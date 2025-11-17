Licențe americane controversate: Lukoil primește cale să negocieze, în ciuda sancțiunilor
Democracy.md, 17 noiembrie 2025 09:10
Guvernul american a emis mai multe licențe care permit companiei petroliere ruse Lukoil să negocieze și să își desfășoare anumite operațiuni — o decizie criticată de oponenți, care spun că slabeste impactul sancțiunilor împotriva Rusiei. Aceste licențe oferă spațiu de manevră Lukoil să vândă și să discute despre active, cu condiția ca veniturile să fie […]
• • •
Acum 15 minute
09:10
Licențe americane controversate: Lukoil primește cale să negocieze, în ciuda sancțiunilor
Guvernul american a emis mai multe licențe care permit companiei petroliere ruse Lukoil să negocieze și să își desfășoare anumite operațiuni — o decizie criticată de oponenți, care spun că slabeste impactul sancțiunilor împotriva Rusiei. Aceste licențe oferă spațiu de manevră Lukoil să vândă și să discute despre active, cu condiția ca veniturile să fie […]
Ieri
16:50
Parcuri modernizate, grădinițe termoizolate și transport public extins: bilanțul a doi ani al Primăriei # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți și cetățeni. În prezentare, edilul a menționat că Primăria Chișinău gestionează în acest moment cel mai mare portofoliu de proiecte investiționale din țară, în valoare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” # Democracy.md
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția de parlamentar este […]
13:10
Directorul general al companiei Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că renunță la clauza financiară specială inclusă în contractul său de management, în contextul discuțiilor publice legate de raportul Curții de Conturi privind activitatea financiară a TRM. Declarația a fost făcută pe rețelele sociale. „Curtea de Conturi nu a găsit deficiențe majore în procedurile de achiziții […]
12:40
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # Democracy.md
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și de a rămâne […]
12:00
PAS era informat înainte de alegeri că firma Mariei Acbaș a primit bani din rețeaua Șor — explicațiile partidului # Democracy.md
Deputatul PAS Radu Marian a declarat că formațiunea era la curent încă înainte de alegerile parlamentare că firma administrată de Maria Acbaș, deputată pe listele PAS, ar fi primit bani din surse asociate lui Ilan Șor. Marian a afirmat că acest subiect a fost discutat în partid încă înainte ca informațiile să devină publice. Maria Acbaș, la rândul său, […]
12:00
BBC a cerut scuze publice lui Donald Trump într‑o scrisoare personală trimisă la Casa Albă, după ce a recunoscut că a editat într‑un mod înșelător discursul său din 6 ianuarie 2021, într‑un documentar difuzat în cadrul emisiunii Panorama. Editarea a creat impresia că Trump ar fi îndemnat la violență, ceea ce a stârnit critici și acuzații […]
11:10
Victor Chironda dezvăluie o schemă imobiliară în spatele demolării Hotelului Național: „Primăria știa tot” # Democracy.md
Fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, lansează acuzații grave la adresa administrației municipale, pe care o acuză că ar fi orchestrat o schemă imobiliară legată de demolarea Hotelului Național, o clădire emblematică din centrul Chișinăului. Potrivit lui Chironda, autorizația pentru demolare ar fi fost emisă ilegal și fără un plan urbanistic clar, urmărindu-se nu doar distrugerea clădirii, […]
10:40
Deputata Ludmila Lascenova a declarat că a fost ignorată în Parlament timp de nouă ore, înainte de a i se oferi ocazia să vorbească de la tribună. Ea a transmis reproșuri colegilor săi, spunând că au ignorat complet nevoia ei de a se adresa legislativului. Potrivit Lascenovei, mai mulți deputați nu i-au cedat timpul de discurs, iar […]
10:20
Filat avertizează: Plahotniuc poate scăpa basma curată dacă dosarul „furtului miliardului” nu este refăcut # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat avertizează că Vladimir Plahotniuc ar putea scăpa nepedepsit în dosarul „furtului miliardului", dacă procuratura nu renunță la schema veche de investigare. Potrivit lui, actuala abordare „menține injustiția" și nu aduce adevărații vinovați în fața justiției. Filat susține că acuzațiile aduse lui Plahotniuc sunt orchestrate astfel încât să distragă atenția de la […]
