Ala Procopciuc și-a reconfirmat mandatul de primar al comunei Călinești
NewsUngheni, 16 noiembrie 2025 23:20
Ala Procopciuc și-a reconfirmat mandatul de primar al comunei CălineștiThe post Ala Procopciuc și-a reconfirmat mandatul de primar al comunei Călinești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 5 minute
23:40
A fost lansată oficial Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – R. MoldovaThe post A fost lansată oficial Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 30 minute
23:20
Ala Procopciuc și-a reconfirmat mandatul de primar al comunei CălineștiThe post Ala Procopciuc și-a reconfirmat mandatul de primar al comunei Călinești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
23:00
Victor Sandu - noul primar al comunei NatalievcaThe post Victor Sandu – noul primar al comunei Natalievca first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
21:50
Prognoza meteo la 17 noiembrie 2025The post Prognoza meteo la 17 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
19:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 - 21 noiembrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 - 21 noiembrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
01:20
Cimitirul uitat din sectorul Fundătură al orașului NisporeniThe post Cimitirul uitat din sectorul Fundătură al orașului Nisporeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14 noiembrie 2025
23:50
SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2% # NewsUngheni
SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2%The post SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2% first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Poliția Națională a primit un nou lot de echipamente moderne din partea GermanieiThe post Poliția Națională a primit un nou lot de echipamente moderne din partea Germaniei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:40
Povestea unui monument tăcut din inima pădurii Vila NisporeniThe post Povestea unui monument tăcut din inima pădurii Vila Nisporeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
[FOTO] Săptămâna Salubrizării la Palatul de Cultură din municipiul UngheniThe post [FOTO] Săptămâna Salubrizării la Palatul de Cultură din municipiul Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Alunecarea de teren din '37 - o tragedie uitată din istoria VărzăreștiuluiThe post Alunecarea de teren din ’37 – o tragedie uitată din istoria Vărzăreștiului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Spuma de ras „Gladkoff Aqua” - un nou produs cosmetic neconform identificat pe piațăThe post Spuma de ras „Gladkoff Aqua” – un nou produs cosmetic neconform identificat pe piață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:40
Statul a preluat (cu titlu gratuit) în administrare activele Lukoil de la AeroportThe post Statul a preluat (cu titlu gratuit) în administrare activele Lukoil de la Aeroport first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Poarta de Vest a Republicii Moldova – municipiul Ungheni, se pregătește să devină mai verde și mai atractiv pentru locuitorii și oaspeții urbei din stânga [...]The post Grădina Urbană Ungheni: un nou spațiu verde în Poarta de Vest a Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Laboratoare de droguri destructurate în Moldova și UE: 42 mln MDL confiscate și 16 persoane reținute # NewsUngheni
Laboratoare de droguri destructurate în Moldova și UE: 42 mln MDL confiscate și 16 persoane reținuteThe post Laboratoare de droguri destructurate în Moldova și UE: 42 mln MDL confiscate și 16 persoane reținute first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Un nou drum expres în sudul Moldovei. La 2 decembrie 2025 va fi dat START-un proiectării și execuției drumului expres Focșani – Brăila # NewsUngheni
Un nou drum expres în sudul Moldovei. La 2 decembrie 2025 va fi dat START-un proiectării și execuției drumului expres Focșani - BrăilaThe post Un nou drum expres în sudul Moldovei. La 2 decembrie 2025 va fi dat START-un proiectării și execuției drumului expres Focșani – Brăila first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Echipa ADR Centru a vizitat șantierul apeductului magistral Zagarancea – CorneștiThe post Echipa ADR Centru a vizitat șantierul apeductului Zagarancea – Cornești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Echipa ADR Centru a vizitat șantierul apeductului magistral Zagarancea – CorneștiThe post Echipa ADR Centru a vizitat șantierul apeductului magistral Zagarancea – Cornești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Captură de droguri de cca 2.5 mln MDL. Ofițerii INI au destructurat o filieră de trafic de droguri # NewsUngheni
Captură de droguri de cca 2.5 mln MDL. Ofițerii INI au destructurat o filieră de trafic de droguriThe post Captură de droguri de cca 2.5 mln MDL. Ofițerii INI au destructurat o filieră de trafic de droguri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest în pas cu tehnologia modernă # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest în pas cu tehnologia modernăThe post Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest în pas cu tehnologia modernă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Situația la Frontieră: peste 51.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 51.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
02:50
Exercițiul „Scutul Păcii 2025” – un pas important pentru Certificarea Operațională a Carabinierilor # NewsUngheni
Exercițiul „Scutul Păcii 2025” – un pas important pentru Certificarea Operațională a CarabinierilorThe post Exercițiul „Scutul Păcii 2025” – un pas important pentru Certificarea Operațională a Carabinierilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13 noiembrie 2025
21:10
[ISTORIE] Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale # NewsUngheni
[ISTORIE] Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturaleThe post [ISTORIE] Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:40
Exercițiul „Scutul Păcii 2025” – un pas important pentru Certificarea Operațională a Carabinierilor # NewsUngheni
Exercițiul „Scutul Păcii 2025” – un pas important pentru Certificarea Operațională a CarabinierilorThe post Exercițiul „Scutul Păcii 2025” – un pas important pentru Certificarea Operațională a Carabinierilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:30
