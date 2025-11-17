Igor Dodon și drepturile „castrate”. Liderul PSRM reia falsurile despre pierderea suveranității în cazul aderării la UE
Observatorul de Nord, 17 noiembrie 2025 09:00
Liderul PSRM Igor Dodon afirmă că R. Moldova „va renunța complet la propria suveranitate" dacă va adera la Uniunea Europeană „ca membru pe jumătate, cu drepturi limitate", referindu-se la unele zvonuri, conform cărora noii membri ai UE ar putea adera inițial fără dreptul de veto asupra deciziilor UE. În realitate, nu există o decizie care să prevadă […]
CNAS finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 46,7 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […]
Igor Dodon și drepturile „castrate". Liderul PSRM reia falsurile despre pierderea suveranității în cazul aderării la UE
Reprezentantul Partidului Socialiștilor, Igor Chirița, este noul primar al comunei Cremenciug
Ieri, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug au avut loc alegeri locale, fupă ce fostul primar, Anatolie Pânzaru, își anunțase demisia, din motive personale. Astfel, parimar al comunei a devenit candidatul PSRM, Igor Chriță. Acesta a fost votat de 208 alegători, acumulând 62,28% din sufragii. Contracandidata sa, Lidia Vacari, de la PAS, a fost votată […]
Ziua Mondială a Diabetului: Evenimentul Comunității Nordului Împreună pentru Sprijinul Copiilor cu Diabet
În urma evenimentului Pe 14 noiembrie, în cadrul Zilei Mondiale a Diabetului, s-a desfășurat la Florești, ediția I a evenimentului „Comunitatea Nordului", dedicat copiilor și persoanelor afectate de diabet din regiunea de nord. Evenimentul a fost o oportunitate rară de a aduna medici, părinți și susținători într-o întâlnire educativă ce a vizat îmbunătățirea gestionării diabetului […]
Horoscopul zilei: 17 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii.
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 17 noiembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai. Horoscop luni, 17 noiembrie 2025 Berbec Azi ai nevoie de multă energie pentru că săptămâna […]
Curs valutar, 17 noiembrie 2025: dolarul și euro s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei la început de săptămână moneda unică europeană s- a ieftinit, în raport cu leul moldovenesc, cu 45 de bani, și valorează 19 lei și 63 de bani. Dolarul valorează cu doi bani mai puțin și costă 16 lei și 89 de bani. Leul […]
În urma unui conflict izbucnit la o stână din raionul Florești, un bărbat a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, după ce și-a înjunghiat consăteanul în zona abdomenului. Decizia a fost pronunțată la 13 noiembrie 2025, de către Judecătoria Soroca, […]
Meteo, 17 noiembrie 2025: zi de toamnă autentică, posomorâtă și fără precipitații
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii vom avea temperaturi adecvate perioadei, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +5 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va bate cu […]
Horoscop săptămânal Berbec: 17-23 noiembrie 2025 Acțiunile anumitor persoane încă îți mai atrag atenția. Deși încerci să faci lucrurile într-o manieră cât mai constructivă, impasurile peste care dai zi de zi te dezechilibrează. Este important să fii precaută atunci când vine vorba de relațiile cu cei din jur. Nimic nu este gratuit în această […]
Ce se ascunde, de fapt, în interiorul Lunii: descoperirea confirmată oficial de oamenii de știință
De zeci de ani, întrebarea „ce are Luna în interior?" i-a bântuit pe astronomi. Știam că satelitul natural al Pământului are un nucleu, dar nu era clar dacă „inima" Lunii este lichidă, solidă sau un amestec între cele două. Acum, un studiu publicat în revista Nature pune punct dezbaterii: în centrul Lunii se află un […]
Un câine și-a împușcat accidental stăpânul după ce a sărit pe o pușcă lăsată pe pat
Un bărbat din Pennsylvania a fost împușcat de câinele său, după ce patrupedul a sărit pe a sărit pe o pușcă lăsată pe pat, potrivit Departamentului de Poliție din Shillington, relatează ABC News. În timp ce poliția se îndrepta spre fața locului, oficialii au fost informați că un câine „a sărit pe pat iar arma […]
