Instanța îi interzice lui Ciochină să aducă martori la proces
Radio Moldova, 17 noiembrie 2025 20:20
La aproape un an și nouă luni de la accidentul soldat cu moartea unui adolescent, instanța l-a decăzut pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, din dreptul de a mai prezenta la proces martori ai apărării, după ce acesta nu a asigurat prezența celor citați, în pofida unei liste extinse de 15 persoane. Decizia instanței a fost pronunțată pe 17 noiembrie, în contextul în care partea vătămată și procurorii acuză tentative de a tergiversa procesul.
Elveția a negociat cu Trump reducerea tarifelor, oferindu-i un Rolex și un lingou de aur # Radio Moldova
Valoarea lingoului oferit lui Trump în timpul vizitei delegației din 4 noiembrie este estimată la aproximativ 130 de mii de dolari. Pe acesta erau inscripționate cifrele 45 și 47, care marchează numerele celor două mandate prezidențiale ale lui Trump. Potrivit reprezentanților Casei Albe, Trump a primit cadourile în numele bibliotecii sale prezidențiale, lucru permis de legislație, scrie Meduza Live.
Fraude prin acces la distanță: CNPF explică schema și recomandă măsuri urgente de protecție # Radio Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii în legătură cu amplificarea fraudelor prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Instituția îndeamnă oamenii să nu instaleze aplicații solicitate prin mesaje sau apeluri și să întrerupă imediat orice convorbire suspectă.
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. # Radio Moldova
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. Tinerii „tricolori" au terminat la egalitate, scor 1:1, meciul jucat în deplasare în compania reprezentativei Kazahstanului. Partida s-a disputat pe stadionul Astana Arena, iar Ramazan Bagdat a deschis scorul în minutul 6, după ce a profitat de erori în lanț ale defensivei „roș-galben-albaștrilor".
Președintele Portugaliei i-a decorat pe jucătorii echipei naționale de fotbal a acestei țări # Radio Moldova
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, i-a decorat pe selecționerul echipei naționale de fotbal, Roberto Martinez, dar și pe jucătorii lusitani pentru triumful lor din Liga Națiunilor UEFA. Evenimentul s-a desfășurat după victoria „Seleção das Quinas” cu scorul de 9:1 asupra Armeniei, ce le-a asigurat lusitanilor calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Republica Moldova beneficiază de sprijin suplimentar de peste 24 de milioane de euro din partea Germaniei # Radio Moldova
Germania susține ferm parcursul european al Republicii Moldova. Țara noastră va primi o asistență suplimentară de 24.4 milioane de euro, sub formă de grant. Fondurile vor sprijini procesul de aderare la Uniunea Europeană și de modernizare a țării. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Mohamed Salah, Victor Osimhen și Achraf Hakimi vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african # Radio Moldova
Egipteanul Mohamed Salah, nigerianul Victor Osimhen și marocanul Achraf Hakimi vor concura în acest an, pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, a anunțat Confederația Africană de Fotbal. Hakimi și-a încununat sezonul 2024/2025, cucerind trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima dată în istoria clubului parizian, alături de dubla campionat - Cupa Franței și de Supercupa Europei.
Mike Pompeo devine consilier al companiei ucrainene Fire Point, producătoarea rachetei Flamingo # Radio Moldova
Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a devenit pe 12 noiembrie consilier al companiei de apărare Fire Point, au declarat reprezentanți ai companiei pentru Associated Press.
Persoanele care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționate în legătură cu o grevă generală anunțată de angajații din sectorul feroviar pentru data de 18 noiembrie. Autoritățile menționează că sunt posibile perturbări în mersul trenurilor, iar unele curse pot fi anulate.
