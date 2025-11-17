Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39 R14 – Unchitești–Țipordei începând cu 18 noiembrie
Provincial, 17 noiembrie 2025 17:00
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în zona șantierului de construcție de pe drumul național G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00–9,63, circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată conform schemei anexate. Măsura de restricționare a circulației este instituită ca urmare a condițiilor dificile create în șantier, fiind […]
• • •
Acum 15 minute
17:10
Lansare transfrontalieră a proiectului de prevenire a riscurilor și reziliență urbană. Conducerea raionului Glodeni prezentă la eveniment # Provincial
Proiectul „Strategii de prevenire a riscurilor de dezastre și de reziliență pentru zonele metropolitane din zona transfrontalieră", cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul „Interreg-Next România – Republica Moldova", realizat în parteneriat cu Direcția Situații Excepționale Bălți, Republica Moldova și Comuna Miroslava, județul Iași, România, a fost lansat astăzi la Bălți. Potrivit autorităților, întâlnirea a reunit […]
Acum 30 minute
17:00
Forumul România Metropolitană 2025: ADR Nord promovează dezvoltarea urbană și cooperarea transfrontalieră # Provincial
În perioada 12-14 noiembrie curent, municipiul Iași, România, a găzduit Forumul național „România Metropolitană 2025", un eveniment de anvergură dedicat dezvoltării urbane integrate și colaborării între marile centre metropolitane ale României. Participanții la eveniment și-au propus să contureze o viziune comună pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă și inteligentă a zonelor metropolitane, printr-un dialog constructiv între administrații, […]
17:00
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39 R14 – Unchitești–Țipordei începând cu 18 noiembrie # Provincial
Acum o oră
16:40
CCRM reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca Instituție Supremă de Audit, în mod independent, imparțial și neafiliat politic, în aliniere cu prevederile standardelor internaționale de profil – Cadrului de Declarații Profesionale ale INTOSAI. În acest sens, Curtea de Conturi ia act de informațiile apărute în presă privind […]
Acum 2 ore
16:10
(VIDEO) Jocuri de noroc fără licență, organizate într-o saună din Bălți: 12 persoane depistate # Provincial
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a INI au documentat și destructurat o activitate clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în Bălți. Activitatea era desfășurată de un grup de persoane aflate în curs de identificare și genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Investigațiile au stabilit că un bărbat de 37 de ani arenda o […]
16:10
Primăria orașului Drochia continuă procesul de modernizare a spațiilor publice, având ca scop îmbunătățirea condițiilor pentru locuitori. Astfel, recent, autoritatea locală a instalat noi stații, menite să ofere un plus de confort cetățenilor. "Primăria orașului Drochia adresează tuturor locuitorilor o rugăminte: să păstrăm împreună lucrurile frumoase care se realizează în oraș. Respectarea și protejarea bunurilor publice este […]
16:00
Ion Ceban cere măsuri urgente împotriva traficului de droguri: consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale # Provincial
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, avertizează că problema distribuirii și consumului de droguri în Chișinău a devenit una de nivel național și necesită intervenții imediate din partea autorităților. Edilul solicită modificarea legislației penale și introducerea unor pedepse mai dure pentru traficanți. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie acceptate de autorități ca problemă […]
16:00
Redirecționarea circulației pe drumul de ocolire temporar din zona municipiului Bălți, pe drumul R6 # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că au fost finalizate lucrările de amenajare a drumului de ocolire temporar, traseu pe care va fi deviată circulația rutieră pe durata execuției lucrărilor de reparație capitală a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată, amplasate pe drumul public național R6, la km 136,45 […]
15:50
La 12 noiembrie 2025, echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a efectuat o vizită de monitorizare în orașul Ștefan Vodă, în cadrul proiectului de reabilitare și revitalizare a centrului istoric Kizil, cu participarea reprezentanților beneficiarului – Primăria orașului Ștefan Vodă, antreprenorului și dirigintelui de șantier. Potrivit ASD Sud, până în prezent, 72% din lucrările […]
15:40
Luni, 17 noiembrie 2025, Președintele raionului Drochia a convocat în ședință organizatorică vicepreședinții raionului, Tatiana Botnar și Igor Jidraș, șefii de subdiviziuni din cadrul Aparatului președintelui raionului, precum și conducătorii structurilor subordonate Consiliului raional. În debut, demnitarul a subliniat necesitatea pregătirii materialelor aferente ședinței ordinare a Consiliului raional Drochia, programată pentru data de 5 decembrie […]
Acum 4 ore