O femeie din Drochia condamnată pentru o schemă de „spălare" a 1,7 milioane de lei, dar eliberată fiindcă are doi copii minori și este însărcinată
O femeie din raionul Drochia a fost condamnată la cinci ani de închisoare cu suspendare, după ce instanța a stabilit că a administrat o firmă fictivă prin care au fost spălate peste 1,7 milioane de lei. Cazul scoate la iveală o rețea complexă de tranzacții bancare, racolări online și companii agricole păgubite, care au alertat […]
Perioadă bună pentru bani. Patru zodii pot atrage prosperitate până pe 29 noiembrie
Astrologii afirmă că perioada până pe 29 noiembrie aduce șanse mari de câștig pentru anumite zodii. Configurațiile planetare favorizează investițiile, banii veniți din surse neașteptate și proiectele care pot crește rapid. Cei care urmăresc atent oportunitățile pot avea parte de o perioadă profitabilă. Specialiștii spun că Leii, Taurii, Scorpionii și Vărsătorii sunt cei mai avantajați […]
Ce efect are bicarbonatul dacă îl pui în apă fierbinte. Truc simplu folosit de mulți bucătari
Bicarbonatul de sodiu îți poate schimba rezultatul în bucătărie dacă îl folosești corect. Mulți bucătari îl adaugă în apa fierbinte atunci când pregătesc aluat care trebuie fiert pentru scurt timp. Reacția dintre apa clocotită și bicarbonat eliberează dioxid de carbon. Apare o spumă ușoară care poate urca repede în vas. De aceea, ai nevoie de […]
„Sângele de aur", grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. Cercetătorii au acum o misiune contra cronometru
Cercetătorii încearcă să determine grupa sangvină Rh a unei femei din Serbia, posesoare a unei grupe extrem de rare, prezentă la doar 50 de persoane la nivel mondial. Această grupă, numită și „sângele de aur", este cunoscută ca Rh-nul sau Rh zero, scrie publicația Blic, parte a grupului Ringier. Importanța cunoașterii grupei sangvine Grupa sangvină […]
Inteligența artificială schimbă piața muncii: Aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până în 2030
Ameninţare pentru unii, oportunitate pentru alţii. Aşa este văzută acum inteligenţa artificială. Evoluţia uriaşă îi determină pe mulţi să creadă că vor rămâne fără locuri de muncă. Un studiu realizat de cea mai mare platformă de job-uri online, în parteneriat cu Antena Academy, arată că aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până […]
Un bărbat a furat telefoane mobile și accesorii dintr-o gheretă: nu știa că este filmat
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la o amendă de 30.000 de lei după ce, în toiul nopții, a pătruns de două ori într-o gheretă de reparații și vânzare a telefoanelor mobile din zona Gării Auto, de unde a sustras bunuri în valoare totală de peste 35.000 de lei. Sentința a fost pronunțată […]
Conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, fără precipitații. În termometre vom avea de la +6 până la +11 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar vântul va bate cu […]
Un bărbat va sta trei luni la închisoare fiindcă a depus o plângere falsă privind „furtul" propriei mașini
Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat la trei luni de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a reclamat în mod fals la poliție că automobilul său ar fi fost furat. Instanța a stabilit că acesta a depus intenționat o plângere mincinoasă, fapt care a dus la pornirea unei investigații penale și […]
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gemul de gutui este unul dintre cele mai parfumate conserve de toamnă, datorită fructului care are o aromă intensă, dulce-acrișoară și o culoare caldă, aurie. Adăugarea scorțișoarei și a vaniliei transformă acest gem într-o adevărată delicatesă, cu note calde, ușor condimentate, care pun în valoare dulceața naturală a gutuilor. Este perfect pe pâine prăjită cu […]
Comportamentul bine cunoscut al câinilor, atunci când își înclină capul într-o parte, are o explicație științifică. Oamenii de știință au analizat acest gest și au ajuns la concluzii care arată cât de atent urmăresc animalele noastre ceea ce spunem și cum ne exprimăm.
