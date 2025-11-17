Franța – Azerbaidjan: victorie fără efort și o reamintire a faptului cine este favoritul
Noi.md, 17 noiembrie 2025 23:30
La Baku, echipa Franței a disputat un meci care nu va intra în istorie ca un moment dramatic, dar care va rămîne cu siguranță în memorie ca o lecție de clasă. Fără Mbappé, fără Griezmann, fără patos — dar cu rezultat. 3:1 — și asta nici măcar nu reflectă diferența de nivel.Cum s-a întîmplatFrancezii au început cu o ușoară recunoaștere, dar deja în minutul 15 a devenit clar: Azerbaidjanul v
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
00:30
La Tirana, echipa Angliei a jucat așa cum știe ea cel mai bine: fără agitație, fără panică, dar cu rezultate. Ultimul meci din faza grupelor – și din nou Harry Kane în rolul principal.Două goluri – în minutele 74 și 82, și Anglia încheie liniștită calificarea cu o geometrie perfectă: opt meciuri, 24 de puncte, primul loc în grupa K.Cum s-a întîmplat Prima repriză – ca o partidă de șah.
Acum o oră
00:00
În Los Angeles, actorul Tom Cruise a primit pentru prima dată în carieră un Oscar onorific.{{847363}}Premiul a fost acordat pe 16 noiembrie la ceremonia Governor Awards, care se desfășoară separat de ceremonia principală a premiilor Oscar, relatează Bild.În cei peste 40 de ani de carieră în cinematografie, Cruise a fost nominalizat de patru ori la premiu, dar nu l-a cîștigat niciodată.
Acum 2 ore
23:30
La Baku, echipa Franței a disputat un meci care nu va intra în istorie ca un moment dramatic, dar care va rămîne cu siguranță în memorie ca o lecție de clasă. Fără Mbappé, fără Griezmann, fără patos — dar cu rezultat. 3:1 — și asta nici măcar nu reflectă diferența de nivel.Cum s-a întîmplatFrancezii au început cu o ușoară recunoaștere, dar deja în minutul 15 a devenit clar: Azerbaidjanul v
23:00
Familia a anunțat trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu, fost deputat dar și deținut politic la Tiraspol.„Moștenirea lui Ilie Ilașcu rămîne ca o lecție de curaj și demnitate rar întîlnită, iar lumina lui va continua să răsune prin fiecare persoană pe care a inspirat-o”, se arată în mesajul postat pe pagina fostului deputat.Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sînt invitați să parti
23:00
Cîinii de astăzi variază de la rase foarte mici, precum pugul sau pomeranianul, pînă la uriașii Irish Wolfhound sau Saint Bernard, însă un studiu nou arată că această diversitate fizică nu este un fenomen modern, ci are origini mult mai vechi, de ordinul miilor de ani, scrie Reuters.Cercetătorii au analizat 643 de cranii de cîini domestici şi lupi, vechi de pînă la 50.000 de ani, şi au identif
Acum 4 ore
22:30
Reprezentanții mișcării de căutare din Moldova, în timpul unei noi expediții de cercetare pe capul de pod Nistru, lîngă satul Răscăueți, raionul Ștefan Vodă, în timpul cercetărilor la locul bătăliilor din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, au descoperit diverse artefacte din perioada războiului, precum și cîteva zeci de obiecte explozive.Despre aceasta a fost comunicat de unul dint
22:30
Amnesty International: Autoritățile din Moldova au adoptat măsuri legislative care restricționează libertatea presei # Noi.md
În ultimii ani, autoritățile din Moldova au adoptat măsuri legislative care restricționează libertatea mass-media, se arată în cel mai recent raport al Amnesty International.Experții organizației internaționale notează că măsurile au fost justificate prin combaterea dezinformării și propagandei în timpul stării de urgență, după ce a izbucnit războiul din Ucraina, însă regimul temporar de restr
22:30
