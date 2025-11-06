Liderii platformei „Tux” au fost reținuți
Albasat, 6 noiembrie 2025 15:00
Au fost reținuți liderii platformei de tranzacționare „Tux", prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale legate de activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General...
• • •
Acum 10 minute
15:10
Nisporeni: pași spre o societate incluzivă – vocea persoanelor cu nevoi speciale în prim-plan # Albasat
Într-un context în care discursurile despre egalitate, drepturi și demnitate umană sunt tot mai frecvente, realitatea comunităților locale arată că incluziunea socială rămâne o provocare continuă. Emisiunea cu tema „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată la Televiziunea ALBASAT, a adus în atenția publicului din Nisporeni și din întreaga regiune povești...
Acum 30 minute
15:00
Acum 6 ore
10:10
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, transmite IPN. Anunțul a fost făcut de președinta comisiei, Doina Gherman, care a subliniat că decizia reflectă angajamentul Republicii Moldova față de valorile democrației și...
Acum 8 ore
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6760 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1274 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4073 Leu romanesc 946 RON 1 3.8694 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2107 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8077 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6356 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 06.11.2025 appeared first on ALBASAT.
Acum 24 ore
22:20
Banca Națională a Moldovei urmărește cu atenție procesele inflaționiste și este pregătită să intervină cu măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor și pentru a sprijini creșterea economică. Declarațiile au fost făcute miercuri de guvernatoarea Anca Dragu, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, transmite...
21:20
Ministerul Educației și Cercetării va propune, până la sfârșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău. Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest...
21:00
„Să vezi omul, nu dizabilitatea" Într-o societate cu adevărat inclusivă, nu punem etichete și nu ridicăm bariere . Ilie povestește despre cum, în Nisporeni, oamenii au început să înțeleagă că sprijinul nu este milă, ci respect pentru drepturile egale ale fiecăruia. „Dacă societatea nu ar fi fost incluzivă, eu nu...
20:20
În fiecare zi, pe străzile din Nisporeni, trec oameni care poartă povești tăcute. Unii se confruntă cu bariere vizibile – trepte prea înalte, drumuri denivelate, uși greu de deschis. Alții duc lupte invizibile: priviri pline de milă, neîncredere, prejudecăți.Emisiunea „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar",...
16:00
Cetățenii care vor solicita compensații la energie vor trebui să declare veniturile obținute între lunile mai și octombrie, dar nu pentru perioada aprilie-septembrie, cum era anterior. Noua măsură se conține într-un proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de acordare a compensațiilor la energie, transmite IPN. Potrivit...
Ieri
15:00
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că a stabilit, împreună...
14:50
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și propune Curții Constituționale validarea mandatelor supleanților, transmite IPN. Hotărârea CEC vine în contextul în care la mandatele de deputat au renunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, ministrul sănătății, Emil...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6813 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1276 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4070 Leu romanesc 946 RON 1 3.8694 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2112 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8078 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6362 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 05.11.2025 appeared first on ALBASAT.
4 noiembrie 2025
20:00
Regiunea transnistreană nu blochează drumul european al Republicii Moldova, a confirmat, marți, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala și-a exprimat încrederea că o soluție va fi identificată înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene, transmite IPN. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de...
17:30
Într-o lume în care vorbim tot mai des despre drepturi, egalitate și demnitate umană, realitatea ne reamintește că drumul spre o societate cu adevărat incluzivă este încă lung. Emisiunea „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată la Televiziunea ALBASAT, a adus în prim-plan o temă sensibilă, dar esențială — accesibilitatea, respectul...
16:00
Consiliul European a aprobat al cincilea pachet financiar de sprijin pentru Ucraina de peste 1,8 miliarde de euro, din cadrul „Facilității UE pentru Ucraina". Finanțarea vizează în principal consolidarea stabilității macrofinanciare a Ucrainei și sprijinirea funcționării continue a administrației publice, transmite IPN. Forul european a comunicat că plățile din cadrul „Facilității pentru Ucraina" sunt legate...
16:00
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a sprijini Chișinăul în finalizarea negocierilor de aderare până în 2028, cu condiția accelerării reformelor. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, în plenul Parlamentului European, unde...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Autoritățile din Nisporeni sprijină incluziunea copiilor romi prin politici educaționale sustenabile, resurse adaptate și colaborare cu școlile și comunitatea. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, accentul s-a pus pe rolul autorităților locale din Nisporeni în promovarea incluziunii copiilor romi...
12:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Noul executiv a fost învestit în funcție,...
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un pachet de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie. Potrivit instituției, noile prevederi creează premisele pentru asigurarea funcționării sigure, stabile și coordonate a sistemului electroenergetic național în regim interconectat cu ENTSO-E, transmite IPN....
10:00
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse circa 95 700 de cereri. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din numărul total, peste 38 de mii au fost completate cu ajutorul registratorilor, transmite IPN. Tot în prima zi, la Linia Verde au fost consultate peste 2 500...
