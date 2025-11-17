Kremlinul speră la o nouă întâlnire Putin-Trump imediat ce „condițiile pentru organizarea summitului sunt îndeplinite”

17:00

Negociatorii Parlamentului European (PE) și ai Consiliului au ajuns sâmbătă, 15 noiembrie, la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, potrivit Agerpres. Bugetul pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți. Angajamentele se referă la fonduri pentru...