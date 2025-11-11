Vlad Filat: „FMI a închis finanțarea pentru Moldova. Guvernarea PAS a eșuat și a pierdut credibilitatea externă”
Fostul premier Vlad Filat acuză guvernarea PAS de eșec în relația cu Fondul Monetar Internațional (FMI), după ce Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de finanțare în valoare de circa 170 milioane de dolari. Liderul PLDM susține că programul cu FMI a fost blocat din cauza nerealizării reformelor promise și a pierderii credibilității internaționale.Într-o postare pe rețelele de socializare, Filat afirmă că „după patru ani de împrumuturi record și promisiuni neonorate, guvernarea PAS s-a lovit de ceea ce era inevitabil: FMI a închis finanțarea”. Potrivit lui, Republica Moldova nu a mai primit ultima tranșă din programul de finanțare care a expirat în octombrie 2025, echivalentul a 2,9 miliarde lei.„Motivul este clar – reformele economice asumate nu au fost implementate. Ceea ce unii numesc ‘întârziere birocratică’ este, de fapt, o pierdere gravă de credibilitate internațională și dovada că strategia de guvernare pe datorii s-a prăbușit”, a declarat liderul PLDM.Filat critică guvernarea pentru lipsa de rezultate în domeniile-cheie convenite cu FMI – energetic, fiscal, guvernanță corporativă și lupta anticorupție.„FMI nu este o instituție politică. Când taie tranșa, o face pentru că guvernul a falsificat progresele și nu a făcut reforme reale”, a scris fostul premier, acuzând PAS că a preferat „campaniile de imagine” în locul reformelor.Liderul PLDM avertizează că lipsa finanțării FMI va pune presiune pe bugetul de stat, întrucât deficitul planificat pentru 2025 este de 18,1 miliarde lei.„Fără FMI, Guvernul nu mai are acces la finanțare externă ieftină, cu dobândă de 1,5%, și va fi forțat să se împrumute intern, la 8–10%, chiar 12%. Diferența o vor plăti cetățenii, iar băncile comerciale vor câștiga”, a menționat Filat.Potrivit fostului premier, PAS ar fi prezentat date economice manipulate pentru a menține imaginea unei guvernări stabile.„Deficitul bugetar a crescut de la 4,6 miliarde lei în 2021 la 18,1 miliarde lei în 2025. FMI nu finanțează guverne care trăiesc pe datorii și manipulează execuțiile bugetare”, afirmă Filat.Filat susține că decizia FMI ar putea genera o reacție în lanț în rândul altor parteneri financiari.„FMI nu oferă doar bani, ci și credibilitate. Când Fondul îți închide programul, UE, Banca Mondială, BERD și BEI își aliniază deciziile. În lunile următoare vom vedea întârzieri ale altor programe de sprijin extern”, a avertizat el.Vlad Filat mai afirmă că actuala guvernare a mizat pe împrumuturi și imagine, nu pe reforme.„Modelul lor a fost simplu și populist: să trăim pe datorie și să arătăm investiții doar pe hârtie. FMI nu mai plătește factura incompetenței. Moldova rămâne cu datorii uriașe, reforme neterminate și credibilitate pierdută”, a conchis fostul premier.
