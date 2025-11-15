Zi frumoasă de toamnă în Moldova: Cum va fi vremea astăzi
UNIMEDIA, 15 noiembrie 2025 09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prevede pentru astăzi o zi fără precipitații în Moldova, cu cer predominant acoperit și temperaturi moderate, favorabile activităților în aer liber.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum 12 ore
21:10
Băluțel, luat la întrebări după dezvăluirile din raportul SIS cu bani de la Șor pe firma Mariei Acbaș: - A venit pe listă știind că va pleca? - Am aflat din presă # UNIMEDIA
Deputatul PAS Adrian Băluțel, anterior șeful Cabinetului președintei Maia Sandu, declară că a aflat „din presă” despre faptul că Maria Acbaș apare în raportul SIS de acum doi ani, după ce firma sa ar fi primit aproape 20 de mii de euro de la persoane interpuse lui Ilan Șor. „Nu încurcați corupția politică sistemică cu un episod izolat, unde doamna Acbaș e persoană prejudiciată. Și-a depus demisia nu din cauza acestei discuții, ci pentru că are o afacere care crește și crește frumos”, a declarat Băluțel, la emisiunea „În profunzime” de la protv.
20:40
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 29 de ani a născut cel de-al cincilea copil în drum spre maternitate, la Telenești # UNIMEDIA
O femeie din Telenești a născut o fetiță în ambulanță, în drum spre maternitate. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, nou-născuta cântărește 2800 de grame. Echipa medicală a intervenit prompt, iar mama și copilul au fost transportați în siguranță la spital.
20:40
Oraşul preferat de moldoveni care introduce taxa turistică. Cât plăteşti pe zi, în funcţie de hotel # UNIMEDIA
Moldovenii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
20:10
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 15 noiembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:00
Regele Charles al III-lea împlineşte 77 de ani, hotărât să muncească în pofida cancerului de care suferă # UNIMEDIA
Regele Charles al III-lea şi-a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani printr-o vizită în Ţara Galilor, hotărât în continuare să-şi asume deplin atribuţiile în pofida unui cancer de care suferă, relatează AFP, citată de news.ro.
19:40
În atenția șoferilor și călătorilor! Traficul rutier pe un tronson de la Buiucani, suspendat mâine: Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 - 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna.
19:10
Haos pe străzile din Strășeni: Mai mulți șoferi în stare de ebrietate, trași pe dreapta de oamenii legii # UNIMEDIA
Oamenii legii au tras pe dreapta mai mulți șoferi în stare de ebrietate. Cazurile au avut loc în satele Nimoreni, Văsieni și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni.
19:00
(video) Mai multe persoane au fost ucise după ce un autobuz a intrat într-o stație, în centrul orașului Stockholm # UNIMEDIA
Vineri după-amiază, mai multe persoane au fost ucise și rănite după ce un autobuz supraetajat a intrat într-o stație de autobuz în centrul Stockholmului, anunță poliția suedeză. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora Republicii Moldova, pe strada Valhallavägen, scrie adevărul.ro.
18:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 15 - 16 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
18:10
(foto/video) Tany Vander și-a sărbătorit ziua cu mult fast la Dubai. Influencerița, felicitată cu umor de Emilian Crețu: „Colb nu avem, cu sexul e rău” # UNIMEDIA
Femeia de afaceri Tany Vander a fost omagiată ieri, 13 noiembrie. Influencerița și-a sărbătorit ziua de naștere în orașul Dubai, unde s-a stabilit de curând.
18:00
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Șase morți și zeci de răniți în bombardamentele din Kiev # UNIMEDIA
Rusia a lansat un atac aerian cu drone de amploare asupra capitalei Ucrainei, Kiev, ucigând șase persoane și rănind cel puțin 35, inclusiv o femeie însărcinată. Exploziile au provocat incendii și au lăsat gropi uriașe în blocurile de apartamente, în timp ce locuitorii au trăit momente de teroare în timpul nopții, notează AP News, citată de adevărul.ro.
17:40
Presa română: Republica Moldova ar fi cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # UNIMEDIA
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition, citată de digi24.ro.
17:10
Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani, închisă: Anunțul tulburător al ministrului român al Sănătății # UNIMEDIA
Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul fetiței de doar doi ani, care și-a pierdut viața în urma unei intervenții stomatologice. Conform informațiilor apărute recent, clinica medicală avea probleme de funcționare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț tulburător, precizând că „autorizațiile nu sunt emise corespunzător”, scrie Can Can.
