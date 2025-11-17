În orașul Izmir din Turcia a izbucnit un incendiu puternic
Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Bayraklı din orașul turc Izmir.Despre acest lucru relatează Oxu.Az, cu referire la İHA. Conform informațiilor, incendiul a izbucnit într-un container de pe un șantier de construcții din motive necunoscute și s-a răspîndit rapid. Încercările muncitorilor de a stinge focul nu au dat nici un rezultat, iar flăcările s-au extins la copacii din apro
Agenția Națională Arheologică a anunțat finalizarea unei cercetări preventive desfășurate în vara acestui an în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, pe situl arheologic Crocmaz IV — o așezare fortificată descoperită în 2007, informează Noi.md.Situl se află la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza, și prezintă un sistem defensiv format din șanț și val cu formă semic
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe unul din drumurile naționale aflate în reparație # Noi.md
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).Autoritățile precizează că restricționarea traficului este necesară pentru a preveni riscurile rutiere și pentru a menține un nivel ridicat de siguranță pe tronsonul aflat în reparație, transmite Mol
Uniunea Europeană se transformă rapid într-un bloc militar.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a menționat că în UE aproape un trilion de euro a fost direcționat nu pentru dezvoltarea economiei, nu pentru programe sociale și nici pentru soluționarea crizei migrației, ci pentru achiziția de armament.Potriv
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării.Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.După cum s-a menționat, acordurile pentru recepționarea finanțării
Socialiștii cer organizarea unor audieri parlamentare urgente pe tema combaterii distribuirii drogurilor.{{848633}}„Situația în domeniul distribuirii și consumului de droguri în Moldova este extrem de critică. Sînt necesare măsuri decisive pentru combaterea acestui flagel”, a declarat vicepreședintele comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, Vladimir Odnostalco.
Atenție, nouă schemă de fraudă: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Noi.md
Cetățenii sînt expuși unei noi metode de fraudă prin care infractorii pot obține control complet asupra telefonului mobil, transmite Noi.md. Potrivit unui anunț al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), metoda este extrem de convingătoare: victimele sînt contactate prin WhatsApp, Viber sau alte aplicații de mesagerie de persoane care se prezintă drept angajați ai operatorilor de telefo
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova) a transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale o opinie negativă privind proiectul aflat în discuții ce vizează modificarea cadrului normativ aplicabil Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) și regimului general al controlului de stat.Reprezentanții comunității de business susțin că nota de fundamentare nu dem
Hoții continuă să ia cu asalt Europa: un jaf de amploare a avut loc într-un magazin de marcă din Italia # Noi.md
Un jaf de amploare a avut loc în magazinul Louis Vuitton din centrul capitalei italiene.Potrivit Oxu.Azcu referire la agenția ANSA, cel puțin trei hoți mascați au spart cu mașina obloanele metalice și au pătruns în depozitul magazinului de lux.{{846676}}Au furat toate produsele din magazin. Valoarea bunurilor furate urmează să fie estimată. Incidentul a avut loc noaptea trecută, iar anchet
A plecat din viață celebrul scenarist și regizor moldovean Nicolae Ghibu.A fost un regizor legendar. În filmele sale au debutat multe vedete de cinema: Oleg Iankovski, Nicolai Karacențov, Vladislav Dvorjețki, iar actrița sa preferată era Clara Luciko.Nicolai Ghibu s-a născut pe 19 noiembrie 1936 în satul Ozerne, raionul Chilia, regiunea Odessa. A absolvit Facultatea de Scenaristică a VGIK,
Sheikh Hasina, fosta șefă a guvernului din țara asiatică, a fost acuzată că a ordonat o represiune soldată cu moartea a peste 1.000 de oameni, în timpul revoltelor antiguvernamentale de anul trecut, scrie Reuters.Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o luni la moarte pe prim-ministra demisă Sheikh Hasina, încheind un proces care a durat luni de zile, în urma căruia aceasta a fost găsită vinov