09:40
Prim-ministrul Munteanu câștigă încrederea populației: al doilea politician în sondajul Ates Research # Democracy.md
Conform unui sondaj socio-politic realizat de Ates Research Group, prim-ministrul Alexandru Munteanu se situează pe locul doi în topul încrederii cetățenilor, imediat după președinta Maia Sandu. Rezultatele au fost obținute într-o perioadă scurtă, la doar două săptămâni de la învestirea sa în funcție. Datele sondajului arată că, în primul rând, cetățenii au încredere în Maia Sandu (38,9%), iar apoi […]
09:20
Decizie în interes local: Cereteu și Onuțu refuză fotoliile de deputat pentru a evita alegerile anticipate # Democracy.md
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru, Nina Cereteu și Stela Onuțu, au renunțat la mandatele de deputat obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegând să rămână în fruntea primăriilor din Drochia și Glodeni. Parlamentul a luat act de demisiile lor în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie. Decizia celor două edile vine în contextul în care Partidul Nostru va activa […]
00:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat de la tribuna Parlamentului că rămâne în funcția de edil al Chișinăului, subliniind că își respectă promisiunea făcută alegătorilor. El a precizat că aceasta a fost ultima zi în care, potrivit legii, putea cumula funcția de deputat cu cea de primar. „Atunci când promit – eu fac. Acesta este […]
13 noiembrie 2025
18:10
Deputatul Sergiu Stefanco, din partea partidului Democrația Acasă, a criticat dur declarațiile fostei ministre de Finanțe Victoria Belous, care se declara „șocată" că unele familii de agricultori ar fi trăit cu doar 5 mii de lei pe an. Stefanco a subliniat că el nu a lucrat niciodată la stat, spre deosebire de unii colegi care […]
17:40
Fostul deputat Olesea Stamate a criticat practica Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a permite liderilor săi să-și dea demisia la câteva săptămâni după alegeri și să revină la activitățile anterioare. Stamate a subliniat că astfel de manevre politice afectează încrederea cetățenilor în procesul democratic și în promisiunile electorale. Declarația a fost făcută pe rețelele […]
17:10
Municipiul Chișinău va fi gazda celei de‑a cincea ediții a unui forum dedicat consolidării parteneriatelor de afaceri internaționale şi regionale. Evenimentul îşi propune să reunească antreprenori, investitori, reprezentanţi ai autorităţilor şi experţi cu scopul de a stimula colaborările economice, de a facilita accesul la pieţe noi şi de a promova investiţiile. Forumul va fi structurat […]
16:40
Persoanele cu dizabilități vor putea beneficia de ambele pensii începând cu anul 2026 # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" a susținut modificările Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru anul curent și, totodată, propune ca, din 2026, persoanele cu dizabilități să primească atât pensia de vârstă, cât și pensia de dizabilitate! „Fracțiunea Partidului Nostru susține proiectul de lege privind modificarea Bugetului Asigurărilor Sociale, pentru că este vorba despre oameni. Avem […]
16:10
Alexandru Munteanu: „Moldova merge înainte, alături de România și de întreaga Europă” # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat prima sa vizită externă la București, unde a fost primit de omologul său român, Ilie Bolojan. În discursul susținut joi, Munteanu a subliniat caracterul „special și indestructibil" al relației dintre cele două state, afirmând că România a fost și rămâne principalul sprijin al Moldovei pe drumul european. „România […]
16:10
Drumul de acces spre satul Budești, pe segmentul cuprins între traseul național M5 și strada Bălțata din localitate, se află în ultima etapă de reparație capitală. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, desfășoară în prezent lucrările de așternere a ultimului strat de asfalt. Artera este una esențială pentru locuitorii din Budești, deoarece asigură accesul […]
15:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a răspuns miercuri declarațiilor pesimiste făcute de Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, privind viitorul Republicii Moldova. „Eu sunt mai optimist", a afirmat Grosu, comentând observațiile Popa. Grosu a caracterizat remarkațiile drept un „element mai emoțional, care trebuie depășit" și a evitat să se pronunțe pe marginea demisiei […]
