Acum 30 minute
15:50
Un șir de activități vor fi organizate în centrul Chișinăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Oficial.md
15:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul..
Acum 2 ore
14:50
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Oficial.md
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din..
14:40
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru..
14:30
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în..
Acum 4 ore
13:30
Ședința CSE a municipiului Chișinău: A fost luată o decizie în privința Hotelului Național # Oficial.md
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis..
13:30
Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită # Oficial.md
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită,..
13:00
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada..
12:50
Irina Vlah: Răspunsul Comisiei de la Veneţia va crea premise pentru restabilirea dreptăţii. Or, este absolut evident că Partidul Republican „Inima Moldovei” este victima unui abuz comis cu bună ştiinţă # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, a cărui activitate a fost limitată perioada examinării cauzei civile, s-a..
12:20
Ion Ceban: Până la sfârșitul anului proiectul bugetului pentru 2026 urmează să fie propus în CMC # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ca și în anii precedenți, responsabilii din cadrul..
Acum 6 ore
12:00
Maia Sandu: A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională # Oficial.md
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiei ex-deputatului Ilie Ilașcu. „A plecat dintre..
11:20
Mihai Popșoi a avut întrevederi bilaterale cu secretara de stat pentru afaceri strategice al MAE al României și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi bilaterale cu secretara de stat..
11:20
Un ofițer de poliție a fost reținut de CNA și procurorii mun. Chișinău în flagrant într-un dosar de corupere pasivă # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un..
11:20
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie # Oficial.md
La 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de comiterea infracțiunilor..
11:20
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu e..
11:00
Ex-deputatul Ilie Ilașcu s-a stins ieri din viață, la vârsta de 73 de ani. „Cu..
11:00
VIDEO// Conferința internațională INSOL.LEGAL 2025 va avea loc la Chișinău. Printre invitați: experți de la ONU, Banca Mondială, Harvard și UNIFI # Oficial.md
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea..
Acum 8 ore
10:10
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Oficial.md
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului..
09:50
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un..
09:20
617 instituții de învățământ din întreaga țară s-au înscris pentru a participa astăzi la testarea..
08:50
24,4 mln. de euro va primi Republica Moldova din partea Germaniei pentru sprijinirea aderării la UE # Oficial.md
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă..
08:50
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la Banca Națională cu o călătorie pe „Drumul banilor” # Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului..
08:40
Curtea de Conturi a făcut audit la TRM privind conformitatea gestionării fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
Acum 24 ore
16:40
Curtea de Conturi reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca..
Ieri
16:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă indignarea față de modul în care PAS..
16:00
O pretinsă scrisoare semnată de ministrul Apărării circulă în mediul online: Este falsă # Oficial.md
Ministerul Apărării afirmă că „propagandiștii proruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. Astfel, pe anumite..
15:10
ANRE face precizări despre posibilele creșteri la tarifele pentru gaze naturale, energie termică și electrică # Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că informațiile recent vehiculate în presă referitoare..
13:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef: Mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură # Oficial.md
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu..
13:30
Vlad Țurcanu a solikcitat audieri la Comisia parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media # Oficial.md
Directorul Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a solicitat, astăzi, printr-o scrisoare oficială, audieri publice la Comisia..
13:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție..
13:20
(VIDEO) Ion Ceban: Am dispus un grup de lucru pentru estimarea lucrărilor și cheltuielilor pentru montarea unui gard în jurului Hotelului Național # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup..
13:20
Premierul Alexandru Munteanu a spus că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta „prioritățile..
13:20
(VIDEO) Fadei Nagacevschi acuză autoritățile de duble standarde în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” și Maria Acbaș # Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de..
11:40
Ion Ceban: E putred în împărăția guvernării… Când apare un scandal în tabăra lor, el este imediat acoperit, diminuat, înăbușit # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, primarul capitalei, afirmă că „e putred în împărăția” guvernării,..
11:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția..
11:20
Descarcerare în nordul țării. Un bărbat a rămas prins în fiarele automobilului în urma unui accident # Oficial.md
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați..
11:10
Nicu Popescu va participa la o discuție despre despre ce a însemnat extinderea Uniunii în ultimii 30 de ani și ce înseamnă ea pentru viitorul Europei # Oficial.md
Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, astăzi, va participa, la Bruxelles,..
11:10
La Ministerul Sănătății are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu” # Oficial.md
Astăzi, 17 noiembrie, în incinta Ministerului Sănătății, are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii..
10:10
Sinteza CNA: Dosare în sistemul educațional, scheme cu diplome false, ordine de înghețare emise pe bunuri și conturi bancare # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
10:10
Angajații Curții de Conturi au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025” # Oficial.md
Astăzi, 15 noiembrie, angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), împreună cu Tatiana Șevciuc..
10:00
Prioritățile Republicii Moldova pentru următoarele 6 luni, timp cât va deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Oficial.md
Republica Moldova a preluat președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la..
09:50
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să..
09:50
Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabilul-șef – 10 ani după gratii # Oficial.md
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a..
09:40
Liderul Partidului Liga Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean, rămâne în fotoliul de primar al orașului..
09:20
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată # Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
09:10
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare..
09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..
16 noiembrie 2025
17:50
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în..
17:30
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 16 noiembrie, cel de-al optulea meci din..
17:30
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul..