17:10
Guvernul preia temporar activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău pentru a asigura alimentarea aeronavelor. Ce spune Junghietu # UNIMEDIA
Guvernul preia temporar activele companiei Lukoil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău pentru a asigura alimentarea aeronavelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
16:50
Cauți „stopviolența”, dar te pomenești în cazinou: Site-ul, în lista celor cu jocuri de noroc interzise, publicată de ANRCETI # UNIMEDIA
ANRCETI a publicat o listă actualizată de site-uri, platforme și aplicații prin care se pot accesa jocuri de noroc neautorizate. Reporterii UNIMEDIA au descoperit că printre acestea se regăsește și domeniul stopviolenta.md, aparent al Coaliției Naționale „Viața fără Violență”, ridicând semne de întrebare asupra legitimității domeniului și redirecționării conținutului.
16:50
Președintele Maduro îl avertizează pe Donald Trump că va avea un „război fără sfârșit” dacă atacă Venezuela. Care sunt ultimele scenarii # UNIMEDIA
Tensiunea dintre Statele Unite și Venezuela a crescut semnificativ în ultimele zile, după ce președintele venezuelean Nicolás Maduro i-a transmis lui Donald Trump un apel direct la „pace, nu război”, în contextul în care Washingtonul își extinde prezența militară în emisfera vestică, notează The Guardian, citată de adevărul.ro.
16:40
Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” # UNIMEDIA
Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere” guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene, scrie digi24.ro.
16:20
„Sunt din generația crescută fără părinți”: Află istoria Valeriei, care a fugit de acasă la 16 ani, a rămas însărcinată, a trăit în sărăcie, iar când nu se mai aștepta la ceva și-a întâlnit iubirea adevărată # UNIMEDIA
Valeria, o tânără de 29 de ani din Moldova, a trăit o copilărie fără părinți, fiind crescută de bunici și a înfruntat singură primele visuri și temeri ale adolescenței. Fuga de acasă la 16 ani, maternitatea timpurie și anii de muncă grea în străinătate nu au oprit-o să-și construiască o familie și o viață stabilă în Anglia, însă mult mai târziu. Ea și-a povestit viața la un monolog, pentru Dorin Galben.
16:10
(foto) Incendiu puternic la o spălătorie auto din Strășeni: Cinci echipaje de pompieri luptă cu focul # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit la o spălătorie auto din municipiul Strășeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cinci echipaje de pompieri luptă cu focul.
16:10
(galerie foto) Casa unde a copilărit Donald Trump este de vânzare: Are 5 camere, 232 de metri pătrați și a fost abandonată ani la rând # UNIMEDIA
Casa în care Donald Trump și-a petrecut primii ani de viață, un imobil din Queens, New York, a fost complet renovată și scoasă din nou la vânzare, după o istorie plină de tranzacții, controverse și perioade de degradare. Imobilul are 232 de metri pătrați spațiu locuibil, plus aproape 100 de metri pătrați la subsol, scrie Libertatea.
15:50
(foto) „Îl așteptăm pe Radu Albot junior?”. Tenismenul și soția sa au făcut anunțul care i-a emoționat pe fani: Ce frumos # UNIMEDIA
Familia tenismenului moldovean Radu Albot se mărește. Soția sa, Doina Chiorescu, este din nou însărcinată, iar vestea a fost anunțată pe rețelele sociale. Cei doi au publicat mai multe imagini dintr-o sesiune foto, surprinzând emoția momentului.
15:30
(video) Ca-n anii '90: O tânără de 22 de ani, șantajată pe rețele de un moldovean și doi români, să-și „doneze” mașina. Suspecții, săltați de mascați # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și cei ai organelor de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut doi cetățeni români și un cetățean al Republicii Moldova, bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj. Victima, o tânără de 22 de ani din Chișinău a fost amenințată și constrânsă să le predea suspecților mașina pe care o avea în posesie.
15:30
(video) Imagini virale cu noul robot umanoid, cu un Kalașnikov pe brațe, dezvoltat de armata rusă # UNIMEDIA
Armata rusă a prezentat un robot umanoid care ar putea ajuta trupele pe front, cel puțin asta susțin oficialii de la Moscova. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu dispozitivul, care merge având un kalașnikov așezat în brațe, scrie digi2.ro.
14:50
(video) Rețineri cu mascați Fulger la Nord: Doi suspecți, luați pe sus după ce au maltratat, luni în șir, 3 bărbați la o fermă. Una dintre victime s-a sinucis # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, au efectuat 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârstele de 41 și 52 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de trafic de persoane, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății psihice și cu decesul unei victime. Suspecții au fost reținuți cu suportul mascaților de la „Fulger”.
