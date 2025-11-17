Studenți la orice vârstă: generații unite prin dorință de a evolua
Radio Moldova, 17 noiembrie 2025 17:00
La 17 noiembrie marcăm Ziua Internațională a Studentului, o zi în care privim spre tinerii care dau energie, identitate și direcție universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
• • •
17:10
Directorul CNED: peste 9.5 miliarde de lei pot fi economisiți anual, dar cetățenii evită deocamdată programele de eficientizare energetică # Radio Moldova
Sectorul rezidențial din R. Moldova ar putea economisi anual circa 9.5 miliarde de lei în facturi, însă scepticismul populației rămâne o provocare majoră în procesul de eficientizare energetică, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în acest sector, afirmă directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean.
17:10
AND instituie restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39, din 18 noiembrie # Radio Moldova
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Studenții cer burse egale cu minimul de existență: „Trăim cu doar 30 - 40% din necesar” # Radio Moldova
De Ziua Internațională a Studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat, pe 17 noiembrie, o petiție prin intermediul căreia cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți.
16:40
Amalgamarea localităților, un proces „necesar, dar delicat”. Primar: „Cum poți uni două sărăcii?” # Radio Moldova
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova – din raioanele Leova și Fălești – au finalizat procesul de amalgamare voluntară, adică unirea mai multor localități într-o singură unitate administrativă. Acestea au organizat deja alegeri locale noi și și-au desemnat primarii. În urma scrutinului, victoria le-a revenit Alei Procopciuc, primar al noii comune Călinești din raionul Fălești, și lui Alexandru Bujorean, primar al orașului Leova.
16:40
Acte false și ștampile contrafăcute: doi bărbați arestați, unul cercetat în libertate # Radio Moldova
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hâncești.
Petrolier plin cu GPL, în flăcări lângă România. Expert: „Rusia testează reacția NATO” # Radio Moldova
Autoritățile din România au decis luni evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, în urma unui atac al Forțelor Federației Ruse din noaptea de 17 noiembrie.
ANRE dezminte informațiile privind majorări de tarife la gazele naturale, energia termică sau electrică, până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau la energia electrică nu vor fi majorate până la sfârșitul anului 2025, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Instituția menționează că nu a recepționat, până în prezent, cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatori.
Studenții cer burse egale cu minimul de existență: „Trăim cu doar 30-40% din necesar” # Radio Moldova
De Ziua Internațională a studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Luni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat o petiție prin care cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Argumentul principal este că în medie un student primește sub 40% din venitul necesar pentru un trai considerat minim pentru supraviețuire. Până în prezent, petiția a fost semnată de 125 de persoane.
Tinerii medici își încep cariera: majoritatea au fost repartizați în spitalele cu deficit acut de specialiști # Radio Moldova
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați luni în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
Expert în asigurări, la Radio Moldova: „Punem accentul pe bunuri și mai puțin pe sănătate și viață” # Radio Moldova
În Republica Moldova, asigurările de sănătate și de viață rămân printre cele mai puțin populare opțiuni în rândul persoanelor asigurate. Fie că sunt percepute ca fiind prea costisitoare, fie din cauza unei înțelegeri limitate a beneficiilor reale, mulți evită aceste produse. De cealaltă parte, specialiștii din domeniu atrag atenția că ele nu ar trebui neglijate, întrucât pot oferi o importantă plasă de siguranță financiară în fața unor evenimente neașteptate și costisitoare din viață.
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni, 17 noiembrie, că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic, relatează The Guardian.
Emoții pentru motociclistul spaniol Marc Marquez și pentru părinții acestuia. Celebrul sportiv a fost premiat pentru sezonul 2025, unul aproape fantastic pentru el. Marquez a cucerit titlul în clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism-viteză. El a urcat pe scenă pentru a-i fi înmânat trofeul mult râvnit.
Franța susține deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina, dar procesul este blocat de „probleme bilaterale cu Ungaria” # Radio Moldova
Oficialii europeni își reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru avansarea Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare. Declarații în acest sens au fost făcute înaintea Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE), care se desfășoară pe 17 noiembrie, la Bruxelles.
