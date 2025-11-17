Libertatea presei sub presiune: R. Moldova, criticată pentru suspendări de licențe și lipsa protecției jurnaliștilor
Radio Moldova, 17 noiembrie 2025 13:20
Libertatea presei din Republica Moldova continuă să se confrunte cu provocări serioase, potrivit raportului „Libertatea Media în Moldova: Fragilitate, Restricții Nejustificate și Autocenzură în Contextul Polarizării Politice”, prezentat de Amnesty International luni, 17 noiembrie, la Chișinău. Documentul semnalează riscuri persistente legate de restricții disproporționate, presiuni asupra jurnaliștilor, autocenzură și lipsa unor mecanisme eficiente de protecție împotriva hărțuirii, în special în mediul online.
• • •
Acum 10 minute
13:30
Document fals, atribuit Ministerului Apărării, în mediul online: „Semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă” # Radio Moldova
O scrisoare de mulțumire falsă, pretins semnată de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a fost distribuită pe anumite canale de Telegram și este promovată pe rețelele de socializare. Ministerul Apărării precizează că documentul conține semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă, antet inventat și alte elemente vizibil trucate.
Acum 30 minute
13:20
Radio Moldova, în vizită la Plaiul Fagului: „Un laborator viu de biodiversitate”, cu 151 de specii incluse în Cartea Roșie # Radio Moldova
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
13:20
Libertatea presei sub presiune: R. Moldova, criticată pentru suspendări de licențe și lipsa protecției jurnaliștilor # Radio Moldova
13:10
Modalitatea aleasă de președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru a-și anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, demisia din funcție lasă loc de interpretări. Deși a spus că își dă demisia, Constantinov a invocat, de asemenea, probleme de sănătate, spunând că are acumulate „90 de zile de concediu”, ceea ce demonstrează că acesta și-ar pregăti, mai degrabă, o retragere temporară, consideră comentatorul politic Andrei Andrievschi.
Acum o oră
13:00
CNA efectuează percheziții în dosarul corupției din saloanele de chirurgie estetică: încă o angajată prinsă cu diplomă falsă # Radio Moldova
Încă o angajată a unui salon din Chișinău, care prestează servicii de chirurgie estetică, activa în baza unei diplome false. Anunțul a fost făcut, pe 17 noiembrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA), după noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție din domeniul chirurgiei estetice.
12:50
Acum 2 ore
12:00
Pe o cale ferată de lângă Varșovia, o șină a fost aruncată în aer. Incidentul a avut loc în apropierea unei „artere de transport către Ucraina”, relatează DW.
12:00
Gard în jurul fostului Hotel Național: Primăria își asumă lucrările, dar va înainta factura proprietarului # Radio Moldova
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că Primăria Chișinău va amplasa un gard în jurul fostului Hotel Național, după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii abandonate, unde accesul rămâne liber pentru oricine.
Acum 4 ore
11:30
Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând, după o finală încinsă cu spaniolul Carlos Alcaraz. A fost 7-6, 7-5 în favoarea lui Sinner în partida decisivă a competiției de la Torino, în Italia.
11:20
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce a rămas blocat în autoturismul avariat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți.
11:10
Administrator de firmă și contabilă, condamnați pentru delapidări de peste 1 milion de lei # Radio Moldova
Administratorul unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă și contabila acesteia au fost condamnați la 11 ani și, respectiv, 10 ani de detenție într-un dosar penal privind delapidare, escrocherie, fals în acte și prezentare de probe falsificate. Procuratura Generală menționează că prejudiciul total depășește 1 milion de lei.
10:50
România a documentat „mult mai bine interferența rusă” la prezidențialele din 2024: „Biografia lui Georgescu ridică numeroase semne de întrebare” # Radio Moldova
Influența străină la alegerile prezidențiale din România din anul 2024 a fost mult mai profundă decât se știa la momentul respectiv. Constatările aparțin președintelui României, Nicușor Dan, și au fost făcute într-un interviu la RTV, la aproape un an de la anularea scrutinului.
10:40
Salariul mediu din R. Moldova, de două de ori mai mic decât în statul din UE cu cele mai mici retribuții # Radio Moldova
Angajații din R. Moldova sunt salarizați de două ori mai prost decât cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană (UE) cu cele mai mici salarii. Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sunt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin.
10:20
Revista presei internaționale | SUA pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei; Kremlinul, nevoit să aleagă între război și bunăstarea populației # Radio Moldova
Presa internațională semnalează tensiuni geopolitice și economice majore, între sancțiunile pregătite de SUA împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia și creșterea taxelor în Rusia pentru compensarea pierderilor din sectorul energetic. Mai multe publicații scriu despre consecințele fenomenelor extreme, precum furtuna „Claudia” în Europa și focarele de gripă aviară. Impunerea unor reguli mai stricte pentru achizițiile imobiliare de către străini în Groenlanda se numără printre alte teme abordate de presa străină.
