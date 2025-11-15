„Vreau să se facă lumină”. Primele declarații ale Adrianei Ochișanu, după ce Cristian a fost audiat: Fie ca cei implicați în acest caz să-și găsească liniștea sufletească
UNIMEDIA, 15 noiembrie 2025 20:20
Adriana Ochișanu a declarat că își dorește „lumină” în cazul decesului Andreei Cuciuc. Declarația vine după ce, acum câteva zile, fiul său, Cristian, a fost audiat în calitate de mator. „Vreau ca lumea implicată direct în acest caz să-și găsească liniștea sufletească”, a declarat Ochișanu la „O Seară Perfectă”.
• • •
(video) Au pus mâna pe hârlețe și au mers la plantat: Igor Grosu, împreună cu mai mulți deputați, a participat la campania de împădurire # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat alături de alți deputați la campania de împădurire la Pădurea Plaiul Fagului din raionul Ungheni. „Am plantat pentru ca, peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri, cu aer curat”, a scris speakerul.
(video 18+) Imagini șocante în Sеvаstоpоl: O mamă de 20 de ani și-ar fi drogat și îmbătat copilul de doar doi ani. Băiețelul a fost preluat de autorități # UNIMEDIA
Scene revoltătoare au apărut pe rețelele sociale din Sеvаstоpоl, unde o tânără mamă își filma copilul de numai doi ani în timp ce acesta consumă alcool și substanțe narcotice, scrie SHOK.md.
Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute # UNIMEDIA
Alunecarea de teren, care a avut loc joi pe insula indoneziană Java, a provocat moartea a 11 persoane, iar salvatorii caută încă 12 persoane date dispărute, a declarat sâmbătă un responsabil, conform Deutsche Welle. Trei sate din districtul Cilacap, aflat în centrul insulei Java, au fost afectate, scrie digi24.ro.
(video) Moldoveanul Artiom Topal, duel de senzație alături de Ana Muntean: Pe cine a ales Tudor Chirilă # UNIMEDIA
Artiom Topal și Ana Muntean au cântat impecabil melodia „Hold back the river”, aducând emoție atât în rândul antrenorilor, cât și al telespectatorilor. Totuși, doar unul a mers mai departe alături de Tudor Chirilă, scrie protv.ro.
(video) A ieșit la depășire, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac, la Rîșcani: Șoferul de 23 de ani, transportat la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc astăzi în raionul Rîșcani. Potrivit informațiilor, un tănăr de 23 de ani a fost transportat la spital, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac.
Ce trebuie să știe părinții înainte ca un copil să fie anesteziat: Cazul fetiței de 2 ani, care a murit la o stomatologie din București, trage semnale de alarmă # UNIMEDIA
Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, după o anestezie, nu ar avea autorizație sanitară de funcționare. Cu toate acestea, reprezentanții clinicii spun că au realizat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă, în 11 ani de activitate. Pe lângă lipsa avizului, mai există un detaliu revoltător. Primele detalii ale autopsiei arată că fetița de de 2 ani nici măcar nu trebuia anesteziată, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Doctorița Carmen Pantiș, medic primar de Antestezie și Terapie Intensivă, a explicat ce analize trebuie făcute înainte de o astfel de procedură și ce trebuie să asigure cabinetele unde se realizează anestezia, scrie adevărul.ro.
Alegeri locale noi într-un sat și o comună din Moldova, după ce primarii și-au dat demisia: Ce dată a stabilit CEC # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit că pe data de 17 mai 2026 va avea loc desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Costești și al comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.
Zelenski anunţă „restructurarea” sectorului energetic, după scandalul de corupţie care a zguduit Kievul # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, sâmbătă, începerea unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic. Printre acestea se numără şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, scrie AFP, citat observatornews.ro.
Connect-R s-a afișat alături de Misha. Cum au reacționat fanii, după ce i-au văzut în același loc: „Poate vă împăcați” # UNIMEDIA
Connect-R a-a filmat, din nou, alături de Misha! Artistul a postat imaginile pe rețelele de socializare, iar fanii au fost foarte surprinși să își vadă împreună! Iată ce relație are Connect-R cu Misha, după ce au divorțat, scrie spynews.ro.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a publicat rezultatele controlului inopinat, desfășurat în perioada 18–24 septembrie 2025, la unitățile de schimb valutar din mai multe regiuni ale țării.
