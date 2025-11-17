Lucrări ample de întreținere a drumurilor în Chișinău: Exdrupo intervine în toate sectoarele

15:00

Cultura de soia din Republica Moldova se confruntă cu o criză fără precedent, agravată de faptul că, în doar cîteva luni, importurile Moldovei s-au prăbușit de peste șase ori, după ce Ucraina a introdus o taxă de export la boabele de soia.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, această schimbare bruscă a lovit în plin un sector deja vulnerabil, în care producția internă nu ac