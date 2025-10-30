Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Octombrie 2025

18:30

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre “Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare” (în continuare – proiectul hotărârii). Scopul și necesitatea elaborării şi adoptării proiectului hotărârii este operarea modificărilor în actele normative secundare ca urmare a punerii în aplicare a Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei). Proiectul hotărârii include unele prevederi preluate din Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018 (care urmează a fi abrogat), fiind ajustate la cadrul legal menționat. Prevederile de bază ale proiectului hotărârii sunt: particularitățile efectuării monitorizării, tipurile de controale, modul de desfășurare a controalelor, procedura de întocmire a actului privind rezultatele controlului și modul de aplicare a sancțiunilor, prescripțiilor și recomandărilor, includerea particularităților privind efectuarea inspecției pe teren; completarea cu prevederi privind suspendarea de drept a termenului de finalizare a procedurii administrative în cazul în care Banca Națională solicită informații, documente, explicații, opinii, fie de la participanții la procedura administrativă, fie de la alte autorități naționale sau din alte state, în cadrul procedurii administrative inițiate de Banca Națională; reglementarea procedurii de audiere (prin solicitarea opiniei scrise cu privire la rezultatele preliminare ale procedurii administrative) a participantului la procedura administrativă înainte de adoptarea unei decizii defavorabile pentru participantul la procedura administrativă; Regulamentul se va aplica Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 03.11.2025 la adresa electronică: Supraveghere.DCU@bnm.md. Limba Română