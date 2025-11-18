Republica Moldova va beneficia de expertiza Muntenegrului în parcursul european

Oficial.md, 18 noiembrie 2025 15:50

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul..

Acum 30 minute
15:50
Un șir de activități vor fi organizate în centrul Chișinăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă Oficial.md
Începând cu data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate un șir de..
15:50
Republica Moldova va beneficia de expertiza Muntenegrului în parcursul european Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul..
Acum 2 ore
14:50
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului Oficial.md
La  trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din..
14:40
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru..
14:30
Maia Sandu a participat la Moldova Security Forum Oficial.md
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în..
Acum 4 ore
13:30
Ședința CSE a municipiului Chișinău: A fost luată o decizie în privința Hotelului Național Oficial.md
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis..
13:30
Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită Oficial.md
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită,..
13:00
Secretarul General al Consiliului Europei va efectua o vizită în Republica Moldova Oficial.md
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada..
12:50
Irina Vlah: Răspunsul Comisiei de la Veneţia va crea premise pentru restabilirea dreptăţii. Or, este absolut evident că Partidul Republican „Inima Moldovei” este victima unui abuz comis cu bună ştiinţă Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, a cărui activitate a fost limitată perioada examinării cauzei civile, s-a..
12:20
Ion Ceban: Până la sfârșitul anului proiectul bugetului pentru 2026 urmează să fie propus în CMC Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ca și în anii precedenți, responsabilii din cadrul..
Acum 6 ore
12:00
Maia Sandu: A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională Oficial.md
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiei ex-deputatului Ilie Ilașcu. „A plecat dintre..
11:20
Mihai Popșoi a avut întrevederi bilaterale cu secretara de stat pentru afaceri strategice al MAE al României și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi bilaterale cu secretara de stat..
11:20
Un ofițer de poliție a fost reținut de CNA și procurorii mun. Chișinău în flagrant într-un dosar de corupere pasivă Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un..
11:20
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie Oficial.md
La 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de comiterea infracțiunilor..
11:20
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu e..
11:00
Fostul deputat Ilie Ilașcu s-a stins din viață Oficial.md
Ex-deputatul Ilie Ilașcu s-a stins ieri din viață, la vârsta de 73 de ani.  „Cu..
11:00
VIDEO// Conferința internațională INSOL.LEGAL 2025 va avea loc la Chișinău. Printre invitați: experți de la ONU, Banca Mondială, Harvard și UNIFI Oficial.md
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea..
Acum 8 ore
10:10
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună Oficial.md
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului..
09:50
Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu Oficial.md
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un..
09:20
617 școli participă la o testare tematică la limba străină Oficial.md
617 instituții de învățământ din întreaga țară s-au înscris pentru a participa astăzi la testarea..
08:50
24,4 mln. de euro va primi Republica Moldova din partea Germaniei pentru sprijinirea aderării la UE Oficial.md
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă..
08:50
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la Banca Națională cu o călătorie pe „Drumul banilor” Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului..
08:40
Curtea de Conturi a făcut audit la TRM privind conformitatea gestionării fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
Acum 24 ore
16:40
Curtea de Conturi reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca..
Ieri
16:10
PLDM indignat de „escrocheria politică a PAS” Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă indignarea față de modul în care PAS..
16:00
O pretinsă scrisoare semnată de ministrul Apărării circulă în mediul online: Este falsă Oficial.md
Ministerul Apărării afirmă că „propagandiștii proruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. Astfel, pe anumite..
15:10
ANRE face precizări despre posibilele creșteri la tarifele pentru gaze naturale, energie termică și electrică Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că informațiile recent vehiculate în presă referitoare..
13:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef: Mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură Oficial.md
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu..
13:30
Vlad Țurcanu a solikcitat audieri la Comisia parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media Oficial.md
Directorul Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a solicitat, astăzi, printr-o scrisoare oficială, audieri publice la Comisia..
13:30
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție..
13:20
(VIDEO) Ion Ceban: Am dispus un grup de lucru pentru estimarea lucrărilor și cheltuielilor pentru montarea unui gard în jurului Hotelului Național Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup..
13:20
(VIDEO) Guvernul merge la Bruxelles pentru a discuta despre prioritățile stabilite Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a spus că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta „prioritățile..
13:20
(VIDEO) Fadei Nagacevschi acuză autoritățile de duble standarde în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” și Maria Acbaș Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de..
11:40
Ion Ceban: E putred în împărăția guvernării… Când apare un scandal în tabăra lor, el este imediat acoperit, diminuat, înăbușit Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, primarul capitalei, afirmă că „e putred în împărăția” guvernării,..
11:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului Oficial.md
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția..
11:20
Descarcerare în nordul țării. Un bărbat a rămas prins în fiarele automobilului în urma unui accident Oficial.md
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați..
11:10
Nicu Popescu va participa la o discuție despre despre ce a însemnat extinderea Uniunii în ultimii 30 de ani și ce înseamnă ea pentru viitorul Europei Oficial.md
Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, astăzi, va participa, la Bruxelles,..
11:10
La Ministerul Sănătății are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu” Oficial.md
Astăzi, 17 noiembrie, în incinta Ministerului Sănătății, are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii..
10:10
Sinteza CNA: Dosare în sistemul educațional, scheme cu diplome false, ordine de înghețare emise pe bunuri și conturi bancare Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
10:10
Angajații Curții de Conturi au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025” Oficial.md
Astăzi, 15 noiembrie, angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), împreună cu Tatiana Șevciuc..
10:00
Prioritățile Republicii Moldova pentru următoarele 6 luni, timp cât va deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Republica Moldova a preluat președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la..
09:50
O femeie a suferit arsuri în urma exploatării necorespunzătoare a sobei Oficial.md
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să..
09:50
Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabilul-șef – 10 ani după gratii Oficial.md
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a..
09:40
(VIDEO) Alexandru Bujorean își păstrează fotoliul de primar al orașului Leova Oficial.md
Liderul Partidului Liga Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean, rămâne în fotoliul de primar al orașului..
09:20
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
09:10
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 Oficial.md
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare..
09:00
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi de ieri Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..
16 noiembrie 2025
17:50
UEFA Grassroots Week 2025. Fotbal pentru toți în Republica Moldova Oficial.md
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în..
17:30
Israel – Moldova. Avancronică Oficial.md
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 16 noiembrie, cel de-al optulea meci din..
17:30
CS Futsal Arena FMF, 11 ani de la inaugurare Oficial.md
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul..