(video) „Lucrează profesioniștii”. Vasile Costiuc, despre activitatea din Parlament: Venim la ședință, apăsăm 3 ori pe buton, luăm torba și plecăm acasă # UNIMEDIA
Președintele fracțiunii parlamentare Democrația Acasă, Vasile Costiuc, critică ritmul de lucru din Parlament. „Apăsăm de 3 ori pe butonul verde, ca semn de aprobare, iar la 11:30 toți sunt liberi. Lucrează profesioniștii, torba în mână și acasă”, a ironizat Costiuc.
„Vocea ei a devenit un simbol al renașterii naționale”: Doina Aldea-Teodorovici ar fi împlinit astăzi 67 de ani # UNIMEDIA
Interpreta Doina Aldea-Teodorovici ar fi împlinit, astăzi, 67 de ani, fiind născută la 15 noiembrie 1958, în Chișinău. Aceasta a fost și rămâne femeia simbol al unui secol, al renașterii naționale, al stilului, rafinamentului, cu o voce inconfundabilă, care va provoca mereu fiori. „Astăzi ne amintim cu recunoștință de curajul, harul și frumusețea interioră a unei artiste care a rămas în inimile tuturor. Memoria ei va dăinui atâta timp cât cântecele ei vor continua să ne unească și să ne îndemne la lumină”, se arată într-un comunicat emis de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău.
Pe data de 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local.
(video) Zbor de coșmar: Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer # UNIMEDIA
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sâmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică, scrie adevărul.ro.
Fratele comisarei UE Marta Kos a activat în Comitetului Consultativ Anticorupție, creat de Maia Sandu: Ce spune Președinția # UNIMEDIA
Drago Kos, fratele comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a făcut parte din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), instituit de șefa statului. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov.
Un tribunal din Moscova l-a condamnat în lipsă pe jurnalistul și vloggerul Yuri Dud la 1 an și 10 luni de închisoare, acuzându-l că nu și-a îndeplinit obligațiile impuse persoanelor etichetate drept „agenți străini”. Cazul este considerat o premieră în Rusia, scrie adevărul.ro.
Un bărbat de 56 de ani a fost găsit decedat în propria mașină. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 13 noimebrie în localitatea Căbăiești.
Lady Gaga a mărturisit că s-a confruntat cu probleme mintale. Cine i-a fost alături în perioada complicată: „Eram complet distrusă” # UNIMEDIA
Lady Gaga a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei, între 2017 și 2019. Cântăreața a mărturisit că a filmat „A Star Is Born” sunt influența unei substanțe care se folosește în tratarea episoadelor maniacale, scrie spynews.ro.
(foto) Lacrimi la Boldurești: Mama lui Mihăiță, băiatul lovit mortal, a ales poza lui pentru veneta clasei a 9-a: „Eu nu mai trăiesc, mi-am îngropat inima alături de el” # UNIMEDIA
În lacrimi și copleșită de durere, mama lui Mihăiță, băiatul lovit mortal la Boldurești, a ales fotografia fiului său pentru veneta clasei a 9-a. „Eu nu mai trăiesc. Inima mea am îngropat-o alături de el. Dacă aș putea să-i fac o vizită în cer”, a scris femeia.
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a Rusiei: Atacurile au vizat aprovizionarea cu muniție a Coreei de Nord # UNIMEDIA
Ucraina a declarat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post. Direcția principală de informații a Ucrainei (HUR) a declarat că se află în spatele unei explozii majore în regiunea Habarovsk din estul Rusiei, joi, care a avariat calea ferată de-a lungul uneia dintre rutele logistice cheie ale țării, scrie digi24.ro.
(video) Theo Rose și Irina Rimes și-au unit vocile pe scena Vocea României: Au cântat piesa „Stinge luminile” și au ridicat o sală întreagă în picioare # UNIMEDIA
Theo Rose și Irina Rimes au făcut senzație pe scena Vocea României! Antrenoarele au cântat piesa „Stinge luminile”, care a făcut furori încă de la lansare, scrie protv.ro.
SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil: 13 decembrie, noua dată # UNIMEDIA
Trezoreria Statelor Unite extinde cu 3 săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vânzare să fie autorizată de Departamentul Trezoriei, potrivit S&P Global, citat de digi24.ro.
