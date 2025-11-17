Fostul primar de Boldurești, decăzut din dreptul de a prezenta martori: instanța acuză tergiversări
Moldova1, 17 noiembrie 2025 20:20
La aproape un an și nouă luni de la accidentul soldat cu moartea unui adolescent, instanța l-a decăzut pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, din dreptul de a mai prezenta la proces martori ai apărării, după ce acesta nu a asigurat prezența celor citați, în pofida unei liste extinse de 15 persoane. Decizia instanței a fost pronunțată pe 17 noiembrie, în contextul în care partea vătămată și procurorii acuză tentative de a tergiversa procesul.
• • •
19:30
Delegația elvețiană a venit la Trump pentru a negocia reducerea tarifelor vamale, aducând cadouri - un ceas Rolex și un lingou de aur # Moldova1
Valoarea lingoului oferit lui Trump în timpul vizitei delegației din 4 noiembrie este estimată la aproximativ 130 de mii de dolari. Pe acesta erau inscripționate cifrele 45 și 47, care marchează numerele celor două mandate prezidențiale ale lui Trump. Potrivit reprezentanților Casei Albe, Trump a primit cadourile în numele bibliotecii sale prezidențiale, lucru permis de legislație, scrie Meduza Live.
18:50
Avertisment CNPF: nu instalați aplicații trimise de persoane care se prezintă drept operatori de telefonie # Moldova1
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii în legătură cu amplificarea fraudelor prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Instituția îndeamnă oamenii să nu instaleze aplicații solicitate prin mesaje sau apeluri și să întrerupă imediat orice convorbire suspectă.
18:50
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. # Moldova1
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. Tinerii „tricolori" au terminat la egalitate, scor 1:1, meciul jucat în deplasare în compania reprezentativei Kazahstanului. Partida s-a disputat pe stadionul Astana Arena, iar Ramazan Bagdat a deschis scorul în minutul 6, după ce a profitat de erori în lanț ale defensivei „roș-galben-albaștrilor".
18:10
Președintele Portugaliei i-a decorat pe jucătorii echipei naționale de fotbal a acestei țări # Moldova1
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, i-a decorat pe selecționerul echipei naționale de fotbal, Roberto Martinez, dar și pe jucătorii lusitani pentru triumful lor din Liga Națiunilor UEFA. Evenimentul s-a desfășurat după victoria „Seleção das Quinas” cu scorul de 9:1 asupra Armeniei, ce le-a asigurat lusitanilor calificarea la Cupa Mondială din 2026.
18:00
Proaspeții absolvenți de la Medicină, repartizați la instituțiile medicale care se confruntă cu lipsă de specialiști # Moldova1
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați, pe 17 noiembrie, în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
17:50
Germania sprijină parcursul european al R. Moldova: asistență suplimentară de 24.4 milioane de euro # Moldova1
Germania susține ferm parcursul european al Republicii Moldova. Țara noastră va primi o asistență suplimentară de 24.4 milioane de euro, sub formă de grant. Fondurile vor sprijini procesul de aderare la Uniunea Europeană și de modernizare a țării. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
17:40
Mohamed Salah, Victor Osimhen și Achraf Hakimi vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african # Moldova1
Egipteanul Mohamed Salah, nigerianul Victor Osimhen și marocanul Achraf Hakimi vor concura în acest an, pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, a anunțat Confederația Africană de Fotbal. Hakimi și-a încununat sezonul 2024/2025, cucerind trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima dată în istoria clubului parizian, alături de dubla campionat - Cupa Franței și de Supercupa Europei.
17:40
Fostul secretar de stat al SUA, Mike Pompeo, a devenit consilier al companiei ucrainene Fire Point, producătoarea rachetei Flamingo # Moldova1
Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a devenit pe 12 noiembrie consilier al companiei de apărare Fire Point, au declarat reprezentanți ai companiei pentru Associated Press.
17:40
Persoanele care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționate în legătură cu o grevă generală anunțată de angajații din sectorul feroviar pentru data de 18 noiembrie. Autoritățile menționează că sunt posibile perturbări în mersul trenurilor, iar unele curse pot fi anulate.
