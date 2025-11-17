Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi de ieri
Oficial.md, 17 noiembrie 2025 09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..
• • •
Acum 5 minute
09:20
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată # Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
Acum 15 minute
09:10
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare..
Acum 30 minute
09:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..
Acum 24 ore
17:50
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în..
17:30
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 16 noiembrie, cel de-al optulea meci din..
17:30
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul..
17:20
Guvernul a plantat 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, la..
17:20
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul..
16:00
Astăzi, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt..
Ieri
16:10
Astăzi, 15 noiembrie, a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat din..
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18..
16:00
Fadei Nagacevschi, despre amânarea ședinței de judecată privind acțiunea MJ împotriva „Inima Moldovei”: Opriți aceste abuzuri și protejați demnitatea și imaginea Republicii Moldova # Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că ședința programată pentru data..
15:30
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul..
15:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în dialog cu partenerii de dezvoltare despre impactul programului de compensații pentru încălzire # Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a discutat joi, 13 noiembrie, cu partenerii de dezvoltare despre..
15:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 15 – 16 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei..
15:00
Viceprimara Olga Ursu va reprezenta în Parlament Partidul Mișcarea Alternativa Națională și vocea oamenilor atât..
14:40
Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI # Oficial.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații,..
14:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției..
14:40
Laboratoare de amfetamină – destructurate în Moldova și patru state ale Uniunii Europene # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate..
14:40
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat Moldelectrica, Secretarul general al Ministerului Energiei,..
13:10
În dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au..
12:20
(VIDEO) Nina Cereteu: Am ales să merg înapoi în teritoriu, să-mi exercit funcția de primar # Oficial.md
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai..
12:20
Comisia Electorală Centrală va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică 38 975 buletine..
11:50
CNPF a efectuat un control inopinat la mai multe unități de schimb valutar în scopul..
11:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au..
11:40
Noul concept european de Sat Inteligent este implementat în 5 localități, aducând tehnologii moderne în..
10:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care..
10:40
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei # Oficial.md
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), informează..
10:30
Ion Ceban, primarul capitalei, ieri, a demisionat din funcția de deputat. El a spus că..
10:00
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit vizita membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională..
10:00
FAO a lansat un nou proiect prntru consolidarea competitivității și rezilienței climatice în rândul micilor fermieri # Oficial.md
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat un nou proiect dedicat consolidării..
10:00
Premierul s-a întâlnit la București cu Președintele Camerei Deputaților și Președintele Senatului României # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, la București, cu Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și Președintele..
10:00
Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați, în cadrul ședinței plenare de ieri...
10:00
Parlamentul a aprobat componența delegațiilor parlamentare la organizațiile internaționale # Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 12 delegații la organizațiile parlamentare internaționale și la..
09:50
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în localitatea Varnița, raionul..
13 noiembrie 2025
16:10
Parlamentul a votat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări..
16:10
Republica Moldova va primi finanțare în valoare de 25 mln. euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare # Oficial.md
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane..
15:50
Primăria Chișinău informează că, începând cu 1 noiembrie, Grădina Zoologică din Chișinău a trecut la..
15:00
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:30
Petru Burduja: Rectificările bugetare pentru 2025 reprezintă o trezire de la promisiunile făcute de PAS # Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului pe tema rectificărilor bugetare pentru anul 2025, deputatul..
14:20
CALM: APL nu au fost reflectate în agenda Conferinței „Raportul de Extindere 2025 – progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” # Oficial.md
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă îngrijorarea față de faptul că autoritățile publice..
13:50
Grup criminal organizat, documentat pentru contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București # Oficial.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat..
13:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a finalizat una dintre etapele importante ale construcției..
11:50
Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă..
11:30
Vlad Filat s-a adresat Parlamentului: Atrag atenția asupra modului în care se desfășoară procesul legat de dosarul „furtul miliardului” # Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, atrage atenția Parlamentului..
11:10
Ala Nemerenco: Lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase # Oficial.md
Dacă Moldova riscă să clacheze drumul european, este pentru că lupta cu corupția și interesele..
10:50
Pompierii IGSU au intervenit în noaptea de 13 noiembrie 2025, pentru a lichida flăcările care..
10:40
AIPA autorizează plățile pentru fermierii care au înregistrat pierderi în urma înghețurilor # Oficial.md
AIPA a început autorizarea plăților pentru fermierii care au înregistrat pierderi în urma înghețurilor târzii..
10:40
Comitetul permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) se va reuni la Chișinău, pe..
10:30
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a solicitat Canadei excluderea din lista persoanelor sancţionate,..
