbii ruse. Targetul acestor acțiuni, în mare parte, sunt tinerii, iar în activitățile centrului sunt implicați și profesorii sau instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Ce se ascunde după „cultura” Casei Ruse de la Chișinău появились сначала на #diez.
17:00
„Nu știi niciodată de ce vor râde oamenii.” Valeria Vulpe, despre pasiunea pentru stand-up și rețeta „glumei perfecte” # #diez
Valeriei Vulpe mereu i-a plăcut să facă glume și să râdă împreună cu prietenii și familia. Cu doi ani în urmă, a transformat această pasiune într-un job, iar în prezent este stand-uperă „full-time” în Londra. La începutul lunii octombrie, Valeria a câștigat și concursul Spirit of Comedy. Drept premiu, pe 15 noiembrie, artista va deschide concertul lui Ricky Gervais pe Wembley Arena în fața a 12.000 de persoane. Сообщение „Nu știi niciodată de ce vor râde oamenii.” Valeria Vulpe, despre pasiunea pentru stand-up și rețeta „glumei perfecte” появились сначала на #diez.
17:00
„10 pentru Moldova”. Vino la Empower Locals 2025, una dintre cele mai importante conferințe dedicate antreprenorilor din țară # #diez
În doar o săptămână, are loc Empower Locals 2025, una dintre cele mai importante conferințe anuale dedicată antreprenorilor din Republica Moldova, organizată de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM). La eveniment, antreprenorii, autoritățile și partenerii de dezvoltare se reunesc într-un singur loc, pentru o zi cu adevărat transformatoare. Сообщение „10 pentru Moldova”. Vino la Empower Locals 2025, una dintre cele mai importante conferințe dedicate antreprenorilor din țară появились сначала на #diez.
15:00
(foto) „Sarmalele noastre le-ar plăcea și coreenilor.” Valentina Cebotari, despre ce se mănâncă în Coreea de Sud # #diez
Bucătăria coreeană e cunoscută pentru culorile vii, gusturile intense și combinațiile surprinzătoare. Dar cum e să o descoperi trăind printre coreeni, în ritmul lor? Valentina Cebotari, o tânără din Chișinău stabilită lângă Seul, ne-a povestit despre curiozitățile pe care le-a aflat despre preparatele locale, despre felurile de mâncare preferate, dar și despre micile asemănări dintre bucatele coreene și cele moldovenești. Сообщение (foto) „Sarmalele noastre le-ar plăcea și coreenilor.” Valentina Cebotari, despre ce se mănâncă în Coreea de Sud появились сначала на #diez.
15:00
Vrei să afli cum poți rămâne vizibil(ă) în lumea artei fără să fii activ(ă) online? Participă la workshopul „De la atelier la galerie” # #diez
Nu toți artiștii simt nevoia să fie activi pe rețelele sociale. Unii preferă liniștea atelierului, profunzimea ideilor și ritmul propriu al creației. Cum poți rămâne vizibil în lumea artei fără să trăiești în algoritmi? Răspunsul îl poți afla la workshopul „De la atelier la galerie”, parte a proiectului Young Artist Auction, lansat de Centrul Industriilor Creative Artcor și Asociația Companiilor de Creație COR. Сообщение Vrei să afli cum poți rămâne vizibil(ă) în lumea artei fără să fii activ(ă) online? Participă la workshopul „De la atelier la galerie” появились сначала на #diez.
14:00
Pe scenele teatrelor din Chișinău se joacă mai multe spectacole adaptate după romane sau texte dramatice ale scriitorilor internaționali. În acest articol, am adunat o listă a spectacolelor realizate în baza lucrărilor lui William Shakespeare, Mihail Bulgakov sau Antoine de Saint-Exupéry. Сообщение Lista spectacolelor din Chișinău realizate în baza lucrărilor autorilor internaționali появились сначала на #diez.
13:00
Cinci instituții de învățământ superior din Republica Moldova își prezintă oferta educațională la târgul din Bengaluru, India. Este vorba despre Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Сообщение Cinci universități din Republica Moldova își prezintă programele de studii în India появились сначала на #diez.
12:00
A început competiția „Destinația Anului 2026” din Moldova și România. Propune o locație care crezi că merită acest titlu # #diez
Republica Moldova se alătură, și în acest an, competiției „Destinația Anului”, alături de România. Orice locație turistică din țară poate concura pentru titlul care aduce recunoaștere și un loc important pe harta turistică a regiunii, iar tu poți influența rezultatele. Îți povestim mai jos cum poți propune destinația ta preferată pentru ediția din 2026. Сообщение A început competiția „Destinația Anului 2026” din Moldova și România. Propune o locație care crezi că merită acest titlu появились сначала на #diez.
11:00
Peste 175 de elevi din regiunea de nord a Republicii Moldova au participat în cadrul proiectului Innovation Camp, organizat de Junior Achievement Moldova, cu sprijinul financiar al iute Moldova și în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul, desfășurat pe data de 8 octombrie, în incinta Liceului Teoretic „Vasile Coroban” din orașul Glodeni, a avut drept scop promovarea incluziunii financiare și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. Сообщение Tinerii din Glodeni transformă ideile în soluții fintech появились сначала на #diez.
11:00
Tinerii din Moldova care studiază arte vizuale sau muzică clasică pot obține o bursă de 2.000 de euro. Cum te poți înscrie # #diez
Fundația Regală Margareta a României lansează selecția pentru programul de burse „Tinere Talente 2026”. În acest an, în premieră, programul este disponibil și pentru tinerii din Republica Moldova care studiază arte vizuale sau muzică clasică. În total, vor fi selectate 36 de persoane care vor beneficia timp de un an de sprijin financiar de până la 2.000 de euro, mentorat, masterclassuri și oportunități de promovare. Сообщение Tinerii din Moldova care studiază arte vizuale sau muzică clasică pot obține o bursă de 2.000 de euro. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
11:00
Studiezi în Moldova? Mai ai câteva zile pentru a aplica la categoriile GSORM 2025 destinate tinerilor care se implică activ în comunitate # #diez
De treisprezece ani consecutiv, Gala Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM) este organizată de Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM). Evenimentul revine în 2025 acolo unde a luat naștere – la origini. GSORM va reuni sute de tineri din diaspora și din țară, lideri comunitari, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat. Sub tema „Back to Roots”, Gala devine o punte între generațiile de tineri care își afirmă identitatea, performanța și dorința de a contribui la viitorul Republicii Moldova. Сообщение Studiezi în Moldova? Mai ai câteva zile pentru a aplica la categoriile GSORM 2025 destinate tinerilor care se implică activ în comunitate появились сначала на #diez.
10:00
Ce sunt clusterele și capetele de negociere și la ce etapă în procesul de aderare la UE este Moldova # #diez
Screening explicativ, screening bilateral, deschiderea clusterelor, închiderea clusterelor, capitole de negociere – sunt doar câteva elemente-cheie din drumul pe care îl are de parcurs Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Îți explicăm la ce etapă se află în prezent Moldova, ce sunt clusterele și ce urmează să se negocieze. Сообщение Ce sunt clusterele și capetele de negociere și la ce etapă în procesul de aderare la UE este Moldova появились сначала на #diez.
12 noiembrie 2025
18:45
Încă cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au renunțat la mandate. Decizia vine după ce, la începutul lunii, alți opt membri ai aceleiași fracțiuni au părăsit Parlamentul. Сообщение Cine ar putea ocupa locul celor cinci deputați PAS care au renunțat la mandate появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.