17:40
Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității R. Moldova. Cooperarea internațională - antidot pentru amenințările hibride, susțin experții # Moldova1
Principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova rămâne agresiunea Federației Ruse, iar soluția eficientă constă în aprofundarea cooperării regionale și internaționale. Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a declarat, în ajunul celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum 2025, care va începe pe 18 noiembrie la Chișinău, că una dintre cele mai eficiente căi de consolidare a rezilienței în fața războiului hibrid rus este schimbul de experiență și consolidarea parteneriatelor regionale.
17:10
Merg la universitate după ce se pensionează: o altă categorie de studenți, tot mai numeroasă în R. Moldova # Moldova1
De Ziua Internațională a Studentului, marcată anual pe 17 noiembrie, privim, de regulă, spre tinerii care dau energie și identitate universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază, în prezent, la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
17:10
Proiectele de eficientizare energetică ar putea genera economii de peste 9.5 miliarde de lei în facturile moldovenilor # Moldova1
Sectorul rezidențial din R. Moldova ar putea economisi anual circa 9.5 miliarde de lei în facturi, însă scepticismul populației rămâne o provocare majoră în procesul de eficientizare energetică, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în acest sector, afirmă directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean.
17:10
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe unul din drumurile naționale aflate în reparație # Moldova1
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
17:00
La 17 noiembrie marcăm Ziua Internațională a Studentului, o zi în care privim spre tinerii care dau energie, identitate și direcție universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
16:40
Amalgamarea - reformă necesară, dar întârziată. „Nu mai există timp de așteptat. Primăriile trebuie consolidate pentru a oferi servicii moderne” # Moldova1
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova – din raioanele Leova și Fălești – au finalizat procesul de amalgamare voluntară, adică unirea mai multor localități într-o singură unitate administrativă. Acestea au organizat deja alegeri locale noi și și-au desemnat primarii. În urma scrutinului, victoria le-a revenit Alei Procopciuc, primar al noii comune Călinești din raionul Fălești, și lui Alexandru Bujorean, primar al orașului Leova.
16:40
Falsificau acte și ștampile ale instituțiilor din R. Moldova și UE: trei suspecți, plasați în arest preventiv # Moldova1
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hâncești.
16:20
Două localități din România, evacuate după ce o dronă a lovit un petrolier plin cu GPL. Expert: „Rusia testează reacția NATO” # Moldova1
Autoritățile din România au decis luni evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, în urma unui atac al Forțelor Federației Ruse din noaptea de 17 noiembrie.
16:10
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau electrică nu vor crește până la sfârșitul anului, dă asigurări ANRE # Moldova1
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau la energia electrică nu vor fi majorate până la sfârșitul anului 2025, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Instituția menționează că nu a recepționat, până în prezent, cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatori.
16:10
Consiliul Național al Tineretului cere măsuri compensatorii pentru studenți: subvenții, tichete, cazare gratuită # Moldova1
De Ziua Internațională a studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Luni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat o petiție prin care cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Argumentul principal este că în medie un student primește sub 40% din venitul necesar pentru un trai considerat minim pentru supraviețuire. Până în prezent, petiția a fost semnată de 125 de persoane.
15:50
Moldova este UE! Ivan Prodan: „Calea europeană este despre disciplină, echipă și respect” # Moldova1
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță.
15:30
Proaspeții absolvenți de la Medicină au fost repartizați la instituțiile medicale din țară # Moldova1
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați luni în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
15:30
Asigurările de viață, deloc populare: un moldovean alocă zilnic pentru asigurări mai puțin de 4 lei # Moldova1
În Republica Moldova, asigurările de sănătate și de viață rămân printre cele mai puțin populare opțiuni în rândul persoanelor asigurate. Fie că sunt percepute ca fiind prea costisitoare, fie din cauza unei înțelegeri limitate a beneficiilor reale, mulți evită aceste produse. De cealaltă parte, specialiștii din domeniu atrag atenția că ele nu ar trebui neglijate, întrucât pot oferi o importantă plasă de siguranță financiară în fața unor evenimente neașteptate și costisitoare din viață.
