Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Octombrie 2025

BNM.md, 30 octombrie 2025 11:30

Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Octombrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 30 minute
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Octombrie 2025 BNM.md
Ieri
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 Octombrie 2025 BNM.md
09:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a prezentat succesul implementării SEPA și MIA Plăți Instant la conferința internațională din Ohrid, Macedonia de Nord BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat la conferința internațională despre plăți și infrastructuri de piață cu tema „Rewiring Payments for the Digital Era”, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos.
28 octombrie 2025
18:00
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna septembrie 2025 BNM.md
17:50
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna septembrie 2025 BNM.md
17:50
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna august 2025 BNM.md
16:00
Piaţa valutara fără numerar, Septembrie 2025 BNM.md
15:50
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), Septembrie 2025 BNM.md
15:30
Numărul utilizatorilor înregistrați în instrumentele de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
15:30
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
15:20
Informație privind activitatea cu carduri de plată a prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova (per prestator), Trimestrul 3 2025 BNM.md
15:20
Carduri emise de către prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova, Trimestrul 3 2025 BNM.md
15:20
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate cu carduri de plată din Republica Moldova, BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 Octombrie 2025 BNM.md
27 octombrie 2025
17:40
BNM organizează un forum de dialog la nivel înalt cu participarea Comisarului European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor BNM.md
În data de 30 octombrie 2025, Banca Națională a Moldovei organizează, la Chișinău, atelierul de dalog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
12:00
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Octombrie 2025 BNM.md
25 octombrie 2025
13:40
BNM a adus lecțiile de educație financiară la Tiraspol: guvernatoarea Anca Dragu le-a vorbit elevilor de la liceul „Lucian Blaga” despre importanța cunoștințelor financiare BNM.md
Tema discuției - inflația și stabilitatea financiară - a fost prezentată într-un mod interactiv, adaptat curiozității și nivelului de cunoaștere ale tinerilor.
13:10
Republica Moldova – de la stabilitate la transformare: guvernatoarea Anca Dragu la forumul Aspen - German Marshall Fund, București 2025 BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a susținut un discurs în cadrul forumului Aspen - German Marshall Fund, găzduit de Banca Națională a României.
24 octombrie 2025
14:00
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Poziţii informative, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 17 Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Septembrie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Anca Dragu: Educația financiară deschide orizonturi pentru a înțelege mecanismele și oportunitățile economice BNM.md
La Banca Națională a Moldovei a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de merit și a premiilor câștigătorilor quiz-ului din cadrul „Taberei de educație financiară”, organizată de banca centrală și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în luna august 2025.
10:50
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:50
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:50
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
10:50
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
10:40
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:40
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:40
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:40
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:40
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:40
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:30
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:30
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
10:30
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
23 octombrie 2025
20:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Excelentă Sa Dominique Waag, alături de Nicolas Sejour, șeful Serviciului Economic Regional pentru Europa de Sud-Est și alți reprezentanți ai Misiunii economice și financiare din cadrul reprezentanței diplomatice franceze din țara noastră, din Republica Elenă și România.
18:10
Banca Națională a Moldovei a stabilit contribuțiile băncilor la fondul de rezoluție pentru anul 2026 BNM.md
BNM, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, a calculat și a informat  băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară.
14:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
12:40
Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri, Septembrie 2025 BNM.md
11:50
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Iunie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 23 Octombrie 2025 BNM.md
10:30
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Iulie 2025 BNM.md
10:20
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, August 2025 BNM.md
22 octombrie 2025
15:40
Principalele agregate ale contului curent al balanţei de plăţi (MBP6), ajustate sezonier, Iunie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 22 Octombrie 2025 BNM.md
21 octombrie 2025
18:30
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 03.11.2025) BNM.md
  ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei iniţiază, începând cu data de  20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre “Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare” (în continuare – proiectul hotărârii). Scopul și necesitatea elaborării şi adoptării proiectului hotărârii este operarea modificărilor în actele normative secundare ca urmare a punerii în aplicare a Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei). Proiectul hotărârii include unele prevederi preluate din Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018 (care urmează a fi abrogat), fiind ajustate la cadrul legal menționat. Prevederile de bază ale proiectului hotărârii sunt: particularitățile efectuării monitorizării, tipurile de controale, modul de desfășurare a controalelor, procedura de întocmire a actului privind rezultatele controlului și modul de aplicare a sancțiunilor, prescripțiilor și recomandărilor, includerea particularităților privind efectuarea inspecției pe teren; completarea cu prevederi privind suspendarea de drept a termenului de finalizare a procedurii administrative în cazul în care Banca Națională solicită informații, documente, explicații, opinii, fie de la participanții la procedura administrativă, fie de la alte autorități naționale sau din alte state, în cadrul procedurii administrative inițiate de Banca Națională; reglementarea procedurii de audiere (prin solicitarea opiniei scrise cu privire la rezultatele preliminare ale procedurii administrative) a participantului la procedura administrativă înainte de adoptarea unei decizii defavorabile pentru participantul la procedura administrativă; Regulamentul se va aplica Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 03.11.2025 la adresa electronică: Supraveghere.DCU@bnm.md.   Limba Română
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.