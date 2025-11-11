USM reacționează după perchezițiile CNA și PA: „Condamnăm ferm orice formă de corupție”
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a venit cu o reacție oficială după perchezițiile efectuate luni, 11 noiembrie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Anticorupție în cadrul unui dosar privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. Într-un comunicat de presă, instituția menționează că „a luat act de informațiile apărute în presă” și va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea anchetei „în spiritul legalității și transparenței”. „Universitatea de Stat din Moldova condamnă ferm orice formă de corupție și comportament care ar putea aduce atingerea integrității academice și imaginii instituției. Vom susține toate demersurile legale pentru ca adevărul să fie stabilit cât mai curând posibil. Dacă se vor confirma abateri, acestea vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor interne”, se arată în reacția USM. Administrația universității subliniază, totodată, că până la finalizarea anchetei trebuie respectată prezumția nevinovăției pentru toate persoanele vizate. Potrivit informațiilor comunicate anterior de CNA și Procuratura Anticorupție, șapte persoane sunt vizate în cauză, printre care decanul unei facultăți din cadrul USM, directorul unui colegiu din Chișinău, doi intermediari și trei studenți. Conform probelor acumulate, decanul ar fi pretins și primit bani pentru a elabora teze de licență în locul studenților și pentru a influența comisia de evaluare, asigurând promovarea lucrărilor. În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile și birourile persoanelor implicate, anchetatorii au ridicat documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani. Bănuiții urmează să fie cercetați în stare de libertate. CNA și Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a întregului lanț infracțional. USM a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsura avansării anchetei.
