Valeriu Babansky – 80 de ani de la naștere

Scriitorul și jurnalistul Valeriu Babansky ar fi împlinit azi 80 de ani, dacă o boală cumplită nu-l răpunea la doar 64 de ani neîmpliniți. A fost un scriitor talentat și un Om de o modestie rară, care nu s-a înghesuit niciodată să obțină distincții, deși le-a meritat și s-ar fi bucurat, ca tot omul, dacă […] Articolul Valeriu Babansky – 80 de ani de la naștere apare prima dată în Gazeta de Chișinău.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta de Chișinău