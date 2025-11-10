„Porțile Moldovei” - 50 de imagini spectaculoase expuse la Muzeul Național de Istorie

09:00

Audiența televiziunii publice din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025 - cu 21.3% față de anul precedent, iar Moldova 2 a înregistrat o relansare clară a audienței începând din trimestrul al treilea al anului curent. Totodată, Postul Moldova 1 s-a menținut stabil în top 3 al televiziunilor, iar „Mesager”-ul este cel mai urmărit buletin de știri din R. Moldova, a declarat Andrei Zapșa, directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, responsabil de televiziune, la ultima ședință a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) al instituției.