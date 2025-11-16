(video) Pasha Parfeni, între politică și muzică? Interpretul a dezvăluit dacă a primit propuneri din partea vreunui partid pentru parlamentare

09:50

Pe data de 15 noiembrie 2025 se împlinește 1 an de la decesul Andreei Cuciuc. Părinții, Igor și Diana Cuciuc, sunt răvășiți de durere și nu pot crede că fiica lor nu mai este. „Nu este ușor să treci peste o asemenea pierdere, nu ne putem împăca niciodată cu gândul că nu mai ești fizic lângă noi. Nu, nu pot să cred. Este o zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”, a scris Cuciuc.