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? # Observatorul de Nord
Unghiile tale spun mai multe despre tine decât crezi. Dincolo de manichiura impecabilă sau de culoarea lacului ales, ele pot fi adevărate indicatoare ale stării generale de sănătate. Textura, culoarea, forma și chiar micile imperfecțiuni pot semnala dezechilibre nutriționale, afecțiuni ascunse sau carențe de vitamine și minerale. De la lunula care dispare până la unghii […] Post-ul Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Grădinița „Licurici” din Florești a marcat o zi specială. Instituția a împlinit 60 de ani de activitate, iar evenimentul a reunit educatori, copii, părinți, autorități publice locale și foști angajați. Fiecare participant a simțit legătura puternică dintre această grădiniță și generațiile care au crescut aici. Sărbătoarea a început cu programul pregătit de copii. Ei au […] Post-ul Sărbătoare la Grădinița „Licurici” din orașul Florești / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Întâlnire cu scriitoarea Viorica Nagacevschi la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit întâlnirea cu scriitoarea Viorica Nagacevschi, în cadrul clubului „Cartea care unește – punți culturale spre valorile europene”, parte a Programului Național „Acces la cultură”, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. La eveniment au participat elevi ai Colegiului „Mihai Eminescu”, ai Colegiului de Arte „N. Botgros”, profesori, […] Post-ul Întâlnire cu scriitoarea Viorica Nagacevschi la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Toamna nu este doar un anotimp frumos, ci și unul prietenos pentru corp. E momentul din an în care corpul are nevoi diferite și speciale: grijă, răsfăț și regenerare. Toamna nu e despre diete drastice sau antrenamente intense – e despre reconectare cu sinele și despre a oferi pielii, părului și musculaturii un moment de […] Post-ul Toamna: 5 ritualuri de îngrijire care îți pregătesc corpul pentru iarnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dincolo de frică: glasul unei femei care a rupt tăcerea și lanțurile violenței # Observatorul de Nord
Fiecare femeie poartă în ea o poveste. Unele sunt pline de lumină, de bucurii simple, de iubire și siguranță. Altele însă sunt povești care dor, povești grele, strigătoare la cer, ascunse adânc în suflet de teamă, de rușine sau dintr-un instinct de a proteja pe alții. De ce ar trebui să rupem tăcerea? Pentru că […] Post-ul Dincolo de frică: glasul unei femei care a rupt tăcerea și lanțurile violenței apare prima dată în Observatorul de Nord.
Laurențiu Guțu, elevul din Sofia a reprezentat Republica Moldova la prestigiosul Campionat European de Taekwondo, categoria Cadeți, care s-a desfășurat în Atena, Grecia, în perioada 6–8 noiembrie curent. Aproape 1000 de sportivi din toate țările Europei s-au adunat pentru a-și demonstra talentul, ambiția și spiritul de luptă. Printre acești tineri s-a aflat și Laurențiu Guțu, […] Post-ul Un debut impresionant la Campionatul European de Taekwondo din Atena apare prima dată în Observatorul de Nord.
