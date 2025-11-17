Ion Bulmaga părăsește conducerea IPM: mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură
Provincial, 17 noiembrie 2025 14:20
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu se regăsește în garnitura instituției și anunță că își dă demisia. El spune că a avut o discuție la Guvern și va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie 2025. „Atunci când am fost desemnat câștigător al concursului pentru […]
Ion Bulmaga părăsește conducerea IPM: mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură
Vocalista din Bălți – distinsă cu trofeul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda
Primăria municipiului Bălți o felicită pe Taisia Ninica, participantă a studioului vocal „Premium" din cadrul Casei de Cultură Polivalentă, pentru evoluția remarcabilă la Korat International Folklore Festival – Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda. Taisia Ninica a prezentat un număr artistic expresiv și plin de emoție, care a fost apreciat cu premiul la categoria „Cea […]
Profesorii din școlile-model învață cum să integreze orientarea în carieră în orele STEAM
Profesorii care predau discipline de profil real în 15 școli-model au participat la un atelier unde au învățat modalități concrete prin care orientarea în carieră poate fi integrată în orele pe care le predau elevilor. Tema centrală a atelierului „Integrarea infuzională a ghidării în carieră în disciplinele școlare din domeniul STEAM" a fost elaborarea unor […]
Ceban: subiectul Hotelului Național a fost foarte mult politizat, nimeni nu face nimic și, ca în orice situație, toți așteaptă să intervină Primăria Chișinău
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, să estimeze lucrările și cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. El a spus că, deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu […]
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […]
Agenţia Naţională Arheologică, în vara acestui an, a realizat o cercetare arheologică preventivă în localitatea Crocmaz din r-nul Ștefan Vodă, în situl Crocmaz IV. Acest sit a fost descoperit în anul 2007 și reprezintă o așezare fortificată. Situl este situat la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza. Fortificația constă dintr-un șanț și […]
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii continuă astăzi în sudul țării, la Cîșlița-Prut, unde au fost plantate 6 hectare de salcie pe malul râului Prut. Această plantare va contribui la consolidarea malurilor și la extinderea suprafeței împădurite în zonele vulnerabile. Plantarea a fost posibilă datorită parteneriatului cu rețeaua de benzinării NOW și sprijinului celor care și-au […]
Duminică, 16 noiembrie s-au disputat meciurile etapei a 3-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Duminică, 16 noiembrie: Clic Media – Sporting Nisporeni 18-0 Au marcat: Ion Covali (1, 29, 33), Vladimir Vasilevschii (7, 23), Cristian Obadă (8, 25, 26, 31, 34), David Moșneagu (9, 30), Cristian Crasnov (12), Vadim […]
Tentativă de trecere ilegală a frontierei, stopată de polițiștii de frontieră la Briceni
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Briceni" au dejucat planurile unui bărbat care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. În timpul executării unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat prezența unei persoane necunoscute în zona de frontieră. Acționând prompt și conform competențelor legale, polițiștii de frontieră au reținut un cetățean […]
(VIDEO) Primarul Chișinăului: Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru…
„Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când […]
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat „Cupa raionului Ialoveni la volei, categoria seniori, ediția 2025", conform calendarului sportiv raional pentru anul curent. După meciuri tensionate, deținătoarea „Cupei raionului Ialoveni la volei, categoria seniori, ediția 2025" s-a dovedit a fi echipa orașului Ialoveni. Pe locul secund, s-au clasat sportivii din satul Bardar, urmați pe podium […]
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați despre producerea unui accident de circulație pe centura de ocolire a municipiului Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:37. Potrivit datelor înregistrate, în urma impactului între două autoturisme, o persoană a rămas blocată. La fața locului […]
Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa […]
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, desfășurate pe data de 16 noiembrie 2025. În raionul Soroca, comuna Cremenciug, candidatul PSRM Igor Chirița a câștigat scrutinul, fiind votat de 62% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, comuna Natalievca, candidatul PSRM […]
S-au disputat meciurile din cadrul etapei a 14-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Etapa 14 16 noiembrie CF Nistru-Cioburciu – FC Zimbru 0-1 A marcat: Polina Mazur (21) Real Succes-ȘS-11 – Agarista-CSF Anenii Noi 2020 0-1 A marcat: Denisa Gherghelijiu (11) Clasamentul Ligii Naționale feminine, ediția 2025/26, îl găsiți aici. […]
