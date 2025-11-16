Meteo. 16 noiembrie 2025: fără ploi, dar și fără mult soare

10:20

Cu doi ani în urmă m-am pensionat din motive de sănătate și pentru că voiam să reușesc să mai scriu niște cărți. Medicii mi-au spus că de acum încolo viața mea va depinde de (multe) pastile și de respectarea câtorva condiții: efort fizic limitat, evitarea stresului și dietă severă. Am respectat toate condițiile timp de […]