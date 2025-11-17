Scandalul de corupție din industria medicinei estetice: Un alt salon a intrat în colimatorul CNA
TVR Moldova, 17 noiembrie 2025 14:20
Angajații Centrului Naționala Anticorupție (CNA) continuă luni perchezițiile într-un nou episod din dosarul de corupție privind recunoașterea de diplome false în schimbul mitei. De data asta, investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din Chișinău.
• • •
Acum 5 minute
14:40
O locuitoare din Ocniţa s-a ales cu arsuri grave în urma unei deflagrații care a avut loc în gospodăria sa. Aceasta ar fi încercat să aprindă focul în sobă, folosind un lichid inflamabil.
Acum 30 minute
14:20
14:10
A XIII-a ediție a expoziției-concurs „Jan Alojzy Matejko” a fost inaugurată la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, reunind peste 160 de creații realizate de tineri artiști din instituțiile de profil din țară. Evenimentul omagiază moștenirea pictorului polonez Jan Matejko, unul dintre cei mai renumiți artiști ai Poloniei, și se desfășoară în contextul zilelor culturii poloneze în Republica Moldova.
Acum 2 ore
13:40
În lumea lor, fiecare respirație este o victorie, iar fiecare gram în greutate e un progres colosal. Astăzi, este Ziua Mondială a Prematurității, o zi dedicată celor care au venit pe lume mai devreme, dar au demonstrat ce înseamnă cu adevărat cuvântul rezistenţă și dorință de viață.
13:40
Lucrările la „linia independenței”, Vulcănești - Chișinău, au intrat pe ultima 100 de metri # TVR Moldova
Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău sunt pe ultima sută de metri. A fost asamblat și montat ultimul pilon și instalate conductoarele. În următoarele două săptămâni, urmează să fie încheiate și lucrările de modernizare a Stației Electrice Chișinău de 330 kV și a Stației Electrice Vulcănești. Ultima etapă sunt testările, care ar putea dura patru săptămâni.
13:30
Noul ministru al Mediului l-a dat afară pe Ion Bulmaga de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a anunțat luni că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie în urma unei discuții pe care a avut-o cu actualul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder.
13:30
Fraudă de peste 1 mil. de lei în Ștefan-Vodă: un administrator și un contabil-șef au fost condamnați # TVR Moldova
Administratorul unei întreprinderi, în vârstă de 54 de ani, din raionul Ștefan-Vodă, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 1 milion de lei, iar contabilul-șef, de 53 de ani, la zece ani după gratii, după ce au anulat fictiv o datorie de 1 milion de lei, sumă pe care au ridicat-o în mod repetat.
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie pentru a discuta prioritățile guvernului și modalități noi prin care, cu ajutorul UE, Republica Moldova poate avansa cu pași rapizi în reformele necesare.
Acum 4 ore
12:40
/FOTO/ Șase persoane, printre care doi copii, rănite după ce un șofer nu a cedat trecerea # TVR Moldova
Inspectoratul de Poliție Sîngerei a fost sesizat ieri, în jurul orei 17:45, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta.
12:10
Experți americani, în vizită la Centrul de Justiție Familială pentru combaterea violenței sexuale # TVR Moldova
Centrul de Justiție Familială al Poliției a găzduit un grup de experți din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui parteneriat strategic consolidat cu Alianța din New York împotriva Violenței Sexuale. Din delegație au făcut parte și doi reprezentanți ai Departamentului de Poliție din New York (NYPD), vizita marcând un moment semnificativ în intensificarea eforturilor comune de prevenire și combatere a violenței sexuale.
12:10
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță.
12:10
„Pledez nevinovată”. Reacția decanei Facultății de Fizică a USM în scandalul de corupție # TVR Moldova
Liliana Dmitroglo, decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova (USM), a declarat pentru TVR Moldova că pledează nevinovată în dosarul de corupție în care sunt vizate șapte persoane pentru trafic de influență, inclusiv Tatiana Iurieva, directoarea Colegiului de Ecologie din Chișinău, doi intermediari și trei studenți.
11:40
Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului. Președintele legislativului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Luni, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului.
11:30
Finanțare ilegală de 1,8 milioane de lei: Un activist Șor din Briceni, pe banca acuzaților # TVR Moldova
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului „Şor” a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale în valoare de peste 1,8 milioane de lei din partea grupului criminal omonim.
11:20
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați despre producerea unui accident de circulație pe centura de ocolire a municipiului Bălți.
11:10
Șapte persoane sunt vizate în dosarul pentru trafic de influență deschis în cazul Lilianei Dmitroglo, decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universtității de Stat din Moldova, și Tatianei Iurieva, directoare a Colegiului de Ecologie din Chișinău. În afară de aceste două persoane, precizează Centrul Național Anticorupție într-un comunicat emis luni dimineață, mai figurează în dosar doi intermediari și trei studenți.
Acum 6 ore
10:40
De unde va lua Aeroportul Chișinău combustibil pentru avioane? Precizările ministrului Energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că autoritățile iau în calcul pe viitor să diversifice sursele de aprovizionare cu combustibil a aeronavelor pentru a reduce dependența de un singur furnizor și a asigura siguranța zborurilor.