Plaiul Fagului: „Un laborator viu de biodiversitate”, cu 151 de specii incluse în Cartea Roșie și 11 tipuri de orhidee # Radio Moldova
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Radio Moldova
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, este eliberat din funcție. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a mulțumit pentru activitate, dar a spus că „instituția are nevoie de o viziune nouă”.
„Raioane”: proiectul care promite să devină brand național, creat în colaborare cu Moldova 1 # Radio Moldova
Moldova 1 a lansat noul proiect televizat „Raioane”, o producție realizată în colaborare cu o echipă de creatori și prezentatori care își propun să redescopere localitățile țării și să aducă în fața publicului povești, oameni și locuri mai puțin cunoscute. Primul epizod a fost difuzat duminică, 16 noiembrie. Producătorii anunță că emisiunea va combina divertismentul cu informația de cultură generală, într-o formulă prin care televiziunea națională își continuă misiunea de a reflecta autentic realitățile din Republica Moldova.
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat, pe 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Acordul este calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP.
Peste 13 mii de tineri din R. Moldova au beneficiat, în ultimii trei ani, de programul „Voucher Cultural”, creat pentru a facilita accesul noii generații la resurse culturale. Doar în anul 2025, mai mult de 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a achiziționa cărți, bilete la spectacole, filme sau concerte.
Document fals, atribuit Ministerului Apărării, în mediul online: „Semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă” # Radio Moldova
O scrisoare de mulțumire falsă, pretins semnată de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a fost distribuită pe anumite canale de Telegram și este promovată pe rețelele de socializare. Ministerul Apărării precizează că documentul conține semnătură contrafăcută, ștampilă inexistentă, antet inventat și alte elemente vizibil trucate.
Radio Moldova, în vizită la Plaiul Fagului: „Un laborator viu de biodiversitate”, cu 151 de specii incluse în Cartea Roșie # Radio Moldova
Fie că alegeți o plimbare ușoară prin pădure sau o ascensiune pe un traseu deluros solicitant, drumețiile sunt o modalitate excelentă de a-ți reîncărca bateria, de a-ți îmbunătăți sănătatea fizică și mentală și de a te bucura de liniștea pe care doar natura o poate oferi. De Ziua internațională a Drumețiilor, marcată la 17 noiembrie, Radio Moldova a ajuns în rezervația naturală Plaiul Fagului.
Libertatea presei sub presiune: R. Moldova, criticată pentru suspendări de licențe și lipsa protecției jurnaliștilor # Radio Moldova
Libertatea presei din Republica Moldova continuă să se confrunte cu provocări serioase, potrivit raportului „Libertatea Media în Moldova: Fragilitate, Restricții Nejustificate și Autocenzură în Contextul Polarizării Politice”, prezentat de Amnesty International luni, 17 noiembrie, la Chișinău. Documentul semnalează riscuri persistente legate de restricții disproporționate, presiuni asupra jurnaliștilor, autocenzură și lipsa unor mecanisme eficiente de protecție împotriva hărțuirii, în special în mediul online.
Modalitatea aleasă de președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru a-și anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, demisia din funcție lasă loc de interpretări. Deși a spus că își dă demisia, Constantinov a invocat, de asemenea, probleme de sănătate, spunând că are acumulate „90 de zile de concediu”, ceea ce demonstrează că acesta și-ar pregăti, mai degrabă, o retragere temporară, consideră comentatorul politic Andrei Andrievschi.
CNA efectuează percheziții în dosarul corupției din saloanele de chirurgie estetică: încă o angajată prinsă cu diplomă falsă # Radio Moldova
Încă o angajată a unui salon din Chișinău, care prestează servicii de chirurgie estetică, activa în baza unei diplome false. Anunțul a fost făcut, pe 17 noiembrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA), după noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție din domeniul chirurgiei estetice.
Pe o cale ferată de lângă Varșovia, o șină a fost aruncată în aer. Incidentul a avut loc în apropierea unei „artere de transport către Ucraina”, relatează DW.