Mihai Mogâldea, expert IPRE: Cooperarea internațională este esențială pentru contracararea amenințărilor hibride rusești # Radio Moldova
Principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova rămâne agresiunea Federației Ruse, iar soluția eficientă constă în aprofundarea cooperării regionale și internaționale. Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a declarat, în ajunul celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum 2025, care va începe pe 18 noiembrie la Chișinău, că una dintre cele mai eficiente căi de consolidare a rezilienței în fața războiului hibrid rus este schimbul de experiență și consolidarea parteneriatelor regionale.
De Ziua Internațională a Studentului, marcată anual pe 17 noiembrie, privim, de regulă, spre tinerii care dau energie și identitate universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază, în prezent, la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
Directorul CNED: peste 9.5 miliarde de lei pot fi economisiți anual, dar cetățenii evită deocamdată programele de eficientizare energetică # Radio Moldova
Sectorul rezidențial din R. Moldova ar putea economisi anual circa 9.5 miliarde de lei în facturi, însă scepticismul populației rămâne o provocare majoră în procesul de eficientizare energetică, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în acest sector, afirmă directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean.
AND instituie restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39, din 18 noiembrie # Radio Moldova
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Studenții cer burse egale cu minimul de existență: „Trăim cu doar 30 - 40% din necesar” # Radio Moldova
De Ziua Internațională a Studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat, pe 17 noiembrie, o petiție prin intermediul căreia cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți.
Amalgamarea localităților, un proces „necesar, dar delicat”. Primar: „Cum poți uni două sărăcii?” # Radio Moldova
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova – din raioanele Leova și Fălești – au finalizat procesul de amalgamare voluntară, adică unirea mai multor localități într-o singură unitate administrativă. Acestea au organizat deja alegeri locale noi și și-au desemnat primarii. În urma scrutinului, victoria le-a revenit Alei Procopciuc, primar al noii comune Călinești din raionul Fălești, și lui Alexandru Bujorean, primar al orașului Leova.
Acte false și ștampile contrafăcute: doi bărbați arestați, unul cercetat în libertate # Radio Moldova
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hâncești.
Petrolier plin cu GPL, în flăcări lângă România. Expert: „Rusia testează reacția NATO” # Radio Moldova
Autoritățile din România au decis luni evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, în urma unui atac al Forțelor Federației Ruse din noaptea de 17 noiembrie.
ANRE dezminte informațiile privind majorări de tarife la gazele naturale, energia termică sau electrică, până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau la energia electrică nu vor fi majorate până la sfârșitul anului 2025, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Instituția menționează că nu a recepționat, până în prezent, cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatori.
Studenții cer burse egale cu minimul de existență: „Trăim cu doar 30-40% din necesar” # Radio Moldova
De Ziua Internațională a studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Luni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat o petiție prin care cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Argumentul principal este că în medie un student primește sub 40% din venitul necesar pentru un trai considerat minim pentru supraviețuire. Până în prezent, petiția a fost semnată de 125 de persoane.
Tinerii medici își încep cariera: majoritatea au fost repartizați în spitalele cu deficit acut de specialiști # Radio Moldova
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați luni în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
Expert în asigurări, la Radio Moldova: „Punem accentul pe bunuri și mai puțin pe sănătate și viață” # Radio Moldova
În Republica Moldova, asigurările de sănătate și de viață rămân printre cele mai puțin populare opțiuni în rândul persoanelor asigurate. Fie că sunt percepute ca fiind prea costisitoare, fie din cauza unei înțelegeri limitate a beneficiilor reale, mulți evită aceste produse. De cealaltă parte, specialiștii din domeniu atrag atenția că ele nu ar trebui neglijate, întrucât pot oferi o importantă plasă de siguranță financiară în fața unor evenimente neașteptate și costisitoare din viață.
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni, 17 noiembrie, că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic, relatează The Guardian.
Emoții pentru motociclistul spaniol Marc Marquez și pentru părinții acestuia. Celebrul sportiv a fost premiat pentru sezonul 2025, unul aproape fantastic pentru el. Marquez a cucerit titlul în clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism-viteză. El a urcat pe scenă pentru a-i fi înmânat trofeul mult râvnit.