10:10
Eroul următorului reportaj este Nicolai Cărăuș, șef de schimb din cadrul Detașamentului Salvatori și Pompieri din sectorul Botanica al Chișinăului.
09:10
Încă din luna octombrie, studiourile foto își deschid ușile pentru cei care doresc să surprindă spiritul sărbătorilor de iarnă în imagini memorabile. Ședințele foto de Crăciun nu mai sunt doar pentru copii sau familii cu pici — tot mai multe cupluri și chiar persoane singure vor să adune amintiri frumoase, într-un cadru festiv.
Acum 8 ore
08:40
După avansuri puternice în anii trecuți, economia Rusiei este acum în declin. Veniturile din petrol s-au diminuat, iar deficitul bugetar este în creștere. Moscova are nevoie de bani pentru a-şi menține stabilitatea financiară, dar şi cheltuielile de război. Pentru a-i obține, puterea de la Kremlin a hotărât să taxeze populația și întreprinderile mici.
08:30
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi: Alexandru Bujorean rămâne primar de Leova # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat rezultatele preliminare în localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local.
08:10
Tot mai mulți turiști străini descoperă Republica Moldova, o destinație considerată mult timp "necunoscută" pe harta Europei. Atrași de istorie, gastronomie, vinuri și oameni primitori, vizitatorii vin din toate colțurile lumii. Datele internaționale confirmă că R Moldova este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere turistică din Europa.
08:10
Deși mai sunt aproape șase săptămâni până la Crăciun, marile orașe îmbracă deja haine de sărbătoare. Străzile se luminează seară de seară, iar piețele centrale se transformă în târguri de iarnă. În perioada următoare, marile oraşe europene vor găzdui concerte şi spectacole pentru copii, învăluite în atmosfera specifică a sărbătorilor de Crăciun.
08:00
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat în total de către 8.836 alegători sau 39,06%.
Acum 24 ore
21:50
Procesul de vot în cele șase localități, unde duminică au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 836 alegători sau 39,06%.
20:10
Porumbei regali, turturele râzătoare şi alte specii rare de înaripate, dar şi iepuri sau purceluşi de Guineea i-au atras ca un magnet pe cei mici, dar şi pe cei mari, la o expoziţie organizată în apropierea fortăreţei medievale de la Soroca. A fost un bun prilej pentru pasionaţi să se laude cu exemplarele lor cele mai frumoase. Iar vizitatorii au avut de unde alege dacă au vrut să plece acasă cu un prieten necuvântător.
19:50
Alegeri locale: Peste 37% din alegători s-au prezentat la urnele de vot către ora 18:00 # TVR Moldova
În cele șase localități unde astăzi au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 416 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de 37,21 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale.
19:40
R. Moldova, punct de atracție pe harta turismului european.Vizitatorii vin din toate colțurile lumii # TVR Moldova
Tot mai mulți turiști străini descoperă Republica Moldova, o destinație considerată mult timp "necunoscută" pe harta Europei. Atrași de istorie, gastronomie, vinuri și oameni primitori, vizitatorii vin din toate colțurile lumii. Datele internaționale confirmă că R Moldova este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere turistică din Europa.
19:10
Comasarea Procuraturilor Anticorupție și pentru Combaterea Criminalităţii Organizate va fi decisă doar după ce va veni avizul Comisiei de la Veneţia. Reprezentanţii procurorilor se împotrivesc, în continuare, înfiinţării noii structuri, care s-ar putea numi Procuratura Anticorupţie şi Combaterea Crimei Organizate
18:40
Astăzi au loc primele alegeri locale din Republica Moldova după procesul de amalgamare voluntară, prin care mai multe localităţi s-au unit şi au format unități administrativ-teritoriale mai eficiente. Orașul Leova, de exemplu, a integrat satele Sărata-Răzeși, Sîrma și Tochile-Răducani. Locuitorii acestei noi entităţi au ieșit la vot pentru a-și alege primarul și consiliul orașului.
17:20
După avansuri puternice în anii trecuți, economia Rusiei este acum în declin. Veniturile din petrol s-au diminuat, iar deficitul bugetar este în creștere. Moscova are nevoie de bani pentru a-şi menține stabilitatea financiară. Pentru a-i obține, puterea de la Kremlin a hotărât să taxeze populația și întreprinderile mici, relatează tvrinfo.ro.
16:20
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski # TVR Moldova
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
15:40
Cei pasionați de grădinărit știu că nu e timp de odihnă - iar acum se plantează ”începuturile” pentru sezonul următor. Această perioadă este prielnică pentru plantarea mai multor culturi, cum ar fi căpșunul, zmeurul, dar și pentru sădirea bulbilor de lalele. Mai multe detalii vedeți în reportajul colegului nostru Alexandru Leahu, care a dat o mână de ajutor familiei Berghea, din orașul Codru.
Ieri
14:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie.
13:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că există premise ca tarifele la gaz să scadă. Potrivit lui, o decizie finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), entitatea care ajustează prețul.
13:00
Alegeri locale noi: Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 # TVR Moldova
Astăzi au loc alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază.