Procuratura Chișinău a decis să nu pornească urmărirea penală în cazul morții Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Instituția a concluzionat că nu există elementele vreunei infracțiuni prevăzute de Codul Penal, după o analiză amplă a circumstanțelor tragediei.Potrivit Procuraturii, au fost examinate toate ipotezele juridice posibile — de la omor intenționat și omor din imprudență,
Lilian Popescu: „Viitorul echipei naționale bate deja la ușă – și trebuie să avem încredere în el” # Noi.md
După înfrîngerea în fața Israelului (1:4) în ultimul meci din preliminariile CM 2026, antrenorul principal al echipei naționale a Moldovei, Lilian Popescu, nu a evitat subiectele dificile. El a vorbit despre durere, despre creștere, despre schimbarea generațiilor — și despre faptul că viitorul este deja aproape.Plecarea lui Ioniță — ca un simbolPopescu i-a mulțumit lui Artur Ioniță pentru
Semafoarele inteligente instalate la intersecția străzilor Varnița, Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău rămîn de decor. Acestea au fost instalate și testate la începutul anului, fără alte rezultate vizibile.În special au de suferit șoferii, care pierd timp prețios în ambuteiaje. În același timp, funcționarii Primăriei spun că proiectul de fluidizare a traficului, în valoare de 12 milioane
Veterinarii au confirmat apariția celui de-al cincilea focar major de gripă aviară din acest an în Cehia.Despre acest lucru a anunțat ministrul Agriculturii al republicii, Marek Vyborný.{{846707}}Virusul gripei aviare H5N1, extrem de patogen, a fost detectat într-o fermă avicolă din orașul Blatná, în sudul Cehiei. Aproximativ 2.500 de rațe domestice aflate acolo vor fi sacrificate, informe
Răsturnare în dosarul primarului de la Boldurești: de ce a fost lăsat Ciochină fără martori # Noi.md
Nicanor Ciochină, fostul primar al localității Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul faptei, a pierdut dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță. Decizia a fost pronunțată astăzi, 17 noiembrie, de către judecătoarea Lilia Lupașco.După cum transmite Noi.md cu referire la Ziarul de gardă, hotărîrea vine după ce inculpatul nu a reușit să asi
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță organizarea licitației cu strigare pentru darea în locațiune a două spații comerciale destinate activităților de schimb valutar. Acestea sînt situate în zona comună de sosiri, la nivelul 1 – parter, informează Noi.md.Licitația este împărțită în două loturi. Doritorii pot depune cereri pînă la 1 decembrie 2025, ora 17:00. Procedura va av
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca Instituție Supremă de Audit, în mod independent, imparțial și neafiliat politic, nottează Noi.md.În acest sens, Curtea de Conturi ia act de informațiile apărute în presă privind inițiative legislative care vizează modificarea cadrului normativ aplicabil instituției. CCRM respectă pe deplin procesul le
Documentul, care tocmai a fost semnat de președinții Franței și Ucrainei, prevede achiziționarea pentru Ucraina a pînă la 100 de avioane de vînătoare franceze Rafale, precum și mijloace de apărare aeriană și drone de fabricație franceză.Potrivit „Европейская правда”, despre acest lucru a anunțat BFMTV și Le Monde, cu referire la Palatul Elysée.{{846322}}La scurt timp după semnarea de cătr
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău # Noi.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întîmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii.”Încă de cînd eram primar la Bălți, în primul mandat, am discutat cu deput
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție.Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului.„Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă a procurorului Grigore Clevadî din Procuratura Anticorupție.Completul de evaluare a concluzionat că procurorul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul cu propunerea de promovare a evaluării.{{8474
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au dat dovadă de integritate, denunțînd trei tentative de corupere, notează Noi.md.Primul incident a avut loc în punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde un cetățean ucrainean a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției de Frontieră pentru a facilita traversarea frontierei de stat.
