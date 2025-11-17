Cîte subvenții noi a aprobat AIPA?

15:00

Prima ninsoare este așteptată în următoarele zile în Republica Moldova. Fulgii vor cădea în mai multe raioane de la nordul țării, iar temperaturile nocturne scad sub 0 grade.Totuși, temperaturile vor fi pozitive pe parcursul zilei, iar zăpada, cel mai probabil, nu se va menține. Precipitații sub formă de lapoviță se prevăd la Briceni, Ocnița, Drochia, Dondușeni, Rîșcani, Soroca, Drochia, Edine