11:40
Ce drepturi au angajatele gravide și cum le pot apăra, explică avocata Doina Ioana Străisteanu # TVR Moldova
Respectul pentru viitoarea mamă începe la locul de muncă. Ce drepturi au angajatele gravide și cum să le apere, a spus avocata Doina Ioana Străisteanu în emisiunea Telematinal de la TVR Moldova. Avocata explică faptul că femeile însărcinate la locul de muncă au dreptul să nu fie discriminate din cauza stării lor de sănătate, sarcina fiind o stare specifică a sănătății.
11:10
Pe 16 noiembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale noi în cadrul cărora urmează să fie aleși reprezentanții administrației publice locale în șase localități din Republica Moldova.
10:30
Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe jurnalistul și YouTuberul exilat Yury Dud la una an și zece luni de închisoare în lipsă pentru încălcarea legii rusești privind „agentul străin”, au anunțat vineri autoritățile, potrivit themoscowtimes.com.
10:30
Poliția de Frontieră: Nu puteți trece granița dacă lipsește o plăcuță de înmatriculare # TVR Moldova
Poliția de Frontieră reamintește tuturor călătorilor că la traversarea frontierei de stat vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare – față și spate – corect montate.
10:20
10:10
În urma negocierilor dintre Ucraina și Rusia, cele două părți au convenit să continue cu acordurile de la Istanbul și să elibereze 1.200 de prizonieri ucraineni, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, pe Telegram pe 15 noiembrie.
09:50
„Astra Film”, la Chișinău: Publicul poate urmări cele mai apreciate documentare ale anului # TVR Moldova
Chișinăul găzduiește, în aceste zile, Festivalul Internațional de film documentar Astra Film. Evenimentul, care se află la a patra ediţie la Chişinău, aduce în fața publicului cele mai apreciate documentare ale anului, urmate de discuții pe temele abordate în aceste pelicule. În program sunt producții din Republica Moldova, România, Ucraina, Norvegia, Olanda și Danemarca. Documentarele pun sub lupă cele mai serioase provocări ale societăţii moderne, spune regizoarea Sara Budrala, directorul de program al manifestării.
08:50
Black Friday - magnet puternic pentru amatorii de oferte avantajoase şi un prilej pentru comercianţi # TVR Moldova
Black Friday este un magnet puternic pentru amatorii de oferte avantajoase şi un prilej pentru comercianţi să facă vânzări bune. Jurnaliștii TVR MOLDOVA au fost să vadă atmosfera dintr-un mall, în plină febră a reducerilor. Oamenii s-au plimbat printre rafturi, au căutat cele mai bune oferte, iar, pentru unii, surprizele au fost mai plăcute decât se așteptau.
15 noiembrie 2025
19:10
Peste 300 de copii de la gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova, beneficiază de o educaţie incluzivă inedită - cu ajutorul grădinii senzoriale şi a centrului de resurse. Spaţiul este destinat şi copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru că le oferă oportunităţi de studiu şi un loc prietenos în care să-şi dezvolte abilităţile.
18:50
Peste 80 de tineri specialişti, la început de drum în carieră, au ales să lucreze în domenii strategice și beneficiază de o indemnizaţie lunară de trei mii de lei, timp de un an. Încă o mie de tineri urmează să aibă aceiasi cale. Proiectul de ajutor face parte din Programul Naţional "+3.000 lei pentru cariera ta", implementat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
18:30
Consiliul Superior al Magstraturii caută judecători pentru nou-înfiinţatul Colegiu anticorupţie # TVR Moldova
Consiliul Superior al Magstraturii caută judecători pentru nou-înfiinţatul Colegiu anticorupţie de la Judecătoria Chişinău. Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până la mijlocul lunii decembrie. Colegiul va deveni funcţional odată cu numirea a cel puţin trei din cei 15 magistraţi prevăzuţi în regulamentul de funcţionare. Preşedintele CSM, Sergiu Caraman, spune că ocuparea acestor funcţii ar putea dura mult, în condiţiile în care vetting-ul va deveni obligatoriu şi pentru judecătorii specializaţi.
18:30
A început o nouă campanie de împădurire: 110 mii de puieţi au fost plantați în Mihailovca # TVR Moldova
Sute de voluntari, lucrători de la Moldsilva şi angajaţi ai Guvernului au mers, astăzi, în satul Mihailovca, raionul Cimişlia, unde s-a dat startul unei noi campanii de împădurire. Doar în apropierea aceastei localităţi urmează să fie plantaţi 110 mii de puieţi. Acţiuni similare au avut loc în 180 de locaţii din toată Republica Moldova. Campania va dura o lună.
18:10
Europa se pregătește să îmbrace din nou straiele magice ale iernii. De la piețe istorice medievale până la orașe moderne transformate în scene de basm, târgurile de Crăciun din 2025 promit o atmosferă feerică, mâncare tradițională și experiențe unice pentru milioane de vizitatori.
17:10
SUA deschide calea pentru negocierile privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil # TVR Moldova
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziționarea activelor sale internaționale și a permis companiilor să aibă relații comerciale cu rafinăria Burgas (deținută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters.