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că informațiile recent vehiculate în presă referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor în luna noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului, nu reflectă realitatea. Agenția menționează că informațiile referitoare la posibile creșteri ale tarifelor au fost eronat interpretate de către autori, fiind extrase contextual din […]
15:20
Lot comercial de mărfuri fără acte de proveniență, depistat de Echipele Mobile ale Vămii în apropierea orașului Anenii Noi # Provincial
În nemijlocita apropiere a orașului Anenii Noi, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au stopat regulamentar un mijloc de transport de model Toyota Auris, condus de o conațională în vârstă de 35 de ani. Vehiculul era încărcat cu multiple cutii, însă șoferița nu a putut prezenta documente care să confirme proveniența sau legalitatea bunurilor transportate. […]
15:20
Astăzi, 17 noiembrie, marcăm Ziua mondială dedicată copiilor născuți prematur – copii care vin pe lume înainte de termenul gestațional și ale căror familii dau dovadă de curaj, putere și reziliență în fața unui început de viață marcat de provocări. Acești copii merită întreaga noastră admirație și susținere, iar comunitatea medicală are astăzi prilejul de […]
15:20
Alexandr Petkov discută la București proiecte educaționale și sprijin pentru școlile din municipiu # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, împreună cu viceprimarul Tatiana Dubițkaia, a efectuat o vizită de lucru la București, unde a avut loc o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), cu atribuții de secretar de stat. În cadrul întrevederii, primarul a discutat despre dotarea cu mobilier școlar a Gimnaziului […]
15:00
Nouă localități din țară au aplicat pentru proiectul de aprovizionare cu apă potabilă, finanțat de Belgia # Provincial
În data de 12 noiembrie 2025, s-a încheiat perioada de aplicare pentru proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova", finanțat de Guvernul Regatului Belgiei. Potrivit ADR Sud, în total, au fost recepționate 9 dosare din partea Autorităților Publice Locale de nivelul I, eligibile pentru participare. Prin acest proiect urmează a fi instalate sisteme moderne […]
14:50
Tot mai mulți tineri aleg profesiile agricole: creșteri semnificative la facultățile de profil în perioada 2022–2025 # Provincial
Astăzi marcăm Ziua Internațională a Studenților și adresăm felicitări tinerilor care aleg să studieze în domeniile agricole, silvice, ale mediului și medicina veterinară. Agricultura modernă are nevoie de specialiști bine pregătiți, iar interesul tot mai mare al tinerilor pentru aceste profesii reprezintă un semn al schimbărilor pozitive din sector. În perioada 2022–2025, instituțiile de învățământ […]
14:40
Peste 6.000 de oameni au participat la campania „Cumpărăturile care prind rădăcini”, plantând o pădure de 5 hectare la Budăi # Provincial
Peste 6 000 de oameni au ales să sprijine împădurirea țării prin campania „Cumpărăturile care prind rădăcini", realizată împreună cu rețeaua de magazine Linella. Datorită acestui parteneriat, la Budăi, în raionul Telenești, a fost plantată o nouă pădure de 5 hectare. Acțiunea demonstrează că atunci când instituțiile publice, societatea și mediul privat își unesc eforturile […]
14:20
Ion Bulmaga părăsește conducerea IPM: mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură # Provincial
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu se regăsește în garnitura instituției și anunță că își dă demisia. El spune că a avut o discuție la Guvern și va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie 2025. „Atunci când am fost desemnat câștigător al concursului pentru […]
14:10
Vocalista din Bălți – distinsă cu trofeul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda # Provincial
Primăria municipiului Bălți o felicită pe Taisia Ninica, participantă a studioului vocal „Premium" din cadrul Casei de Cultură Polivalentă, pentru evoluția remarcabilă la Korat International Folklore Festival – Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda. Taisia Ninica a prezentat un număr artistic expresiv și plin de emoție, care a fost apreciat cu premiul la categoria „Cea […]
13:50
Profesorii din școlile-model învață cum să integreze orientarea în carieră în orele STEAM # Provincial
Profesorii care predau discipline de profil real în 15 școli-model au participat la un atelier unde au învățat modalități concrete prin care orientarea în carieră poate fi integrată în orele pe care le predau elevilor. Tema centrală a atelierului „Integrarea infuzională a ghidării în carieră în disciplinele școlare din domeniul STEAM" a fost elaborarea unor […]
Acum 6 ore
13:20
Ceban: subiectul Hotelului Național a fost foarte mult politizat, nimeni nu face nimic și, ca în orice situație, toți așteaptă să intervină Primăria Chișinău # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, să estimeze lucrările și cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. El a spus că, deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu […]
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […]
12:50