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare pentru Campionatului Mondial 2026. Partida de la Chișinău, disputată pe stadionul „Zimbru", s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea Israelului. Golul tricolorilor a fost marcat de Ion Nicolaescu, care a stabilit un nou record de goluri pentru națională. Acum […]
Alexandru Cojocari, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a câștigat funcția de primar al satului Ustia. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Ion Chicu, care i-a adresat felicitări pentru victoria obținută. „Sincere felicitări colegului nostru Alexandru Cojocari, care a obținut susținerea locuitorilor s. Ustia pentru funcția de Primar! Mult succes în activitate și […]
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor", trimis în judecată
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor" (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023), fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal […]
Ieri în 6 localități s-au desfășurat alegeri locale noi. La închiderea celor 21 de secții de votare, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 836 alegători sau 39,06%, informează PROVINCIAL. Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea: Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 alegători (53,72%); Comuna […]
O femeie a suferit arsuri în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:17. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de […]
La 15 noiembrie curent, angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), împreună cu Tatiana Șevciuc Președinta CCRM, au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025", dedicată extinderii și reabilitării suprafețelor împădurite din țară. În cadrul acțiunii, echipa CCRM a plantat ghinde, la Ocolului Silvic Bobeica, teritoriu administrativ Ruseștii Noi, contribuind alături de […]
Procesul de vot în cele 6 localități, unde astăzi au avut loc alegeri locale noi, s-a înc
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 836 alegători sau 39,06%. Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea: Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 […] Post-ul Procesul de vot în cele 6 localități, unde astăzi au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală informează că în cele 6 localități unde astăzi au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 416 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de 37,21 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale. Cea mai înaltă prezență la […] Post-ul Peste 37% din alegători s-au prezentat la urnele de vot către ora 18:00 apare prima dată în Provincial.
În 6 localități din țară astăzi au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local. Comisia Electorală Centrală informează despre prezența la vot în aceste localități. Astfel, până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele […] Post-ul Către ora 15:00 au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală anunță date actualizate despre prezența la vot în cele 6 localități din Republica Moldova, unde astăzi au loc alegeri locale noi. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca […] Post-ul Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 apare prima dată în Provincial.
Angajații din Guvern și ministere, ambasadori, sătenii din Mihailovca, localnicii din Cimișlia și alți voluntari au pus umăr la umăr și au plantat 110 mii de puieți pe o suprafață de 27 de hectare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a mulțumit participanților pentru implicare și că cu fiecare acțiune de plantare tot mai mulți cetățeni se […] Post-ul 1000 de voluntari au participat la plantarea de la Mihailovca, Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală anunță că procesul de votare în cele 6 localități din țară, unde astăzi au loc alegeri locale noi, se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 21 de secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 22 525 alegători. Până la ora 09:00, […] Post-ul În 6 localități din țară au loc alegeri locale noi apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban: Primăria Chișinău este lider la gestionarea celui mai mare portofoliu de proiecte investiționale prin diverse instrumente financiare ale UE și este vorba de 4,5 miliarde de lei # Provincial
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul de 2 ani de activitate a Primăriei Chișinău din cel de-al doilea mandat de primar general. Edilul a spus că e vorba de “sute de proiecte mari și mici pe care le-am continuat în acești 2 ani, pe care le-am […] Post-ul Ion Ceban: Primăria Chișinău este lider la gestionarea celui mai mare portofoliu de proiecte investiționale prin diverse instrumente financiare ale UE și este vorba de 4,5 miliarde de lei apare prima dată în Provincial.
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în întreaga Europă, sub patronajul UEFA. Cu această ocazie, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat un amplu program de activități dedicate fotbalului pentru toți, la care au participat instituții educaționale, antrenori, profesori și copii din toate regiunile Republicii Moldova. UEFA Grassroots […] Post-ul UEFA Grassroots Week 2025. Fotbal pentru toți în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023, la inițiativa Președintei Maia […] Post-ul Guvernul a plantat 110 de mii de puieți, în cadrul campaniei „Generația pădurii” apare prima dată în Provincial.
