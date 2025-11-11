OPINIE// Alexandru Tănase: Vasile Pavlovici și eternitatea prostiei
Gazeta de Chișinău, 11 noiembrie 2025 20:10
Proștii mor, prostia e nemuritoare — spunea Caragiale. Ea e ca un șoarece de laborator scăpat în arhiva istoriei: roade tot și se înmulțește pe rețelele sociale. Trăim vremuri minunate: idiotul satului are telefon, internet și public. Mai e și deputat în Parlament. Scrie o tâmpenie, și în zece minute zece alți idioți îi dau […] Articolul OPINIE// Alexandru Tănase: Vasile Pavlovici și eternitatea prostiei apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
• • •
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:40
În toamna asta, moldovenii au votat rațional. Sună ciudat și poate nu chiar adevărat. Moldovenii – și exercițiul electoral rațional? Imposibil! Or aici, în Basarabia, totul e construit pe emoție. Aici totul vine de la simțuri, nu din calcule. Spiritul mioritic, de altfel, nu e despre luptă versus predare benevolă în voia dușmanului mai puternic; […] Articolul Bunul-simț ca factor politic apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Scriitorul și jurnalistul Valeriu Babansky ar fi împlinit azi 80 de ani, dacă o boală cumplită nu-l răpunea la doar 64 de ani neîmpliniți. A fost un scriitor talentat și un Om de o modestie rară, care nu s-a înghesuit niciodată să obțină distincții, deși le-a meritat și s-ar fi bucurat, ca tot omul, dacă […] Articolul Valeriu Babansky – 80 de ani de la naștere apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
4 noiembrie 2025
20:20
Republica Moldova încă nu și-a revenit după criza stârnită de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei din 2022. După o creștere anemică de doar 0,1% în 2024, economia țării a stagnat complet în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creștere zero în termeni reali. Această performanță dezamăgitoare ridică întrebări serioase despre capacitatea țării de a-și revitaliza […] Articolul De ce nu crește economia Republicii Moldova? apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
30 octombrie 2025
14:50
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face parte 15 membri. Parlamentul a votat un proiect de hotărâre ce prevede acest lucru. Potrivit Regulamentului Parlamentului, sunt membri ai Biroului permanent, din oficiu, Igor Grosu, Președintele Parlamentului și vicepreședinții instituției legislative – Doina Gherman și Vlad Batrîncea. Conform principiului proporționalității, Fracțiunea […] Articolul A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
14:50
Președinta Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Gazeta de Chișinău
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai […] Articolul Președinta Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
14:40
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament, informează serviciul de presă al instituției. Comisia pentru integrare europeană este […] Articolul În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 12 comisii permanente apare prima dată în Gazeta de Chișinău.
