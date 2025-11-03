Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău
Punctul, 3 noiembrie 2025 09:00
Pe data de 2 noiembrie 2025, la ora 20:42, pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidare flăcărilor, care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că un automobil de model „Renault Megane" era cuprins în totalitate
• • •
Acum 5 minute
09:20
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei # Punctul
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Cei doi au vârste de 51 și 43 de ani și
Acum 15 minute
09:10
Badantă moldoveancă din Italia, înșelată cu 127.000 de euro de un bărbat cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la bătrâna asistată # Punctul
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online. Potrivit instanței, Lucia
09:10
Moldoveni exploatați în Italia, forțați să lucreze în condiții inumane. Ce pățeau cei care îndrăzneau să se plângă # Punctul
O anchetă a carabinierilor din Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Zeci de cetățeni moldoveni erau recrutați, aduși ilegal în Italia cu documente false și forțați să lucreze în condiții inumane, relatează Gazzetta
Acum 30 minute
09:00
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău # Punctul
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Dramă a singurătății în Italia: Moldoveancă moartă de 10 zile fără ca nimeni să o caute în acest timp # Punctul
O femeie de 40 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o cameră de tip pensiune din centrul orașului Cantù, provincia italiană Como, în dimineața zilei de 28 octombrie. Trupul acesteia se afla deja într-o stare avansată de descompunere, iar primele estimări indică faptul că decesul s-ar fi produs cu aproximativ zece
12:10
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Punctul
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea mijloacelor
28 octombrie 2025
11:50
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul SFS. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită de
11:40
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise # Punctul
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. 1. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 06 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară dintr-o localitate din raionul Florești,
23 octombrie 2025
13:20
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în
11:40
Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta
11:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Potrivit probelor acumulate, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun acord cu
22 octombrie 2025
14:20
Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență # Punctul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de trafic de influență și clientul acestuia de cumpărare de influență. Dosarul a fost investigat de Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție. Instanța a dispus în privința avocatului, prin cumul parțial al pedepselor, aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un
13:30
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la
13:30
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord # Punctul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (FAC) din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova, în contextul lansării unei anchete privind combaterea dezinformării. Discuțiile s-au axat pe modul în care Republica Moldova contracarează dezinformarea
13:20
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că activitatea Blocului Electoral Patriotic s-a încheiat. Prin urmare, PCRM își consolidează propria fracțiune și va fi în opoziție față de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat Vladimir Voronin. „Blocul electoral a fost format din patru partide doar pentru a participa la alegeri. Astăzi acest bloc s-a încheiat,
13:10
Două persoane au decedat într-un accident grav, rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca # Punctul
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un
13:10
VIDEO // Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul
16 octombrie 2025
16:00
Președintele american Donald Trump va începe pe 29 octombrie o vizită de două zile în Coreea de Sud cu ocazia participării la summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) de la Gyeongju, conform unui anunț făcut joi de biroul președinției sud-coreene, informează AFP. Președintele Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să se
14:10
Sociolog: Sarcina principală a noului Guvern – combaterea sărăciei și dezvoltarea regională # Punctul
În următorii patru ani, sarcina principală a Guvernului este să se concentreze pe aspectele socio-economice din țară. Or datele sondajelor de opinie arată că prețurile mari și veniturile mici sunt printre cele mai predominante probleme în țară, dar și în regiune. De această părere este doctorul în sociologie, Tatiana Cojocari, care consideră că măsurile întreprinse
13:50
A încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor, dar nu și-a dus intenția de omor până la capăt. Inculpatul, condamnat la 10 ani de închisoare # Punctul
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început
13:40
VIDEO // Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate de Echipele mobile ale Vămii # Punctul
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au stopat și supus controlului două unități de transport de model „BMW 530 E" și ,,Ford Mondeo", în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia. În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4990 pachete de țigări, de
13:00
VIDEO // Grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana – destructurat # Punctul
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău– Oficiul Rîșcani, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60
12:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 lei. În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger," de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de
12:30
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” # Punctul
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident". În aceeași
15 octombrie 2025
14:30
Doi soți, uciși la Grătiești în timpul unei tâlhării în casa acestora – învinuitul, trimis în judecată după mai bine de 20 de ani de la comiterea faptei # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar complex care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Mai exact, învinuitul cu complicii săi
14:20
La 13 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 30 septembrie 2025, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic „ȘOR". Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în
11:40
Pompierii au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit de producere a brichetelor din raionul Căușeni # Punctul
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje
11:10
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei,
11:10
La 13 octombrie, polițiștii din Cimișlia au fost sesizați de un bărbat despre faptul că i-a fost sustrasă suma de 39 300 de lei și telefonul. Oamenii legii au stabilit că victima este un tânăr de 23 de ani, din Ucraina, care, la moment, locuiește într-o suburbie a capitalei. Acesta a relatat oamenilor legii că, … Articolul Doi tineri au fost reținuți după ce au sustras aproximativ 40 mii lei de la un ucrainean apare prima dată în Punctul pe i.
13 octombrie 2025
14:20
Guvernul Ucrainei a propus excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor protejate, conform Cartei Europene a limbilor regionale și minoritare. Proiectul de lege, transmis Radei Supreme de la Kiev, actualizează traducerea oficială a Cartei și modificarea limbilor aflate sub protecția statului, transmite IPN, cu referire la glavcom.ua. Potrivit reprezentantului guvernamental în legislativ, Taras Melnîciuk, limba … Articolul Ucraina exclude rusa și moldoveneasca din lista limbilor protejate apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
VIDEO // Circa 1.000.000 țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Doi bărbați – reținuți # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță o captură de aproape 1.000.000 țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși Mercedesul Actros ar fi fost pretins gol, totuși oamenii legii au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 … Articolul VIDEO // Circa 1.000.000 țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Doi bărbați – reținuți apare prima dată în Punctul pe i.
8 octombrie 2025
12:10
S-au pornit spre Marea Britanie cu valizele pline de țigări, dar au fost depistați la vamă. Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au depistat două cazuri de transport ilicit de țigări pe ruta Chișinău–Londra. În primul caz, în bagajul unui pasager de 29 de ani au fost depistate 130 … Articolul Două cazuri de transport ilicit de țigări pe ruta Chișinău–Londra apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de a le … Articolul Lista laureaților Premiului Național, ediția 2025, aprobată de Guvern apare prima dată în Punctul pe i.
7 octombrie 2025
12:50
Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul țării pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de … Articolul Condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani apare prima dată în Punctul pe i.
6 octombrie 2025
14:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # Punctul
La data de 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de … Articolul Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
13:40
Sinteza CNA: Percheziții, condamnări în dosare de corupție și sechestre pe bunuri de peste 7,4 milioane de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu în care este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”. Totodată, ofițerii … Articolul Sinteza CNA: Percheziții, condamnări în dosare de corupție și sechestre pe bunuri de peste 7,4 milioane de lei apare prima dată în Punctul pe i.
13:40
Moldovean, mort la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori sunt în stare foarte gravă # Punctul
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli, în Italia, unde fusese internat în stare critică după explozia unui rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) produsă într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit … Articolul Moldovean, mort la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori sunt în stare foarte gravă apare prima dată în Punctul pe i.