15:10
Alexandru Munteanu discută cu Nicușor Dan proiecte comune pentru integrarea europeană # Democracy.md
România rămâne cel mai sincer și devotat susținător al Republicii Moldova la toate nivelurile, în special în materie de modernizare a statului, reforme și integrare europeană. După cum a relatat Infotag, președintele român Nicușor Dan a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare în urma unei întâlniri cu prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu la București, transmite democracy.md cu referire […]
14:40
Paun Rohovei: „Parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei este un tandem în interes reciproc” # Democracy.md
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat că între Republica Moldova și Ucraina există un parcurs european comun și că cele două state merg în „tandem" spre aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit diplomatul, succesul european al Moldovei este şi în interesul naţional al Ucrainei, ceea ce subliniază profunzimea parteneriatului bilateral. Rohovei a apreciat sprijinul constant […]
14:10
Drochia: Cereteu solicită Guvernului să stabilească valoarea de referință a salariilor din instituțiile de educație timpurie # Democracy.md
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a cerut în Parlament ca Guvernul să stabilească clar valoarea de referință a salariilor pentru angajații din instituțiile de educație timpurie, pentru anul 2026. „Este o solicitare din partea tuturor administrațiilor publice locale din țară. Doi ani la rând, administrațiile publice locale aprobă bugetele în condițiile legii privind […]
14:00
Usatîi: Deținerea de către stat a activelor Lukoil ar aduce beneficii cetățenilor prin stabilizarea prețurilor # Democracy.md
Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! Declarația a fost făcută de președintele Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi. „Deținerea acestor active de către o companie de stat ar fi un beneficiu foarte mare pentru cetățeni, deoarece […]
14:00
Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru", Elena Grițco, a atras atenția în Parlament asupra întârzierilor și reducerilor bugetare care ar putea afecta proiectele capitale din nordul țării, în special Spitalul Regional Bălți. În plenul parlamentului ea a adresat o întrebare ministrului finanțelor privind modul în care aceste reduceri ar putea afecta implementarea proiectului. Ministrul a dat asigurări […]
13:40
Opoziția avertizează: subordonarea politică a instituțiilor statului afectează parcursul european al Moldovei # Democracy.md
Fracțiunea „Alternativa" acuză partidul de guvernare de subordonarea politică a instituțiilor statului și cere depolitizarea acestora. Formațiunea a prezentat, pe 13 noiembrie, o declarație politică prin care solicită Parlamentului să recunoască și să condamne acțiunile PAS. Deputații „Alternativa" îndemnă, totodată, și alte partide să susțină documentul. Potrivit lor, independența instituțiilor-cheie este esențială pentru un stat […]
13:10
Un deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a înaintat o propunere oficială către legislativ prin care solicită organizarea de audieri în Parlament cu privire la schema TUX, despre care susţine că ar fi provocat pierderi semnificative şi implică acte de fraudă. El acuză autorităţile de lips
12:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim‑ministrul Dorin Recean au anunțat că au decis să renunțe la o majorare salarială pentru funcțiile pe care le dețin, argumentând că momentul nu este oportun pentru astfel de creșteri. Conform declarațiilor oficiale: Recean a precizat că, dacă condițiile economice vor permite, Guvernul va analiza toate creșterile salariale în sectorul public, […] Articolul Maia Sandu și Dorin Recean refuză majorarea salariilor — ce spun oficialii apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a făcut public faptul că nu susţine planul de denunţare a acordului cultural încheiat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă într‑un context care implică funcţionarea centrelor culturale ruse pe teritoriul moldovean. Reprezentanţii PCRM susţin că acest acord reprezintă un instrument important de schimb cultural şi dialog, pe care nu […] Articolul PCRM anunţă opoziţie fermă faţă de încheierea acordului cultural cu Federația Rusă apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Grițco acuză politizarea fondurilor raionale: „Primăriile noastre sunt defavorizate dacă nu avem majoritate” # Democracy.md