Militarii și-au testat interoperabilitatea la exercițiul „Scutul Păcii - 2025”The post Militarii și-au testat interoperabilitatea la exercițiul „Scutul Păcii – 2025” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Centrul Raional de Tineret Ungheni – o experiență vie de mentorat, colaborare și învățare prin practică # NewsUngheni
Centrul Raional de Tineret Ungheni – o experiență vie de mentorat, colaborare și învățare prin practicăThe post Centrul Raional de Tineret Ungheni – o experiență vie de mentorat, colaborare și învățare prin practică first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Carburanții se scumpesc cu 4 bani per litru la 14 noiembrie 2025The post Carburanții se scumpesc cu 4 bani per litru la 14 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Președintele filialei Florești a ex-Partidului „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # NewsUngheni
Președintele filialei Florești a ex-Partidului „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoareThe post Președintele filialei Florești a ex-Partidului „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Carabinierii moldoveni au adus la Iași omagiu pentru domnul Alexandru Ghica – Întemeietorul Jandarmeriei Române # NewsUngheni
Carabinierii moldoveni au adus la Iași omagiu pentru domnul Alexandru Ghica - Întemeietorul Jandarmeriei RomâneThe post Carabinierii moldoveni au adus la Iași omagiu pentru domnul Alexandru Ghica – Întemeietorul Jandarmeriei Române first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Un grup criminal organizat a fost documentat pentru contrabandă cu țigari cu trenul Prietenia # NewsUngheni
Un grup criminal organizat a fost documentat pentru contrabandă cu țigari cu trenul PrieteniaThe post Un grup criminal organizat a fost documentat pentru contrabandă cu țigari cu trenul Prietenia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Dănuțeni # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul DănuțeniThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Dănuțeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Doi bărbați din Ungheni au fost condamnați pentru circulația ilegală a drogurilorThe post Doi bărbați din Ungheni au fost condamnați pentru circulația ilegală a drogurilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Orașul Arciz din regiunea Odesa atacat cu drone în această dimineațăThe post Orașul Arciz din regiunea Odesa atacat cu drone în această dimineață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12 noiembrie 2025
20:50
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară la 13 noiembrie 2025The post Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară la 13 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Republica Moldova a denunțat ultimul din cele 10 acorduri în domeniul energetic cu CSI # NewsUngheni
Republica Moldova a denunțat ultimul din cele 10 acorduri în domeniul energetic cu CSIThe post Republica Moldova a denunțat ultimul din cele 10 acorduri în domeniul energetic cu CSI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Oficiul Ambasadei Norvegiei a fost inaugurată oficial în Republica MoldovaThe post Oficiul Ambasadei Norvegiei a fost inaugurată oficial în Republica Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Rectificarea bugetară prevede redistribuirea resurselor financiare pentru a acoperi plata pensiilor și indemnizațiilor # NewsUngheni
Rectificarea bugetară prevede redistribuirea resurselor financiare pentru a acoperi plata pensiilor și indemnizațiilorThe post Rectificarea bugetară prevede redistribuirea resurselor financiare pentru a acoperi plata pensiilor și indemnizațiilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Guvernul a denunțat încă 7 acorduri semnate pe platforma CSIThe post Guvernul a denunțat încă 7 acorduri semnate pe platforma CSI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Guvernul sporește transparența achizițiilor publice și modernizează procedurileThe post Guvernul sporește transparența achizițiilor publice și modernizează procedurile first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
CNA investighează o schema de corupție cu diplome false în domeniul chirurgiei estetice # NewsUngheni
CNA investighează o schema de corupție cu diplome false în domeniul chirurgiei esteticeThe post CNA investighează o schema de corupție cu diplome false în domeniul chirurgiei estetice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Ofițerii INI au reținut un membru al unei grupări criminale în timp ce ambala droguriThe post Ofițerii INI au reținut un membru al unei grupări criminale în timp ce ambala droguri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
AND anunță licitație publică pentru reconstrucția drumului G30 Rădoaia – Sângereii Noi # NewsUngheni
AND anunță licitație publică pentru reconstrucția drumului G30 Rădoaia – Sângereii NoiThe post AND anunță licitație publică pentru reconstrucția drumului G30 Rădoaia – Sângereii Noi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Prețul carburanților la 13 noiembrie 2025The post Prețul carburanților la 13 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Accident rutier tragic pe traseul R25 Nisporeni – Bucovăț. Preliminar – 3 persoane au decedat # NewsUngheni
Accident rutier tragic pe traseul R25 Nisporeni - Bucovăț. Preliminar - 3 persoane au decedatThe post Accident rutier tragic pe traseul R25 Nisporeni – Bucovăț. Preliminar – 3 persoane au decedat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Dragostea poartă uniformă IGPF – povestea subofițerilor Alexei și Natalia CreangăThe post Dragostea poartă uniformă – povestea subofițerilor Alexei și Natalia Creangă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
Dragostea poartă uniformă IGPF – povestea subofițerilor Alexei și Natalia CreangăThe post Dragostea poartă uniformă IGPF – povestea subofițerilor Alexei și Natalia Creangă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Situația la Frontieră: peste 44.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 44.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11 noiembrie 2025
20:40
Alexandru Gasnaș - noul consilier prezidențial în domeniul sănătățiiThe post Alexandru Gasnaș – noul consilier prezidențial în domeniul sănătății first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.