Contractul de comodat prin care terminalul petrolier de la Aeroport trece în gestiunea statului, semnat cu compania Lukoil, este valabil doar 30 de zile.Astfel, aerogara are mai puțin de o lună pentru a achiziționa activele companiei, au precizat pentru TV8 reprezentanții Ministerului Energiei.Instituția mai precizează că până acum, au fost cumpărate 3.000 de tone de kerosen pentru aeronav
22:30
Duminică, 16 noiembrie, echipa națională a Ucrainei a disputat meciul decisiv din ciclul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Pe teren neutru, la Varșovia, echipa a jucat împotriva Islandei și a obținut o victorie cu 2:0.Victoria a calificat echipa națională a Ucrainei în meciurile de baraj. Nu a fost doar un meci — a fost un test de maturitate, de rezistență, de credință.Pri
22:00
Pe 12 decembrie, la Dubai, va avea loc un meci care ar putea schimba peisajul categoriei supergrea. Murat Gassiev, fost campion mondial la categoria semigrea, ajunge în sfîrșit la nivelul titlului în noua categorie.Adversarul său este Kubrat Pulev, campionul WBA, un veteran în vîrstă de 44 de ani, care încă visează la o luptă cu Alexander Usyk.Gassiev: „Intenționez să cîștig prin KO”Mu
22:00
Campionatul Mondial de Powerlifting de la Paris a adus, în acest weekend, un moment istoric pentru Republica Moldova, după ce sportivul și polițistul Reaboi Stanislav, angajat al Inspectoratului General al Poliției, a reușit să se impună în fața a peste o sută de concurenți din mai mult de zece țări.Potrivit Poliției, în cadrul competiției desfășurate în perioada 15–16 noiembrie, Stanislav a s
22:00
Un grup de indivizi înarmați a încercat să jefuiască magazinul Chanel de pe bulevardul Montaigne din centrul Parisului, spărgînd vitrina cu scuterele.Patru persoane pe scutere au spart vitrina de mai multe ori, încercînd să pătrundă în interiorul magazinului. Cel puțin unul dintre ei avea asupra sa un pistol, însă nu se știe dacă era adevărat.{{846163}}După intervenția paznicului magazinul
21:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 10 – 14 noiembrie 2025.Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 2,00 mil. lei - surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:
21:30
Pe stadionul „Dragão” din Portugalia, echipa gazdă a oferit Armeniei o demonstrație de fotbal: 9:1 — și nu este doar o înfrîngere zdrobitoare, ci și o repetare a unui istoric. Portughezii au marcat exact același număr de goluri într-o singură ocazie — în meciul împotriva Luxemburgului, în preliminariile pentru Euro 2024. Și atunci, la fel ca și acum, Cristiano Ronaldo nu a jucat.De data ac
21:00
Pentru ce se pregătește Terence Crawford? Deocamdată păstrează tăcerea, iar acest lucru este îngrijorător # Noi.md
Terence Crawford, liderul clasamentului P4P al revistei The Ring, nu se grăbește să revină în ring. După victoria istorică asupra lui Saul Alvarez în septembrie – decizie unanimă a arbitrilor, patru centuri, a doua categorie de greutate medie – el a luat o pauză. Și o face cu o încredere rece.„Acum am cu siguranță mai multe lucruri de făcut. Mă simt excelent. Am spus că toți cei care se în
21:00
Kremlinul a răspuns la declarațiile lui Stubb privind întîlnirea ratată dintre Putin și Trump la Budapesta # Noi.md
Este aproape imposibil să se prevadă cînd vor fi îndeplinite condițiile pentru organizarea unei întîlniri între președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump.Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează RBC.Acesta a fost răspunsul său la solicitarea de a comenta declarațiile președintelui finlandez Alexander Stubb, potrivit căror
21:00
Turcia concurează cu Australia pentru dreptul de a găzdui Conferința ONU privind schimbările climatice COP31 în 2026 și este pregătită să o organizeze de sine stătător, dacă nu se va ajunge la un consens în această privință.Atît Australia, cît și Turcia și-au depus candidatura pentru președinția conferinței ONU privind schimbările climatice de anul viitor. Însă organizatorul trebuie ales prin