3 noiembrie 2025
22:30
Profesorii din școlile din Nisporeni joacă un rol esențial în integrarea copiilor romi, promovând incluziunea prin metode adaptate, sprijin personalizat și colaborare cu comunitatea. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, profesorii din Nisporeni au fost evidențiați ca principalii promotori...
21:30
Emisiunea „Europa în satul meu: istoriile de succes din mediul rural – proiecte, oportunități și exemple inspiraționale" a adus în prim-plan oameni și inițiative care demonstrează că dezvoltarea locală este posibilă atunci când există viziune, implicare și parteneriate solide. Invitații emisiunii – Valeriu Guțu, primarul comunei Ciorești, și Nicolae Drumea,...
20:20
Republica Moldova și Ucraina vor dezvolta un mecanism comun de cooperare transfrontalieră pentru a sprijini consolidarea capacităților administrative ale autorităților publice locale, ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), precum și ale organizațiilor societății civile. Acest sprijin va fi acordat prin implementarea unor proiecte locale cu valori cuprinse între 10 000...
13:20
Fermierii care au primit rambursările parțiale de TVA până la 28 iunie și au depus cereri noi vor beneficia de o recalculare pe baza sumei primite deja. Ministerul Finanțelor precizează că sumele rambursate nu vor depăși plafoanele stabilitate, transmite IPN. Rambursarea TVA va fi valabilă în cazul în care agricultorul...
12:50
Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare # Albasat
Școlile din raionul Nisporeni joacă un rol esențial în procesul de integrare a copiilor de etnie romă, oferindu-le nu doar cunoștințe, ci și oportunități egale de participare și dezvoltare personală. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, invitații au discutat...
09:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, efectuează o vizită de lucru în Republica Uzbekistan, între 3 și 4 noiembrie. La Samarkand oficialul va participa în cadrul cele de-a 43-a sesiuni a conferinței generale a UNESCO, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe precizează că agenda conferinței include alegerea noilor membri ai...
09:20
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7149 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0441 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4069 Leu romanesc 946 RON 1 3.8770 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2095 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8105 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6401 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.11.2025 appeared first on ALBASAT.
2 noiembrie 2025
17:00
Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității # Albasat
Emisiunea „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT a adus în discuție nu doar provocările curente, ci și viziunea pe termen lung privind integrarea socială și educațională a acestei comunități. Temele abordate au subliniat că succesul incluziunii nu depinde doar de școală, ci...
16:50
Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău # Albasat
Un cetățean român care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5 000 de lei românești va primi o pensie de aproximativ 2 495 de lei pe lună, echivalentul a aproape 9 700 de lei moldovenești, potrivit unei simulări bazate pe noua formulă de calcul...
16:40
Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu # Albasat
Prim-miniștrii țărilor vecine, România și Ucraina, au transmis mesaje de susținere noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, transmite IPN. „Am încredere că vom continua să lucrăm împreună, cu aceeași determinare, pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului", a declarat premierul de la București, Ilie...
14:30
În cadrul emisiunii „ Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, s-a discutat despre integrarea socială și educațională a persoanelor de etnie romă în comunitățile din raionul Nisporeni. Emisiunea a avut loc cu participarea domnului Vasile Vacari, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade" din...
12:10
Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar (Emisiune TV) # Albasat
În noua ediție a emisiunii noastre discutăm despre un subiect esențial pentru o societate echitabilă și empatică – incluziunea persoanelor cu nevoi speciale. Ne propunem să analizăm realist situația din comunitatea noastră, să identificăm barierele existente, dar și soluțiile concrete care pot asigura respectarea drepturilor, accesibilitatea și sprijinul comunitar. Invitații...
11:40
Depozitul municipal de deșeuri de la Țânțăreni, Anenii Noi, a prins sâmbătă culoare și aer mai curat
11:30
Politica externă a Republicii Moldova va continua și în următorii ani să consolideze parteneriatele bilaterale și multilaterale pentru promovarea interesului național. Declarația a fost făcută sâmbătă de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după depunerea jurământului noului Guvern, transmite IPN. „Vom munci pentru ca Republica Moldova să aibă cât... The post Mihai Popșoi: „Ne vom apropia de UE și vom atrage sprijinul extern necesar” appeared first on ALBASAT.
1 noiembrie 2025
21:40
Valeriu Lungu, Direcția Învățământ Nisporeni:„Să ne debarasăm de prejudecăți și să oferim fiecărui copil șansa la educație” # Albasat
Valeriu Lungu, specialist principal la Direcția Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, a vorbit despre provocările și reușitele comunității rome, dar și despre importanța educației pentru toți copiii, indiferent de etnie. „Să ne debarasăm de prejudecăți și să oferim fiecărui copil șansa la educație – este singura cale spre un viitor... The post Valeriu Lungu, Direcția Învățământ Nisporeni:„Să ne debarasăm de prejudecăți și să oferim fiecărui copil șansa la educație” appeared first on ALBASAT.