Greșeala pe care o faci când dezgheți carnea. Cum să eviți pericolul pentru sănătate # Observatorul de Nord
Dezghețarea corectă a cărnii este una dintre cele mai importante etape ale gătitului, însă și una dintre cele mai ignorate. Mulți lasă carnea pe blat sau în chiuvetă la temperatura camerei, fără să știe că, în doar câteva ore, suprafața acesteia devine un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor periculoase, chiar dacă interiorul rămâne încă înghețat. […] Post-ul Greșeala pe care o faci când dezgheți carnea. Cum să eviți pericolul pentru sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Viorica Nagacevschi despre Cosăuțiul natal, Vera Toma, Ana Bejan, Maia Sandu și sacii cu scrisori la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitată scriitoarea și notara Viorica Nagacevschi. Am discutat cu protagonista noastră despre Cosăuțiul natal, amintiri și familie. Am mai vorbit cu fiica Haritinei și a lui Vasile Ceban despre oile de pe tablou, casa părintească, glumele tatei și sobrietatea mamei, poreclele […] Post-ul Viorica Nagacevschi despre Cosăuțiul natal, Vera Toma, Ana Bejan, Maia Sandu și sacii cu scrisori la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un pensionar din Franța a pornit spre medic, dar a ajuns din greșeală în Croația # Observatorul de Nord
Un bărbat de 85 de ani din Franța, care intenționa doar să meargă la medic în orașul vecin, s-a trezit, spre surprinderea tuturor, la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. Potrivit radioului francez ici, un pensionar a plecat de acasă, în vestul Franței, îndreptându-se spre orașul Erve, situat la aproximativ 25 de kilometri, dar […] Post-ul Un pensionar din Franța a pornit spre medic, dar a ajuns din greșeală în Croația apare prima dată în Observatorul de Nord.
Iulian Nicuța („Coffeinn”) și Igor Danii (Apa „Soroca”) – laureații ORPH AWARDS 2025 # Observatorul de Nord
Gala ORPH Awards 2025 a transformat din nou capitala într-un punct de atracție pentru lumea modei, culturii și industriilor creative, adunând într-un singur loc personalități marcante, branduri influente și profesioniști care definesc tendințele momentului. Două afaceri sorocene – „Coffeinn” și Apa „Soroca”, au fost recunoscute ca branduri de succes. Evenimentul a oferit un spectacol complet […] Post-ul Iulian Nicuța („Coffeinn”) și Igor Danii (Apa „Soroca”) – laureații ORPH AWARDS 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Magia inspirației îi va ghida pe nativi pe tot parcursul zilei. Atât în micile momente, cât și în cazul deciziilor majore, aceștia vor avea șansa să aibă încredere în propria intuiție. Astfel, li se vor dezvălui lumi noi pe care să le ia în considerare pe viitor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
În perioada 15-17 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu 5 bani și, respectiv, 3 bani # Observatorul de Nord
Prețurile la benzină și motorină continuă să urce în Republica Moldova, pe fondul sancțiunilor anunțate de SUA împotriva companiilor petroliere rusești. ANRE anunță noi scumpiri pentru perioada 15-17 noiembrie. Astfel, pentru un litru de benzină AU95 vom plăti 23 de lei și 22 de bani, iar un litru de motorină costă 20 de lei și […] Post-ul În perioada 15-17 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu 5 bani și, respectiv, 3 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astă, în prima zi de wekend, vom avea vreme posomorâtă, cu valori termice joase, fără precipitații. Valorile termice se vor încadar între +5 și +11 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 76 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo, 15 noiembrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Emisiunea „W”: De ce conducerea raionului Soroca se teme de Observatorul de Nord? / VIDEO # Observatorul de Nord