14:30
Cercetători englezi demolează „mitul” potrivit căruia Hitler avea un bunic evreu: Genomul dictatorului, secvenţiat în premieră, arată că suferea de sindromul Kallmann # UNIMEDIA
Adolf Hitler nu are un bunic evreu, stabilesc cercetători care, cu ajutorul analizei unei bucăţi de pânză impregnată de sângele dictatorului nazist, anunţă că pot pune capăt acestui zvon vechi, relatează AFP, potrivit news.ro.
14:20
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg. La eveniment au fost prezenți Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum și ambasadori ai celor 46 de state membre.
13:40
Nagacevschi despre amânarea ședinței de judecată pe acțiunea MJ împotriva „Inima Moldovei”: Opriți aceste abuzuri și protejați demnitatea și imaginea RM # UNIMEDIA
Avocatul Fadei Nagacevschi anunță pe pagina sa de facebook, că ședința programată pentru data de 14 noiembrie 2025, ora 14:00, în dosarul privind acțiunea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de 12 luni, a fost anulată pe motiv că judecătorul raportor de la Curtea de Apel se află în concediu medical, iar cauza va fi reprogramată pentru o altă dată.
13:30
Statele Unite aprobă prima vânzare de arme către Taiwan de la începutul noului mandat al lui Trump # UNIMEDIA
Statele Unite au aprobat prima vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a preşedintelui american Donald Trump, a anunţat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan, citat de AFP, citat de news.ro.
13:20
13:10
(video) „La perete”: 95,5 mil. lei, spălați prin criptomonede și firme-paravan, în capitală. 5 persoane, reținute # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite, activ atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
13:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, într-o vizită vizând ”să reafirme angajamentul Franţei alături de Ucraina” şi ”să menţină dinamica activităţii angajate în problema garanţiilor de securitate” destinate Kievului, anunţă vineri Palatul Élysée, relatează AFP, citat de news.ro.
13:00
Scumpirile continuă pe piața carburanților: Cât vor costa bezina și motorina, în acest weekend # UNIMEDIA
Prețurile cresc fără oprire pe piața carburanților. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, motorina și benzina vor costa mâine și mai mult decât astăzi.
12:40
„Dublu standard.” Ion Popa, după scandalul cu Acbaș, pe banii de la Șor: Brusc, toți bolocanii, lungii și albotele au descoperit noblețea tăcerii # UNIMEDIA
Primarul de Negureni, Ion Popa, prieten bun cu Emilian Crețu, critică lipsa de reacție din partea unor adepți PAS la scandalul cu deputata partidului de guvernământ Maria Acbaș, firma căreia ar fi primit aproape 20 de mii de euro de la persoane interpuse lui Ilan Șor, informație apărută într-un raport SIS din 2023, făcut public recent. „Lecții de morală și dublu standard… Când doamna Acbaș apare într-un raport SIS cu transferuri suspecte de zeci de mii de euro, brusc, toți bolocanii, lungii și alții de genul - campioni ai „adevărului” au descoperit noblețea tăcerii…”, a scris Popa, pe rețele.
12:20
„Ne-a anunţat abia după o oră şi ceva”. Părinții fetiței de doi ani, care a murit într-un cabinet stomatologic din București, revoltați: „Au omorât-o” # UNIMEDIA
Părinții fetiței de doi ani, care a decedat joi în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic București, susțin că nu au fost informați prompt despre tragedie, scrie presa română.
12:10
(video) Radu Marian: PAS cunoştea că o companie administrată de Maria Acbaş a primit bani de la Şor. Dacă erau suspiciuni serioase, puneam stop # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate ştia înainte de începerea campaniei electorale despre faptul că o companie administrată de Maria Acbaș a primit bani de la Ilan Șor. Declaraţia a fost făcută de deputatul PAS, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
12:00
Ce este „înțepătura de ac”, strategia Rusiei în lupta cu NATO: „Europa este ca Titanicul înainte de dezastru” # UNIMEDIA
Colonelul german Armin Wagner, 57 de ani, analizează, într-un interviu pentru Deutsche Welle, scenariile unui posibil conflict între NATO și Rusia. Istoricul militar subliniază că „Rusia nu mai vizează cucerirea Europei, ci mai degrabă provocarea NATO prin acțiuni limitate”. De asemenea, politologul german Carlo Masala (57 de ani) a comparat comportamentul actual al țărilor europene cu cel al Titanicului, cu momente înainte de dezastru, scrie Libertatea.