Acum 6 ore
20:30
UFC 322: mai tare de atît nu se poate — componență, knock-out-uri, două titluri. Toate rezultatele # Noi.md
Pe hîrtie, UFC 322 părea o sărbătoare pentru fani: Islam Makhachev, Leon Edwards, Beneil Dariush, Bo Nykal — nume care promiteau un spectacol. Dar în New York s-a dovedit că nu sînt doar nume sonore. Este unul dintre cele mai intense, dure și spectaculoase turnee ale anului.Cardul principal – ca o lovitură în plexul solar: patru knock-out-uri, două performanțe dominante în luptele pentru titlu
20:30
Lucrări ample de întreținere a drumurilor în Chișinău: Exdrupo intervine în toate sectoarele # Noi.md
Municipiul Chișinău a continuat lucrările de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere în perioada 10–16 noiembrie 2025, Regia „Exdrupo” intervenind pe mai multe străzi și zone pietonale din oraș.Astfel, drumarii au lucrat la amenajarea căii de acces spre Liceul Teoretic „George Meniuc”, prin schimbarea bordurilor deteriorate și decaparea asfaltului vechi, urmînd a fi aplicat un no
20:00
Un grup de cercetători polonezi, care se ocupă de căutarea legendarului „tren cu aur” al naziștilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a anunțat că a obținut noi date care, în opinia lor, ar putea confirma existența trenului.Potrivit participanților la proiect, cercetarea georadar efectuată în Silezia Inferioară a identificat o anomalie subterană, interpretată ca un tunel și mai mul
20:00
Științe, tehnologie, arte și matematică cu sens: cum îi ajută profesorii pe elevi să-și aleagă cariera # Noi.md
Profesorii din 15 școli-model au participat la un atelier dedicat integrării orientării în carieră în activitățile din clasă, cu accent pe domeniile STEAM( științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică) — un set de discipline care îi ajută pe elevi să descopere profesiile viitorului, informeaz Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pe parcursul atelierului, cadrele didactic
19:30
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage.Migranții nu vor mai primi ajutoare sociale, iar șederea va fi limitată în Regatul Unit, transmite Noi.md cu referire la Newsweek.„Această ţară are o tradiţie mîndră în primirea persoanelor care fug de per
19:30
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, tot mai mulți tineri aleg să investească în carte și educație culturală, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Culturii, aproximativ 13 mii de tineri din toată țara au beneficiat pînă acum de acest sprijin, iar numai în 2025 peste 5 000 de beneficiari au utilizat voucherele distribuite.Potrivit librăriilor și distribuitorilor, ca
19:00
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că procesul de elaborare a Bugetului Municipal pentru anul 2026 va fi unul transparent și deschis pentru toți cetățenii și actorii implicați.Conform declarațiilor sale, Primăria va iniția procedurile de dezbatere publică a bugetului, care vor include consultări cu fracțiunile municipale, grupurile de specialitate, societatea civilă, cetățe
19:00
Duminică-dimineața, membrii Societății Vînătorilor și Pescarilor din Căușeni s-au trezit cu inspectorii de poliție și cu ecologiștii lîngă ei.S-a întîmplat în data de 16 noiembrie, în ziua în care a fost deschis oficial sezonul de vînătoare la iepure. Astfel, vînătorii din raion, care vînează, în special, în zona de frontieră, au fost verificați în privința permiselor de portarmă, a licențelor
19:00
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale circa 960 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna noiembrie.Din această sumă, în jur de 910 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați, notează Noi.md.
