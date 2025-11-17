Fagi cât Președinția R. Moldova și 151 de specii incluse în Cartea Roșie: drumeție la Plaiul Fagului

08:00

Anvelopele de iarnă sunt acum mai ieftine cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. În funcție de model și dimensiune, prețurile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge până la câteva mii de lei. Ca să nu fie surprinși de prima zăpadă, mulți șoferi s-au grăbit să-și echipeze mașinile pentru sezonul rece, iar atelierele de vulcanizare din Chișinău lucrează la capacitate maximă. Mai în glumă, mai în serios, unii meșteri spun că într-o singură zi obțin profit cât într-o lună de vară.