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul sportiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal “Futsal Arena FMF”. Suprafaţa complexului multifuncţional (futsal, tenis, volei, handbal) este de 4,7 mii m.p. Numărul locurilor pentru spectatori – 1300. Pentru construcţia complexului UEFA a investit 70 la sută din costul total. Decizia […] Post-ul CS Futsal Arena FMF, 11 ani de la inaugurare apare prima dată în Provincial.
În această duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, […] Post-ul Duminică, în 6 localități din țară vor avea loc alegeri locale noi apare prima dată în Provincial.
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova a fost lansată, astăzi, oficial. Noua rută gastronomică unește cele mai autentice experiențe culinare de pe ambele maluri ale Prutului. Traseul cuprinde peste 50 de obiective turistice și promovează diversitatea bucătăriilor locale – de la tradiția moldovenească, la specificul găgăuz, bulgar sau ucrainean. Ruta traversează Republica Moldova pe […] Post-ul A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
La Comrat a avut loc forumul privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltare urbană: provocări, soluții, viitor” # Provincial
În data de 7 noiembrie 2025, în municipiul Comrat, a avut loc Forumul Regional privind dezvoltarea urbană durabilă, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia în parteneriat cu municipiul Comrat, cu sprijinul Guvernului Germaniei prin proiectul GIZ „Dezvoltare urbană integrată”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților locale și centrale, ai organizațiilor și partenerilor internaționali, ai […] Post-ul La Comrat a avut loc forumul privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltare urbană: provocări, soluții, viitor” apare prima dată în Provincial.
Primăria orașului Ialoveni a organizat o ședință de lucru în teritoriu a grupului de lucru responsabil de elaborarea Programului de Revitalizare Urbană. Activitatea a avut ca scop identificarea zonelor degradate și analizarea intervențiilor necesare pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Pe parcursul vizitei de teren, membrii grupului de lucru au evaluat starea actuală a infrastructurii, […] Post-ul Ialoveni: evaluare în teren pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană apare prima dată în Provincial.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a discutat joi, 13 noiembrie, cu partenerii de dezvoltare despre rezultatele sezonului trecut de încălzire și pregătirile pentru noul sezon rece 2025-2026. Întâlnirea s-a axat pe impactul sprijinului oferit populației în contextul creșterii prețurilor la energie. Analiza prezentată a fost realizată împreună cu PNUD, cu sprijinul Guvernului Italiei. Studiul a arătat […] Post-ul Compensațiile la energie au redus sărăcia energetică cu 10,6% apare prima dată în Provincial.
Primăria comunei Lozova a participat la un moment istoric pentru cooperarea regională: lansarea procesului de constituire a primei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) cu membri din România, Republica Moldova și Ucraina. Această inițiativă, coordonată de Consiliul Județean Iași, deschide drumul către proiecte comune care vor aduce beneficii reale pentru oameni: mobilitate îmbunătățită, conexiuni moderne […] Post-ul Lozova – parte din primul GECT România–Moldova–Ucraina apare prima dată în Provincial.
11 percheziții și doi suspecți reținuți într-un dosar de trafic de persoane în raionul Dondușeni # Provincial
În urma acțiunilor de urmărire penală întreprinse de ofițerii Direcției „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, au fost efectuate 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârstele de 41 și 52 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de trafic de persoane, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale sau […] Post-ul 11 percheziții și doi suspecți reținuți într-un dosar de trafic de persoane în raionul Dondușeni apare prima dată în Provincial.
Încă un bloc locativ din mun. Chișinău va fi reabilitat energetic prin Programul Guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), gestionat de CNED. Contractul de finanțare pentru reabilitarea energetică a blocului locativ din str. Calea Ieșilor 51/5 a fost semnat de către directorul CNED, Ion Muntean și președinta Asociației de Proprietari din Condominiu, […] Post-ul Un bloc locativ din Chișinău va fi reabilitat energetic apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în ședința de astăzi, data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Costești și al comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Post-ul În două localități din raionul Ialoveni vor avea loc alegeri locale noi apare prima dată în Provincial.
