Igor Dodon și drepturile „castrate”. Liderul PSRM reia falsurile despre pierderea suveranității în cazul aderării la UE

Comisia Electorală Centrală atenționează că vineri, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care concurenții electorali, inclusiv cei din comuna Cremenciug, pot desfășura acțiuni de agitație electorală înaintea alegerilor locale noi programate pentru duminică, 16 noiembrie. Persoanele care nu vor ține cont de aceste prevederi riscăamenzi de la 40 la 60 de unități convenționale pentru