Agenţia Naţională Arheologică, în vara acestui an, a realizat o cercetare arheologică preventivă în localitatea Crocmaz din r-nul Ștefan Vodă, în situl Crocmaz IV. Acest sit a fost descoperit în anul 2007 și reprezintă o așezare fortificată. Situl este situat la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza. Fortificația constă dintr-un șanț și […]
12:50
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii continuă astăzi în sudul țării, la Cîșlița-Prut, unde au fost plantate 6 hectare de salcie pe malul râului Prut. Această plantare va contribui la consolidarea malurilor și la extinderea suprafeței împădurite în zonele vulnerabile. Plantarea a fost posibilă datorită parteneriatului cu rețeaua de benzinării NOW și sprijinului celor care și-au […]
12:40
Duminică, 16 noiembrie s-au disputat meciurile etapei a 3-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Duminică, 16 noiembrie: Clic Media – Sporting Nisporeni 18-0 Au marcat: Ion Covali (1, 29, 33), Vladimir Vasilevschii (7, 23), Cristian Obadă (8, 25, 26, 31, 34), David Moșneagu (9, 30), Cristian Crasnov (12), Vadim […]
11:50
Tentativă de trecere ilegală a frontierei, stopată de polițiștii de frontieră la Briceni # Provincial
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Briceni" au dejucat planurile unui bărbat care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. În timpul executării unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat prezența unei persoane necunoscute în zona de frontieră. Acționând prompt și conform competențelor legale, polițiștii de frontieră au reținut un cetățean […]
11:40
(VIDEO) Primarul Chișinăului: Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru… # Provincial
„Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când […]
Acum 8 ore
11:20
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat „Cupa raionului Ialoveni la volei, categoria seniori, ediția 2025", conform calendarului sportiv raional pentru anul curent. După meciuri tensionate, deținătoarea „Cupei raionului Ialoveni la volei, categoria seniori, ediția 2025" s-a dovedit a fi echipa orașului Ialoveni. Pe locul secund, s-au clasat sportivii din satul Bardar, urmați pe podium […]
11:20
În dimineața zilei de 17 noiembrie
11:10
Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei # Provincial
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa […] Post-ul Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei apare prima dată în Provincial.
11:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, desfășurate pe data de 16 noiembrie 2025. În raionul Soroca, comuna Cremenciug, candidatul PSRM Igor Chirița a câștigat scrutinul, fiind votat de 62% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, comuna Natalievca, candidatul PSRM […] Post-ul PSRM câștigă primăriile din Cremenciug și Natalievca, cu peste 60% din voturi apare prima dată în Provincial.
11:00
S-au disputat meciurile din cadrul etapei a 14-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Etapa 14 16 noiembrie CF Nistru-Cioburciu – FC Zimbru 0-1 A marcat: Polina Mazur (21) Real Succes-ȘS-11 – Agarista-CSF Anenii Noi 2020 0-1 A marcat: Denisa Gherghelijiu (11) Clasamentul Ligii Naționale feminine, ediția 2025/26, îl găsiți aici. […] Post-ul Fotbal feminin. Rezultatele etapei a 14-a a Ligii Naționale, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
11:00
Naționala Moldovei a cedat în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare pentru Campionatului Mondial 2026. Partida de la Chișinău, disputată pe stadionul „Zimbru”, s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea Israelului. Golul tricolorilor a fost marcat de Ion Nicolaescu, care a stabilit un nou record de goluri pentru națională. Acum […] Post-ul Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 apare prima dată în Provincial.
11:00
Alexandru Cojocari, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a câștigat funcția de primar al satului Ustia. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Ion Chicu, care i-a adresat felicitări pentru victoria obținută. „Sincere felicitări colegului nostru Alexandru Cojocari, care a obținut susținerea locuitorilor s. Ustia pentru funcția de Primar! Mult succes în activitate și […] Post-ul Alexandru Cojocari, ales primar la Ustia apare prima dată în Provincial.
10:50
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată # Provincial
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023), fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal […] Post-ul Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
10:50
Ieri în 6 localități s-au desfășurat alegeri locale noi. La închiderea celor 21 de secții de votare, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 836 alegători sau 39,06%, informează PROVINCIAL. Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea: Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 alegători (53,72%); Comuna […] Post-ul Alegeri locale noi în 6 localități. Iată rezultatele preliminare! apare prima dată în Provincial.
10:50
O femeie a suferit arsuri în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei # Provincial
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:17. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de […] Post-ul O femeie a suferit arsuri în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei apare prima dată în Provincial.
