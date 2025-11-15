Zi frumoasă de toamnă în Moldova: Cum va fi vremea astăzi

21:10

Deputatul PAS Adrian Băluțel, anterior șeful Cabinetului președintei Maia Sandu, declară că a aflat „din presă” despre faptul că Maria Acbaș apare în raportul SIS de acum doi ani, după ce firma sa ar fi primit aproape 20 de mii de euro de la persoane interpuse lui Ilan Șor. „Nu încurcați corupția politică sistemică cu un episod izolat, unde doamna Acbaș e persoană prejudiciată. Și-a depus demisia nu din cauza acestei discuții, ci pentru că are o afacere care crește și crește frumos”, a declarat Băluțel, la emisiunea „În profunzime” de la protv.