10:10
I-a explodat soba în momentul în care a vrut să aprindă focul: o femeie din Ocnița a ajuns la spital cu arsuri # Radio Moldova
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a fost transportată la spital cu arsuri de gradul II și III pe față, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, 16 noiembrie, aproape de ora 15:20.
10:00
Președintele organizației „Șor” Briceni, vizat într-un dosar de finanțare ilegală de peste 1.8 milioane de lei # Radio Moldova
Președintele organizației teritoriale Briceni a fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Acesta ar fi primit 1.8 milioane de lei din surse ilegale și i-ar fi cheltuit pentru acțiuni îndreptate spre preluarea puterii în interesul condamnatului Ilan Șor, fugit la Moscova.
10:00
Directoarea Institutului Național al Justiției, în boardul ERA: „O onoare această nominalizare” # Radio Moldova
Directoarea Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, Ramona Strugariu, a fost propusă și acceptată în unanimitate în boardul Academiei de Drept European (ERA) – organizație creată la inițiativa Parlamentului European, care reunește profesioniști din domeniul juridic.
09:50
Revista presei | Autoritățile, chemate la dialog și transparență privind reforma administrativ-teritorială; Tarifele la gaz ar putea fi reduse # Radio Moldova
Presa națională are în vizor necesitatea demarării unei reforme administrativ-teritoriale în R. Moldova. Mai multe publicații semnalează că tarifele la gaz ar putea fi reduse începând cu anul viitor. Din presă mai aflăm că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat o campanie de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.
09:40
Ucraina le cere aliaților fonduri pentru a extinde producția de drone, armă pe care o consideră cheia războiului # Radio Moldova
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a lansat duminică, 16 noiembrie, un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, relatează agenția DPA.
Acum 6 ore
09:30
Șapte persoane, inclusiv doi copii de 1 și 4 ani, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică, în jurul orei 17:45, în apropierea satului Cubolta din raionul Sângerei.
09:20
Alexandru Munteanu, la Bruxelles – ultimul act diplomatic al Chișinăului înainte de Consiliul European din decembrie # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează cea de-a doua sa vizită oficială externă la Bruxelles, capitala Europei, în perioada luni-marți, 17-18 noiembrie. Premierul are programate întrevederi cu înalți oficiali ai Uniunii Europene și va ține marți un discurs la forumul intitulat Summitul European de Afaceri.
09:20
Partidele care și-au mărit numărul de primari după alegerile locale noi din 16 noiembrie # Radio Moldova
Locuitorii din șase sate și orașe și-au ales duminică, 16 noiembrie, primarii din primul tur, iar unele – și consiliile locale. Două sate vor avea primari din partea Partidului Socialiștilor (PSRM), alte două localități – independenți, una – primar de la Liga Orașelor și Comunelor (LOC), iar alta – din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM).
09:10
Șase persoane, inclusiv doi copii de 1 și 4 ani, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, în jurul orei 17:45, pe drumul R-13, în apropierea satului Cubolta, raionul Sângerei.
08:40
European Republic of Moldova: EU, Council of Europe and Alexandru Munteanu in Brussels # Radio Moldova
Prime Minister Alexandru Munteanu is set to make his second official foreign visit to Brussels, the capital of Europe, on Monday and Tuesday, November 17-18. During this visit, the Prime Minister will meet with top officials from the European Union and deliver a speech at the European Business Summit on Tuesday.
08:40
Donald Trump: Republicanii pregătesc un proiect de lege pentru sancționarea țărilor care fac afaceri cu Rusia # Radio Moldova
Partidul Republican din Statele Unite elaborează un proiect de lege ce prevede impunerea de sancțiuni împotriva oricărei țări care continuă colaborarea economică cu Rusia în timpul invaziei acesteia în Ucraina. Anunțul a fost făcut duminică, 16 noiembrie, de președintele american Donald Trump, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii în Florida, lângă aeronava prezidențială, scrie DW.
08:20
Semafoarele instalate în zona Autogării de Nord, nefuncționale. Șoferii sunt nemulțumiți de ambuteiaje # Radio Moldova
Semafoarele inteligente instalate la intersecția străzilor Varnița, Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău rămân de decor. Acestea au fost instalate și testate la începutul anului, fără alte rezultate vizibile. În special au de suferit șoferii, care pierd timp prețios în ambuteiaje. În același timp, funcționarii Primăriei spun că proiectul de fluidizare a traficului, în valoare de 12 milioane de lei, este implementat conform termenilor prevăzuți în contract.
08:10
Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, printre care patru copii, în urma unui atac cu rachete lansat de armata rusă asupra unui cartier rezidențial din orașul Balaklia, regiunea Harkov.
08:00
Cozi la atelierele de vulcanizare. Șoferii își echipează mașinile pentru sezonul rece # Radio Moldova
Anvelopele de iarnă sunt acum mai ieftine cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. În funcție de model și dimensiune, prețurile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge până la câteva mii de lei. Ca să nu fie surprinși de prima zăpadă, mulți șoferi s-au grăbit să-și echipeze mașinile pentru sezonul rece, iar atelierele de vulcanizare din Chișinău lucrează la capacitate maximă. Mai în glumă, mai în serios, unii meșteri spun că într-o singură zi obțin profit cât într-o lună de vară.