15:30
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”, avertizează comisarul UE pentru Apărare # Moldova1
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni, 17 noiembrie, că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic, relatează The Guardian.
15:20
Emoții pentru motociclistul spaniol Marc Marquez și pentru părinții acestuia. Celebrul sportiv a fost premiat pentru sezonul 2025, unul aproape fantastic pentru el. Marquez a cucerit titlul în clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism-viteză. El a urcat pe scenă pentru a-i fi înmânat trofeul mult râvnit.
15:20
Deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina, pe agenda Consiliului European din 18 decembrie # Moldova1
Oficialii europeni își reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru avansarea Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare. Declarații în acest sens au fost făcute înaintea Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE), care se desfășoară pe 17 noiembrie, la Bruxelles.
15:00
Fagi cât Președinția R. Moldova și 151 de specii incluse în Cartea Roșie: 11 tipuri de orhidee, în rezervația Plaiul Fagului # Moldova1
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
14:30
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, demis. Ministrul Mediului: „Instituția are nevoie de o viziune nouă” # Moldova1
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, este eliberat din funcție. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a mulțumit pentru activitate, dar a spus că „instituția are nevoie de o viziune nouă”.
14:30
„Raioane” - noul proiect Moldova 1 care redescoperă țara prin ochii oamenilor și poveștile locale # Moldova1
Moldova 1 a lansat noul proiect televizat „Raioane”, o producție realizată în colaborare cu o echipă de creatori și prezentatori care își propun să redescopere localitățile țării și să aducă în fața publicului povești, oameni și locuri mai puțin cunoscute. Primul epizod a fost difuzat duminică, 16 noiembrie. Producătorii anunță că emisiunea va combina divertismentul cu informația de cultură generală, într-o formulă prin care televiziunea națională își continuă misiunea de a reflecta autentic realitățile din Republica Moldova.
14:00
Primăria capitalei va împrejmui clădirea fostului hotel „Național”: costurile vor fi evaluate și transmise proprietarului # Moldova1
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că Primăria Chișinău va amplasa un gard în jurul fostului Hotel Național, după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii abandonate, unde accesul rămâne liber pentru oricine.
14:00
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat un acord „istoric” în domeniul armamentului # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat, pe 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Acordul este calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP.
13:40
Lectura și învățarea, în top: 70% dintre vouchere culturale au fost cheltuite de tineri pentru cărți # Moldova1
Peste 13 mii de tineri din R. Moldova au beneficiat, în ultimii trei ani, de programul „Voucher Cultural”, creat pentru a facilita accesul noii generații la resurse culturale. Doar în anul 2025, mai mult de 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a achiziționa cărți, bilete la spectacole, filme sau concerte.
13:30
„Semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă, antet inventat”. O scrisoare falsă cu semnătura ministrului Apărării, distribuită în mediul online # Moldova1
O scrisoare de mulțumire falsă, pretins semnată de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a fost distribuită pe anumite canale de Telegram și este promovată pe rețelele de socializare. Ministerul Apărării precizează că documentul conține semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă, antet inventat și alte elemente vizibil trucate.
13:20
Fagi cât Președinția R. Moldova și 151 de specii incluse în Cartea Roșie: drumeție la Plaiul Fagului # Moldova1
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
13:20
Raport Amnesty International: Jurnaliștii din R. Moldova se simt neprotejați în fața hărțuirii # Moldova1
Libertatea presei din Republica Moldova continuă să se confrunte cu provocări serioase, potrivit raportului „Libertatea Media în Moldova: Fragilitate, Restricții Nejustificate și Autocenzură în Contextul Polarizării Politice”, prezentat de Amnesty International luni, 17 noiembrie, la Chișinău. Documentul semnalează riscuri persistente legate de restricții disproporționate, presiuni asupra jurnaliștilor, autocenzură și lipsa unor mecanisme eficiente de protecție împotriva hărțuirii, în special în mediul online.
13:00
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată depistată cu diplomă falsă # Moldova1
Încă o angajată a unui salon din Chișinău, care prestează servicii de chirurgie estetică, activa în baza unei diplome false. Anunțul a fost făcut, pe 17 noiembrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA), după noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție din domeniul chirurgiei estetice.