Salariul mediu din R. Moldova, de două de ori mai mic decît în statul din UE cu cele mai mici retribuții # Noi.md
Angajații din R. Moldova sînt salarizați de două ori mai prost decît cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană (UE) cu cele mai mici salarii.Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sînt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin, scrie radiomoldova.md.Datele Oficiului statistic al Uniunii Europene – Eurostat – arată
Descoperire șocantă în Bălți: cum funcționa rețeaua de jocuri ilegale sub acoperirea unei saune # Noi.md
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat o schemă clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în municipiul Bălți. Activitatea era gestionată de un grup aflat în plină identificare și genera venituri nedeclarate, cauzînd prejudicii bugetului public, informează Noi.md. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 37 de ani
Compania aeriană Emirates Airline a încheiat un contract de achiziționare a 65 de avioane de la Boeing Co. în valoare totală de 38 miliarde de dolari.Acest lucru s-a anunțat pe site-ul companiei. Contractul privind livrarea avioanelor model 777-9 a fost încheiat în prima zi a salonului aeronautic din Dubai. {{838596}}Acesta include și livrarea a 130 de motoare GE9X.Livrările vor începe
Ministerul Sănătății a organizat astăzi procedura de repartizare a absolvenților programelor de rezidențiat ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, promoția 2025, specializări cu durata de 3 și 5 ani. Evenimentul marchează intrarea în cîmpul muncii a unei noi generații de medici, care vor completa instituțiile de sănătate cu necesar acut de personal.În total, 15
Paradox agricol: după taxele din Ucraina, Moldova este inundată de șrot ieftin, dar rămîne fără boabe de soia # Noi.md
Cultura de soia din Republica Moldova se confruntă cu o criză fără precedent, agravată de faptul că, în doar cîteva luni, importurile Moldovei s-au prăbușit de peste șase ori, după ce Ucraina a introdus o taxă de export la boabele de soia.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, această schimbare bruscă a lovit în plin un sector deja vulnerabil, în care producția internă nu ac
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că au fost finalizate lucrările de amenajare a drumului de ocolire temporar, traseu pe care va fi deviată circulația rutieră pe durata execuției lucrărilor de reparație capitală a podului peste rîul Răut și a pasajului peste calea ferată, amplasate pe drumul public național R6, în zona sectorului de ocolire a municipiulu
Prima ninsoare este așteptată în următoarele zile în Republica Moldova. Fulgii vor cădea în mai multe raioane de la nordul țării, iar temperaturile nocturne scad sub 0 grade.Totuși, temperaturile vor fi pozitive pe parcursul zilei, iar zăpada, cel mai probabil, nu se va menține. Precipitații sub formă de lapoviță se prevăd la Briceni, Ocnița, Drochia, Dondușeni, Rîșcani, Soroca, Drochia, Edine
Donald Trump: Republicanii pregătesc un proiect de lege pentru sancționarea țărilor care fac afaceri cu Rusia # Noi.md
Partidul Republican din Statele Unite elaborează un proiect de lege ce prevede impunerea de sancțiuni împotriva oricărei țări care continuă colaborarea economică cu Rusia în timpul invaziei acesteia în Ucraina.Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii în Florida, lîngă aeronava prezidențială, scrie DW.Întrebat de o jurnalistă dacă „n
Accesarea periodică a datelor din contul personal de asigurări sociale (CPAS) este o necesitate fundamentală pentru fiecare persoană asigurată, în special, pentru persoanele care sînt în ajunul stabilirii unei prestații de asigurări sociale, pensii, indemnizații de incapacitate temporară de muncă, indemnizații pentru familiile cu copii și altele.Astfel, monitorizarea constantă a datelor din CP
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge informațiile apărute recent în presă privind posibile majorări ale tarifelor la energia electrică pînă la sfîrșitul anului. Instituția afirmă că aceste scenarii „nu reflectă realitatea” și că în prezent nu există niciun demers oficial care să declanșeze procesul de ajustare a prețurilor, transmite Noi.md.Potrivit ANRE, specula
Valentina Shevchenko este din nou în top — și acum doar recordurile o mai pot ajunge din urmă # Noi.md
La UFC 322 din New York, Valentina Shevchenko a făcut ceea ce știe să facă cel mai bine: a neutralizat amenințarea, a dominat spațiul și a plecat cu victoria.Adversara ei a fost Zhang Weili, fosta dublă campioană la categoria minimă, care a trecut la categoria cea mai ușoară în căutarea unui nou titlu. Dar Shevchenko nu i-a lăsat nicio șansă.Încă din primele minute ale meciului, „Bullet” a
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că serviciile consideră incidentul de duminică de pe calea ferată între Varșovia și Lublin ca fiind un act de sabotaj intenționat.Potrivit „Европейская правда”, el a publicat această declarație pe Twitter în dimineața zilei de 17 noiembrie.{{847404}}„Din păcate, cele mai rele presupuneri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin (satul Mika) a
Informații actualizate despre starea drumurilor pot fi aflate de la Serviciul Operativ, disponibil non-stop # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că Serviciul Operativ este disponibil în regim non-stop, pregătit să ofere informații actualizate despre starea drumurilor, să monitorizeze rețeaua națională și să gestioneze rpid orice situație care poate perturba siguranța și fluența traficului rutier.Pentru a asigura informarea continuă a cetățenilor și pentru a răspunde rapid oricăror i
Ministerul Apărării informează că o scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, atribuită ministrului Apărării al Republicii Moldova, notează Noi.md."Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în
Olesea Stamate, despre eșecul PAS la locale: „Cetățenii votează în primul rînd omul, nu sigla de partid” # Noi.md
Fosta vice-președinte al Partidului PAS, Olesea Stamate, a ieșit cu o reacție după ce formațiunea de guvernare a pierdut alegerile locale noi în toate cele șase localități. Politiciana consideră rezultatul un semnal „cît se poate de explicit” pentru conducerea partidului, infomează Noi.md.Potrivit ei, votul de duminică vorbește în primul rînd despre modul în care PAS își selectează oamenii.