Autoritățile publice locale, în special conducerea raionului Soroca, au decis, atunci când au venit la putere, să controleze informațiile publice. Șefii decid ce instituții de presă să invite la activitățile organizate din banii tuturor alegătorilor, pe cine să informeze și pe cine să ocolească, fuge de întrebări incomode și conferințe de presă, ca ăla de tămâie, […] Post-ul Emisiunea „W”: De ce conducerea raionului Soroca se teme de Observatorul de Nord? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ultimul mesaj al lui Efim Zubcu: „Idealul meu a fost Unirea cu România” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi Cetățeanul de Onoare al raionului Soroca și fostul deputat, Efim Zubcu, a fost condus pe ultimul său drum. Acum mai puțin de o lună, ne-a vorbit despre viața sa și realizările făcute în cadrul emisiunii “Interviu cu soroceni”. La final acesta ne-a îndemnat să mergem în continuare “spre Europa”, astfel vom realiza idealul național […] Post-ul Ultimul mesaj al lui Efim Zubcu: „Idealul meu a fost Unirea cu România” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Arme, dispozitive de vedere pe timp de noapte, cartușe și două cutii cu alice au fost depistate la doi bărbați, de 35 și 47 de ani # Observatorul de Nord
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unui bărbat de 35 de ani din satul Cerlina, polițiștii au depistat un obiect asemănător unei arme lungi cu țeavă lisă, precum și 19 cartușe aferente acesteia, toate deținute ilegal, transmite Inspectoratul de Poliție Soroca. Într-un alt caz, la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, polițiștii au ridicat […] Post-ul Arme, dispozitive de vedere pe timp de noapte, cartușe și două cutii cu alice au fost depistate la doi bărbați, de 35 și 47 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Grădinița „Licurici” din Florești a sărbătorit 60 de ani de activitate / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, Grădinița „Licurici” din Florești a marcat 60 de ani de activitate, o sărbătoare importantă pentru întreaga comunitate. Evenimentul a adunat cadrele didactice, părinți, copii și autoritățile publice locale care au sărbătorit împreună istoria și drumul acestei instituții dedicate celor mici. Cei mai mici membri ai grădiniței au prezentat cântece și dansuri pregătite special pentru […] Post-ul Grădinița „Licurici” din Florești a sărbătorit 60 de ani de activitate / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că, în contextul intensificării verificărilor privind plasarea pe piață a produselor cosmetice și în urma acțiunilor de control desfășurate, a fost identificat un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform. Astfel, la operatorul economic S.R.L. „Tarol-DD” a fost depistat un produs cosmetic neconform – spuma de ras „Gladcoff […] Post-ul Spuma de ras „Gladcoff Aqua” – un produs cosmetic neconform apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ce ne spune experiența de 48 de ani a medicului Raisa Bolbocean. Diabetul — boala epocii moderne # Observatorul de Nord
Raisa Bolbocean activează în domeniul medicinei la Florești încă din august 1976, când și-a început cariera în cadrul spitalului raional. Din anul 2000, își continuă activitatea în policlinică, specializându-se ca medic endocrinolog – o profesie căreia i-a dedicat deja 26 de ani. Alegerea medicinei nu a fost întâmplătoare. În familia ei au existat medici, iar […] Post-ul Ce ne spune experiența de 48 de ani a medicului Raisa Bolbocean. Diabetul — boala epocii moderne apare prima dată în Observatorul de Nord.
„La capătul răbdării”: Povestea unei femei care a rupt lanțul violenței domestice # Observatorul de Nord
Iulia (pseudonim), o femeie de 45 de ani, privește înapoi la căsnicia ei de un sfert de secol ca la un lung șir de încercări și durere. S-a căsătorit de tânără, la doar 19 ani, plină de speranță și dragoste. La început totul părea normal: și-a cunoscut viitorul soț la un club din sat și, […] Post-ul „La capătul răbdării”: Povestea unei femei care a rupt lanțul violenței domestice apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții la stomatolog: „Au omorât-o!” # Observatorul de Nord
O fetiță de aproape doi ani a murit joi seară, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a intrat în stop cardiorespirator în timpul unei intervenții medicale. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), care a fost sesizată prin numărul unic […] Post-ul Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții la stomatolog: „Au omorât-o!” apare prima dată în Observatorul de Nord.