Gard în jurul fostului Hotel Național: Primăria își asumă lucrările, dar va înainta factura proprietarului # Radio Moldova
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că Primăria Chișinău va amplasa un gard în jurul fostului Hotel Național, după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii abandonate, unde accesul rămâne liber pentru oricine.
Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând, după o finală încinsă cu spaniolul Carlos Alcaraz. A fost 7-6, 7-5 în favoarea lui Sinner în partida decisivă a competiției de la Torino, în Italia.
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce a rămas blocat în autoturismul avariat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți.
Administrator de firmă și contabilă, condamnați pentru delapidări de peste 1 milion de lei # Radio Moldova
Administratorul unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă și contabila acesteia au fost condamnați la 11 ani și, respectiv, 10 ani de detenție într-un dosar penal privind delapidare, escrocherie, fals în acte și prezentare de probe falsificate. Procuratura Generală menționează că prejudiciul total depășește 1 milion de lei.
România a documentat „mult mai bine interferența rusă” la prezidențialele din 2024: „Biografia lui Georgescu ridică numeroase semne de întrebare” # Radio Moldova
Influența străină la alegerile prezidențiale din România din anul 2024 a fost mult mai profundă decât se știa la momentul respectiv. Constatările aparțin președintelui României, Nicușor Dan, și au fost făcute într-un interviu la RTV, la aproape un an de la anularea scrutinului.
Salariul mediu din R. Moldova, de două de ori mai mic decât în statul din UE cu cele mai mici retribuții # Radio Moldova
Angajații din R. Moldova sunt salarizați de două ori mai prost decât cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană (UE) cu cele mai mici salarii. Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sunt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin.
Revista presei internaționale | SUA pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei; Kremlinul, nevoit să aleagă între război și bunăstarea populației # Radio Moldova
Presa internațională semnalează tensiuni geopolitice și economice majore, între sancțiunile pregătite de SUA împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia și creșterea taxelor în Rusia pentru compensarea pierderilor din sectorul energetic. Mai multe publicații scriu despre consecințele fenomenelor extreme, precum furtuna „Claudia” în Europa și focarele de gripă aviară. Impunerea unor reguli mai stricte pentru achizițiile imobiliare de către străini în Groenlanda se numără printre alte teme abordate de presa străină.
I-a explodat soba în momentul în care a vrut să aprindă focul: o femeie din Ocnița a ajuns la spital cu arsuri # Radio Moldova
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a fost transportată la spital cu arsuri de gradul II și III pe față, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, 16 noiembrie, aproape de ora 15:20.
Președintele organizației „Șor” Briceni, vizat într-un dosar de finanțare ilegală de peste 1.8 milioane de lei # Radio Moldova
Președintele organizației teritoriale Briceni a fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Acesta ar fi primit 1.8 milioane de lei din surse ilegale și i-ar fi cheltuit pentru acțiuni îndreptate spre preluarea puterii în interesul condamnatului Ilan Șor, fugit la Moscova.
Directoarea Institutului Național al Justiției, în boardul ERA: „O onoare această nominalizare” # Radio Moldova
Directoarea Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, Ramona Strugariu, a fost propusă și acceptată în unanimitate în boardul Academiei de Drept European (ERA) – organizație creată la inițiativa Parlamentului European, care reunește profesioniști din domeniul juridic.
Revista presei | Autoritățile, chemate la dialog și transparență privind reforma administrativ-teritorială; Tarifele la gaz ar putea fi reduse # Radio Moldova
Presa națională are în vizor necesitatea demarării unei reforme administrativ-teritoriale în R. Moldova. Mai multe publicații semnalează că tarifele la gaz ar putea fi reduse începând cu anul viitor. Din presă mai aflăm că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat o campanie de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.
Ucraina le cere aliaților fonduri pentru a extinde producția de drone, armă pe care o consideră cheia războiului # Radio Moldova
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a lansat duminică, 16 noiembrie, un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, relatează agenția DPA.
Șapte persoane, inclusiv doi copii de 1 și 4 ani, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică, în jurul orei 17:45, în apropierea satului Cubolta din raionul Sângerei.