10:50
La 15 noiembrie curent, angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), împreună cu Tatiana Șevciuc Președinta CCRM, au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025”, dedicată extinderii și reabilitării suprafețelor împădurite din țară. În cadrul acțiunii, echipa CCRM a plantat ghinde, la Ocolului Silvic Bobeica, teritoriu administrativ Ruseștii Noi, contribuind alături de […] Post-ul Angajații CCRM au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025” apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
21:30
Procesul de vot în cele 6 localități, unde astăzi au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat # Provincial
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 836 alegători sau 39,06%. Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea: Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 […] Post-ul Procesul de vot în cele 6 localități, unde astăzi au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat apare prima dată în Provincial.
18:20
Comisia Electorală Centrală informează că în cele 6 localități unde astăzi au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 416 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de 37,21 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale. Cea mai înaltă prezență la […] Post-ul Peste 37% din alegători s-au prezentat la urnele de vot către ora 18:00 apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:50
În 6 localități din țară astăzi au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local. Comisia Electorală Centrală informează despre prezența la vot în aceste localități. Astfel, până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele […] Post-ul Către ora 15:00 au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot apare prima dată în Provincial.
13:50
Comisia Electorală Centrală anunță date actualizate despre prezența la vot în cele 6 localități din Republica Moldova, unde astăzi au loc alegeri locale noi. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca […] Post-ul Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 apare prima dată în Provincial.
13:50
Angajații din Guvern și ministere, ambasadori, sătenii din Mihailovca, localnicii din Cimișlia și alți voluntari au pus umăr la umăr și au plantat 110 mii de puieți pe o suprafață de 27 de hectare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a mulțumit participanților pentru implicare și că cu fiecare acțiune de plantare tot mai mulți cetățeni se […] Post-ul 1000 de voluntari au participat la plantarea de la Mihailovca, Cimișlia apare prima dată în Provincial.
13:40
Comisia Electorală Centrală anunță că procesul de votare în cele 6 localități din țară, unde astăzi au loc alegeri locale noi, se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 21 de secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 22 525 alegători. Până la ora 09:00, […] Post-ul În 6 localități din țară au loc alegeri locale noi apare prima dată în Provincial.
13:40
Ion Ceban: Primăria Chișinău este lider la gestionarea celui mai mare portofoliu de proiecte investiționale prin diverse instrumente financiare ale UE și este vorba de 4,5 miliarde de lei # Provincial
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul de 2 ani de activitate a Primăriei Chișinău din cel de-al doilea mandat de primar general. Edilul a spus că e vorba de “sute de proiecte mari și mici pe care le-am continuat în acești 2 ani, pe care le-am […] Post-ul Ion Ceban: Primăria Chișinău este lider la gestionarea celui mai mare portofoliu de proiecte investiționale prin diverse instrumente financiare ale UE și este vorba de 4,5 miliarde de lei apare prima dată în Provincial.
08:30
Săptămâna Grassroots, desfășurată în perioada 23–30 septembrie, a adus în prim-plan fotbalul de mase în întreaga Europă, sub patronajul UEFA. Cu această ocazie, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat un amplu program de activități dedicate fotbalului pentru toți, la care au participat instituții educaționale, antrenori, profesori și copii din toate regiunile Republicii Moldova. UEFA Grassroots […] Post-ul UEFA Grassroots Week 2025. Fotbal pentru toți în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
08:00
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023, la inițiativa Președintei Maia […] Post-ul Guvernul a plantat 110 de mii de puieți, în cadrul campaniei „Generația pădurii” apare prima dată în Provincial.
15 noiembrie 2025
23:30
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul sportiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal “Futsal Arena FMF”. Suprafaţa complexului multifuncţional (futsal, tenis, volei, handbal) este de 4,7 mii m.p. Numărul locurilor pentru spectatori – 1300. Pentru construcţia complexului UEFA a investit 70 la sută din costul total. Decizia […] Post-ul CS Futsal Arena FMF, 11 ani de la inaugurare apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
În această duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, […] Post-ul Duminică, în 6 localități din țară vor avea loc alegeri locale noi apare prima dată în Provincial.
14 noiembrie 2025
17:30
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova a fost lansată, astăzi, oficial. Noua rută gastronomică unește cele mai autentice experiențe culinare de pe ambele maluri ale Prutului. Traseul cuprinde peste 50 de obiective turistice și promovează diversitatea bucătăriilor locale – de la tradiția moldovenească, la specificul găgăuz, bulgar sau ucrainean. Ruta traversează Republica Moldova pe […] Post-ul A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