Viceprimara Olga Ursu va reprezenta în Parlament Partidul Mișcarea Alternativa Națională și vocea oamenilor atât din Chișinău, cât și din întreaga țară. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, primarul capitalei, care a mai spus: „Prin muncă și profesionalism demonstrăm că politica se poate face altfel – pentru oameni. Împreună vom continua același drum, cu […] Post-ul (VIDEO) Olga Ursu va duce vocea chișinăuienilor și a cetățenilor în Parlament apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 14 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat start campaniei naționale de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon și a incendiilor în sezonul rece, cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie”. Campania de prevenire este adresată întregii populații, cu accent pe persoanele în etate, familiile social-vulnerabile, părinții cu […] Post-ul IGSU a dat start campaniei naționale „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” apare prima dată în Provincial.
Orașul Ungheni va avea o Grădină Urbană modernă pe 0,8 ha între Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală # Provincial
Municipiul Ungheni va avea, în aproximativ un an, o Grădină Urbană modernă, amenajată pe terenul dintre Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală, pe o suprafață de 0,8 ha Primarul Vitalie Vrabie a convocat, astăzi, 14 noiembrie, o ședință, la care a fost pus în discuție un prim concept al acesteia, care prevede o zonare modernă, cu […] Post-ul Orașul Ungheni va avea o Grădină Urbană modernă pe 0,8 ha între Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală apare prima dată în Provincial.
Stela Onuțu renunță la Parlament pentru a se dedica proiectelor din Glodeni: Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine # Provincial
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția […] Post-ul Stela Onuțu renunță la Parlament pentru a se dedica proiectelor din Glodeni: Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine apare prima dată în Provincial.
Peste 300 de fermieri au participat la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” # Provincial
Astăzi, la Chișinău, a avut loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară. La […] Post-ul Peste 300 de fermieri au participat la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” apare prima dată în Provincial.
Sute de gospodării, instituții publice și agenți economici din Colonița, vor beneficia de servicii moderne de canalizare și epurare. Astfel, Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul S.A. „Apă – Canal Chișinău”, extinde serviciile centralizate de sanitație oferite locuitorilor din suburbia Colonița. S.A. „Apă – Canal Chișinău” a declanșat procedura de recepționare a cererilor de la consumatorii […] Post-ul “Apă-Canal Chișinău” extinde rețeaua de canalizare în Colonița apare prima dată în Provincial.
În dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au fost solicitați să intervină în ajutorul unui bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ. Incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit informațiilor, […] Post-ul Salvatorii din Hîncești au evacuat o persoană blocată sub stratul de pământ apare prima dată în Provincial.
60 de directori și directori adjuncți din 30 de instituții de învățământ din mai multe raioane ale țării și-au consolidat capacitățile de organizare, monitorizare și întreținere a blocurilor sanitare conform normelor de sănătate publică și principiilor de întreținere preventivă în cadrul atelierului „Management eficient al facilităților de apă, sanitație și igienă în școli”. Atelierul a […] Post-ul Manageri școlari instruiți în îmbunătățirea standardelor de apă, sanitație și igienă apare prima dată în Provincial.
Chișinău: str. Serghei Lazo închisă temporar pentru lucrări de curățare și tăiere a arborilor # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21. […] Post-ul Chișinău: str. Serghei Lazo închisă temporar pentru lucrări de curățare și tăiere a arborilor apare prima dată în Provincial.
CNPF a efectuat un control inopinat la mai multe unități de schimb valutar în scopul verificării corectitudinii informațiilor afișate pe panourile de reclamă și pe ecranele aparatelor de schimb valutar, prin prisma identificării eventualelor practici comerciale incorecte. În cadrul controlului, au fost depistate încălcări ale prevederilor legale la 7 unități de schimb valutar. Abaterile constatate […] Post-ul CNPF a efectuat un control inopinat la mai multe unități de schimb valutar apare prima dată în Provincial.