Acum 8 ore
18:30
Italia a pierdut în fața Norvegiei și acum merge în baraj. Ce s-a întîmplat cu foștii campioni europeni? # Noi.md
La San Siro, echipa Italiei a disputat un meci care trebuia să fie o revanșă. Dar, în schimb, a suferit a doua înfrîngere majoră în fața Norvegiei, din nou cu o diferență de trei goluri. 1:4 — și acesta nu este doar un scor, este un diagnostic.Italia a început bine: Francesco Esposito a marcat deja în minutul 11 și părea că scenariul va fi altul. Dar Antonio Nusa a egalat în repriza a doua, ap
18:30
Marți, unii consumatori din capitală vor rămîne temporar fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, marți, 18 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{824742}}-str. Calea Basarabiei,16-18, 41, inclusiv cu fracții.Stopările au loc ân legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de p
18:00
Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Bayraklı din orașul turc Izmir.Despre acest lucru relatează Oxu.Az, cu referire la İHA. Conform informațiilor, incendiul a izbucnit într-un container de pe un șantier de construcții din motive necunoscute și s-a răspîndit rapid. Încercările muncitorilor de a stinge focul nu au dat nici un rezultat, iar flăcările s-au extins la copacii din apro
18:00
Agenția Națională Arheologică a anunțat finalizarea unei cercetări preventive desfășurate în vara acestui an în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, pe situl arheologic Crocmaz IV — o așezare fortificată descoperită în 2007, informează Noi.md.Situl se află la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza, și prezintă un sistem defensiv format din șanț și val cu formă semic
18:00
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe unul din drumurile naționale aflate în reparație # Noi.md
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).Autoritățile precizează că restricționarea traficului este necesară pentru a preveni riscurile rutiere și pentru a menține un nivel ridicat de siguranță pe tronsonul aflat în reparație, transmite Mol
18:00
Uniunea Europeană se transformă rapid într-un bloc militar.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a menționat că în UE aproape un trilion de euro a fost direcționat nu pentru dezvoltarea economiei, nu pentru programe sociale și nici pentru soluționarea crizei migrației, ci pentru achiziția de armament.Potriv
18:00
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării.Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.După cum s-a menționat, acordurile pentru recepționarea finanțării
17:30
Socialiștii cer organizarea unor audieri parlamentare urgente pe tema combaterii distribuirii drogurilor.{{848633}}„Situația în domeniul distribuirii și consumului de droguri în Moldova este extrem de critică. Sînt necesare măsuri decisive pentru combaterea acestui flagel”, a declarat vicepreședintele comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, Vladimir Odnostalco.
17:30
Atenție, nouă schemă de fraudă: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Noi.md
Cetățenii sînt expuși unei noi metode de fraudă prin care infractorii pot obține control complet asupra telefonului mobil, transmite Noi.md. Potrivit unui anunț al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), metoda este extrem de convingătoare: victimele sînt contactate prin WhatsApp, Viber sau alte aplicații de mesagerie de persoane care se prezintă drept angajați ai operatorilor de telefo
17:30
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova) a transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale o opinie negativă privind proiectul aflat în discuții ce vizează modificarea cadrului normativ aplicabil Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) și regimului general al controlului de stat.Reprezentanții comunității de business susțin că nota de fundamentare nu dem
17:00
Hoții continuă să ia cu asalt Europa: un jaf de amploare a avut loc într-un magazin de marcă din Italia # Noi.md
Un jaf de amploare a avut loc în magazinul Louis Vuitton din centrul capitalei italiene.Potrivit Oxu.Azcu referire la agenția ANSA, cel puțin trei hoți mascați au spart cu mașina obloanele metalice și au pătruns în depozitul magazinului de lux.{{846676}}Au furat toate produsele din magazin. Valoarea bunurilor furate urmează să fie estimată. Incidentul a avut loc noaptea trecută, iar anchet
17:00
A plecat din viață celebrul scenarist și regizor moldovean Nicolae Ghibu.A fost un regizor legendar. În filmele sale au debutat multe vedete de cinema: Oleg Iankovski, Nicolai Karacențov, Vladislav Dvorjețki, iar actrița sa preferată era Clara Luciko.Nicolai Ghibu s-a născut pe 19 noiembrie 1936 în satul Ozerne, raionul Chilia, regiunea Odessa. A absolvit Facultatea de Scenaristică a VGIK,