Partidul Nostru insistă pe desființarea Consiliilor raionale, pentru a elimina fenomenul distribuirii banilor în localității pe criterii de apartenență la partide de guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședinta fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Elena Grițco, la postul de televiziune ONE TV. Deputata a declarat că reforma administrativ-teritorială este tergiversată de ani buni, fiind amânată constant […] Articolul Grițco acuză politizarea fondurilor raionale: „Primăriile noastre sunt defavorizate dacă nu avem majoritate” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Alexandru Munteanu la Palatul Cotroceni: „Parcursul european pentru R. Moldova este o mişcare de supravieţuire” # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat într‑o vizită oficială la Bucureşti că parcursul european al ţării nu reprezintă doar o direcţie strategică, ci o „mişcare de supravieţuire şi de protejare”. El a punctat că, în contextul actual regional — marcat de tensiuni geopolitice şi provocări de securitate — opţiunea pentru Uniunea Europeană devine un element […] Articolul Alexandru Munteanu la Palatul Cotroceni: „Parcursul european pentru R. Moldova este o mişcare de supravieţuire” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Decizia PAS de a‑şi retrage deputaţii din Parlament, criticată drept trădare a mandatului poporului # Democracy.md
Un cunoscut sociolog din Republica Moldova a declarat că decizia mai multor deputaţi ai PAS de a renunţa la mandatele de parlamentar constituie o sfidare la adresa cetăţenilor care i‑au ales. Potrivit analistului, alegătorii au încredinţat mandatul acestor reprezentanţi pentru a‑i reprezenta în Legislativ, nu pentru a‑l abandona ulterior. Sociologul susţine că gestul transmite un semnal grav: […] Articolul Decizia PAS de a‑şi retrage deputaţii din Parlament, criticată drept trădare a mandatului poporului apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
„Este timpul să acționăm” — ALTERNATIVA solicită independență pentru instituțiile statului # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA vine cu o declarație fermă în care solicită depolitizarea instituțiilor-cheie ale Republicii Moldova, subliniind că acestea trebuie să rămână independente într-un stat de drept și candidat la Uniunea Europeană. Parlamentarii constat că, în perioada guvernării PAS, instituțiile statului care prin definiție trebuie să fie neutre și imparțiale au fost capturate și subordonate politic, fiind […] Articolul „Este timpul să acționăm” — ALTERNATIVA solicită independență pentru instituțiile statului apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Premierul Alexandru Munteanu a avut recent o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Giuseppe Maria Perricone, ocazie cu care a reafirmat că Italia reprezintă atât un prieten bun, cât şi un partener strategic importantpentru ţara noastră. În discursul său, Munteanu a subliniat că relaţia moldo‑italiană s‑a consolidat în ultimele patru ani — atât prin dialog politic intens […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: „Italia este un prieten bun al Republicii Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Kievul suspendă dialogul cu Moscova: „Lipsa de progres” pune opţiune asupra continuării discuțiilor # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anunțat că, în prezent, nu au loc negocieri de pace între Kiev și Moscova. Potrivit oficialilor ucraineni, discuțiile au fost suspendate din cauza lipsei de progrese și a poziției rigide a părții ruse. Reprezentanții MAE au explicat că delegația rusă nu are autonomie reală în procesul de negociere, acționând […] Articolul Kievul suspendă dialogul cu Moscova: „Lipsa de progres” pune opţiune asupra continuării discuțiilor apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Deputatul Radu Marian, preşedintele comisiei parlamentare de economie, buget şi finanţe, a comentat raportul de audit al instituţiei publice Teleradio-Moldova (TRM) pentru anii 2023-2024, în care s-ar fi semnalat o serie de deficienţe în gestionarea resurselor financiare, depăşiri de buget şi acorduri controversate de muncă între conducerea TRM şi Consiliul de Supraveghere. Marian a afirmat […] Articolul Radu Marian: „Dacă se confirmă raportul, avem o problemă la Teleradio‑Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Fostul șef al Serviciul de Pază şi Protecţie de Stat vorbeşte despre implicarea instituţiei în schema „TUX Moldova” # Democracy.md
