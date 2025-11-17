Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi de ieri

Oficial.md, 17 noiembrie 2025 09:00

Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
09:20
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
Acum 15 minute
09:10
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 Oficial.md
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare..
Acum 30 minute
09:00
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi de ieri Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..
Acum 24 ore
17:50
UEFA Grassroots Week 2025. Fotbal pentru toți în Republica Moldova Oficial.md
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în..
17:30
Israel – Moldova. Avancronică Oficial.md
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 16 noiembrie, cel de-al optulea meci din..
17:30
CS Futsal Arena FMF, 11 ani de la inaugurare Oficial.md
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul..
17:20
Guvernul a participat la acțiuni de împădurire: 110 mii de puieți au fost plantați Oficial.md
Guvernul a plantat 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, la..
17:20
Raportul de 2 ani de activitate a Primăriei Chișinău – prezentat de Ion Ceban Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul..
16:00
Astăzi în 6 localități din țară au loc alegeri locale noi Oficial.md
Astăzi, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt..
Ieri
16:10
Ion Terguță a revenit în PLDM Oficial.md
Astăzi, 15 noiembrie, a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat din..
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18..
16:00
Fadei Nagacevschi, despre amânarea ședinței de judecată privind acțiunea MJ împotriva „Inima Moldovei”: Opriți aceste abuzuri și protejați demnitatea și imaginea Republicii Moldova Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi a anunțat, pe pagina sa de Facebook,  că ședința programată pentru data..
15:30
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni Oficial.md
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul..
15:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în dialog cu partenerii de dezvoltare despre impactul programului de compensații pentru încălzire Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a discutat joi, 13 noiembrie, cu partenerii de dezvoltare despre..
15:10
Târg cu produse autohtone în weekend Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 15 – 16 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei..
15:00
Viceprimara Chișinăului, Olga Ursu, rămâne în Parlament Oficial.md
Viceprimara Olga Ursu va reprezenta în Parlament Partidul Mișcarea Alternativa Națională și vocea oamenilor atât..
14:40
Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI Oficial.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații,..
14:40
Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției..
14:40
Laboratoare de amfetamină – destructurate în Moldova și patru state ale Uniunii Europene Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate..
14:40
Noul director general al „Moldelectrica” – prezentat echipei Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat Moldelectrica, Secretarul general al Ministerului Energiei,..
13:10
Salvatorii din Hîncești au evacuat o persoană blocată sub stratul de pământ Oficial.md
În dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au..
12:20
(VIDEO) Nina Cereteu: Am ales să merg înapoi în teritoriu, să-mi exercit funcția de primar Oficial.md
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai..
12:20
Alegeri locale noi. CEC va tipări circa 39 mii buletine de vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică 38 975 buletine..
11:50
Controale inopinate la mai multe unități de schimb valutar. Încălcările depistate Oficial.md
CNPF a efectuat un control inopinat la mai multe unități de schimb valutar în scopul..
11:50
Captură de droguri de peste 2,5 mln. lei Oficial.md
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au..
11:40
5 localități implementează conceptul european de Sat Inteligent Oficial.md
Noul concept european de Sat Inteligent este implementat în 5 localități, aducând tehnologii moderne în..
10:40
Alegeri locale noi. Astăzi e ultima zi de campanie electorală Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care..
10:40
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei Oficial.md
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), informează..
10:30
(VIDEO) Ion Ceban a demisionat din funcția de deputat: Atunci când promit, eu fac Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, ieri, a demisionat din funcția de deputat. El a spus că..
10:00
Senatori români – în vizită la Parlament Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit vizita membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională..
10:00
FAO a lansat un nou proiect prntru consolidarea competitivității și rezilienței climatice în rândul micilor fermieri Oficial.md
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat un nou proiect dedicat consolidării..
10:00
Premierul s-a întâlnit la București cu Președintele Camerei Deputaților și Președintele Senatului României Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, la București, cu Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și Președintele..
10:00
Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați Oficial.md
Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați, în cadrul ședinței plenare de ieri...
10:00
Parlamentul a aprobat componența delegațiilor parlamentare la organizațiile internaționale Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 12 delegații la organizațiile parlamentare internaționale și la..
09:50
Vicepremierul pentru reintegrare a vizitat localitatea Varnița Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în localitatea Varnița, raionul..
13 noiembrie 2025
16:10
Rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament Oficial.md
Parlamentul a votat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări..
16:10
Republica Moldova va primi finanțare în valoare de 25 mln. euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare Oficial.md
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane..
15:50
Grădina Zoologică din Chișinău a trecut la programul sezonului de iarnă Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, începând cu 1 noiembrie, Grădina Zoologică din Chișinău a trecut la..
15:00
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare Oficial.md
La data de 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:30
Petru Burduja: Rectificările bugetare pentru 2025 reprezintă o trezire de la promisiunile făcute de PAS Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului pe tema rectificărilor bugetare pentru anul 2025, deputatul..
14:20
CALM: APL nu au fost reflectate în agenda Conferinței „Raportul de Extindere 2025 – progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” Oficial.md
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă îngrijorarea față de faptul că autoritățile publice..
13:50
Grup criminal organizat, documentat pentru contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București Oficial.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat..
13:50
A fost finalizată o etapă în construcția conexiunii feroviare Prut 2 – Fălciu Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a finalizat una dintre etapele importante ale construcției..
11:50
Premierul a avut o întrevedere cu Președintele României Oficial.md
Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă..
11:30
Vlad Filat s-a adresat Parlamentului: Atrag atenția asupra modului în care se desfășoară procesul legat de dosarul „furtul miliardului” Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, atrage atenția Parlamentului..
11:10
Ala Nemerenco: Lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase Oficial.md
Dacă Moldova riscă să clacheze drumul european, este pentru că lupta cu corupția și interesele..
10:50
Accident în Capitală. O mașină a luat foc Oficial.md
Pompierii IGSU au intervenit în noaptea de 13 noiembrie 2025, pentru a lichida flăcările care..
10:40
AIPA autorizează plățile pentru fermierii care au înregistrat pierderi în urma înghețurilor Oficial.md
AIPA a început autorizarea plăților pentru fermierii care au înregistrat pierderi în urma înghețurilor târzii..
10:40
APCE se va reuni la Chișinău pe 21 noiembrie Oficial.md
Comitetul permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) se va reuni la Chișinău, pe..
10:30
Irina Vlah solicită Canadei excluderea sa din lista persoanelor sancţionate Oficial.md
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a solicitat Canadei excluderea din lista persoanelor sancţionate,..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.