A dus copiii la școală și a dispărut: O moldoveancă, găsită moartă într-o pădure din Italia # UNIMEDIA
Axenia Manoli, o moldoveancă de 31 de ani din Italia, a fost găsită moartă, vineri, într-o zonă împădurită de la periferia Romei, fără semne vizibile de violență. Nu se mai știa nimic despre tânără de joi dimineață, când își dusese cei doi copii la școală. Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii, scrie libertatea.ro.
Un oficial rus, ținta unui asasinat într-un cimitir din Moscova, susține FSB: O vază-capcană, folosită în presupusul atentat # UNIMEDIA
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atentat asupra unui oficial rus, care ar fi urmat să fie comis cu ajutorul unui dispozitiv exploziv ascuns într-o vază cu flori, relatează The Moscow Times, citat de hotnews.ro.
Atenție, șoferi! Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, sistat astăzi: Cum circulă transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că astăzi, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 - 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna.
Donald Trump va da în judecată BBC: Președintele american anunță că va cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari # UNIMEDIA
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri, anunță BBC, citat de presa română.
„Ziua cea neagră”. Igor Cuciuc, răpus de durere la un an după decesul Andreei: Pe 15 noiembrie, lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna # UNIMEDIA
Pe data de 15 noiembrie 2025 se împlinește 1 an de la decesul Andreei Cuciuc. Părinții, Igor și Diana Cuciuc, sunt răvășiți de durere și nu pot crede că fiica lor nu mai este. „Nu este ușor să treci peste o asemenea pierdere, nu ne putem împăca niciodată cu gândul că nu mai ești fizic lângă noi. Nu, nu pot să cred. Este o zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”, a scris Cuciuc.
Racii au nevoie de schimbări, iar Balanțele ar trebui să-și urmeze instinctele: Află ce-ți prezis astrele # UNIMEDIA
Nativii sunt invitați să exploreze situații inedite în viața personală. Citește horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt plini de energie, iar asta le oferă șansa de a-și pune ideile în aplicare. Astrele le recomandă să meargă pe același drum ales de ceva vreme, scrie presa română.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prevede pentru astăzi o zi fără precipitații în Moldova, cu cer predominant acoperit și temperaturi moderate, favorabile activităților în aer liber.
Băluțel, luat la întrebări după dezvăluirile din raportul SIS cu bani de la Șor pe firma Mariei Acbaș: - A venit pe listă știind că va pleca? - Am aflat din presă # UNIMEDIA
Deputatul PAS Adrian Băluțel, anterior șeful Cabinetului președintei Maia Sandu, declară că a aflat „din presă” despre faptul că Maria Acbaș apare în raportul SIS de acum doi ani, după ce firma sa ar fi primit aproape 20 de mii de euro de la persoane interpuse lui Ilan Șor. „Nu încurcați corupția politică sistemică cu un episod izolat, unde doamna Acbaș e persoană prejudiciată. Și-a depus demisia nu din cauza acestei discuții, ci pentru că are o afacere care crește și crește frumos”, a declarat Băluțel, la emisiunea „În profunzime” de la protv.
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 29 de ani a născut cel de-al cincilea copil în drum spre maternitate, la Telenești # UNIMEDIA
O femeie din Telenești a născut o fetiță în ambulanță, în drum spre maternitate. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, nou-născuta cântărește 2800 de grame. Echipa medicală a intervenit prompt, iar mama și copilul au fost transportați în siguranță la spital.
Oraşul preferat de moldoveni care introduce taxa turistică. Cât plăteşti pe zi, în funcţie de hotel # UNIMEDIA
Moldovenii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie observatornews.ro.
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 15 noiembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Regele Charles al III-lea împlineşte 77 de ani, hotărât să muncească în pofida cancerului de care suferă # UNIMEDIA
Regele Charles al III-lea şi-a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani printr-o vizită în Ţara Galilor, hotărât în continuare să-şi asume deplin atribuţiile în pofida unui cancer de care suferă, relatează AFP, citată de news.ro.
În atenția șoferilor și călătorilor! Traficul rutier pe un tronson de la Buiucani, suspendat mâine: Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 - 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna.
Haos pe străzile din Strășeni: Mai mulți șoferi în stare de ebrietate, trași pe dreapta de oamenii legii # UNIMEDIA
Oamenii legii au tras pe dreapta mai mulți șoferi în stare de ebrietate. Cazurile au avut loc în satele Nimoreni, Văsieni și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni.