17:00
Sheikh Hasina, fosta șefă a guvernului din țara asiatică, a fost acuzată că a ordonat o represiune soldată cu moartea a peste 1.000 de oameni, în timpul revoltelor antiguvernamentale de anul trecut, scrie Reuters.Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o luni la moarte pe prim-ministra demisă Sheikh Hasina, încheind un proces care a durat luni de zile, în urma căruia aceasta a fost găsită vinov
17:00
Procuratura Chișinău a decis să nu pornească urmărirea penală în cazul morții Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Instituția a concluzionat că nu există elementele vreunei infracțiuni prevăzute de Codul Penal, după o analiză amplă a circumstanțelor tragediei.Potrivit Procuraturii, au fost examinate toate ipotezele juridice posibile — de la omor intenționat și omor din imprudență,
17:00
Lilian Popescu: „Viitorul echipei naționale bate deja la ușă – și trebuie să avem încredere în el” # Noi.md
După înfrîngerea în fața Israelului (1:4) în ultimul meci din preliminariile CM 2026, antrenorul principal al echipei naționale a Moldovei, Lilian Popescu, nu a evitat subiectele dificile. El a vorbit despre durere, despre creștere, despre schimbarea generațiilor — și despre faptul că viitorul este deja aproape.Plecarea lui Ioniță — ca un simbolPopescu i-a mulțumit lui Artur Ioniță pentru
17:00
Semafoarele inteligente instalate la intersecția străzilor Varnița, Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău rămîn de decor. Acestea au fost instalate și testate la începutul anului, fără alte rezultate vizibile.În special au de suferit șoferii, care pierd timp prețios în ambuteiaje. În același timp, funcționarii Primăriei spun că proiectul de fluidizare a traficului, în valoare de 12 milioane
Acum 12 ore
16:30
Veterinarii au confirmat apariția celui de-al cincilea focar major de gripă aviară din acest an în Cehia.Despre acest lucru a anunțat ministrul Agriculturii al republicii, Marek Vyborný.{{846707}}Virusul gripei aviare H5N1, extrem de patogen, a fost detectat într-o fermă avicolă din orașul Blatná, în sudul Cehiei. Aproximativ 2.500 de rațe domestice aflate acolo vor fi sacrificate, informe
16:30
Răsturnare în dosarul primarului de la Boldurești: de ce a fost lăsat Ciochină fără martori # Noi.md
Nicanor Ciochină, fostul primar al localității Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul faptei, a pierdut dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. Decizia a fost pronunțată astăzi, 17 noiembrie, de către judecătoarea Lilia Lupașco.După cum transmite Noi.md cu referire la Ziarul de gardă, hotărîrea vine după ce inculpatul nu a reușit să asi
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță organizarea licitației cu strigare pentru darea în locațiune a două spații comerciale destinate activităților de schimb valutar. Acestea sînt situate în zona comună de sosiri, la nivelul 1 – parter, informează Noi.md.Licitația este împărțită în două loturi. Doritorii pot depune cereri pînă la 1 decembrie 2025, ora 17:00. Procedura va av
16:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca Instituție Supremă de Audit, în mod independent, imparțial și neafiliat politic, nottează Noi.md.În acest sens, Curtea de Conturi ia act de informațiile apărute în presă privind inițiative legislative care vizează modificarea cadrului normativ aplicabil instituției. CCRM respectă pe deplin procesul le
15:30
Documentul, care tocmai a fost semnat de președinții Franței și Ucrainei, prevede achiziționarea pentru Ucraina a pînă la 100 de avioane de vînătoare franceze Rafale, precum și mijloace de apărare aeriană și drone de fabricație franceză.Potrivit „Европейская правда”, despre acest lucru a anunțat BFMTV și Le Monde, cu referire la Palatul Elysée.{{846322}}La scurt timp după semnarea de cătr
15:30
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău # Noi.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întîmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii.”Încă de cînd eram primar la Bălți, în primul mandat, am discutat cu deput
15:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție.Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului.„Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului
15:30
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă a procurorului Grigore Clevadî din Procuratura Anticorupție.Completul de evaluare a concluzionat că procurorul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul cu propunerea de promovare a evaluării.{{8474
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.