12:00
(video) Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film: Bărbatul nu se află la prima abatere # UNIMEDIA
Ariana Grande a trecut prin clipe de coșmar la premiera noului său film „Wicked: For Good”, în timp ce se afla în Singapore. În timp ce mergea pe covorul galben, un fan înfocat a fugit în direcția ei și a agresat-o. Situația a stârnit un val de reacții în mediul online, iar fanii chiar au adus în discuție o situație tragică din trecut, scrie Can Can.
11:40
(video) „Cineva vrea capital politic.” Viitorul deputat PAS Oleg Canațui, cu explicații pe cazul cu țigări de la vama română # UNIMEDIA
Oleg Canațui, fost ales al partidului de la guvernare și care urmează să devină deputat PAS după plecarea din Parlament a altor 5 colegi, explică situația cu pachetele de țigări de la vama românească, din anul 2021. „Îmi pare rău că cineva vehiculează cu aceste lucruri pentru a obține capital politic”, a spus Canațui, la emisiunea Cutia neagră de la tv8.
11:10
Un pictor moldovean l-a surprins pe renumitul actor italian Michele Morrone cu un tablou personalizat, dăruit chiar pe platoul de filmare # UNIMEDIA
Renumitul actor italian Michele Morrone, din filmul „365 days” care a fixat recorduri de vizualizări, a fost emoționat pe platoul de filmare, atunci când a primit un tablou de la pictorul moldovean Sergiu Țopa.
10:40
10:30
10:20
Investigație Cu Sens: Șeful TRM, acuzat de răfuieli cu angajați, reforme „toxice” și cumpărături în Duty free din bani publici. Ce spune Vlad Țurcanu # UNIMEDIA
Șeful TRM, Vlad Țurcanu, este acuzat de răfuieli cu angajați, angajări pe interese și cumpărături personale în Duty Free din bani publici. Echipa Cu sens a scos la iveală mai multe neconformități, într-o invetigație realizată după numeroase scandaluri la compania de stat Teleradio-Moldova. La rândul său, acesta dezminte acuzațiile și susține că vin din partea unor foști subalterni nemulțumiți de reformele inițiate odată cu venirea sa în funcție.
09:50
Caz tragic într-o clinică stomatologică din București: O fetiță de doi ani a murit, după ce ar fi primit o doză prea mare de anestezie # UNIMEDIA
O fetiță de doar doi ani a murit, joi seară, după ce a suferit complicații în urma unei anestezii administrate într-o clinică dentară din București. Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic, iar medicii nu au mai reușit să o salveze, scrie presa română.
Ieri
09:20
(video) Președinta Comunității Ruse din Moldova, ignorată în Parlament: Ludmila Lașcenova ar fi așteptat 9 ore pentru a lua cuvântul # UNIMEDIA
Ludmila Lașcenova, președinta Comunității Ruse din Moldova, ar fi așteptat aproape nouă ore pentru a lua cuvântul la sedința de ieri a Parlamentului Republicii Moldova, pe pacursul căreia deputații au denunțat Acordul cu Federația Rusă privind funcționalitatea centrelor culturale.
09:10
Pe 14 noiembrie, românii ortodocși au fost recunoscuți în 1234, iar muncitorii din Brașov s-au revoltat în 1987.
09:10
(video) O ambulanță cu semnalul sonor pornit, lovită de o mașină, într-o intersecție din centrul capitalei: Momentul accidentului, filmat # UNIMEDIA
O ambulanță, care circula cu semnalul sonor activat, a fost implicată într-un accident rutier aseară, 13 noiembrie 2025, în centrul capitalei.
08:50
(video) Gaz mai ieftin în noul an? Radu Marian explică în ce condiții am putea avea o ajustare „în jos” a tarifelor # UNIMEDIA
Republica Moldova ar putea înregistra o scădere a tarifelor la gazele naturale la începutul anului viitor, dacă prețurile internaționale se vor menține la nivelul actual. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
08:40
Activele Lukoil din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, ar putea ajunge la o companie americană # UNIMEDIA
Gigantul american de investiții Carlyle analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, într-un moment în care sancțiunile SUA împotriva companiei rusești complică tranzacțiile globale din industria petrolieră, scrie adevarul.ro.
08:30
Peștii sunt persoane de familie, iar sprijinul acesteia stă la baza unei zile împlinite. Astăzi, parfumul auspicios începe de acasă și îi poartă în locuri noi. Ritmul lor este de neegalat și ziua va fi fructuoasă. Zâmbetul lor îi va ajuta să treacă prin situații dificile și abordarea pozitivă îi va duce departe.