După ce bașcana a fost întemnițată, președintele Adunării Populare și-a anunțat demisia. Cutremur la vârful administrației UTA Găgăuzia. # Observatorul de Nord
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și-a anunțat plecarea din funcție. Într-un comunicat video, publicat de GRT, Constantinov spune că a luat personal decizia, fără a fi presat sau influențat, informează anticoruptie.md. Pe 23 octombrie, directorul Serviciului de Informații și Securitate a întreprins o vizită la Comrat, unde a avut o discuție cu […] Post-ul După ce bașcana a fost întemnițată, președintele Adunării Populare și-a anunțat demisia. Cutremur la vârful administrației UTA Găgăuzia. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mulți bani pentru consilierii soroceni: se propune mărirea indemnizațiilor cu 50% # Observatorul de Nord
La următoarea ședință extraordinară a Consiliului Municipal Soroca, care e planificată pentru 21 noiembrie 2025, ultimul proiect de pe ordinea de zi se referă la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”. Subiectul inițiat de primara Lilia Pilipețchi propune majorarea indemnizațiilor per ședință de la 1000 de lei […] Post-ul Mai mulți bani pentru consilierii soroceni: se propune mărirea indemnizațiilor cu 50% apare prima dată în Observatorul de Nord.
Zece vaci care pășteau pe terenul unui fermier au ajuns la abator „ca despăgubire” pentru că i-au mâncat lucerna # Observatorul de Nord
Un agricultor din raionul Drochia a fost condamnat pentru furtul a zece bovine, după ce instanța a stabilit că animalele au fost sustrase de pe terenul unui fermier și vândute ulterior la un abator din municipiul Bălți. Sentința a fost pronunțată la 11 noiembrie 2025 de către Judecătoria Drochia, sediul central. Potrivit actelor din dosar, […] Post-ul Zece vaci care pășteau pe terenul unui fermier au ajuns la abator „ca despăgubire” pentru că i-au mâncat lucerna apare prima dată în Observatorul de Nord.
Compania de stat Teleradio-Moldova, pe scurt – TRM, care deține televiziunile Moldova 1, Moldova 2, patru posturi de radio, dar și studioul de producție „Telefilm Chișinău” este o instituție cu aproximativ 600 de angajați și un buget anual de circa 200 de milioane de lei, în mare parte, bani publici. Din decembrie 2021, aceasta […] Post-ul Interesele din spatele scandalurilor de la TRM apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pentru locuitorii comunei Cremenciug astăzi este ultima zi de agitație electorală. Duminică alegătorii au de ales între # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală atenționează că vineri, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care concurenții electorali, inclusiv cei din comuna Cremenciug, pot desfășura acțiuni de agitație electorală înaintea alegerilor locale noi programate pentru duminică, 16 noiembrie. Persoanele care nu vor ține cont de aceste prevederi riscăamenzi de la 40 la 60 de unități convenționale pentru […] Post-ul Pentru locuitorii comunei Cremenciug astăzi este ultima zi de agitație electorală. Duminică alegătorii au de ales între apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 14 noiembrie 2025: leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale # Observatorul de Nord
Conform Cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 noiembrie 2025, un euro valorează 19 lei și 63 de bani, iar dolarul american s-a ieftinit cu patru bani și valorează 16 lei și 92 de bani. Leul românesc valorează 3.86 lei, Hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 0.40 […] Post-ul Curs valutar, 14 noiembrie 2025: leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tableta de vineri Nu au dovedit cei peste 400 de participanți la Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, să ajungă pe la casele lor și să asimileze la rece argumentele aduse de reprezentanți ai Guvernului, ai sectorului de afaceri, societății civile, mediului academic și parteneri internaționali, precum […] Post-ul Aceasta ne mai lipsea – PAS-ul să fie în imPAS… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025. Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Înțelepciunea de care nativii dau dovadă se va vedea pe parcursul fiecărei zile. Își reamintesc astfel că nu trebuie să trăiască în minciună și să spună adevărul atunci când este cazul. Perseverența de care dau dovadă în acest moment se observă atât pe plan personal cât și profesional. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025. Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