07:40
Republica Moldova europeană: UE, Consiliul Europei și Alexandru Munteanu la Bruxelles # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează cea de-a doua sa vizită oficială externă la Bruxelles, capitala Europei, în perioada luni-marți, 17-18 noiembrie. Premierul are programate întrevederi cu înalți oficiali ai Uniunii Europene și va ține marți un discurs la forumul intitulat Summitul European de Afaceri.
Acum 8 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe | Zelenski la Paris și Madrid pentru un „acord militar major” # Radio Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron îl primește luni 17 noiembrie, la Paris, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina” și pentru a menține „avântul proiectelor întreprinse în chestiunea garanțiilor de securitate” în cadrul „coaliției voluntarilor” în sprijinul Kievului.
07:20
Locuitorii din Sălcuța Nouă, raionul Căușeni, au acces la apă potabilă. În localitate a fost construit un apeduct modern care vine să-l înlocuiască pe cel vechi, care se defecta frecvent. Proiectul a fost realizat datorită finanțării obținute de autoritățile locale prin Programul național „Satul European”.
Acum 12 ore
01:20
Artur Ioniță a dezvăluit după meciul cu Israel că a jucat ultima sa partidă la prima reprezentativă a țării.
00:50
Reacțiile „tricolorilor” după partida cu Israelul: "Cred că până la urmă cartonașul roșu ne-a jucat fiesta." # Radio Moldova
Fotbaliștii echipei naționale, dar și selecționerul Lilian Popescu, au recunoscut că a fost dificil să joci în inferioritate numerică încă din prima repriză.
Acum 24 ore
23:50
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a suferit a șaptea înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a încheiat cu o înfrângere grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Într-o partidă disputată pe stadionul Zimbru din capitală, „tricolorii” au pierdut cu scorul 1:4 în fața Israelului. Discipolii lui Lilin Popescu au rămas în inferioritate numerică în minutul 18. Sergiu Perciun a fost eliminat de arbitrul olandez Allard Lindhout pentru un fault în postura de ultim apărător asupra lui Eliel Peretz, iar în consecință a fost acodată lovitură de la 11 metri. Deși portarul Emil Tîmbur a ghicit colțul, Dor Turgeman a deschis scorul.
23:40
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Israelul a câștigat meciul cu 4-1 # Radio Moldova
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se joacă pe stadionul Zimbru din Chișinău și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
23:30
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se joacă pe stadionul Zimbru din Chișinău și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
23:20
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se joacă pe stadionul Zimbru din Chișinău și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
23:10
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se joacă pe stadionul Zimbru din Chișinău și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
23:10
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară au fost așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale au fost desfășurate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.
22:40
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se joacă pe stadionul Zimbru din Chișinău și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
22:30
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se joacă pe stadionul Zimbru din Chișinău și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
21:50
Alegeri locale noi în șase localități // Peste 8.830 de alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare # Radio Moldova
21:40
21:10
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026: Portugalia s-a calificat la turneul final, Ucraina va juca la baraj # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Portugaliei s-a calificat la Cupa Mondială din anul 2026, turneu final ce se va disputa în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În ultima partidă din grupa F, echipa condusă de spaniolul Roberto Martínez a surclasat cu 9:1 pe teren propriu selecționata Armeniei. Lusitanii au dat recital pe Estádio do Dragão din orașul Porto, iar Bruno Fernandes João Neves au marcat câte trei goluri fiecare.
21:00
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Radio Moldova
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău și va fi transmisă în direct și doar la Moldova 1, cu începere de la ora 21 și 45 de minute. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
20:30
Doi frați din raionul Rezina au fermă modernă, dotată cu utilaje care le ușurează munca # Radio Moldova
Doi frați din satul Cuizăuca, raionul Rezina gestionează o fermă modernă, dotată cu utilaje care eficientizează munca. Antreprenorii au preluat practici europene și au adus la Cuizăuca o rasă germană de vite. Producția zilnică de lapte depășește o tonă.
20:20
Expoziție-târg cu păsări și animale mici, găzduită de Cetatea Soroca. Porumbeii au fost în centrul atenției # Radio Moldova
Porumbei, canari și alte păsări exotice au fost adevăratele vedete ale expoziției de la Cetatea Soroca. Copiii și adulții s-au oprit să le admire și, unii chiar, să achiziționeze exemplare rare. Crescătorii de păsări și animale mărturisesc că profesia lor nu le aduce venituri mari, ci le oferă, în schimb, satisfacție.
19:50
19:40
19:00
Primul Congres Național de Pneumologie cu experți din țară și din străinătate: „Vom depista mai eficient patologiile cronice” # Radio Moldova
La Chișinău s-a desfășurat primul Congres Național de Pneumologie, un eveniment de referință pentru comunitatea medicală din Republica Moldova. Specialiști din țară și din România au discutat despre metodele de prevenire și tratament eficient al bolilor respiratorii, considerate o cauză majoră de mortalitate la nivel global.