12:50
OPINIE | Dmitri Constantinov nu demisionează, ci „se retrage temporar”, după ce finanțarea lui Șor s-ar fi oprit # Moldova1
Modalitatea aleasă de președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru a-și anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, demisia din funcție lasă loc de interpretări. Deși a spus că își dă demisia, Constantinov a invocat, de asemenea, probleme de sănătate, spunând că are acumulate „90 de zile de concediu”, ceea ce demonstrează că acesta și-ar pregăti, mai degrabă, o retragere temporară, consideră comentatorul politic Andrei Andrievschi.
12:00
Pe o cale ferată de lângă Varșovia, o șină a fost aruncată în aer. Incidentul a avut loc în apropierea unei „artere de transport către Ucraina”, relatează DW.
12:00
Primăria capitalei va împrejmui clădirea fostului Hotel Național: costurile vor fi evaluate și transmise proprietarului # Moldova1
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că Primăria Chișinău va amplasa un gard în jurul fostului Hotel Național, după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii abandonate, unde accesul rămâne liber pentru oricine.
11:30
Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând, după o finală încinsă cu spaniolul Carlos Alcaraz. A fost 7-6, 7-5 în favoarea lui Sinner în partida decisivă a competiției de la Torino, în Italia.
11:30
Moldova este UE! Elena Tomuz: „Moldova este Europa – pasiune, perseverență și gust autentic” # Moldova1
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură.
11:20
Descarcerare la Bălți: un șofer, transportat la spital după o coliziune între două mașini # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce a rămas blocat în autoturismul avariat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți.
11:10
Delapidări de peste 1 milion de lei: un administrator de firmă și o contabilă, trimiși după gratii # Moldova1
Administratorul unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă și contabila acesteia au fost condamnați la 11 ani și, respectiv, 10 ani de detenție într-un dosar penal privind delapidare, escrocherie, fals în acte și prezentare de probe falsificate. Procuratura Generală menționează că prejudiciul total depășește 1 milion de lei.
10:50
Președintele României vorbește despre „o influență rusă mult mai profundă decât se știa” la alegerile anulate din 2024 # Moldova1
Influența străină la alegerile prezidențiale din România din anul 2024 a fost mult mai profundă decât se știa la momentul respectiv. Constatările aparțin președintelui României, Nicușor Dan, și au fost făcute într-un interviu la RTV, la aproape un an de la anularea scrutinului.
10:40
Salariul mediu din R. Moldova, mai mic de 10 de ori decât în statul din UE cu cele mai mari retribuții # Moldova1
Angajații din R. Moldova sunt salarizați de două ori mai prost decât cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană (UE) cu cele mai mici salarii. Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sunt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin.
10:10
Explozie într-o gospodărie din raionul Ocnița: o femeie, rănită în timp ce încerca să aprindă focul în sobă # Moldova1
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a fost transportată la spital cu arsuri de gradul II și III pe față, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, 16 noiembrie, aproape de ora 15:20.
10:00
Liderul filialei „Șor” din Briceni riscă până la șapte ani de închisoare pentru că a cheltuit 1.8 milioane de lei în interesul unui grup criminal # Moldova1
Președintele organizației teritoriale Briceni a fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Acesta ar fi primit 1.8 milioane de lei din surse ilegale și i-ar fi cheltuit pentru acțiuni îndreptate spre preluarea puterii în interesul condamnatului Ilan Șor, fugit la Moscova.
10:00
Interes crescut pentru R. Moldova: șefa Institutului Național al Justiției, acceptată în boardul ERA # Moldova1
Directoarea Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, Ramona Strugariu, a fost propusă și acceptată în unanimitate în boardul Academiei de Drept European (ERA) – organizație creată la inițiativa Parlamentului European, care reunește profesioniști din domeniul juridic.
09:40
Ucraina cere bani pentru a produce drone: „Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine” # Moldova1
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a lansat duminică, 16 noiembrie, un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, relatează agenția DPA.