Vasile Popa, fost director al SPPS, a anunțat că decizia de a părăsi funcția a fost una personală şi voluntară. El a refuzat să răspundă în mod direct dacă instituția a avut angajați implicați în schema piramidală TUX Moldova. Atunci când a fost întrebat despre presupusa implicare a unor ofițeri SPPS în această schemă, Popa a […] Articolul Fostul șef al Serviciul de Pază şi Protecţie de Stat vorbeşte despre implicarea instituţiei în schema „TUX Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
12 noiembrie 2025
18:10
Dialog despre reforme fiscale şi sprijin bilateral în cadrul întrevederii dintre Moldova şi Germania # Democracy.md
Andrian Gavriliţă, ministrul Finanţelor al Republicii Moldova, a avut pe 12 noiembrie o întrevedere cu Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Moldova. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat perspectivele cooperării bilaterale şi priorităţile Ministerului Finanţelor pe termen scurt şi lung. Pe agenda convorbirii s-au aflat iniţiativele de modernizare a sistemului fiscal şi crearea unui […] Articolul Dialog despre reforme fiscale şi sprijin bilateral în cadrul întrevederii dintre Moldova şi Germania apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Istoric german: Republica Moldova are un rol strategic în Europa și în securitatea regională # Democracy.md
Un reputat istoric german a afirmat că Republica Moldova joacă un rol cu adevărat strategic în cadrul Europei şi al securităţii regionale, subliniind nu doar importanţa geografică a ţării, ci şi potenţialul său de a contribui la stabilitate în regiunea extinsă a Mării Negre şi în vecinătatea estică a Uniunii Europene. El a explicat că […] Articolul Istoric german: Republica Moldova are un rol strategic în Europa și în securitatea regională apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Parlamentul urmează să examineze denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale # Democracy.md
Comisia pentru politică externă a parlamentului a anunțat că va propune plenului denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul a fost inițiat de Ministerul Culturii, pe fondul riscurilor ridicate de dezinformare și al constatării că Republica Moldova nu are un centru cultural în Rusia, în timp ce […] Articolul Parlamentul urmează să examineze denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Dna Dong Zhihua își începe mandatul în Republica Moldova: cooperare economică și culturală pe agenda bilaterală # Democracy.md
Noua ambasadoare a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe. În cadrul intervenției sale, secretarul de stat al MAE a felicitat-o pentru începutul mandatului și i-a urat succes în activitate. Diplomata a subliniat că relația dintre China și Moldova este stabilă și bazată pe […] Articolul Dna Dong Zhihua își începe mandatul în Republica Moldova: cooperare economică și culturală pe agenda bilaterală apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Un senator român a făcut o declarație dură privind situația socio-economică a Republicii Moldova, afirmând că țara „a ales independența și a ajuns cea mai săracă din Europa”. Oficialul a subliniat că, deși alte state din regiunea Europei de Est au reușit să se dezvolte prin integrare economică și atragerea de investiții, Moldova a rămas […] Articolul Declarație‑șoc în Parlamentul României: Moldova și‑a ales drumul și plătește prețul apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Denis Șova, consilier municipal al Partidului Nostru: Este clar că problema cu Lukoil va fi rezolvată, dar cu ce preț și cine va plăti acest preț? Modul în care autoritățile gestionează crizele economice și energetice afectează direct cetățenii și asta pentru că ”soluțiile” găsite de guvernare provoacă scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de […] Articolul Independența energetică a Moldovei pusă sub semnul întrebării de monopolul Lukoil apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Guvernul instituie un sistem național pentru gestionarea riscurilor în aviația civilă # Democracy.md
