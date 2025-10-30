În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 12 comisii permanente

14:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai […] Articolul Președinta Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.