În orașul italian de la granița cu Slovenia, o alunecare de teren a distrus o casă, în urma căreia o persoană a fost rănită, iar soarta altor doi locuitori ai casei încă nu se cunoaște.Despre acest lucru informează ANSA, scrie „Европейская правда”.{{844866}}Incidentul s-a produs în miezul nopții într-o comună din apropierea orașului Gorizia, la granița cu Slovenia.În urma alunecării
La New York, sub lumina reflectoarelor arenei UFC 322, Islam Makhachev a realizat ceea ce niciun alt luptător din Rusia nu reușise pînă atunci: a devenit campion UFC în două categorii de greutate. Fără agitație inutilă. Fără teatru. Pur și simplu – muncă.A ieșit împotriva lui Jack Della Maddalena, un luptător respectat pentru postura sa, pentru sincronizare, pentru maniera sa agresivă. Dar Mak
Zeci de medalii, entuziasm și experiență: Sportivii clubului Maximus-Voievod au participat la "Cupa Ștefan cel Mare" # Noi.md
Un lot din 160 sportivi ai clubului Maximus-Voievod a participat la turneul "Cupa Ștefan cel Mare", ediția VI-a, de unde au revenit cu zeci de medalii, notează Noi.md.Turneul s-a desfășurat în data de 15 noiembrie, în orașul Iași din România. Competiția a întrunit aproximativ 300 de sportivi din 19 cluburi care și-au testat caracterul și nivelul de pregătire."Sportivii noștri au obținut re
Autoritățile municipale intenționează să instaleze un gard de protecție în jurul clădirii fostului hotel Național, unde, în urmă cu zece zile, a decedat o minoră, relatează Noi.md.{{847669}}Primarul capitalei, Ion Ceban, a dispus ca serviciile responsabile să calculeze cheltuielile pentru instalarea gardului și a subliniat că factura pentru lucrările efectuate va fi emisă proprietarului obie
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 17 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 18 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,27 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 20,99 lei/litru (+7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Ion Bulmaga a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care menționează că a avut o discuție cu actualul ministru al Mediului, care i-a spus direct că nu se mai regăsește în garnitura de echipă a oficialului și că va fi disponibilizat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM)."Astăzi, am fost invitat la Guvern, în urma discuțiilor avute, voi fi eliberat din funcție
În Tiraspol a fost descoperit un mormînt comun, care se presupune că ar data din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Elementele de echipament militar și datele preliminare ale experților cu privire la fragmentele de oase indică faptul că rămășițele găsite sînt umane.Groapa funerară a fost descoperită în timpul lucrărilor de construcție — muncitorii au dat peste oase umane în timpul luc
În fiecare an, pe 17 noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Prematurității, un moment dedicat copiilor născuți înainte de termen și familiilor lor, care trec prin emoții extreme și lupte continue.La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, această zi are o semnificație aparte, întrucît aici funcționează o secție specializată de îngrijire a nou-născuților prematuri, unde zilnic se rescriu
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice.Mai multe percheziții sînt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanț
În doar două zile de weekend, drumurile din Moldova s-au transformat într-un adevărat poligon al încălcărilor, unde polițiștii INSP au documentat peste 4 900 de abateri. Printre cele mai grave se numără cei 47 de șoferi opriți din drum după ce au fost prinși la volan în stare de ebrietate.Totodată, radarele au înregistrat 2 453 de cazuri de depășire a vitezei, iar aproape o mie de conducători
Duminică, a avut loc ceremonia de sfințire a Izvorului "Prietenia" de pe șoseaua Balcani din mun. Chișinău, obiectiv recent reabilitat și amenajat, care readuce în valoare un spațiu public cu importanță locală. Lucrările de renovare au fost realizate de familia Mîțu, Nichifor și Elena, care a venit cu o contribuție semnificativă la restabilirea acestui punct de interes, în parteneriat cu Primă
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că situația consumului și distribuției de droguri în Chișinău se înrăutățește rapid și reprezintă deja o amenințare la adresa securității naționale.Potrivit acestuia, nu mai este vorba de cazuri izolate — consumul și distribuția s-au răspîndit chiar în preajma instituțiilor educaționale.{{847306}}”Problema consumului de droguri este pe punctul să s