Cabinetul de miniștri a aprobat un regulament care instituie un sistem național de management al riscurilor în domeniul aviației civile, vizând în special securitatea informațională și infrastructura aeroportuară. Conform documentului, autoritățile vor avea responsabilitatea de a identifica, evalua, monitoriza și gestiona riscurile asociate siguranței zborurilor, protejării datelor și infrastructurilor critice aeronautice, în acord cu normele […] Articolul Guvernul instituie un sistem național pentru gestionarea riscurilor în aviația civilă apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Norvegia oferă 8,8 milioane de coroane pentru sprijinul societății civile din Moldova # Democracy.md
Norvegia oferă 8,8 milioane de coroane pentru a sprijini doi noi parteneri ai societății civile din Moldova, cu scopul de a consolida eforturile acestor organizații de a promova democrația și reforma în legătură cu procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Potrivit Infotag, citând site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, proiectele în cauză […] Articolul Norvegia oferă 8,8 milioane de coroane pentru sprijinul societății civile din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
VIDEO // Lucian Rogac acuză încălcarea dreptului la apărare în dosarul împotriva lui Vlad Plahotniuc: „Procesul se desfășoară aproape exclusiv din perspectiva acuzării” # Democracy.md
După ședința de judecată din dosarul lui Vladimir Plahotniuc, avocații fostului lider democrat au declarat că procesul decurge inechitabil. Potrivit apărării, peste 100 de procurori și ofițeri ar fi avut la dispoziție un deceniu pentru investigații, în timp ce lui Plahotniuc i s-ar fi oferit doar câteva săptămâni pentru a-și pregăti apărarea. Avocații susțin că […] Articolul VIDEO // Lucian Rogac acuză încălcarea dreptului la apărare în dosarul împotriva lui Vlad Plahotniuc: „Procesul se desfășoară aproape exclusiv din perspectiva acuzării” apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Ministrul Mediului invită întreaga ţară să participe la campania naţională de împădurire # Democracy.md
Ministrul Mediului a lansat apelul către cetăţeni, autorităţile locale, mediul privat şi societatea civilă pentru a se alătura campaniei naţionale de împădurire „Generaţia Pădurii”. Acţiunea este programată să aibă loc pe 15 martie, în satul Geamăna, raionul Anenii Noi, şi în alte peste 120 de locaţii din întreaga ţară. În cadrul evenimentului de deschidere, oficialii […] Articolul Ministrul Mediului invită întreaga ţară să participe la campania naţională de împădurire apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Consilier PN: „Problema cu LUKOIL-Moldova va fi rezolvată, dar întrebarea e cu ce preț” # Democracy.md
Un consilier al Partidului Nostru a declarat că autoritățile vor reuși, cel mai probabil, să soluționeze problema legată de compania LUKOIL-Moldova, însă a atras atenția asupra riscului ca această rezolvare să vină „cu un preț mare pentru țară”. Declarația vine în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu produse petroliere, […] Articolul Consilier PN: „Problema cu LUKOIL-Moldova va fi rezolvată, dar întrebarea e cu ce preț” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a anunţat un set de măsuri pentru sporirea transparenţei şi eficienţei procesului de achiziţii publice, incluzând modificări legislative, praguri valorice diferite, digitalizare şi aliniere la standardele europene — paşi consideraţi esenţiali pentru încrederea publică şi pentru utilizarea responsabilă a banilor statului. Obiectivul principal este creșterea încrederii publicului și asigurarea unui management responsabil […] Articolul Guvernul modernizează achizițiile publice și crește transparența apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
După doi ani de conducere interimară, Victor Furtună câștigă concursul pentru șefia PCCOCS # Democracy.md
După mai bine de doi ani în funcţia de şef interimar, Victor Furtună a fost numit oficial procuror‑şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), în urma unui concurs în care a obţinut cel mai mare punctaj. Decizia urmează finalizarea concursului de selecție, în care Furtună a obținut cel mai mare punctaj dintre […] Articolul După doi ani de conducere interimară, Victor Furtună câștigă concursul pentru șefia PCCOCS apare prima dată în DemocracyMD.
