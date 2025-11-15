Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute

19:00

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, după o anestezie, nu ar avea autorizație sanitară de funcționare. Cu toate acestea, reprezentanții clinicii spun că au realizat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă, în 11 ani de activitate. Pe lângă lipsa avizului, mai există un detaliu revoltător. Primele detalii ale autopsiei arată că fetița de de 2 ani nici măcar nu trebuia anesteziată, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Doctorița Carmen Pantiș, medic primar de Antestezie și Terapie Intensivă, a explicat ce analize trebuie făcute înainte de o astfel de procedură și ce trebuie să asigure cabinetele unde se realizează anestezia, scrie adevărul.ro.