(video) Mai multe persoane au fost ucise după ce un autobuz a intrat într-o stație, în centrul orașului Stockholm # UNIMEDIA
Vineri după-amiază, mai multe persoane au fost ucise și rănite după ce un autobuz supraetajat a intrat într-o stație de autobuz în centrul Stockholmului, anunță poliția suedeză. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora Republicii Moldova, pe strada Valhallavägen, scrie adevărul.ro.
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 15 - 16 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
(foto/video) Tany Vander și-a sărbătorit ziua cu mult fast la Dubai. Influencerița, felicitată cu umor de Emilian Crețu: „Colb nu avem, cu sexul e rău” # UNIMEDIA
Femeia de afaceri Tany Vander a fost omagiată ieri, 13 noiembrie. Influencerița și-a sărbătorit ziua de naștere în orașul Dubai, unde s-a stabilit de curând.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Șase morți și zeci de răniți în bombardamentele din Kiev # UNIMEDIA
Rusia a lansat un atac aerian cu drone de amploare asupra capitalei Ucrainei, Kiev, ucigând șase persoane și rănind cel puțin 35, inclusiv o femeie însărcinată. Exploziile au provocat incendii și au lăsat gropi uriașe în blocurile de apartamente, în timp ce locuitorii au trăit momente de teroare în timpul nopții, notează AP News, citată de adevărul.ro.
Presa română: Republica Moldova ar fi cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # UNIMEDIA
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition, citată de digi24.ro.
Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani, închisă: Anunțul tulburător al ministrului român al Sănătății # UNIMEDIA
Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul fetiței de doar doi ani, care și-a pierdut viața în urma unei intervenții stomatologice. Conform informațiilor apărute recent, clinica medicală avea probleme de funcționare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț tulburător, precizând că „autorizațiile nu sunt emise corespunzător”, scrie Can Can.
Guvernul preia temporar activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău pentru a asigura alimentarea aeronavelor. Ce spune Junghietu # UNIMEDIA
Guvernul preia temporar activele companiei Lukoil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău pentru a asigura alimentarea aeronavelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Cauți „stopviolența”, dar te pomenești în cazinou: Site-ul, în lista celor cu jocuri de noroc interzise, publicată de ANRCETI # UNIMEDIA
ANRCETI a publicat o listă actualizată de site-uri, platforme și aplicații prin care se pot accesa jocuri de noroc neautorizate. Reporterii UNIMEDIA au descoperit că printre acestea se regăsește și domeniul stopviolenta.md, aparent al Coaliției Naționale „Viața fără Violență”, ridicând semne de întrebare asupra legitimității domeniului și redirecționării conținutului.
Președintele Maduro îl avertizează pe Donald Trump că va avea un „război fără sfârșit” dacă atacă Venezuela. Care sunt ultimele scenarii # UNIMEDIA
Tensiunea dintre Statele Unite și Venezuela a crescut semnificativ în ultimele zile, după ce președintele venezuelean Nicolás Maduro i-a transmis lui Donald Trump un apel direct la „pace, nu război”, în contextul în care Washingtonul își extinde prezența militară în emisfera vestică, notează The Guardian, citată de adevărul.ro.
Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” # UNIMEDIA
Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere” guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene, scrie digi24.ro.
„Sunt din generația crescută fără părinți”: Află istoria Valeriei, care a fugit de acasă la 16 ani, a rămas însărcinată, a trăit în sărăcie, iar când nu se mai aștepta la ceva și-a întâlnit iubirea adevărată # UNIMEDIA
Valeria, o tânără de 29 de ani din Moldova, a trăit o copilărie fără părinți, fiind crescută de bunici și a înfruntat singură primele visuri și temeri ale adolescenței. Fuga de acasă la 16 ani, maternitatea timpurie și anii de muncă grea în străinătate nu au oprit-o să-și construiască o familie și o viață stabilă în Anglia, însă mult mai târziu. Ea și-a povestit viața la un monolog, pentru Dorin Galben.
(foto) Incendiu puternic la o spălătorie auto din Strășeni: Cinci echipaje de pompieri luptă cu focul # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit la o spălătorie auto din municipiul Strășeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cinci echipaje de pompieri luptă cu focul.
