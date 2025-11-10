Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Noiembrie 2025
BNM.md, 10 noiembrie 2025 11:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Noiembrie 2025
BNM a găzduit misiunea de asistență tehnică a Băncii Mondiale pentru elaborarea primei Strategii Naționale de Incluziune Financiară # BNM.md
În perioada 3-7 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei a găzduit o misiune de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.
VIDEO// Episodul 6 al podcastului „Sensul banilor”, cu participarea doamnei Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, și a doamnei Galina Cicanci, ofițer de țară în cadrul Corporației Financiare Internaționale # BNM.md
Invitații podcastului sunt Anca Dragu, Guvernatoarea BNM și doamna Galina Cicanci, expertă în educație financiară, formatoare și promotoare a independenței economice prin cunoaștere.
Anexa 1 la Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 249 din 6 noiembrie 2025.
La 31 octombrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 141,43„ mil. euro, în scădere cu 22,26 mil. euro în comparație cu 30 septembrie 2025, când acestea au însumat 5 163,69 mil. euro.
Legea Nr. 106 din 21-04-2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule # BNM.md
Ajustarea prudentă a comportamentului politicii monetare urmărește readucerea și menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu E.S. dl.Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. dl. Hubert Knirsch.
Guvernatoarea Anca Dragu subliniază rolul BNM în dezvoltarea economică a Republicii Moldova la „Bucharest Leaders’ Summit” # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la deschiderea oficială a evenimentului „Bucharest Leaders' Summit: A roadmap to the future”, desfășurat la București în perioada 3 – 21 noiembrie 2025.
Întrevedere bilaterală între guvernatoarea BNM și Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, și Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, doamna Maria Luís Albuquerque, au avut o întrevedere bilaterală.
Dialog la nivel înalt organizat de Banca Națională a Moldovei: Sectorul financiar, catalizator pentru creșterea economică și convergența europeană # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat astăzi la Chișinău atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a prezentat succesul implementării SEPA și MIA Plăți Instant la conferința internațională din Ohrid, Macedonia de Nord # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat la conferința internațională despre plăți și infrastructuri de piață cu tema „Rewiring Payments for the Digital Era”, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos.
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
BNM organizează un forum de dialog la nivel înalt cu participarea Comisarului European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor # BNM.md
În data de 30 octombrie 2025, Banca Națională a Moldovei organizează, la Chișinău, atelierul de dalog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
BNM a adus lecțiile de educație financiară la Tiraspol: guvernatoarea Anca Dragu le-a vorbit elevilor de la liceul „Lucian Blaga” despre importanța cunoștințelor financiare # BNM.md
Tema discuției - inflația și stabilitatea financiară - a fost prezentată într-un mod interactiv, adaptat curiozității și nivelului de cunoaștere ale tinerilor.
Republica Moldova – de la stabilitate la transformare: guvernatoarea Anca Dragu la forumul Aspen - German Marshall Fund, București 2025 # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a susținut un discurs în cadrul forumului Aspen - German Marshall Fund, găzduit de Banca Națională a României.