Franța susține deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina, dar procesul este blocat de „probleme bilaterale cu Ungaria” # Radio Moldova
Oficialii europeni își reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru avansarea Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare. Declarații în acest sens au fost făcute înaintea Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE), care se desfășoară pe 17 noiembrie, la Bruxelles.
Plaiul Fagului: „Un laborator viu de biodiversitate”, cu 151 de specii incluse în Cartea Roșie și 11 tipuri de orhidee # Radio Moldova
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Radio Moldova
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, este eliberat din funcție. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a mulțumit pentru activitate, dar a spus că „instituția are nevoie de o viziune nouă”.
„Raioane”: proiectul care promite să devină brand național, creat în colaborare cu Moldova 1 # Radio Moldova
Moldova 1 a lansat noul proiect televizat „Raioane”, o producție realizată în colaborare cu o echipă de creatori și prezentatori care își propun să redescopere localitățile țării și să aducă în fața publicului povești, oameni și locuri mai puțin cunoscute. Primul epizod a fost difuzat duminică, 16 noiembrie. Producătorii anunță că emisiunea va combina divertismentul cu informația de cultură generală, într-o formulă prin care televiziunea națională își continuă misiunea de a reflecta autentic realitățile din Republica Moldova.
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat, pe 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Acordul este calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP.
Peste 13 mii de tineri din R. Moldova au beneficiat, în ultimii trei ani, de programul „Voucher Cultural”, creat pentru a facilita accesul noii generații la resurse culturale. Doar în anul 2025, mai mult de 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a achiziționa cărți, bilete la spectacole, filme sau concerte.
Document fals, atribuit Ministerului Apărării, în mediul online: „Semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă” # Radio Moldova
O scrisoare de mulțumire falsă, pretins semnată de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a fost distribuită pe anumite canale de Telegram și este promovată pe rețelele de socializare. Ministerul Apărării precizează că documentul conține semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă, antet inventat și alte elemente vizibil trucate.
Radio Moldova, în vizită la Plaiul Fagului: „Un laborator viu de biodiversitate”, cu 151 de specii incluse în Cartea Roșie # Radio Moldova
Libertatea presei sub presiune: R. Moldova, criticată pentru suspendări de licențe și lipsa protecției jurnaliștilor # Radio Moldova
Libertatea presei din Republica Moldova continuă să se confrunte cu provocări serioase, potrivit raportului „Libertatea Media în Moldova: Fragilitate, Restricții Nejustificate și Autocenzură în Contextul Polarizării Politice”, prezentat de Amnesty International luni, 17 noiembrie, la Chișinău. Documentul semnalează riscuri persistente legate de restricții disproporționate, presiuni asupra jurnaliștilor, autocenzură și lipsa unor mecanisme eficiente de protecție împotriva hărțuirii, în special în mediul online.
Modalitatea aleasă de președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru a-și anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, demisia din funcție lasă loc de interpretări. Deși a spus că își dă demisia, Constantinov a invocat, de asemenea, probleme de sănătate, spunând că are acumulate „90 de zile de concediu”, ceea ce demonstrează că acesta și-ar pregăti, mai degrabă, o retragere temporară, consideră comentatorul politic Andrei Andrievschi.
CNA efectuează percheziții în dosarul corupției din saloanele de chirurgie estetică: încă o angajată prinsă cu diplomă falsă # Radio Moldova
Încă o angajată a unui salon din Chișinău, care prestează servicii de chirurgie estetică, activa în baza unei diplome false. Anunțul a fost făcut, pe 17 noiembrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA), după noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție din domeniul chirurgiei estetice.
Pe o cale ferată de lângă Varșovia, o șină a fost aruncată în aer. Incidentul a avut loc în apropierea unei „artere de transport către Ucraina”, relatează DW.
