Curtea de Conturi a făcut audit la TRM privind conformitatea gestionării fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024

Oficial.md, 18 noiembrie 2025 08:40

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
08:50
24,4 mln. de euro va primi Republica Moldova din partea Germaniei pentru sprijinirea aderării la UE Oficial.md
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă..
08:50
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la Banca Națională cu o călătorie pe „Drumul banilor” Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului..
Acum 15 minute
08:40
Curtea de Conturi a făcut audit la TRM privind conformitatea gestionării fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
Acum 24 ore
16:40
Curtea de Conturi reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca..
16:10
PLDM indignat de „escrocheria politică a PAS” Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă indignarea față de modul în care PAS..
16:00
O pretinsă scrisoare semnată de ministrul Apărării circulă în mediul online: Este falsă Oficial.md
Ministerul Apărării afirmă că „propagandiștii proruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. Astfel, pe anumite..
15:10
ANRE face precizări despre posibilele creșteri la tarifele pentru gaze naturale, energie termică și electrică Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că informațiile recent vehiculate în presă referitoare..
13:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef: Mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură Oficial.md
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu..
13:30
Vlad Țurcanu a solikcitat audieri la Comisia parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media Oficial.md
Directorul Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a solicitat, astăzi, printr-o scrisoare oficială, audieri publice la Comisia..
13:30
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție..
13:20
(VIDEO) Ion Ceban: Am dispus un grup de lucru pentru estimarea lucrărilor și cheltuielilor pentru montarea unui gard în jurului Hotelului Național Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup..
13:20
(VIDEO) Guvernul merge la Bruxelles pentru a discuta despre prioritățile stabilite Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a spus că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta „prioritățile..
13:20
(VIDEO) Fadei Nagacevschi acuză autoritățile de duble standarde în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” și Maria Acbaș Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de..
11:40
Ion Ceban: E putred în împărăția guvernării… Când apare un scandal în tabăra lor, el este imediat acoperit, diminuat, înăbușit Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, primarul capitalei, afirmă că „e putred în împărăția” guvernării,..
11:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului Oficial.md
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția..
11:20
Descarcerare în nordul țării. Un bărbat a rămas prins în fiarele automobilului în urma unui accident Oficial.md
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați..
11:10
Nicu Popescu va participa la o discuție despre despre ce a însemnat extinderea Uniunii în ultimii 30 de ani și ce înseamnă ea pentru viitorul Europei Oficial.md
Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, astăzi, va participa, la Bruxelles,..
11:10
La Ministerul Sănătății are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu” Oficial.md
Astăzi, 17 noiembrie, în incinta Ministerului Sănătății, are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii..
10:10
Sinteza CNA: Dosare în sistemul educațional, scheme cu diplome false, ordine de înghețare emise pe bunuri și conturi bancare Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
10:10
Angajații Curții de Conturi au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025” Oficial.md
Astăzi, 15 noiembrie, angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), împreună cu Tatiana Șevciuc..
10:00
Prioritățile Republicii Moldova pentru următoarele 6 luni, timp cât va deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Republica Moldova a preluat președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la..
09:50
O femeie a suferit arsuri în urma exploatării necorespunzătoare a sobei Oficial.md
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să..
09:50
Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabilul-șef – 10 ani după gratii Oficial.md
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a..
09:40
(VIDEO) Alexandru Bujorean își păstrează fotoliul de primar al orașului Leova Oficial.md
Liderul Partidului Liga Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean, rămâne în fotoliul de primar al orașului..
09:20
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
09:10
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 Oficial.md
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare..
09:00
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi de ieri Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au..
Ieri
17:50
UEFA Grassroots Week 2025. Fotbal pentru toți în Republica Moldova Oficial.md
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în..
17:30
Israel – Moldova. Avancronică Oficial.md
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 16 noiembrie, cel de-al optulea meci din..
17:30
CS Futsal Arena FMF, 11 ani de la inaugurare Oficial.md
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul..
17:20
Guvernul a participat la acțiuni de împădurire: 110 mii de puieți au fost plantați Oficial.md
Guvernul a plantat 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, la..
17:20
Raportul de 2 ani de activitate a Primăriei Chișinău – prezentat de Ion Ceban Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul..
16:00
Astăzi în 6 localități din țară au loc alegeri locale noi Oficial.md
Astăzi, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt..
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Ion Terguță a revenit în PLDM Oficial.md
Astăzi, 15 noiembrie, a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat din..
14 noiembrie 2025
20:00
Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18..
16:00
Fadei Nagacevschi, despre amânarea ședinței de judecată privind acțiunea MJ împotriva „Inima Moldovei”: Opriți aceste abuzuri și protejați demnitatea și imaginea Republicii Moldova Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi a anunțat, pe pagina sa de Facebook,  că ședința programată pentru data..
15:30
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni Oficial.md
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul..
15:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în dialog cu partenerii de dezvoltare despre impactul programului de compensații pentru încălzire Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a discutat joi, 13 noiembrie, cu partenerii de dezvoltare despre..
15:10
Târg cu produse autohtone în weekend Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 15 – 16 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei..
15:00
Viceprimara Chișinăului, Olga Ursu, rămâne în Parlament Oficial.md
Viceprimara Olga Ursu va reprezenta în Parlament Partidul Mișcarea Alternativa Națională și vocea oamenilor atât..
14:40
Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI Oficial.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații,..
14:40
Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției..
14:40
Laboratoare de amfetamină – destructurate în Moldova și patru state ale Uniunii Europene Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate..
14:40
Noul director general al „Moldelectrica” – prezentat echipei Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat Moldelectrica, Secretarul general al Ministerului Energiei,..
13:10
Salvatorii din Hîncești au evacuat o persoană blocată sub stratul de pământ Oficial.md
În dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au..
12:20
(VIDEO) Nina Cereteu: Am ales să merg înapoi în teritoriu, să-mi exercit funcția de primar Oficial.md
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai..
12:20
Alegeri locale noi. CEC va tipări circa 39 mii buletine de vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică 38 975 buletine..
11:50
Controale inopinate la mai multe unități de schimb valutar. Încălcările depistate Oficial.md
CNPF a efectuat un control inopinat la mai multe unități de schimb valutar în scopul..
11:50
Captură de droguri de peste 2,5 mln. lei Oficial.md
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au..
11:40
5 localități implementează conceptul european de Sat Inteligent Oficial.md
Noul concept european de Sat Inteligent este implementat în 5 localități, aducând tehnologii moderne în..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.