Alexandru Munteanu, la Bruxelles – ultimul act diplomatic al Chișinăului înainte de Consiliul European din decembrie # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează cea de-a doua sa vizită oficială externă la Bruxelles, capitala Europei, în perioada luni-marți, 17-18 noiembrie. Premierul are programate întrevederi cu înalți oficiali ai Uniunii Europene și va ține marți un discurs la forumul intitulat Summitul European de Afaceri.
Partidele care și-au mărit numărul de primari după alegerile locale noi din 16 noiembrie # Radio Moldova
Locuitorii din șase sate și orașe și-au ales duminică, 16 noiembrie, primarii din primul tur, iar unele – și consiliile locale. Două sate vor avea primari din partea Partidului Socialiștilor (PSRM), alte două localități – independenți, una – primar de la Liga Orașelor și Comunelor (LOC), iar alta – din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM).
Șase persoane, inclusiv doi copii de 1 și 4 ani, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, în jurul orei 17:45, pe drumul R-13, în apropierea satului Cubolta, raionul Sângerei.
European Republic of Moldova: EU, Council of Europe and Alexandru Munteanu in Brussels # Radio Moldova
Prime Minister Alexandru Munteanu is set to make his second official foreign visit to Brussels, the capital of Europe, on Monday and Tuesday, November 17-18. During this visit, the Prime Minister will meet with top officials from the European Union and deliver a speech at the European Business Summit on Tuesday.
Donald Trump: Republicanii pregătesc un proiect de lege pentru sancționarea țărilor care fac afaceri cu Rusia # Radio Moldova
Partidul Republican din Statele Unite elaborează un proiect de lege ce prevede impunerea de sancțiuni împotriva oricărei țări care continuă colaborarea economică cu Rusia în timpul invaziei acesteia în Ucraina. Anunțul a fost făcut duminică, 16 noiembrie, de președintele american Donald Trump, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii în Florida, lângă aeronava prezidențială, scrie DW.
Semafoarele instalate în zona Autogării de Nord, nefuncționale. Șoferii sunt nemulțumiți de ambuteiaje # Radio Moldova
Semafoarele inteligente instalate la intersecția străzilor Varnița, Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău rămân de decor. Acestea au fost instalate și testate la începutul anului, fără alte rezultate vizibile. În special au de suferit șoferii, care pierd timp prețios în ambuteiaje. În același timp, funcționarii Primăriei spun că proiectul de fluidizare a traficului, în valoare de 12 milioane de lei, este implementat conform termenilor prevăzuți în contract.
Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, printre care patru copii, în urma unui atac cu rachete lansat de armata rusă asupra unui cartier rezidențial din orașul Balaklia, regiunea Harkov.
Cozi la atelierele de vulcanizare. Șoferii își echipează mașinile pentru sezonul rece # Radio Moldova
Anvelopele de iarnă sunt acum mai ieftine cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. În funcție de model și dimensiune, prețurile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge până la câteva mii de lei. Ca să nu fie surprinși de prima zăpadă, mulți șoferi s-au grăbit să-și echipeze mașinile pentru sezonul rece, iar atelierele de vulcanizare din Chișinău lucrează la capacitate maximă. Mai în glumă, mai în serios, unii meșteri spun că într-o singură zi obțin profit cât într-o lună de vară.
Republica Moldova europeană: UE, Consiliul Europei și Alexandru Munteanu la Bruxelles # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează cea de-a doua sa vizită oficială externă la Bruxelles, capitala Europei, în perioada luni-marți, 17-18 noiembrie. Premierul are programate întrevederi cu înalți oficiali ai Uniunii Europene și va ține marți un discurs la forumul intitulat Summitul European de Afaceri.
Corespondență Dan Alexe | Zelenski la Paris și Madrid pentru un „acord militar major” # Radio Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron îl primește luni 17 noiembrie, la Paris, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina” și pentru a menține „avântul proiectelor întreprinse în chestiunea garanțiilor de securitate” în cadrul „coaliției voluntarilor” în sprijinul Kievului.