Gard în jurul fostului Hotel Național: Primăria își asumă lucrările, dar va înainta factura proprietarului # Radio Moldova
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că Primăria Chișinău va amplasa un gard în jurul fostului Hotel Național, după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii abandonate, unde accesul rămâne liber pentru oricine.
Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând, după o finală încinsă cu spaniolul Carlos Alcaraz. A fost 7-6, 7-5 în favoarea lui Sinner în partida decisivă a competiției de la Torino, în Italia.
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce a rămas blocat în autoturismul avariat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți.
Administrator de firmă și contabilă, condamnați pentru delapidări de peste 1 milion de lei # Radio Moldova
Administratorul unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă și contabila acesteia au fost condamnați la 11 ani și, respectiv, 10 ani de detenție într-un dosar penal privind delapidare, escrocherie, fals în acte și prezentare de probe falsificate. Procuratura Generală menționează că prejudiciul total depășește 1 milion de lei.
România a documentat „mult mai bine interferența rusă” la prezidențialele din 2024: „Biografia lui Georgescu ridică numeroase semne de întrebare” # Radio Moldova
Influența străină la alegerile prezidențiale din România din anul 2024 a fost mult mai profundă decât se știa la momentul respectiv. Constatările aparțin președintelui României, Nicușor Dan, și au fost făcute într-un interviu la RTV, la aproape un an de la anularea scrutinului.
Salariul mediu din R. Moldova, de două de ori mai mic decât în statul din UE cu cele mai mici retribuții # Radio Moldova
Angajații din R. Moldova sunt salarizați de două ori mai prost decât cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană (UE) cu cele mai mici salarii. Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sunt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin.
Revista presei internaționale | SUA pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei; Kremlinul, nevoit să aleagă între război și bunăstarea populației # Radio Moldova
Presa internațională semnalează tensiuni geopolitice și economice majore, între sancțiunile pregătite de SUA împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia și creșterea taxelor în Rusia pentru compensarea pierderilor din sectorul energetic. Mai multe publicații scriu despre consecințele fenomenelor extreme, precum furtuna „Claudia” în Europa și focarele de gripă aviară. Impunerea unor reguli mai stricte pentru achizițiile imobiliare de către străini în Groenlanda se numără printre alte teme abordate de presa străină.
I-a explodat soba în momentul în care a vrut să aprindă focul: o femeie din Ocnița a ajuns la spital cu arsuri # Radio Moldova
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a fost transportată la spital cu arsuri de gradul II și III pe față, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, 16 noiembrie, aproape de ora 15:20.
Președintele organizației „Șor” Briceni, vizat într-un dosar de finanțare ilegală de peste 1.8 milioane de lei # Radio Moldova
Președintele organizației teritoriale Briceni a fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Acesta ar fi primit 1.8 milioane de lei din surse ilegale și i-ar fi cheltuit pentru acțiuni îndreptate spre preluarea puterii în interesul condamnatului Ilan Șor, fugit la Moscova.
Directoarea Institutului Național al Justiției, în boardul ERA: „O onoare această nominalizare” # Radio Moldova
Directoarea Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, Ramona Strugariu, a fost propusă și acceptată în unanimitate în boardul Academiei de Drept European (ERA) – organizație creată la inițiativa Parlamentului European, care reunește profesioniști din domeniul juridic.
Revista presei | Autoritățile, chemate la dialog și transparență privind reforma administrativ-teritorială; Tarifele la gaz ar putea fi reduse # Radio Moldova
Presa națională are în vizor necesitatea demarării unei reforme administrativ-teritoriale în R. Moldova. Mai multe publicații semnalează că tarifele la gaz ar putea fi reduse începând cu anul viitor. Din presă mai aflăm că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat o campanie de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.
Ucraina le cere aliaților fonduri pentru a extinde producția de drone, armă pe care o consideră cheia războiului # Radio Moldova
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a lansat duminică, 16 noiembrie, un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, relatează agenția DPA.