20:50
Ministrul educației: „Vom aborda deschis problema plăților informale și integritatea academică” # Albasat
Dan Perciun, care își continuă activitatea în calitate de ministru al educației în Guvernul Alexandru Munteanu, și-a exprimat angajamentul de a depune toate eforturile pentru realizarea celor zece obiective-cheie asumate în campania electorală. Ministrul a vorbit despre necesitatea dezaglomerării școlilor din capitală, incluziunea elevilor cu dizabilități severe și consolidarea rețelei... The post Ministrul educației: „Vom aborda deschis problema plăților informale și integritatea academică” appeared first on ALBASAT.
31 octombrie 2025
14:30
Colțunașii sunt apreciați pentru versatilitate: pot fi o cină rapidă sau un preparat cald și reconfortant pentru weekend. Dar cel mai important la ei este umplutura. De ea depinde „starea de spirit” a farfuriei – dacă va fi o aromă bogată, o notă ușoară de legume sau un accent fructat.... The post Top umpluturi pentru colțunași pe care le va îndrăgi întreaga familie appeared first on ALBASAT.
14:20
LIVE din sala Consiliului orășenesc Nisporeni – aleșii locali dezbat proiecte de interes public # Albasat
The post LIVE din sala Consiliului orășenesc Nisporeni – aleșii locali dezbat proiecte de interes public appeared first on ALBASAT.
12:30
Deputatul PAS Nicu Popescu renunță la mandat, pentru noua sa funcție de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Desemnarea sa a fost anunțată astăzi prin decretul prezidențial emis de Maia Sandu, transmite IPN. „În acest rol mă voi concentra pe dialog politic și pe parteneriate cu instituțiile UE,... The post Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat pentru funcția de emisar în afaceri europene appeared first on ALBASAT.
09:10
Armonizarea legislației naționale la normele europene va reprezenta o prioritate esențială pentru legislativ în următoarele luni. O spune vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Potrivit ei, imediat după învestirea Guvernului Munteanu, Parlamentul își va concentra activitatea pe două direcții majore: rectificarea bugetară și continuarea agendei europene, transmite IPN. Potrivit Doinei Gherman, una... The post Doina Gherman: Agenda europeană va fi prioritatea legislativului în următoarele luni appeared first on ALBASAT.
09:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a... The post Guvernul Munteanu solicită astăzi votul de încredere în Parlament appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7508 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0295 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8834 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2109 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8111 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6448 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 31.10.2025 appeared first on ALBASAT.
30 octombrie 2025
16:30
În noul Parlament au fost constituite 12 comisii permanente, cu una mai mult comparativ cu legislatura trecută. Noua comisie, care va fi condusă de deputatul PAS Marcel Spatari, va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită astăzi de Parlament, în funcție de reprezentarea proporțională... The post S-a stabilit componența comisiilor parlamentare. A fost creată una nouă appeared first on ALBASAT.
16:10
Băncile din Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului, comisar UE # Albasat
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Moldova este obligată să alinieze... The post Băncile din Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului, comisar UE appeared first on ALBASAT.
14:40
Doina Gherman, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, și Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor, au fost aleși astăzi vicepreședinți ai Parlamentului, funcții pe care le-au deținut și în legislatura anterioară. Deși opoziția a solicitat instituirea a trei funcții de vicepreședinte, această propunere nu a fost susținută, fiind păstrat același... The post Doina Gherman și Vlad Batrîncea, aleși vicepreședinți în noul Parlament appeared first on ALBASAT.
14:30
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalitățiiÎn cadrul emisiunii dedicate incluziunii romilor, Vasile Vacari, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni, și Valeriu Lungu, specialist principal la Direcția Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, au discutat despre provocările comunității rome și bunele practici care pot sprijini educația incluzivă.... The post Nisporeni: Incluziunea romilor în societate – un pas spre egalitate și respect (video) appeared first on ALBASAT.
12:10
Unii contribuabili primesc notificări false prin e-mail, semnate aparent de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, printr-un operator poștal din Rusia. Fiscul avertizează că documentele sunt false și au fost create de persoane rău intenționate, pentru a induce în eroare cetățenii, transmite IPN. SFS precizează că falsurile conțin adrese... The post Fiscul avertizează: mesaje false circulă cu numele directoarei și coduri inventate appeared first on ALBASAT.
09:20
Uniunea Europeană, prin inițiativa EU4Business, susține dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova, oferind finanțare, asistență tehnică și sprijin pentru inovare. Acest suport a devenit un motor esențial pentru antreprenorii locali, ajutându-i să-și transforme ideile în proiecte concrete, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea... The post Sprijinul Uniunii Europene pentru tinerii antreprenori din Moldova: istorii de succes appeared first on ALBASAT.
09:10
Peste 1,2 milioane de abonamente vândute anual în Chișinău, după unificarea tarifului la 6 lei # Albasat
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, după instituirea tarifului unic de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în municipiul Chișinău, în iulie 2022. Tot atunci au fost introduse noi tipuri de abonamente, diferențiate în funcție de categoria de călător și perioada de valabilitate. Noul... The post Peste 1,2 milioane de abonamente vândute anual în Chișinău, după unificarea tarifului la 6 lei appeared first on ALBASAT.
